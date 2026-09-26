WSJ: Малка Украйна удържа огромна Русия

Украинските сили за безпилотни системи все повече променят подхода си към съвременната война, като наблягат на анализа на данни, децентрализираното вземане на решения и бързото внедряване на нови технологии. Това разказва пред The Wall Street Journal Робърт "Мадяр“ Бровди, командир на Силите за безпилотни системи на Украйна.
Авторът на публикацията разказва, че в началото на разговора му с Бровди, електронният брояч в подземния му команден пункт е показвал 302 руски военнослужещи, убити през този ден. Към края на интервюто тази цифра се е увеличила до 343, посочи "Фокус".
Безпилотните летателни апарати съставляват приблизително 2,5% от украинската армия, но, според оценките, цитирани в публикацията, те генерират приблизително една трета от загубите на руските войски през последната година. Бровди отдава резултатите на Украйна не на числено превъзходство, а на промени в организацията на армията. "Малка, модерна украинска армия побеждава старата съветска система, която съществуваше в Украйна“, казва той.
Според него, участието на цивилни специалисти е направило военната структура по-гъвкава, а управлението все повече напомня на бизнес процеси – с планиране, оценка на изпълнението и контрол на разходите.
Цифровата платформа "Делта“ играе ключова роля в тази система. Тя интегрира данни от дронове, сензори и други средства в единна мрежа. Пилотите могат да маркират откритите цели на карта, след което информацията е незабавно достъпна за подразделенията, които могат да реагират без продължително координиране на заповеди. Бровди изчислява, че делегира приблизително 90% от бойните решения на своите военни. В същото време всяка операция оставя дигитална следа: записват се местоположението, времето, условията, използваните средства, целта и резултатът. Видео и сензорни данни позволяват проверка дали целта действително е била ударена, което помага да се избегне изкривяване на информацията за обстановката на бойното поле.
Командирът на СБС поставя сериозен акцент върху анализа на големи количества данни. Бровди започва систематично да ги събира още през 2022 г. В момента неговото звено "Птиците на Мадяр“ натрупва 10-12 терабайта информация дневно. Тези данни се използват не само за бойно управление, но и за оценка на ефективността на различни модели дронове и оръжия. Обратната връзка от фронта помага за бързото усъвършенстване на новите системи.
Според Бровди, западните армии също ще трябва да преструктурират подходите си. "Предизвикателството е да се изгради екосистема“, казва той. Не става въпрос за намиране на един "най-добър“ дрон, а за създаване на система, в която евтини и достатъчно ефективни дронове, софтуер, разузнаване, производство и оперативен контрол работят заедно, подчертава Роберт "Мадяр“ Бровди пред WSJ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Удържа
Коментиран от #79
09:49 26.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Мелинда
09:52 26.09.2026
5 Гръмко заглавие
А как една Русия удържа 57 озверели, военнолюбиви, разярени, бесни хиени САМА?
Коментиран от #8, #21, #61
09:52 26.09.2026
6 за лов на световниге терористи с трябва
09:52 26.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 психиатър
До коментар #5 от "Гръмко заглавие":Тези хиени с теб в стаята ли са?
09:53 26.09.2026
9 Айляк
09:53 26.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Пак глупости
Коментиран от #15
09:55 26.09.2026
12 Русия е огромна
Коментиран от #16, #17
09:56 26.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 оня с коня
Коментиран от #23
09:57 26.09.2026
15 АХАХАХХА
До коментар #11 от "Пак глупости":Това ще е най-комичната война, понеже ЕС пак ще звъни и ще му свива сърмите на детето Хаяско и ще му казва кое е военно престъпление и той ще се оправдава на западните лидери средно по 4 часа в денонощието 7 дни в седмицата
09:58 26.09.2026
16 хаха🤣
До коментар #12 от "Русия е огромна":Куха ти е единствено кратуната 🎃👈.
09:58 26.09.2026
17 Също
До коментар #12 от "Русия е огромна":Като входа ти!
09:58 26.09.2026
18 Анонимен
09:58 26.09.2026
19 Как може един толкова глупав коментар
До коментар #3 от "дядото":За толкова кратко време да събере толкова плюсове? С организация. Ростролбриг в действие.
09:58 26.09.2026
20 Топчията
09:59 26.09.2026
21 койдазнай
До коментар #5 от "Гръмко заглавие":Русия не само ги удържа тия военолюбиви хиени, ами направо и ги нападна! Щото Русия е за мир!
09:59 26.09.2026
22 ФАКТ
09:59 26.09.2026
23 Бегай
До коментар #14 от "оня с коня":Да мълзеш коня, че си гладен!
10:00 26.09.2026
24 Иран
10:00 26.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 borisov
10:01 26.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Путиннннннннн
10:02 26.09.2026
29 Ботова ферма от Краснодар
До коментар #27 от "оня с коня":Мощ е тираджията дето те напъва на паркинга край Хановер, руски бот.
Коментиран от #42
10:03 26.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ъхъъъъ, ще рвем а?
10:04 26.09.2026
32 Оня
10:04 26.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 НЕ...удържа,..
10:05 26.09.2026
35 гробар
10:05 26.09.2026
36 Ами да влезе...
До коментар #10 от "Финанс":...и повод имат ...нали все лаят за " агресивната война на Русия"
Ами да влизат , че да ги принудят ...ама нещо гледам не искат , седят отстрани и образуват разни коалиции напр, Колибия на жеЛаещите, а в Германия бензинчето вече гони 3 Евро /л ., само от Фолксваген 200 000 безработни и т.н.
10:06 26.09.2026
37 Олееее.....
10:06 26.09.2026
38 ХАН ЮВИГИ
Казах
10:07 26.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Путин
10:09 26.09.2026
42 оня с коня
До коментар #29 от "Ботова ферма от Краснодар":Не позна муци 🦄,пиша от Ландсхут -Бавария ,цунки 💋 !
10:09 26.09.2026
43 Всички разбираме
До коментар #33 от "Гост":Отчаянието и без помощността на копейките и монгольяк фашагите в кремля! Ааааахахаха
Ама ти се надъхвай,че мачкате НАТО, ЕС, и целиот Свет! Ааааахахаха
10:09 26.09.2026
44 Путин многоходовия
До коментар #33 от "Гост":Те си живеят живота на запад, не знаят че са във война с крепостните
10:09 26.09.2026
45 То нека да им спрат парите и помощите
10:09 26.09.2026
46 Хмм
10:10 26.09.2026
47 Васил
До коментар #39 от "пламен":Такива пеее .руууги като теб ще ги спасяват от Украйна 😂😂😂.
10:10 26.09.2026
48 участието на "цивилни специалисти"
10:12 26.09.2026
49 Оня
10:12 26.09.2026
50 Спас
До коментар #25 от "Димитър Георгиев- ДиДи":Правиш се на отворен, но си оставаш роб! Съдба! Така си решил, такъв оставаш! А комплексите мъркат доволни!
10:13 26.09.2026
51 БРИКС
10:13 26.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Факти
10:15 26.09.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Бизнес Инсайдър
10:17 26.09.2026
57 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #55 от "Ама":Искаш ли да го олигавиш за 20€врака ,днес съм в настроение и съм щедър .
10:18 26.09.2026
58 Мара Атанасова
10:19 26.09.2026
59 Баро
До коментар #55 от "Ама":Спасе ,Спасе ,пак ще трябва да те спасявам от сводниците ти ,муцка 👄!
10:20 26.09.2026
60 ШЕФА
10:20 26.09.2026
61 Хахахаха
До коментар #5 от "Гръмко заглавие":Брей, и как ги одържа рашата? На чужда територия? Значи украинците били озверели, щот искат да изхвърлят рашите от украинска територия, така ли?
10:22 26.09.2026
62 Факти
Коментиран от #85
10:22 26.09.2026
63 Gigi
10:24 26.09.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Нова
10:25 26.09.2026
66 Шафьоро
Коментиран от #69
10:26 26.09.2026
67 Артилерист
Коментиран от #90
10:27 26.09.2026
68 Айде стига бе...
10:28 26.09.2026
69 Тишо културиста
До коментар #66 от "Шафьоро":Емили 🛴 ,бензин натеб не ти требе ,буташ щепсела и след малко политаш ...
10:28 26.09.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Надни чар
10:32 26.09.2026
72 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #52 от "Така е":Славков ,Лап Пай У Йоттт бре горноджумайски хъесосс,шиптар кривоглав.
10:32 26.09.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Народа е казал че
Коментиран от #81
10:35 26.09.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Нищо ново
Същите мякащи монгольяк пен ДЕЛЕ
Коментиран от #80
10:37 26.09.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Евала
До коментар #2 от "Удържа":Русия не натиска, Украйна удържа, Европа плаща.
Коментиран от #84
10:38 26.09.2026
80 ХА ХА
До коментар #77 от "Нищо ново":Избягали са срамните буби от рунтавия ти г333, че в тъмното по погрешка вместо ракията си изпил шишето със светилната газ 💥💥💥.
10:38 26.09.2026
81 Коя...Есен?!?
До коментар #75 от "Народа е казал че":20 14г? 20 22?!? 2026?.. Тридневната ЕСЕН?
Хихихихи
10:38 26.09.2026
82 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #83
10:42 26.09.2026
83 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #82 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Турски тираджии са разбомбили намай .кятти най милото 😂😂😂.
Коментиран от #87
10:43 26.09.2026
84 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #79 от "Евала":Руския мужик плаща най много...хем го бомбят, хем му свалят по три ризи от гърба.
10:43 26.09.2026
85 В това,
До коментар #62 от "Факти":което си написал няма помен за факти. Когато България беше с Русия бе ОСВОБОДЕНА ОТ 5 ВЕКА ТУРСКО РОБСТВО. Това е абсолютен исторически ФАКТ. След 1944г., когато България беше отново с Русия/ Съветския съюз постигна небивал икономически-27-мо място в света-и демографски-близо 10 млн. души-разцвет. Сега класирането на България клони към стотното място, а населението-към няма и 6 милиона. Разорени и обезлюдени, ама иначе ни водят демокрация и свободни...
10:45 26.09.2026
86 УДЪРЖА МИ....
10:45 26.09.2026
87 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #83 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Русия не е бомбена така от ВСВ.
И то ОТ НАТОВСКО оръжие
Коментиран от #93
10:45 26.09.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #92, #95
10:47 26.09.2026
90 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #67 от "Артилерист":С нападението над Украйна, Путин сам са навря между шамарите.
10:47 26.09.2026
91 Дай Боже
10:48 26.09.2026
92 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #89 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Най много плаща мужика руски
Даже и без гориво останаха
Коментиран от #96
10:48 26.09.2026
93 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #87 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Май,кятти преди не била така яко бомбена от турски тираджии в дивия ,че даже са и платили даже с фалшиви банкноти €враци !
Коментиран от #97
10:50 26.09.2026
94 Украйна дрони Путин
Нема лабаво.
10:50 26.09.2026
95 Синчето на Соловьов
До коментар #89 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Неговото така за нас....
Коментиран от #98
10:51 26.09.2026
96 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #92 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Муцка 🦄пука ти теб на тротинетката 🛴 за гориво 😂😂😂.
Коментиран от #99
10:51 26.09.2026
97 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #93 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Путин го разпитаха от бомбене. Иначе Украйна стопира Русия вече пета година.
10:52 26.09.2026
98 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #95 от "Синчето на Соловьов":Пука ми на дебеуа г333 ,за синчето на Соловьов ,па даже и там не ми пука даже .
10:53 26.09.2026
99 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #96 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Кажи го на мужика руски
10:53 26.09.2026