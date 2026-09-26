Румен Радев не допусна журналисти до срещата на "Прогресивна България" в Пампорово

Служители на Националната служба за охрана (НСО) ограничиха физическия достъп на журналисти до среща на парламентарната група на „Прогресивна България“ в курорта Пампорово, съобщават от БГНЕС. Заседанието се провежда днес в един от най-скъпите хотели в планинския комплекс, като в него участват десетки областни управители, представители на правителството и партийни координатори от цялата страна.
Блокада още на входа
Опитът на репортерите да отразят събитието е бил спрян още на входа на хотелския комплекс. Държавните охранители са препречили пътя на медийните екипи, като са им съобщили, че нямат право да присъстват. Събитието е закрито за медиите, гласи лаконичното обяснение на гардовете от НСО, които са изпълнявали инструкциите на организаторите.
Българското национално радио уточнява, че форумът събира ключови фигури от изпълнителната власт и местното самоуправление. Присъствието на толкова много областни управители и правителствени кадри показва мащаба на координационната среща, която обаче остава напълно скрита от въпросите на пресата и обществения контрол.
Рецидив от Велико Търново
Това поведение спрямо журналистите се превръща в своеобразна запазена марка за новия политически проект. Подобна информационна завеса беше спусната и по време на самото учредяване на формацията през пролетта.
На 17 април 2026 година „Прогресивна България“ проведе своето учредително събрание във Велико Търново. Тогава 620 делегати се събраха, за да изберат единодушно Румен Радев за председател на партията, но представителите на медиите отново не получиха свободен достъп до дебатите и гласуването в залата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #140
13:25 26.09.2026
2 Хмм
Коментиран от #104
13:25 26.09.2026
3 Тодор Живков
13:27 26.09.2026
4 Ще ги мъмри
Коментиран от #7
13:27 26.09.2026
5 Пенсионер
Коментиран от #94
13:27 26.09.2026
6 Тов. ЧЛЕНИН
13:27 26.09.2026
7 Румбата
До коментар #4 от "Ще ги мъмри":Ти имаш ли ракиа , от преател ?
Коментиран от #67
13:29 26.09.2026
8 Герги
13:29 26.09.2026
9 и кой плаща
Коментиран от #59
13:30 26.09.2026
10 Трол
13:30 26.09.2026
11 очевидец
13:31 26.09.2026
12 Чичо
Коментиран от #100
13:31 26.09.2026
13 Тамагочи
Румен Гадев, Рундьо, ефенди Боташ е пак
на върха!!!
13:31 26.09.2026
14 Б.си бokлyka !
8€ е малката минерална вода ...
Коментиран от #42, #62, #134
13:32 26.09.2026
15 Защото много граждани отвън
Мунчо -крадец
Мунчо - позор
Мунчо - оставка и затвор
Коментиран от #76
13:32 26.09.2026
16 Е за какво да ги пускат
13:33 26.09.2026
17 Последния Софиянец
13:33 26.09.2026
18 Пламен
Противен ми стана веднага .
13:34 26.09.2026
19 Про
13:35 26.09.2026
20 Просто човек
Коментиран от #24
13:35 26.09.2026
21 Банско
13:36 26.09.2026
22 Тренчо
13:36 26.09.2026
23 Да изринем чеpвената чyма !
Как ще допуснат някой ?!
Нали ще видят компаньонките и малките момченца, предназначени за комунетата .
13:36 26.09.2026
24 От площада
До коментар #20 от "Просто човек":Както са го избрали,така и ще го свалят,🤣🤣
13:37 26.09.2026
25 Симитли
13:38 26.09.2026
26 Запивки в в Пампорово
13:38 26.09.2026
27 Възpожденец 🇧🇬
Какво ще кажете да ги посетим няколко хиляди?
Ей къде е Пампорово.
Коментиран от #124
13:40 26.09.2026
28 Само да кажа
Коментиран от #65, #108
13:40 26.09.2026
29 Роки
13:40 26.09.2026
30 Само да кажа
Коментиран от #48
13:41 26.09.2026
31 Събитието е закрито за медиите !
Коментиран от #74
13:41 26.09.2026
32 Аз полковникът
13:41 26.09.2026
33 ШЕФА
13:42 26.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩
13:42 26.09.2026
36 Дзак
13:42 26.09.2026
37 Прости , България
13:44 26.09.2026
38 Историк
13:44 26.09.2026
39 Слънце-Ориент Пловдив
13:44 26.09.2026
40 Браво!
13:44 26.09.2026
41 областните управители
13:44 26.09.2026
42 Хмм
До коментар #14 от "Б.си бokлyka !":това къде, в Билла е 16 цента, а в нашия магазин 30 цента
Коментиран от #54
13:45 26.09.2026
43 Кой и на кого е тоя
Коментиран от #49
13:47 26.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Паулито Куелю
и тоз заприличва
на хомо пи тека !
13:49 26.09.2026
46 Хмм
13:50 26.09.2026
47 Мимч
13:51 26.09.2026
48 Αлфа Bълкът
До коментар #30 от "Само да кажа":Да, те сега работят за Радев, тежкото наследство премина, сега дойде време за усвояване на активите.
Йотова печели от раз, гербаджийските кметове стават радеви, следва пълна доминация на ПБ.
Преди хората се палиха заради високите сметки на ток, но сега като ни одрусаха януари имаше 2-3 репортажа и толкова, пробват колко българина може да издържа. Яка ни е станала гърбината, ще яко ще ни дерат.
13:51 26.09.2026
49 Радев и пасмината му се
До коментар #43 от "Кой и на кого е тоя":намират в хотел „Орфей“ в Пампорово. Собственик на хотел „Орфей“ в Пампорово е Димитър Станчев, който купува хотела през 2014 година.През 2014 г. Димитър Станчев придобива актива за 11.3 млн. лв. от СИБАНК.
Коментиран от #53, #63, #69, #73
13:51 26.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Жеро
неуютен временен бит, а пък вие си имате"
... Рундъо, е да ви е честит!
Не държава, трагедия!!!
13:52 26.09.2026
52 Иван
Коментиран от #71
13:52 26.09.2026
53 Хмм
До коментар #49 от "Радев и пасмината му се":гербаджия?
13:53 26.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 А бе
13:56 26.09.2026
56 Трою ЦИНГАРЕЛАТА
14:00 26.09.2026
57 Избирателите на мунчо
14:00 26.09.2026
58 Анонимен
14:00 26.09.2026
59 Анонимен
До коментар #9 от "и кой плаща":Кой плаща хахаха малоумниците които ги настаниха във властта ето ви истински червени олигарси
14:02 26.09.2026
60 Копейки
14:02 26.09.2026
61 С И С
14:02 26.09.2026
62 Анонимен
До коментар #14 от "Б.си бokлyka !":Хазната е пълна но тези яко п.ибират за себе си как ви изментриха само ха а
14:02 26.09.2026
63 Мидаааа
До коментар #49 от "Радев и пасмината му се":Връзката между Димитър Станчев, хотел „Орфей“ и президента Румен Радев се дължи на публично известния факт, че държавният глава избира именно този хотелски комплекс за своите семейни зимни почивки. Президентът Радев редовно посещава хотела по време на ски сезона в Родопите, което през годините привлича засилен медиен интерес към обекта и неговия собственик.
14:03 26.09.2026
64 7575745
14:03 26.09.2026
65 Анонимен
До коментар #28 от "Само да кажа":28 само да кажа че мароумниците имат нужда от .лечение
14:03 26.09.2026
66 Не Безпокойте !
14:04 26.09.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Троян
14:05 26.09.2026
69 За ориентир относно мащаба на
До коментар #49 от "Радев и пасмината му се":разходите:Стандартните цени за нощувка на отделни помещения (двойни стаи или апартаменти) варират приблизително между 140 € и 350 € на помещение на вечер в зависимост от сезона.Хотелът разполага с 3 конферентни зали и 2 ресторанта, които могат да бъдат резервирани за групови и корпоративни мероприятия след директно запитване.Ако планирате организиране на събитие, фирмено парти или тиймбилдинг, моля, споделете:Приблизителния брой гостиЖеланите дати или сезон.....
Коментиран от #77
14:06 26.09.2026
70 ДРОГАрката Илиана Гоцева
14:06 26.09.2026
71 Хмм
До коментар #52 от "Иван":а дали арестуването не е повод да се отърват от шефа на полицията?
14:07 26.09.2026
72 Аууу
14:08 26.09.2026
73 Ъхъъъъ
До коментар #49 от "Радев и пасмината му се":Димитър Станчев придобива актива за 11.3 млн. лв. от СИБАНК .... и с кредит от СИБАНК !
Коментиран от #83, #112
14:08 26.09.2026
74 Даа...
До коментар #31 от "Събитието е закрито за медиите !":При "демокрацията" по Путлерски, направо се затриват всички неудобни медии, хора и животни.
14:10 26.09.2026
75 Георги Пеев
Коментиран от #86
14:10 26.09.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Абеее
До коментар #69 от "За ориентир относно мащаба на":И за тея от НСО-то ли по 140 - 350 € се плаща или спят на паргинга ?
14:11 26.09.2026
78 Кой плаща?
14:12 26.09.2026
79 Тишина и социализъм
14:13 26.09.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Това са Тайни Общества !
През Следващите Няколко Години !
14:13 26.09.2026
82 Станчев, Радев, Калушев...Домусчиев ...
14:14 26.09.2026
83 Анонимен
До коментар #73 от "Ъхъъъъ":Така Радев преборва червената олигархия хахахаха вижте малоумници как ви изментри Години сее омраза между българите с цел овладяване на власт държава институции хахахаха и си е безнаказан
14:15 26.09.2026
84 ТИР
14:16 26.09.2026
85 АГАТ а Кристи
14:17 26.09.2026
86 Анонимен
До коментар #75 от "Георги Пеев":А онзи мраза четвърто поколение червен олигарх или онзи волейболиста или онзи Кутевага хахахаха 10 хиляди евро всеки месец за тези а за работещите инфлация лъжи разделение диктат
14:18 26.09.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Звездоброец
14:22 26.09.2026
89 Да си избереш Тато от Тему 🤣
Коментиран от #102, #110
14:24 26.09.2026
90 Нещо крият гнидите
14:25 26.09.2026
91 донски казаци !
14:26 26.09.2026
92 Мария
14:27 26.09.2026
93 емо
14:29 26.09.2026
94 ХиХи
До коментар #5 от "Пенсионер":Да не са 20000 пенсии само, че то три дни йедене пиене на Пампорово
14:29 26.09.2026
95 Ми....
Коментиран от #101
14:31 26.09.2026
96 Старшина Боташ
14:31 26.09.2026
97 Елка Колева
14:31 26.09.2026
98 Пазят
14:31 26.09.2026
99 Царевица
14:32 26.09.2026
100 ...???
До коментар #12 от "Чичо":Тя скъпотията, инфлацията и да има големи маси от бедни е в логиката на пазарната икономика и капитализма. Когато масите осъзнаят, че тая система ги погубва, ако са в състояние което им дава възможности, трябва да я ликвидират.
14:32 26.09.2026
101 Анонимен
До коментар #95 от "Ми....":95 кюмюра а Радев не е ли от 10 години м президенството и от 2020 еднолично управлява 95 лъжеш грозно Аман от лъжци С измами власт няма да е 95
14:34 26.09.2026
102 Аре да ни разкажеш мурджо
До коментар #89 от "Да си избереш Тато от Тему 🤣":За "привилегиите на партийците" по СОЦ-а ? А? Дърдорко ...
14:36 26.09.2026
103 Решетников
14:37 26.09.2026
104 Старшината
До коментар #2 от "Хмм":Когато говорите с Радев, ще мълчите!
Коментиран от #107
14:38 26.09.2026
105 ЦК на БКП
14:39 26.09.2026
106 Тошо
14:40 26.09.2026
107 Зависимост
До коментар #104 от "Старшината":Но кога ще бъдем независими от корупцията мафията олигархията и всичките онези които извършват престъпления през глава и по този начин вредят на цялото общество и на цялата държава. Кога ще бъдем независими от троскотията на шлямандурите, които качват от себеподобните си на власт постоянно. Кога ще бъдем независими от наглостта на политическата корумпирана и олигархична каста която десетилетия се самовъзпроизвежда сред нас? Кога ще бъдем независими от хората които хвърлят европейски и народни пари през прозорците на джипки и самолети на определени избрани места и хора, всякаш те лично са ги заработили тези пари? Кога ще бъдем независими от хората които определят и разпределят кой да получи кой да не получи кой има бъдеще и кой няма бъдеще кой да бъде осъден и кой да не бъде осъден според техните си приумици кой да бъде ударен и кой да не бъде ударен с бухалката на властта силна на деня?
14:41 26.09.2026
108 и шарените
До коментар #28 от "Само да кажа":от ППДБ-ЛГБТ.
14:41 26.09.2026
109 Кой е Димитър Станчев? На х.Орфей
Ранни години и емиграция: Роден е през 1954 г. в София. През 1980 г. успява да избяга в Канада. Завръща се в България през 1992 г., когато започва бизнес с недвижими имоти и износ на българска минерална вода ("Невестино") за Северна Америка. Женен е за Ася Станчева, която беше водеща на „Супершоу Невада“ и на вечерно шоу „Такси“ по bTV
Коментиран от #118
14:41 26.09.2026
110 ...???
До коментар #89 от "Да си избереш Тато от Тему 🤣":Народа през соца няма как да е мизерствал, даже и да е искал да е мизерник! Тогава нямаше такова нещо като безработица, за всички имаше работа, на обяд първо, второ и трето за 1.00лев. Хората спестяваха пари във влогове, ходеха на почивки и се живееше добре. А сега колко живеят добре?
Коментиран от #113, #123
14:41 26.09.2026
111 Слави В.
14:42 26.09.2026
112 Историк
До коментар #73 от "Ъхъъъъ":Така де , нали точно това казах, Сибанк затова я дадоха на Цветелина Бориславова, нищо не е случайно. Тя е дъщерята на генерала от ДС, а тя е жената до мутрата Борисов, някои казват и до днес. Да си дойдем на думата. Сценарият е написан от ДС-КГБ мафията и стриктно се изпълнява. Пари,власт и контрол над всичко да е само в техните ръце. Някой да не е разбрал какво се случва в България от 37 години насам?
14:42 26.09.2026
113 Крадци и хрантутници
До коментар #110 от "...???":Вие червени социал комунисти интернационалисти и не знам още какво се водите, вие сте ограбили прабаба ми и прадядо ми, взело сте им поминъка, взели сте им работата, взели сте им земите. За да ви хрантутят пак до днес.
Коментиран от #115, #116
14:43 26.09.2026
114 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД
14:45 26.09.2026
115 ...???
До коментар #113 от "Крадци и хрантутници":Откъде прабаба ти и прадядо ти са имали земи, като човек гол се ражда на тая земя?
14:48 26.09.2026
116 Невеж,
До коментар #113 от "Крадци и хрантутници":сърди се на ционистите, които създадоха комунистите.
14:49 26.09.2026
117 Мръсно човече
14:53 26.09.2026
118 Ъхъъъъ още малко
До коментар #109 от "Кой е Димитър Станчев? На х.Орфей":През 1992 г., да не е забогатял с износ на българска минерална вода "Невестино" за САЩ .. една бутилка не е изнесена реално. Перач на пари
14:54 26.09.2026
119 Преди години
Коментиран от #121
14:56 26.09.2026
120 Андрей
14:57 26.09.2026
121 Смърф
До коментар #119 от "Преди години":Гаргамел!
14:58 26.09.2026
122 Сега обаче да помислим
14:59 26.09.2026
123 ⚒️⚒️⚒️⚒️
До коментар #110 от "...???":Да, по време на соца имаше заводи, но нямаше пазари от там идва приказката "един работи, трима го гледат" на почивка се ходеше от завода с карта имаха почивни станции, там ядеш за 1 лв. първо, второ, трето
15:03 26.09.2026
124 днес
До коментар #27 от "Възpожденец 🇧🇬":Чораппа пълни гушката на собственичката на Пампорово - а тя е .... близката на Баце - Бориславова - уж бивша, ама си е сегашна женицата....
15:03 26.09.2026
125 Цвете
15:04 26.09.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Чума
15:09 26.09.2026
128 Цвете
15:10 26.09.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Цвете
Коментиран от #133
15:19 26.09.2026
131 Гергана
Коментиран от #141
15:26 26.09.2026
132 Мафиоти
15:27 26.09.2026
133 Чума
До коментар #130 от "Цвете":Като те обесят - какво ще отразяваш!? Има дела, които се вършат под юрган, под ключ и при закрити за клюкарите врати! Когато те поканят - тогава! Нахалници! Ако всеки започне като журналистите да злоупотребява с правата си, това означава лекарите да ни натъпчат с инжекции, а силовите въоръжени сили да ни изтрепят! Така ще ти затворят и голямата уста и повече няма да твърдиш, че не могат да я затворят! Плямпай, но извън хотела! Никой не ти пречи! Придворният печат ще отрази мероприятието най обективно!
15:31 26.09.2026
134 Ван
До коментар #14 от "Б.си бokлyka !":Къде, бе?
В моя регион обикновена минерална вода е най-много 2 евро, а със стъклените бутилки е 5€, Перие също струва толкова според колко литра е бутилката.
По вендинг автомати по селата същата нормална минерална вода е дори 0.5€ бутилката, по супермаркетите дори до 0.2€, а на диспенсърите във съседния ми град водата е между 0.15€ и 0.30€ на литър.
15:32 26.09.2026
135 ДОЧУТО
-АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р "ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПР Ъ Д НАЛ на Х € Я на ОЛИГАР$ИТ€, А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $ он( г. г.) , р.р. НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "Б . Х У Р ъ" !
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ . У Р В И и нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
15:33 26.09.2026
136 Направете си срещата в Северозапада
15:37 26.09.2026
137 !!!?
15:37 26.09.2026
138 Чума
15:39 26.09.2026
139 Мафията работи на тъмно
15:40 26.09.2026
140 Според тебе
До коментар #1 от "Последния Софиянец":От кой журналистически въпрос се страхува най-много Румен Радев?
15:47 26.09.2026
141 Анонимен
До коментар #131 от "Гергана":131мачка да малоумнициге хахаха и мачка милионите си хахаха мачка
15:49 26.09.2026
142 Мони Локото
15:50 26.09.2026
143 Горски
15:51 26.09.2026