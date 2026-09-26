WSJ: Малка Украйна удържа огромна Русия

Украинските сили за безпилотни системи все повече променят подхода си към съвременната война, като наблягат на анализа на данни, децентрализираното вземане на решения и бързото внедряване на нови технологии. Това разказва пред The Wall Street Journal Робърт "Мадяр“ Бровди, командир на Силите за безпилотни системи на Украйна.

Авторът на публикацията разказва, че в началото на разговора му с Бровди, електронният брояч в подземния му команден пункт е показвал 302 руски военнослужещи, убити през този ден. Към края на интервюто тази цифра се е увеличила до 343, посочи "Фокус".

Безпилотните летателни апарати съставляват приблизително 2,5% от украинската армия, но, според оценките, цитирани в публикацията, те генерират приблизително една трета от загубите на руските войски през последната година. Бровди отдава резултатите на Украйна не на числено превъзходство, а на промени в организацията на армията. "Малка, модерна украинска армия побеждава старата съветска система, която съществуваше в Украйна“, казва той.

Според него, участието на цивилни специалисти е направило военната структура по-гъвкава, а управлението все повече напомня на бизнес процеси – с планиране, оценка на изпълнението и контрол на разходите.

Цифровата платформа "Делта“ играе ключова роля в тази система. Тя интегрира данни от дронове, сензори и други средства в единна мрежа. Пилотите могат да маркират откритите цели на карта, след което информацията е незабавно достъпна за подразделенията, които могат да реагират без продължително координиране на заповеди. Бровди изчислява, че делегира приблизително 90% от бойните решения на своите военни. В същото време всяка операция оставя дигитална следа: записват се местоположението, времето, условията, използваните средства, целта и резултатът. Видео и сензорни данни позволяват проверка дали целта действително е била ударена, което помага да се избегне изкривяване на информацията за обстановката на бойното поле.

Командирът на СБС поставя сериозен акцент върху анализа на големи количества данни. Бровди започва систематично да ги събира още през 2022 г. В момента неговото звено "Птиците на Мадяр“ натрупва 10-12 терабайта информация дневно. Тези данни се използват не само за бойно управление, но и за оценка на ефективността на различни модели дронове и оръжия. Обратната връзка от фронта помага за бързото усъвършенстване на новите системи.

Според Бровди, западните армии също ще трябва да преструктурират подходите си. "Предизвикателството е да се изгради екосистема“, казва той. Не става въпрос за намиране на един "най-добър“ дрон, а за създаване на система, в която евтини и достатъчно ефективни дронове, софтуер, разузнаване, производство и оперативен контрол работят заедно, подчертава Роберт "Мадяр“ Бровди пред WSJ.