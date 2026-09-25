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Деси Тенекеджиева събира близо 100 артисти в НДК

Деси Тенекеджиева събира близо 100 артисти в НДК

25 Септември, 2026 07:36 431 4

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Мащабният мултимедиен спектакъл „Любов“ обединява музика, кино, театър, балет, танц и поезия тази вечер в Зала 1 на НДК

Деси Тенекеджиева събира близо 100 артисти в НДК - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Деси Тенекеджиева и маестро Йордан Камджалов събират близо 100 артисти и музиканти на сцената на Зала 1 на НДК тази вечер, 25 септември. Мащабният спектакъл „Любов“ ще обедини музика, кино, театър, балет, танц и поезия в една продукция, посветена на различните лица на най-силното човешко чувство.

Проектът е замислен като мултимедийно преживяване, в което отделните изкуства не просто се редуват, а се преплитат в общ сценичен разказ. В центъра му са световни музикални произведения и любовни истории, представени чрез оркестрова музика, актьорски изпълнения, хореография и кино.

В спектакъла участват Genesis Orchestra под диригентството на Йордан Камджалов и десетки изпълнители от различни поколения и артистични сфери. Сред тях е и цигуларката Зорница Иларионова. Общо 77 артисти ще излязат на сцената, а заедно с хората зад нея екипът на продукцията достига близо 100 души, съобщава NOVA.

Деси Тенекеджиева е не само сред основните лица на спектакъла, но и двигател на проекта. Актрисата и продуцент от години развива инициативи, които срещат български артисти с международната културна сцена, включително чрез фондация „Стоян Камбарев“.

„Любов“ обещава да превърне Зала 1 на НДК в пространство, в което класическата музика среща киното и театъра. В програмата са включени произведения, свързани с едни от най-разпознаваемите любовни сюжети в световното изкуство.

Специално място е отделено на музиката от киното. Публиката ще чуе теми от известни филмови произведения, пресъздадени с мащабно оркестрово звучене, а визуалната среда и сценичните изпълнения ще допълнят музикалния разказ.

Маестро Йордан Камджалов е познат с проектите си, в които класическата музика излиза извън традиционната концертна форма. Създаденият от него Genesis Orchestra събира музиканти с идеята за нов прочит на класическия репертоар и за привличане на по-широка публика.

За Деси Тенекеджиева спектакълът продължава дългогодишната ѝ работа между киното, театъра, музиката и продуцентската дейност. Актрисата има участия както в български, така и в международни продукции и е сред активните фигури в подкрепата на млади български творци.

Събитието в НДК е сред мащабните културни прояви в София в края на септември. Организаторите определят „Любов“ като спектакъл без традиционни жанрови граници, чиято основна тема остава универсална – любовта в нейните различни измерения.

Източници: NOVA (nova.bg), НДК (ndk.bg), Фондация „Стоян Камбарев“ (stoyankambarev.org).


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  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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