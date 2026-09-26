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Румен Радев не допусна журналисти до срещата на "Прогресивна България" в Пампорово

Румен Радев не допусна журналисти до срещата на "Прогресивна България" в Пампорово

26 Септември, 2026 13:22 3 444 143

  • румен радев-
  • среща-
  • прогресивна българия-
  • пампорово

Румен Радев събра областни управители, депутати и партийци при закрити врати. Заседанието се провежда днес в един от най-скъпите хотели в планинския комплекс

Румен Радев не допусна журналисти до срещата на "Прогресивна България" в Пампорово - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служители на Националната служба за охрана (НСО) ограничиха физическия достъп на журналисти до среща на парламентарната група на „Прогресивна България“ в курорта Пампорово, съобщават от БГНЕС. Заседанието се провежда днес в един от най-скъпите хотели в планинския комплекс, като в него участват десетки областни управители, представители на правителството и партийни координатори от цялата страна.

Блокада още на входа

Опитът на репортерите да отразят събитието е бил спрян още на входа на хотелския комплекс. Държавните охранители са препречили пътя на медийните екипи, като са им съобщили, че нямат право да присъстват. Събитието е закрито за медиите, гласи лаконичното обяснение на гардовете от НСО, които са изпълнявали инструкциите на организаторите.

Българското национално радио уточнява, че форумът събира ключови фигури от изпълнителната власт и местното самоуправление. Присъствието на толкова много областни управители и правителствени кадри показва мащаба на координационната среща, която обаче остава напълно скрита от въпросите на пресата и обществения контрол.

Рецидив от Велико Търново

Това поведение спрямо журналистите се превръща в своеобразна запазена марка за новия политически проект. Подобна информационна завеса беше спусната и по време на самото учредяване на формацията през пролетта.

На 17 април 2026 година „Прогресивна България“ проведе своето учредително събрание във Велико Търново. Тогава 620 делегати се събраха, за да изберат единодушно Румен Радев за председател на партията, но представителите на медиите отново не получиха свободен достъп до дебатите и гласуването в залата.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    70 10 Отговор
    Е поне не го арестува за неудобни въпроси към диктатора.

    Коментиран от #140

    13:25 26.09.2026

  • 2 Хмм

    88 16 Отговор
    да не би да зададат някой неудобен въпрос

    Коментиран от #104

    13:25 26.09.2026

  • 3 Тодор Живков

    82 13 Отговор
    22 ри Конгрес на БКП .

    13:27 26.09.2026

  • 4 Ще ги мъмри

    77 14 Отговор
    Нищо не правят. Работят по гербаджииски . Кадруват се за заплатки и привилегии.

    Коментиран от #7

    13:27 26.09.2026

  • 5 Пенсионер

    84 11 Отговор
    Пенсиите на поне 2000 пенсионера отлетяха с едно събиране на "прогресивните" шумкари.

    Коментиран от #94

    13:27 26.09.2026

  • 6 Тов. ЧЛЕНИН

    36 7 Отговор
    Ааааа Ета невазможна .

    13:27 26.09.2026

  • 7 Румбата

    30 5 Отговор

    До коментар #4 от "Ще ги мъмри":

    Ти имаш ли ракиа , от преател ?

    Коментиран от #67

    13:29 26.09.2026

  • 8 Герги

    72 5 Отговор
    И Борисов си мислише че е недосегаем...събират се доста негативи лека полека,и в един момент ще се взДриви обстановката.

    13:29 26.09.2026

  • 9 и кой плаща

    82 9 Отговор
    за всичко това? Луксозни хотели, нощувки, тайни сбирки, платени с обществени средства. Сета най-много да измислят нов данък, че парите не стигат за екстеншъни на заместник министърки и луксозни почивки. Не отиват на добре нещата, идва зимата на нашето недоволство. И колкото повече хора повярваха на Радев, толкова по-голямо ще е недоволството от излъганите надежди.

    Коментиран от #59

    13:30 26.09.2026

  • 10 Трол

    53 6 Отговор
    Ето туй е мафията "държавната",крият далавери

    13:30 26.09.2026

  • 11 очевидец

    49 5 Отговор
    Обвини другите за това,което ти правиш.Стар КГБ трик.Тръмп построи кампанията си върху разкриването на файловете Епстийн.Накрая се оказа,че неговото име е най-споменаваното там.Сега мафиотската държава се опитва да пришие Петрохан към опозицията,а следите водят към ДС-властта.

    13:31 26.09.2026

  • 12 Чичо

    56 11 Отговор
    Гласувах за ПБ , но се оказаха неграмотни. След, като посегнаха на хората с минимални заплати при тази скъпотия, губят ме за избирател. На следващите избори им отреждам почетното трето място. Мисля, че Коледа е удобно време за оставка !

    Коментиран от #100

    13:31 26.09.2026

  • 13 Тамагочи

    40 9 Отговор
    Нормално е, така да бъде! На голото хоро
    Румен Гадев, Рундьо, ефенди Боташ е пак
    на върха!!!

    13:31 26.09.2026

  • 14 Б.си бokлyka !

    60 7 Отговор
    Нали хазната била празна бе румене ?!
    8€ е малката минерална вода ...

    Коментиран от #42, #62, #134

    13:32 26.09.2026

  • 15 Защото много граждани отвън

    59 10 Отговор
    скандираха -
    Мунчо -крадец
    Мунчо - позор
    Мунчо - оставка и затвор

    Коментиран от #76

    13:32 26.09.2026

  • 16 Е за какво да ги пускат

    47 11 Отговор
    Няма вече какво да Ви каже. Той много приказваше само от Дондуков 2, а сега само себе си гледа и жена си в богатството. Малкото, което направи това лято само в ущърб на хората ще бъде.

    13:33 26.09.2026

  • 17 Последния Софиянец

    37 8 Отговор
    Според ИИ тази среща ще струва поне 200 000 лв.

    13:33 26.09.2026

  • 18 Пламен

    43 11 Отговор
    За първи път видях суратя на тоз,когато буля Курнелия го водеше за сиджимка на русофилския събор.
    Противен ми стана веднага .

    13:34 26.09.2026

  • 19 Про

    38 6 Отговор
    тях всичко е подмолно и нечестно ! И като всеки престъпник са болезнено мнителни и от сянката си се страхуват !

    13:35 26.09.2026

  • 20 Просто човек

    40 5 Отговор
    Вие си ги избрахте…

    Коментиран от #24

    13:35 26.09.2026

  • 21 Банско

    17 23 Отговор
    Нормално е в залата да няма журналисти и след събранието да има пресконференция

    13:36 26.09.2026

  • 22 Тренчо

    31 5 Отговор
    Катеричка рунтавелка, на опашката на Рундьо на Пампорово седна и за народа български... зажумя! Изедници!

    13:36 26.09.2026

  • 23 Да изринем чеpвената чyма !

    42 8 Отговор
    Пир по време на чума.
    Как ще допуснат някой ?!
    Нали ще видят компаньонките и малките момченца, предназначени за комунетата .

    13:36 26.09.2026

  • 24 От площада

    32 8 Отговор

    До коментар #20 от "Просто човек":

    Както са го избрали,така и ще го свалят,🤣🤣

    13:37 26.09.2026

  • 25 Симитли

    15 15 Отговор
    Коя партия допуска журналисти всички се изказват след събранието

    13:38 26.09.2026

  • 26 Запивки в в Пампорово

    28 7 Отговор
    ли си правят тея ?

    13:38 26.09.2026

  • 27 Възpожденец 🇧🇬

    37 8 Отговор
    Добре би било да ги посетим и да ги питаме "Защо така разточително ни харчат парите"?
    Какво ще кажете да ги посетим няколко хиляди?
    Ей къде е Пампорово.

    Коментиран от #124

    13:40 26.09.2026

  • 28 Само да кажа

    11 35 Отговор
    Троловете на Шиши и Баце нямат почивка

    Коментиран от #65, #108

    13:40 26.09.2026

  • 29 Роки

    35 12 Отговор
    И тия са като Боко и Шишо - прости, нагли и много крадливи!

    13:40 26.09.2026

  • 30 Само да кажа

    6 20 Отговор
    Троловете на Шиши и Баце нямат почивка

    Коментиран от #48

    13:41 26.09.2026

  • 31 Събитието е закрито за медиите !

    20 6 Отговор
    Точка! При атлантизма и нацизма е така

    Коментиран от #74

    13:41 26.09.2026

  • 32 Аз полковникът

    27 4 Отговор
    Така ви се пада,ви си го избрахте

    13:41 26.09.2026

  • 33 ШЕФА

    31 4 Отговор
    ОПГ ПБ ПАГУБНИ за БЪЛГАРИЯ се е събрало на ядене и пиене с парите на народа на Пампорово и естествено е поканило нац.предателка и безродница идиотова че на Дондуков 2 и е малко храната,но защо пък да не се разходи на чист въздух,Ганьо про.така плаща !

    13:42 26.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    33 6 Отговор
    Тази партия ще излязат по-опасни и от тези двамата боклука горе 🎃🐖

    13:42 26.09.2026

  • 36 Дзак

    9 1 Отговор
    Горе доста поваля!

    13:42 26.09.2026

  • 37 Прости , България

    14 3 Отговор
    Уча се от Дончо ..

    13:44 26.09.2026

  • 38 Историк

    24 8 Отговор
    Припомняме, че курорта Пампорово е на мадам Бориславова, жената до мутрата Борисов. Не и стигна този курорт, та съсипа и прелестната природа около чудото родопско село Гела, за да си построи ваканционен комплекс. Горката България, БОГ ДА НИ ПАЗИ!

    13:44 26.09.2026

  • 39 Слънце-Ориент Пловдив

    30 3 Отговор
    Комунистите не са спирали да управляват 82 години. Първо шумкарите, после децата им, после внуците, сега подготвят децата на внуците.От комунисти станаха капиталисти-свинаря Гергов,Узунов,Копринката, Радев,Инса, Цацата-масонската ложа, кръчмари, ченгета, копои, милиционери, измамници.

    13:44 26.09.2026

  • 40 Браво!

    5 23 Отговор
    При наличието на злонамерени, добре платени поръчкови микрофони, които умишлено усуетяват пресконференциите и отклоняват същността на въпросите правилно не се допускат за да не обработват зрителите и слушателите с фалшива поръчкова информация.

    13:44 26.09.2026

  • 41 областните управители

    19 1 Отговор
    Може и да са ключови фигури от изпълнителната власт но нямат нищо общо с "местното самоуправление" ! Назначават се от правителството ... Впрочем са абсолютно излишни и паразитни

    13:44 26.09.2026

  • 42 Хмм

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Б.си бokлyka !":

    това къде, в Билла е 16 цента, а в нашия магазин 30 цента

    Коментиран от #54

    13:45 26.09.2026

  • 43 Кой и на кого е тоя

    15 0 Отговор
    "един от най-скъпите хотели" ? И това ли не можахте да разберете ? А? НСО ли ви пречеше?

    Коментиран от #49

    13:47 26.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Паулито Куелю

    12 2 Отговор
    Бавно и полека
    и тоз заприличва
    на хомо пи тека !

    13:49 26.09.2026

  • 46 Хмм

    5 12 Отговор
    все пак, това е тяхно вътрешно събиране, обсъждане на вътрешни въпроси на партията, областни управители - вероятно за изборите, а отвън викат тези които не са в парламента, всичко и всичко в името на украйно, но украинците благодарят на йотова, не на тях, маргинали

    13:50 26.09.2026

  • 47 Мимч

    12 3 Отговор
    И кой е този най скъпия хотел да си запазя място за него,че се чудя къде да похарча новите,,евра.,,

    13:51 26.09.2026

  • 48 Αлфа Bълкът

    15 2 Отговор

    До коментар #30 от "Само да кажа":

    Да, те сега работят за Радев, тежкото наследство премина, сега дойде време за усвояване на активите.
    Йотова печели от раз, гербаджийските кметове стават радеви, следва пълна доминация на ПБ.
    Преди хората се палиха заради високите сметки на ток, но сега като ни одрусаха януари имаше 2-3 репортажа и толкова, пробват колко българина може да издържа. Яка ни е станала гърбината, ще яко ще ни дерат.

    13:51 26.09.2026

  • 49 Радев и пасмината му се

    21 2 Отговор

    До коментар #43 от "Кой и на кого е тоя":

    намират в хотел „Орфей“ в Пампорово. Собственик на хотел „Орфей“ в Пампорово е Димитър Станчев, който купува хотела през 2014 година.През 2014 г. Димитър Станчев придобива актива за 11.3 млн. лв. от СИБАНК.

    Коментиран от #53, #63, #69, #73

    13:51 26.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Жеро

    16 4 Отговор
    "Преминава животът ни труден, през един
    неуютен временен бит, а пък вие си имате"
    ... Рундъо, е да ви е честит!
    Не държава, трагедия!!!

    13:52 26.09.2026

  • 52 Иван

    14 4 Отговор
    Добре, че този път не са арестували някого за неудобен въпрос

    Коментиран от #71

    13:52 26.09.2026

  • 53 Хмм

    4 3 Отговор

    До коментар #49 от "Радев и пасмината му се":

    гербаджия?

    13:53 26.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 А бе

    26 2 Отговор
    Ще борят Олигархията в най-скъпия хотел! Ама и народа наивен,наивен...Намери си Спасител!

    13:56 26.09.2026

  • 56 Трою ЦИНГАРЕЛАТА

    16 2 Отговор
    Фуражката става по зле и от ТУЛУПА и ШИШИ тотална диктатура и комунизъм цари в България, ще ни връща 45 година ушатия военен.

    14:00 26.09.2026

  • 57 Избирателите на мунчо

    17 3 Отговор
    Гледате ли , мислите ли ? Пак гласувайте за него!!!

    14:00 26.09.2026

  • 58 Анонимен

    17 2 Отговор
    Хахахаха тия се имат за собственици на държавата ни червените милионери вижте ги

    14:00 26.09.2026

  • 59 Анонимен

    17 4 Отговор

    До коментар #9 от "и кой плаща":

    Кой плаща хахаха малоумниците които ги настаниха във властта ето ви истински червени олигарси

    14:02 26.09.2026

  • 60 Копейки

    14 5 Отговор
    Нали толкова много ревахте за руска газ,сега защо не отивате да смучете руска газ от тръбата на Боташ ?

    14:02 26.09.2026

  • 61 С И С

    15 3 Отговор
    Ха-Ха!!!Честито на ИДИОТИТЕ гласували за Румбата.ТОЙ ши въ ОПРАЙ.

    14:02 26.09.2026

  • 62 Анонимен

    15 2 Отговор

    До коментар #14 от "Б.си бokлyka !":

    Хазната е пълна но тези яко п.ибират за себе си как ви изментриха само ха а

    14:02 26.09.2026

  • 63 Мидаааа

    14 2 Отговор

    До коментар #49 от "Радев и пасмината му се":

    Връзката между Димитър Станчев, хотел „Орфей“ и президента Румен Радев се дължи на публично известния факт, че държавният глава избира именно този хотелски комплекс за своите семейни зимни почивки. Президентът Радев редовно посещава хотела по време на ски сезона в Родопите, което през годините привлича засилен медиен интерес към обекта и неговия собственик.

    14:03 26.09.2026

  • 64 7575745

    8 1 Отговор
    голяма свобода и голяма прозрачност ! МОже би СНН ще дойдат , и те сега са малко безработни ...

    14:03 26.09.2026

  • 65 Анонимен

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "Само да кажа":

    28 само да кажа че мароумниците имат нужда от .лечение

    14:03 26.09.2026

  • 66 Не Безпокойте !

    13 2 Отговор
    Феодалите !

    14:04 26.09.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Троян

    16 3 Отговор
    Мунчовците да се качат на кулата и да се хвърлят от там. Ще направят нещо добро за цалата страна. Били във луксозен комплекс??? Боже.

    14:05 26.09.2026

  • 69 За ориентир относно мащаба на

    9 0 Отговор

    До коментар #49 от "Радев и пасмината му се":

    разходите:Стандартните цени за нощувка на отделни помещения (двойни стаи или апартаменти) варират приблизително между 140 € и 350 € на помещение на вечер в зависимост от сезона.Хотелът разполага с 3 конферентни зали и 2 ресторанта, които могат да бъдат резервирани за групови и корпоративни мероприятия след директно запитване.Ако планирате организиране на събитие, фирмено парти или тиймбилдинг, моля, споделете:Приблизителния брой гостиЖеланите дати или сезон.....

    Коментиран от #77

    14:06 26.09.2026

  • 70 ДРОГАрката Илиана Гоцева

    21 2 Отговор
    Минавам само да напомня, че Йотова е помилвала петима наркотрафиканти и още толкова убийци и рецидивисти , а сега се опитва да се скрие зад комисии и да не поеме отговорност за собствените си действия.

    14:06 26.09.2026

  • 71 Хмм

    4 1 Отговор

    До коментар #52 от "Иван":

    а дали арестуването не е повод да се отърват от шефа на полицията?

    14:07 26.09.2026

  • 72 Аууу

    3 1 Отговор
    Я знам защо не са допускали журналисти бай Амет е бил там и ги е обработвал тия от Прогресивна българия.

    14:08 26.09.2026

  • 73 Ъхъъъъ

    7 0 Отговор

    До коментар #49 от "Радев и пасмината му се":

    Димитър Станчев придобива актива за 11.3 млн. лв. от СИБАНК .... и с кредит от СИБАНК !

    Коментиран от #83, #112

    14:08 26.09.2026

  • 74 Даа...

    11 4 Отговор

    До коментар #31 от "Събитието е закрито за медиите !":

    При "демокрацията" по Путлерски, направо се затриват всички неудобни медии, хора и животни.

    14:10 26.09.2026

  • 75 Георги Пеев

    17 4 Отговор
    Гласувах за ПБ, но като виждам външната министърка и фолк-фурията зам министър съжалявам за грешния ми вот. Калинки във всички ведомства

    Коментиран от #86

    14:10 26.09.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Абеее

    14 2 Отговор

    До коментар #69 от "За ориентир относно мащаба на":

    И за тея от НСО-то ли по 140 - 350 € се плаща или спят на паргинга ?

    14:11 26.09.2026

  • 78 Кой плаща?

    17 2 Отговор
    Пак ли банкети като от соца ,с парите на данъкоплатците?

    14:12 26.09.2026

  • 79 Тишина и социализъм

    11 2 Отговор
    Румен Тодоров Живков -Радев не е наясно и от САЩ неговите шефове не са му казали ,че ние Българите не сме животни ,нито харесваме ограничаване на правата ,нито редът и дисциплината !

    14:13 26.09.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Това са Тайни Общества !

    8 1 Отговор
    Които Ще Ви Дерат !

    През Следващите Няколко Години !

    14:13 26.09.2026

  • 82 Станчев, Радев, Калушев...Домусчиев ...

    6 1 Отговор
    Все са на "ЕВ" тоест смет! Ама не мислите ей

    14:14 26.09.2026

  • 83 Анонимен

    12 2 Отговор

    До коментар #73 от "Ъхъъъъ":

    Така Радев преборва червената олигархия хахахаха вижте малоумници как ви изментри Години сее омраза между българите с цел овладяване на власт държава институции хахахаха и си е безнаказан

    14:15 26.09.2026

  • 84 ТИР

    5 0 Отговор
    Не трябва да се спират журналисти, трябва да се угасят таблата с цените на бензиностанциите,,,

    14:16 26.09.2026

  • 85 АГАТ а Кристи

    10 2 Отговор
    Като му кажеш истината - "комунист", друго не му е нужно, даже и на майка....

    14:17 26.09.2026

  • 86 Анонимен

    9 2 Отговор

    До коментар #75 от "Георги Пеев":

    А онзи мраза четвърто поколение червен олигарх или онзи волейболиста или онзи Кутевага хахахаха 10 хиляди евро всеки месец за тези а за работещите инфлация лъжи разделение диктат

    14:18 26.09.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Звездоброец

    10 6 Отговор
    Понеже "мисли за народа",ТОЙ съпартийците си в най-скъпия хотел "води" !ТОЙ се плаши от "властта четвърта" и от страх "на едно място не го свърта" !

    14:22 26.09.2026

  • 89 Да си избереш Тато от Тему 🤣

    14 5 Отговор
    Връщат СОЦ-а и привилегиите на партийците. Така беше и по времето на СОЦ-а, само, че беше забранено да се пише. Тогава се затваряха цели курортни комплекси само за комунистическата буржоазия, където ядяха и пиеха вносни стоки за стотинки, а целия народ мизерстваше.

    Коментиран от #102, #110

    14:24 26.09.2026

  • 90 Нещо крият гнидите

    12 1 Отговор
    Пак ще е във вреда на хората

    14:25 26.09.2026

  • 91 донски казаци !

    12 3 Отговор
    превзеха България !

    14:26 26.09.2026

  • 92 Мария

    10 2 Отговор
    Мунчо действа както Тръмпчо!

    14:27 26.09.2026

  • 93 емо

    12 2 Отговор
    е неудобно е да се показзват оргиите, плюскането, скъпия алкохол, секса и крвите.

    14:29 26.09.2026

  • 94 ХиХи

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пенсионер":

    Да не са 20000 пенсии само, че то три дни йедене пиене на Пампорово

    14:29 26.09.2026

  • 95 Ми....

    6 3 Отговор
    ....нормално, при 20 години управление на банкянския кюмюр, няма начин на 100% журналята да не са платени и съответно подставени лица, търсещи само скандалът!!! Ако бях аз нямаше да припарят до партията ми посмъртно!!!

    Коментиран от #101

    14:31 26.09.2026

  • 96 Старшина Боташ

    11 2 Отговор
    Се н.сира ...ще рухнеш бързо изроде ,още малко ти остава

    14:31 26.09.2026

  • 97 Елка Колева

    10 2 Отговор
    Срамота, Такова медийно и информационно ,,затъмнение,, от десетилетия не е имало. И защо избраните от народа спят в най - скъпия хотел - сигурно цената за нощувка е ,,справедлива,, за доходите им. Жалко за всички гласували за тях.

    14:31 26.09.2026

  • 98 Пазят

    8 1 Отговор
    от радоста на народа!

    14:31 26.09.2026

  • 99 Царевица

    3 1 Отговор
    Може и да прекопира от Тръмп или за да няма да ги гледате с какво ще се почерпят събота е, захладняло е, време е 😂🤘🤙

    14:32 26.09.2026

  • 100 ...???

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "Чичо":

    Тя скъпотията, инфлацията и да има големи маси от бедни е в логиката на пазарната икономика и капитализма. Когато масите осъзнаят, че тая система ги погубва, ако са в състояние което им дава възможности, трябва да я ликвидират.

    14:32 26.09.2026

  • 101 Анонимен

    5 2 Отговор

    До коментар #95 от "Ми....":

    95 кюмюра а Радев не е ли от 10 години м президенството и от 2020 еднолично управлява 95 лъжеш грозно Аман от лъжци С измами власт няма да е 95

    14:34 26.09.2026

  • 102 Аре да ни разкажеш мурджо

    7 0 Отговор

    До коментар #89 от "Да си избереш Тато от Тему 🤣":

    За "привилегиите на партийците" по СОЦ-а ? А? Дърдорко ...

    14:36 26.09.2026

  • 103 Решетников

    8 2 Отговор
    е бил,да им чете лекции!

    14:37 26.09.2026

  • 104 Старшината

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хмм":

    Когато говорите с Радев, ще мълчите!

    Коментиран от #107

    14:38 26.09.2026

  • 105 ЦК на БКП

    7 3 Отговор
    Пак връщат "ЗАКРИТИТЕ ПАРТИЙНИ СЪБРАНИЯ "

    14:39 26.09.2026

  • 106 Тошо

    8 2 Отговор
    Съветски другари,имало ли е?

    14:40 26.09.2026

  • 107 Зависимост

    3 1 Отговор

    До коментар #104 от "Старшината":

    Но кога ще бъдем независими от корупцията мафията олигархията и всичките онези които извършват престъпления през глава и по този начин вредят на цялото общество и на цялата държава. Кога ще бъдем независими от троскотията на шлямандурите, които качват от себеподобните си на власт постоянно. Кога ще бъдем независими от наглостта на политическата корумпирана и олигархична каста която десетилетия се самовъзпроизвежда сред нас? Кога ще бъдем независими от хората които хвърлят европейски и народни пари през прозорците на джипки и самолети на определени избрани места и хора, всякаш те лично са ги заработили тези пари? Кога ще бъдем независими от хората които определят и разпределят кой да получи кой да не получи кой има бъдеще и кой няма бъдеще кой да бъде осъден и кой да не бъде осъден според техните си приумици кой да бъде ударен и кой да не бъде ударен с бухалката на властта силна на деня?

    14:41 26.09.2026

  • 108 и шарените

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Само да кажа":

    от ППДБ-ЛГБТ.

    14:41 26.09.2026

  • 109 Кой е Димитър Станчев? На х.Орфей

    5 0 Отговор
    Телевизионен продуцент, създателят и продуцентът на емблематичното за 90-те години телевизионно предаване „Супершоу Невада“. През 2005 г. е директор и на българското издание на музикалното риалити „Стар Академи“ ..
    Ранни години и емиграция: Роден е през 1954 г. в София. През 1980 г. успява да избяга в Канада. Завръща се в България през 1992 г., когато започва бизнес с недвижими имоти и износ на българска минерална вода ("Невестино") за Северна Америка. Женен е за Ася Станчева, която беше водеща на „Супершоу Невада“ и на вечерно шоу „Такси“ по bTV

    Коментиран от #118

    14:41 26.09.2026

  • 110 ...???

    6 6 Отговор

    До коментар #89 от "Да си избереш Тато от Тему 🤣":

    Народа през соца няма как да е мизерствал, даже и да е искал да е мизерник! Тогава нямаше такова нещо като безработица, за всички имаше работа, на обяд първо, второ и трето за 1.00лев. Хората спестяваха пари във влогове, ходеха на почивки и се живееше добре. А сега колко живеят добре?

    Коментиран от #113, #123

    14:41 26.09.2026

  • 111 Слави В.

    8 2 Отговор
    За да не ощетим бюджета,всеки си носеше кошница с грижа !

    14:42 26.09.2026

  • 112 Историк

    8 1 Отговор

    До коментар #73 от "Ъхъъъъ":

    Така де , нали точно това казах, Сибанк затова я дадоха на Цветелина Бориславова, нищо не е случайно. Тя е дъщерята на генерала от ДС, а тя е жената до мутрата Борисов, някои казват и до днес. Да си дойдем на думата. Сценарият е написан от ДС-КГБ мафията и стриктно се изпълнява. Пари,власт и контрол над всичко да е само в техните ръце. Някой да не е разбрал какво се случва в България от 37 години насам?

    14:42 26.09.2026

  • 113 Крадци и хрантутници

    9 4 Отговор

    До коментар #110 от "...???":

    Вие червени социал комунисти интернационалисти и не знам още какво се водите, вие сте ограбили прабаба ми и прадядо ми, взело сте им поминъка, взели сте им работата, взели сте им земите. За да ви хрантутят пак до днес.

    Коментиран от #115, #116

    14:43 26.09.2026

  • 114 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    8 4 Отговор
    Мазната партенка е решила да управлява с Дедовщина.

    14:45 26.09.2026

  • 115 ...???

    2 4 Отговор

    До коментар #113 от "Крадци и хрантутници":

    Откъде прабаба ти и прадядо ти са имали земи, като човек гол се ражда на тая земя?

    14:48 26.09.2026

  • 116 Невеж,

    2 0 Отговор

    До коментар #113 от "Крадци и хрантутници":

    сърди се на ционистите, които създадоха комунистите.

    14:49 26.09.2026

  • 117 Мръсно човече

    6 1 Отговор
    Проклетниците, които гласуваха за него са готови да му дадат пожизнен мандат на 25-ти октомври, ако им позволим!

    14:53 26.09.2026

  • 118 Ъхъъъъ още малко

    6 0 Отговор

    До коментар #109 от "Кой е Димитър Станчев? На х.Орфей":

    През 1992 г., да не е забогатял с износ на българска минерална вода "Невестино" за САЩ .. една бутилка не е изнесена реално. Перач на пари

    14:54 26.09.2026

  • 119 Преди години

    3 0 Отговор
    Преди години бях определил за герои от Магьосникът от Оз, Меркел - Дороти, Путин, Саркози и Обама. Сега само за Русия, Захарова, Путин, или той е магьосника, Медведев и Лавров, Песков. Има масонска конспирация в този роман, жълтите павета били златни кюлчета. Та, когато ми хрумна на знех, че Меркел наистина е Дороти. ... Зеленски да не е Магьосника, или негов човек? Нетаняху! Вещиците? България, Йотова е Дороти, Румен? други кажете?

    Коментиран от #121

    14:56 26.09.2026

  • 120 Андрей

    7 0 Отговор
    И аз на Пампорово раздавах куфарчета!

    14:57 26.09.2026

  • 121 Смърф

    4 0 Отговор

    До коментар #119 от "Преди години":

    Гаргамел!

    14:58 26.09.2026

  • 122 Сега обаче да помислим

    9 0 Отговор
    Областните управители в България са точно 28 на брой. Тази бройка съответства на броя на административните области в страната, като във всяка област има назначен по един. Цял хотел да резервира Радев за среща с тях нещо не ми се струва разумно. И трябва впрочем да се провери с какви пари колко е платено на хотелиерчето !

    14:59 26.09.2026

  • 123 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    3 3 Отговор

    До коментар #110 от "...???":

    Да, по време на соца имаше заводи, но нямаше пазари от там идва приказката "един работи, трима го гледат" на почивка се ходеше от завода с карта имаха почивни станции, там ядеш за 1 лв. първо, второ, трето

    15:03 26.09.2026

  • 124 днес

    8 2 Отговор

    До коментар #27 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Чораппа пълни гушката на собственичката на Пампорово - а тя е .... близката на Баце - Бориславова - уж бивша, ама си е сегашна женицата....

    15:03 26.09.2026

  • 125 Цвете

    6 0 Отговор
    ИЗОБЩО, КАКВО СИ ВЪОБРАЗЯВА ,ЧЕ ЩЕ ЗАТВОРИ УСТИТЕ НА ВСИЧКИ ЛИ? КОПИРА ГО МАЙ ОТ ТРЪМП? 😂✈️🤫 И ,КАКВО ЩЕ ПОСТИГНЕ ? НАЙ МНОГО ДА НЕ ГО ОТРАЗЯВАТ МЕДИИТЕ И ТОЙ САМ ЩЕ ГИ ПОКАНИ НА СРЕЩА. ✈️😂😁ТОЛКОВА Е ЖАЛЪК.🔎✈️🔎

    15:04 26.09.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Чума

    2 5 Отговор
    Браво, генерал Радев! За по-чест! Тръмп така третира тези журналисти, защото използват професията си да съсипят този, който им е поръчан! Симеон Гаспаров затова пищеше с някакъв жалък фалцет сутринта по телевизията! Медията го включва за репортаж, а той плаче, че Тръмп ги изхвърлил като мръсни котета и нищо не може да каже по въпроса! Само така! Остави ги навън, заседавай спокойно и не им обръщай внимание! Даже един брифинг им е много! Както всички, така и журналистите злоупотребяват със професионалното си положение!

    15:09 26.09.2026

  • 128 Цвете

    5 0 Отговор
    ИЗОБЩО, КАКВО СИ ВЪОБРАЗЯВА ,ЧЕ ЩЕ ЗАТВОРИ УСТИТЕ НА ВСИЧКИ ЛИ? КОПИРА ГО МАЙ ОТ ТРЪМП? 😂✈️🤫 И ,КАКВО ЩЕ ПОСТИГНЕ ? НАЙ МНОГО ДА НЕ ГО ОТРАЗЯВАТ МЕДИИТЕ И ТОЙ САМ ЩЕ ГИ ПОКАНИ НА СРЕЩА. ✈️😂😁ТОЛКОВА Е ЖАЛЪК.🔎✈️🔎ПОРАДИ ЩО НА ТАКЪВ СЪБОТЕН ИЗЛЕТ ? КОЙ ЩЕ ПЛАТИ МАСРАФА ? МОЖЕ БИ ЩЕ ОБСЪЖДАТ " БОТАШ " И КАК ДА ФИНТИРАТ ОТНОВО БЪЛГАРИТЕ. САМО ДА НЕ ЗАБРАВЯТ, ЧЕ ТУРЦИТЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СИ ТЪРСЯТ ДЪЛЖИМОТО, А ТО Е 6,5 МИЛИАРДА ЕВРО ПЛЮС 360 МИЛИОНА ЕВРО БЕЗ ДДС?????

    15:10 26.09.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Цвете

    4 0 Отговор
    ИЗОБЩО, КАКВО СИ ВЪОБРАЗЯВА ,ЧЕ ЩЕ ЗАТВОРИ УСТИТЕ НА ВСИЧКИ ЛИ? КОПИРА ГО МАЙ ОТ ТРЪМП? 😂✈️🤫 И ,КАКВО ЩЕ ПОСТИГНЕ ? НАЙ МНОГО ДА НЕ ГО ОТРАЗЯВАТ МЕДИИТЕ И ТОЙ САМ ЩЕ ГИ ПОКАНИ НА СРЕЩА. ✈️😂😁ТОЛКОВА Е ЖАЛЪК.🔎✈️🔎ПОРАДИ ЩО НА ТАКЪВ СЪБОТЕН ИЗЛЕТ ? КОЙ ЩЕ ПЛАТИ МАСРАФА ? МОЖЕ БИ ЩЕ ОБСЪЖДАТ " БОТАШ " И КАК ДА ФИНТИРАТ ОТНОВО БЪЛГАРИТЕ. САМО ДА НЕ ЗАБРАВЯТ, ЧЕ ТУРЦИТЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СИ ТЪРСЯТ ДЪЛЖИМОТО, А ТО Е 6,5 МИЛИАРДА ЕВРО ПЛЮС 360 МИЛИОНА ЕВРО БЕЗ ДДС?????

    Коментиран от #133

    15:19 26.09.2026

  • 131 Гергана

    0 2 Отговор
    Мачкай Румба!

    Коментиран от #141

    15:26 26.09.2026

  • 132 Мафиоти

    3 0 Отговор
    С какви пари? От моя джоб, от кесията на всеки гражданин!

    15:27 26.09.2026

  • 133 Чума

    1 1 Отговор

    До коментар #130 от "Цвете":

    Като те обесят - какво ще отразяваш!? Има дела, които се вършат под юрган, под ключ и при закрити за клюкарите врати! Когато те поканят - тогава! Нахалници! Ако всеки започне като журналистите да злоупотребява с правата си, това означава лекарите да ни натъпчат с инжекции, а силовите въоръжени сили да ни изтрепят! Така ще ти затворят и голямата уста и повече няма да твърдиш, че не могат да я затворят! Плямпай, но извън хотела! Никой не ти пречи! Придворният печат ще отрази мероприятието най обективно!

    15:31 26.09.2026

  • 134 Ван

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Б.си бokлyka !":

    Къде, бе?
    В моя регион обикновена минерална вода е най-много 2 евро, а със стъклените бутилки е 5€, Перие също струва толкова според колко литра е бутилката.
    По вендинг автомати по селата същата нормална минерална вода е дори 0.5€ бутилката, по супермаркетите дори до 0.2€, а на диспенсърите във съседния ми град водата е между 0.15€ и 0.30€ на литър.

    15:32 26.09.2026

  • 135 ДОЧУТО

    3 0 Отговор
    -ТАТЕ,ТАТЕ, ЗАЩО ТАКА ЛОШО МИРИШ€€€ НАПО$Л€ДЪК?
    -АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р "ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПР Ъ Д НАЛ на Х € Я на ОЛИГАР$ИТ€, А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $ он( г. г.) , р.р. НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "Б . Х У Р ъ" !

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ . У Р В И и нато-П€ Д€ Р. $ТИ!

    15:33 26.09.2026

  • 136 Направете си срещата в Северозапада

    4 0 Отговор
    Идете на места, които са проблемни, на Пампорово всеки знае.

    15:37 26.09.2026

  • 137 !!!?

    4 0 Отговор
    Прословутите Прозрачност, Честност и Достойнство на Мистър Кеш...Лицемерие парекселанс !!!?

    15:37 26.09.2026

  • 138 Чума

    1 1 Отговор
    Генерал Шификов е наел къща за гости в старопланинско село! Отивайте да го отразявате, човека се надява! Стига сте ходили подир Радев и да дишате смрад! Перелик не е никак скъп за скъпи гости!

    15:39 26.09.2026

  • 139 Мафията работи на тъмно

    6 0 Отговор
    Крадените пари обичат тишината

    15:40 26.09.2026

  • 140 Според тебе

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    От кой журналистически въпрос се страхува най-много Румен Радев?

    15:47 26.09.2026

  • 141 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #131 от "Гергана":

    131мачка да малоумнициге хахаха и мачка милионите си хахаха мачка

    15:49 26.09.2026

  • 142 Мони Локото

    2 0 Отговор
    Радев и сие не са си бръкнали в джоба за мероприятието. То е ясно, че е за сметка на народа. Тия с новия морал. Ха-ха-ха. Същите като предишни и по-предишни. Дойдоха на власт за да крадат. За народ и държава изобщо не им пука.

    15:50 26.09.2026

  • 143 Горски

    2 0 Отговор
    Пампорово ? И кой плаща софрата ? Що не се събраха в някое село ? Хем да живне малко ? Нали ще дават пари, ако хората отидат на село. А още по-добре на Петрохан.

    15:51 26.09.2026

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