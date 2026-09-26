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WSJ: Малка Украйна удържа огромна Русия
  Тема: Украйна

WSJ: Малка Украйна удържа огромна Русия

26 Септември, 2026 09:47 1 418 99

  • дрон-
  • украйна-
  • русия-
  • агресия-
  • война

Украинските сили за безпилотни системи все повече променят подхода си към съвременната война, като наблягат на анализа на данни, децентрализираното вземане на решения и бързото внедряване на нови технологии

WSJ: Малка Украйна удържа огромна Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските сили за безпилотни системи все повече променят подхода си към съвременната война, като наблягат на анализа на данни, децентрализираното вземане на решения и бързото внедряване на нови технологии. Това разказва пред The Wall Street Journal Робърт "Мадяр“ Бровди, командир на Силите за безпилотни системи на Украйна.

Авторът на публикацията разказва, че в началото на разговора му с Бровди, електронният брояч в подземния му команден пункт е показвал 302 руски военнослужещи, убити през този ден. Към края на интервюто тази цифра се е увеличила до 343, посочи "Фокус".

Безпилотните летателни апарати съставляват приблизително 2,5% от украинската армия, но, според оценките, цитирани в публикацията, те генерират приблизително една трета от загубите на руските войски през последната година. Бровди отдава резултатите на Украйна не на числено превъзходство, а на промени в организацията на армията. "Малка, модерна украинска армия побеждава старата съветска система, която съществуваше в Украйна“, казва той.

Според него, участието на цивилни специалисти е направило военната структура по-гъвкава, а управлението все повече напомня на бизнес процеси – с планиране, оценка на изпълнението и контрол на разходите.

Цифровата платформа "Делта“ играе ключова роля в тази система. Тя интегрира данни от дронове, сензори и други средства в единна мрежа. Пилотите могат да маркират откритите цели на карта, след което информацията е незабавно достъпна за подразделенията, които могат да реагират без продължително координиране на заповеди. Бровди изчислява, че делегира приблизително 90% от бойните решения на своите военни. В същото време всяка операция оставя дигитална следа: записват се местоположението, времето, условията, използваните средства, целта и резултатът. Видео и сензорни данни позволяват проверка дали целта действително е била ударена, което помага да се избегне изкривяване на информацията за обстановката на бойното поле.

Командирът на СБС поставя сериозен акцент върху анализа на големи количества данни. Бровди започва систематично да ги събира още през 2022 г. В момента неговото звено "Птиците на Мадяр“ натрупва 10-12 терабайта информация дневно. Тези данни се използват не само за бойно управление, но и за оценка на ефективността на различни модели дронове и оръжия. Обратната връзка от фронта помага за бързото усъвършенстване на новите системи.

Според Бровди, западните армии също ще трябва да преструктурират подходите си. "Предизвикателството е да се изгради екосистема“, казва той. Не става въпрос за намиране на един "най-добър“ дрон, а за създаване на система, в която евтини и достатъчно ефективни дронове, софтуер, разузнаване, производство и оперативен контрол работят заедно, подчертава Роберт "Мадяр“ Бровди пред WSJ.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Удържа

    21 69 Отговор
    Не само удържа, направо я разката русията. И бензин нямат вече руснаците.

    Коментиран от #79

    09:49 26.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мелинда

    45 8 Отговор
    Браво браво! И аз цялата нощ удържах един много здрав и потентен хубавец! Удържах го, като държах точно това, което държи Украйна!

    09:52 26.09.2026

  • 5 Гръмко заглавие

    64 14 Отговор
    Без съдържание!
    А как една Русия удържа 57 озверели, военнолюбиви, разярени, бесни хиени САМА?

    Коментиран от #8, #21, #61

    09:52 26.09.2026

  • 6 за лов на световниге терористи с трябва

    17 6 Отговор
    Русия може да размаже малката украйна когато си пожелае.

    09:52 26.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 психиатър

    13 45 Отговор

    До коментар #5 от "Гръмко заглавие":

    Тези хиени с теб в стаята ли са?

    09:53 26.09.2026

  • 9 Айляк

    48 6 Отговор
    Тия от wsj са по-зле и от дойче зелето.

    09:53 26.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пак глупости

    47 11 Отговор
    Ако Русия не ги щадеше.... неслучайно казаха, че с Европа другояче ще действат, да му мисли

    Коментиран от #15

    09:55 26.09.2026

  • 12 Русия е огромна

    12 41 Отговор
    Но куха.

    Коментиран от #16, #17

    09:56 26.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 оня с коня

    9 34 Отговор
    Слава Украйна !

    Коментиран от #23

    09:57 26.09.2026

  • 15 АХАХАХХА

    8 29 Отговор

    До коментар #11 от "Пак глупости":

    Това ще е най-комичната война, понеже ЕС пак ще звъни и ще му свива сърмите на детето Хаяско и ще му казва кое е военно престъпление и той ще се оправдава на западните лидери средно по 4 часа в денонощието 7 дни в седмицата

    09:58 26.09.2026

  • 16 хаха🤣

    32 9 Отговор

    До коментар #12 от "Русия е огромна":

    Куха ти е единствено кратуната 🎃👈.

    09:58 26.09.2026

  • 17 Също

    22 6 Отговор

    До коментар #12 от "Русия е огромна":

    Като входа ти!

    09:58 26.09.2026

  • 18 Анонимен

    30 6 Отговор
    Тоя плещи глупости! Какво точно удържа Украйна е доста спорно!

    09:58 26.09.2026

  • 19 Как може един толкова глупав коментар

    8 21 Отговор

    До коментар #3 от "дядото":

    За толкова кратко време да събере толкова плюсове? С организация. Ростролбриг в действие.

    09:58 26.09.2026

  • 20 Топчията

    25 7 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    09:59 26.09.2026

  • 21 койдазнай

    20 8 Отговор

    До коментар #5 от "Гръмко заглавие":

    Русия не само ги удържа тия военолюбиви хиени, ами направо и ги нападна! Щото Русия е за мир!

    09:59 26.09.2026

  • 22 ФАКТ

    8 29 Отговор
    Западът никога няма да позволи да пригожнат руския лидер, детето от пясъчника Владимир Птулер ухиления инфантил.

    09:59 26.09.2026

  • 23 Бегай

    16 5 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    Да мълзеш коня, че си гладен!

    10:00 26.09.2026

  • 24 Иран

    25 6 Отговор
    С милиардите на запада ,с оръжията на запада и с украинските животи на цяло едно поколение ..Но да видим след войната ,ще има ли все още държава Украйна .

    10:00 26.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 borisov

    15 0 Отговор
    малка украина, без еуропата и америката и гащите си нема да може да удържи...

    10:01 26.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Путиннннннннн

    4 22 Отговор
    Ако западът продължи да управлява и контролира действията на детенцето Путин, и Косово ще удържа огромна Русия. Еле пък България или Молдова

    10:02 26.09.2026

  • 29 Ботова ферма от Краснодар

    11 9 Отговор

    До коментар #27 от "оня с коня":

    Мощ е тираджията дето те напъва на паркинга край Хановер, руски бот.

    Коментиран от #42

    10:03 26.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ъхъъъъ, ще рвем а?

    17 3 Отговор
    Според него, участието на цивилни специалисти е направило военната структура по-гъвкава, и такова нещо като цивилни украински жертви няма а само "цивилни специалисти" ...

    10:04 26.09.2026

  • 32 Оня

    23 4 Отговор
    Абе тук да не е вестник Стършел бе! То няма лошо все някой трябва да разсмива аудиторията!

    10:04 26.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 НЕ...удържа,..

    11 22 Отговор
    Малка Украйна вече 13 год попилява 23 ядрени монгольяк републики, подземния Педофил и Ким! Млати ги като шкембе у дувар..

    10:05 26.09.2026

  • 35 гробар

    22 6 Отговор
    Единствената иновативна дейност на Украйна е експресното изграждането на военни гробищни паркове заедно с паметниците за над 2милиона човека .Колегите там под пари останаха !

    10:05 26.09.2026

  • 36 Ами да влезе...

    19 6 Отговор

    До коментар #10 от "Финанс":

    ...и повод имат ...нали все лаят за " агресивната война на Русия"
    Ами да влизат , че да ги принудят ...ама нещо гледам не искат , седят отстрани и образуват разни коалиции напр, Колибия на жеЛаещите, а в Германия бензинчето вече гони 3 Евро /л ., само от Фолксваген 200 000 безработни и т.н.

    10:06 26.09.2026

  • 37 Олееее.....

    14 3 Отговор
    "Патките на Мадяр“ трупали по 10-12 терабайта информация дневно. хахахаха,...

    10:06 26.09.2026

  • 38 ХАН ЮВИГИ

    3 16 Отговор
    Всичко ще бъде Украйна
    Казах

    10:07 26.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Путин

    4 4 Отговор
    Срам и позор Бе, Бразилия губи от Хаити на футбол с 10:0. Ко прайм Бе, ко ши прай Бе

    10:09 26.09.2026

  • 42 оня с коня

    3 8 Отговор

    До коментар #29 от "Ботова ферма от Краснодар":

    Не позна муци 🦄,пиша от Ландсхут -Бавария ,цунки 💋 !

    10:09 26.09.2026

  • 43 Всички разбираме

    4 14 Отговор

    До коментар #33 от "Гост":

    Отчаянието и без помощността на копейките и монгольяк фашагите в кремля! Ааааахахаха
    Ама ти се надъхвай,че мачкате НАТО, ЕС, и целиот Свет! Ааааахахаха

    10:09 26.09.2026

  • 44 Путин многоходовия

    6 10 Отговор

    До коментар #33 от "Гост":

    Те си живеят живота на запад, не знаят че са във война с крепостните

    10:09 26.09.2026

  • 45 То нека да им спрат парите и помощите

    14 2 Отговор
    Па тогава ще видят едно "усъвършенстване на новите системи" и обратни връзки. Добре че не са у ред с кратуните тея в ЕК

    10:09 26.09.2026

  • 46 Хмм

    11 2 Отговор
    а украинците се разпиляха по целия свят като евреите след убийството на Христос

    10:10 26.09.2026

  • 47 Васил

    4 2 Отговор

    До коментар #39 от "пламен":

    Такива пеее .руууги като теб ще ги спасяват от Украйна 😂😂😂.

    10:10 26.09.2026

  • 48 участието на "цивилни специалисти"

    10 2 Отговор
    се казва точно тероризъм впрочем.. !

    10:12 26.09.2026

  • 49 Оня

    8 3 Отговор
    Ама не става така,трябваше да обясни че всички урки са от рода Маклуд и са безсмъртни! Тия трупове дето им ги връщат руснаците са мираж и в 404 не пада нито един дрон и ракета щото те от 100 свалят поне 150!

    10:12 26.09.2026

  • 50 Спас

    3 3 Отговор

    До коментар #25 от "Димитър Георгиев- ДиДи":

    Правиш се на отворен, но си оставаш роб! Съдба! Така си решил, такъв оставаш! А комплексите мъркат доволни!

    10:13 26.09.2026

  • 51 БРИКС

    4 4 Отговор
    Питах един Бразилец какво мисли за БРИКс. Той ми казва, че не знае, какво е това. А знае, къде е България и Дилма Русева и е учел руски.

    10:13 26.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Факти

    4 9 Отговор
    Русия се опита да убие старата си майка, но тя от 5 години я налага с бастуна.

    10:15 26.09.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Бизнес Инсайдър

    6 1 Отговор
    Най хубавото е ,че всевиждащото око на Орлан когато фиксира ферма с дроновъди-Птахи Мадяра ,директно се дават данните на тежка артилерия според случая ,която изравнява сградата със земята ,заедно с обитателите и дроновете .Материал за погребение не остава ,пишат ги безследно изчезнали .

    10:17 26.09.2026

  • 57 Димитър Георгиев- ДиДи

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Ама":

    Искаш ли да го олигавиш за 20€врака ,днес съм в настроение и съм щедър .

    10:18 26.09.2026

  • 58 Мара Атанасова

    4 0 Отговор
    И моята малка мара удържа Милен!💋

    10:19 26.09.2026

  • 59 Баро

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Ама":

    Спасе ,Спасе ,пак ще трябва да те спасявам от сводниците ти ,муцка 👄!

    10:20 26.09.2026

  • 60 ШЕФА

    5 0 Отговор
    Ххахахахаахахахахаахаа хихихихихихихихихихи Мара Нюз ххахахахаааааа

    10:20 26.09.2026

  • 61 Хахахаха

    2 7 Отговор

    До коментар #5 от "Гръмко заглавие":

    Брей, и как ги одържа рашата? На чужда територия? Значи украинците били озверели, щот искат да изхвърлят рашите от украинска територия, така ли?

    10:22 26.09.2026

  • 62 Факти

    3 9 Отговор
    Крайно време е България да скъса връзки с Русия. Това е държава, на която не може да се разчита. Прекалено често се срива по най-позорния начин и ако си обвързан с нея те повлича със себе си.

    Коментиран от #85

    10:22 26.09.2026

  • 63 Gigi

    8 1 Отговор
    Русия удържа цяло нато

    10:24 26.09.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Нова

    6 0 Отговор
    порция "факти" с обратен знак! Нема лошо - наслаждавайте се! След малко ще пуснете порция "лъжи" с обратен знак и ще има сълзи...

    10:25 26.09.2026

  • 66 Шафьоро

    1 7 Отговор
    Абе Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    Коментиран от #69

    10:26 26.09.2026

  • 67 Артилерист

    9 2 Отговор
    Самото заглавие не е вярно, защо да се чете съчинението. "Малка" Украйна щеше да капитулира още на 15.3.22г., ако голяма Европа, целият "отбранителен", нали, съюз НАТО, начело със САЩ, не беше зад нея, като напълно осигуряващ я с всичко необходимо войскови и политически тил/логистика-пари, оръжия, съветници, разузнаване, международна поддръжка и тн.

    Коментиран от #90

    10:27 26.09.2026

  • 68 Айде стига бе...

    2 3 Отговор
    Некакъв.. ВИВАЛДИ,..за 4 дня освободил...2 пъти повече Територии от превзетите от фашагите за Цяла Година!

    10:28 26.09.2026

  • 69 Тишо културиста

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Шафьоро":

    Емили 🛴 ,бензин натеб не ти требе ,буташ щепсела и след малко политаш ...

    10:28 26.09.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Надни чар

    2 5 Отговор
    Нищо не задържат, вовка каза...3 дня в Киев и седмица в Лиса бон!

    10:32 26.09.2026

  • 72 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "Така е":

    Славков ,Лап Пай У Йоттт бре горноджумайски хъесосс,шиптар кривоглав.

    10:32 26.09.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Народа е казал че

    2 1 Отговор
    Пилците се броят на есен ...

    Коментиран от #81

    10:35 26.09.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Нищо ново

    1 1 Отговор
    С ГЛАВКОМ - Трусляк и педофил,..каков да е аскеро?!?
    Същите мякащи монгольяк пен ДЕЛЕ

    Коментиран от #80

    10:37 26.09.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Евала

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Удържа":

    Русия не натиска, Украйна удържа, Европа плаща.

    Коментиран от #84

    10:38 26.09.2026

  • 80 ХА ХА

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "Нищо ново":

    Избягали са срамните буби от рунтавия ти г333, че в тъмното по погрешка вместо ракията си изпил шишето със светилната газ 💥💥💥.

    10:38 26.09.2026

  • 81 Коя...Есен?!?

    1 2 Отговор

    До коментар #75 от "Народа е казал че":

    20 14г? 20 22?!? 2026?.. Тридневната ЕСЕН?
    Хихихихи

    10:38 26.09.2026

  • 82 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 3 Отговор
    Малка Украйна си разбомбва Русия

    Коментиран от #83

    10:42 26.09.2026

  • 83 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 0 Отговор

    До коментар #82 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Турски тираджии са разбомбили намай .кятти най милото 😂😂😂.

    Коментиран от #87

    10:43 26.09.2026

  • 84 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "Евала":

    Руския мужик плаща най много...хем го бомбят, хем му свалят по три ризи от гърба.

    10:43 26.09.2026

  • 85 В това,

    3 1 Отговор

    До коментар #62 от "Факти":

    което си написал няма помен за факти. Когато България беше с Русия бе ОСВОБОДЕНА ОТ 5 ВЕКА ТУРСКО РОБСТВО. Това е абсолютен исторически ФАКТ. След 1944г., когато България беше отново с Русия/ Съветския съюз постигна небивал икономически-27-мо място в света-и демографски-близо 10 млн. души-разцвет. Сега класирането на България клони към стотното място, а населението-към няма и 6 милиона. Разорени и обезлюдени, ама иначе ни водят демокрация и свободни...

    10:45 26.09.2026

  • 86 УДЪРЖА МИ....

    2 0 Отговор
    ДЕДО ВИЯ............!!!!!!!!!!!!

    10:45 26.09.2026

  • 87 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #83 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Русия не е бомбена така от ВСВ.
    И то ОТ НАТОВСКО оръжие

    Коментиран от #93

    10:45 26.09.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор
    Хохохолът не плаща ,щото Геей.Ропейците плащат масрафа ,но па хохохола го копат ,абе танто за кукуригу 👈.

    Коментиран от #92, #95

    10:47 26.09.2026

  • 90 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "Артилерист":

    С нападението над Украйна, Путин сам са навря между шамарите.

    10:47 26.09.2026

  • 91 Дай Боже

    0 0 Отговор
    Бог да им помага!

    10:48 26.09.2026

  • 92 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Най много плаща мужика руски
    Даже и без гориво останаха

    Коментиран от #96

    10:48 26.09.2026

  • 93 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Май,кятти преди не била така яко бомбена от турски тираджии в дивия ,че даже са и платили даже с фалшиви банкноти €враци !

    Коментиран от #97

    10:50 26.09.2026

  • 94 Украйна дрони Путин

    0 0 Отговор
    Директно в москве
    Нема лабаво.

    10:50 26.09.2026

  • 95 Синчето на Соловьов

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Неговото така за нас....

    Коментиран от #98

    10:51 26.09.2026

  • 96 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Муцка 🦄пука ти теб на тротинетката 🛴 за гориво 😂😂😂.

    Коментиран от #99

    10:51 26.09.2026

  • 97 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #93 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Путин го разпитаха от бомбене. Иначе Украйна стопира Русия вече пета година.

    10:52 26.09.2026

  • 98 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "Синчето на Соловьов":

    Пука ми на дебеуа г333 ,за синчето на Соловьов ,па даже и там не ми пука даже .

    10:53 26.09.2026

  • 99 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Кажи го на мужика руски

    10:53 26.09.2026

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