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Учителят, който разгневи Путин: Той ще управлява, докато не го изнесат с бели пантофи
  Тема: Украйна

Учителят, който разгневи Путин: Той ще управлява, докато не го изнесат с бели пантофи

26 Септември, 2026 15:50 668 41

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  • руснаци

Гьобелс от ада аплодира Путин за това, което прави, заяви носителят на "Оскар" Павел Таланкин

Учителят, който разгневи Путин: Той ще управлява, докато не го изнесат с бели пантофи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Павел Таланкин – учителят, който разгневи Путин, е попаднал в избирателните списъци в Русия, въпреки че не живее в страната. Той е напуснал родината си тайно преди две години и не знае дали ще се завърне.

Таланкин е носител на престижната статуетка „Оскар“ за документално кино за филма „Господин Никой срещу Путин“. В него той запечатва с камера как след началото на войната в Украйна руската пропаганда, маскирана като патриотизъм, влиза в класните стаи.

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С Павел Таланкин разговаря Николай Кръстев. Срещата е в София – дни след парламентарните избори в Русия, на които очаквано отново спечели партията на Владимир Путин.

„Не бих нарекъл това представление избори, защото те не са избори. Изборите са избори, когато можеш да избираш партия, в която има поне някакви различия в мненията. Това не са избори. Освен факта, че всички бяха предварително манипулирани, не бих ги нарекъл избори. Не мога да имам позитивно отношение към това“, казва Павел Таланкин пред bTV.

Когато майка му отива да гласува на изборите за новата Дума, открива сина си в изборните списъци.

„Майка ми отиде да гласува и ме видя в списъка с хора, които ще гласуват. Въпреки че не живея в Русия и всички в Карабаш знаят това, аз съм в списъка с хора, които ще дойдат в избирателната секция. И тя шеговито попита: „Синът ми дошъл ли е да гласува?“. И те ѝ казаха, че не, още не е дошъл, очакват го тази вечер. „На път е“, казали ѝ те. Но няма да се изненадам, ако някой използва бюлетината ми и я пусне. Няма да има нищо изненадващо. Но не мога да нарека този процес избори“, разказва Таланкин.

Според Павел Таланкин Русия с много малки изключения е била демократична държава, но кога престава да бъде такава, той се затруднява да отговори.

„Добър въпрос. Кога е била демократична държава? Може би това е правилният начин да се зададе въпросът. Знаете ли, попитаха Тамара Еделман. Тя е историк, прекрасен педагог, учител. Беше обявена за чуждестранен агент от Кремъл и беше принудена да напусне Русия, и сега изнася лекции в YouTube канал“, казва той.

„Веднъж я попитаха какво се е случило в Русия, което я е направило такава, което е променило хода на руската история. На което тя отговори: „Не знам какво се е случило в Русия, но мога да ви кажа какво не се е случило в Русия“. Римската империя никога не е влизала в Русия, римското право никога не е достигало до Русия. Тоест европейските страни, които някак си попиват човешките права с майчиното си мляко, така да се каже, и идеята, че имаш някакви права, нямат това в Русия. Няма такова нещо в Русия“, посочва Таланкин.

Той допълва, че в руската история свободата е била за много кратко.

„Е, погледнете цялата история на Русия. Първо имаше царе, после императори, после императорите бяха свалени, имаше Съветски съюз, членове на комунистическата партия и след това Путин. Е, може би е имало малко свобода по време на преходното правителство, когато Керенски беше на власт, и може би е имало още малко свобода, когато Елцин беше на власт. Но това вероятно е било най-много 15 години, включително и с Керенски, или дори по-малко. Но това е много малко, много малко. Хората не са свикнали с това“, обясни Павел Таланкин.

По думите му пропагандата на Кремъл работи ефективно върху руското общество и учениците.

„Има много хора, които не задават никакви въпроси и сляпо вярват на телевизията, сляпо вярват на това, което им се казва по федералните телевизионни канали, вместо да се запознаят с алтернативна гледна точка. И работи, за съжаление. Работи и върху учениците. Знаете ли, нямаше да сме там, където сме сега, нямаше да седя тук пред вас, ако пропагандата в Русия не работеше. Дори ми се струва, че Гьобелс от ада седи там и аплодира Путин за това, което прави“, коментира Таланкин.

Павел Таланкин разказва как войната е стигнала до един от неговите ученици – Никита. Момчето загива във войната на Русия срещу Украйна едва на 19 години.

„19-годишно дете, въпреки факта, че това се счита за зряла възраст в Русия. Не видя нищо от живота. И го върнаха в ковчег. И знаеш ли какво си помислих? Ще принудят учителите в училищата да сложат табло с името му и да окачат портрета му там. Ще напишат, че е учил тук и всичко останало. А отвън училището изглежда като леговище на сериен убиец“, казва той.

„Влизаш и не осъзнаваш дали си влязъл в гробище, или училище. Какво е с паметната плоча, изкуствените цветя, портретите на всички тези ветерани? Що за образователен процес е това? Ужасяващо е. Войната, и реториката им се променя постоянно. Войната е мъка, войната е престъпление“, допълва Таланкин.

Павел Таланкин беше в София по покана на Френския културен институт и фондация Single Step. На края той отговаря и на въпроса докога Путин ще управлява Русия и какво да очакваме след тези т.нар. избори.

„Докато не го изнесат оттам. Ще го изнесат оттам с бели пантофи. Веднага щом човек стане президент на Русия, главата му полудява и започва да се смята за цар на тази страна, назначен от Бог, и е все по-просто и по-просто“, казва Таланкин.

Той разказва и за момиче на име Маша, което е влязло в медицински университет.

„И руското правителство прие закон, според който всички студенти, независимо дали плащат сами за обучението си, или е финансирано от държавата, всички те ще трябва да работят три години във всяка болница. И Маша разказа история за това как хора постоянно идват при тях и ги убеждават да отидат като лекари в Донбас, в Украйна“, казва той.

Според Таланкин много хора в Русия се страхуват, че след тези избори ще започне нова голяма вълна на мобилизация.

„И днес много хора в Русия се страхуват, че след тези „избори“, които току-що се проведоха, ще започне друга много голяма вълна на мобилизация. Хората не са готови да спрат да умират за Путин, не са готови да спрат да убиват за Путин. Всъщност мнозина се страхуват“, казва Павел Таланкин.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоз талант-кин

    8 8 Отговор
    снимал 2 години в руско училище без разрешение, гаси и учителя.

    Коментиран от #4, #7, #33

    15:52 26.09.2026

  • 2 Адрес 4000

    9 7 Отговор
    Е какво невярно е казал учителят
    Точно така е

    Коментиран от #6, #14

    15:52 26.09.2026

  • 3 Малиии

    6 3 Отговор
    Сега ше има антиерекция ...😁 бели токчета ще му подхождат , по-добре ..

    Коментиран от #39

    15:52 26.09.2026

  • 4 Явно войната разгръща

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Тоз талант-кин":

    Една след друга вървят статиите против Русия..Ще духаме супата..

    Коментиран от #9, #15

    15:53 26.09.2026

  • 5 Путин е

    9 4 Отговор
    изверг.

    15:54 26.09.2026

  • 6 мяза

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Адрес 4000":

    на петроханец..

    Коментиран от #12

    15:54 26.09.2026

  • 7 Имал е теб предвид

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тоз талант-кин":

    с промития ти мозък.

    Коментиран от #22

    15:56 26.09.2026

  • 8 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    6 6 Отговор
    Този Таланкин е нещо от рода на нашия "оскар" Теодор Ушев, оскарката Мария Бакалова и букъра Георги Господинов.

    Коментиран от #24

    15:56 26.09.2026

  • 9 Мнение

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Явно войната разгръща":

    Ами такава е.
    Плаща им се на едни продажни античовеци да хулят едната страна, докато другата отвлича президенти, воюва с Иран и същевременно ни въвежда дигиталното робство!

    Рано или късно справедливостта ще възтържествува отново, а тогава всичкото античовек, което приема сребърници за коя от коя по античовешки дейности, да се подготви да плаща сметките!!!

    15:56 26.09.2026

  • 10 гост

    5 1 Отговор
    „Не знам какво се е случило в Русия, но мога да ви кажа какво не се е случило в Русия“. Римската империя никога не е влизала в Русия, римското право никога не е достигало до Русия. Тоест европейските страни, които някак си попиват човешките права с майчиното си мляко, така да се каже, и идеята, че имаш някакви права, нямат това в Русия. Няма такова нещо в Русия“, посочва Таланкин....четеш това и си обясняваш защо Русия е такава.

    15:56 26.09.2026

  • 11 Куку

    5 1 Отговор
    Тоа да напише за изгорените Българи в Одеското кино

    Коментиран от #27

    15:57 26.09.2026

  • 12 Е, педофилът Путин

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "мяза":

    ти е по-скъп, знаем. Много повече момченца е "приласкал". Явно е твоят герой.

    Коментиран от #20

    15:57 26.09.2026

  • 13 Сандо

    3 5 Отговор
    Ами вие сериозно ли мислите,че Путин е чувал за него,и даже се е разгневил,че и ще му отмъщава?А ко на истина е така,то вие сте за лечение.

    Коментиран от #25

    15:57 26.09.2026

  • 14 Лама Калушев

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Адрес 4000":

    Всичко правилно е казал. Аз съм Лама и съм размествал чакрите на всички платени тpoлове на Мирчев в спалнята на моята хижа в Петрохан.

    15:58 26.09.2026

  • 15 Май си се разпознал

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Явно войната разгръща":

    в статията. От ония с промивките.

    15:58 26.09.2026

  • 16 Путин многоходовия

    3 2 Отговор
    Сорос ми заповяда да съм инфантилен и многоходов. Каза ми, че копейките не са умни и че ще ме подкрепят дори да играя с кофичка и лопатка и да звъня във Вашингтон преди да отида до тоалета да питам дали им нарушавам международните закони.

    15:58 26.09.2026

  • 17 Кое не е така ?!

    6 3 Отговор
    Много е прав човека.

    15:58 26.09.2026

  • 18 Да да

    2 3 Отговор
    И за Българския културен дом в Одеса

    15:58 26.09.2026

  • 19 Родина

    1 4 Отговор
    Според автора , да умираш за Русия е срам .
    Но , да умираш за тези от Брюксел е чест .
    Никой не е гласувал за Урсула и Кая , но
    това не е проблем за автора . Колко години
    Урсула е на власт ?

    15:58 26.09.2026

  • 20 изглежда

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Е, педофилът Путин":

    разбираш от тези неща..
    за ПП ли гласуваш?

    15:59 26.09.2026

  • 21 Ревете бебе изнасилвачиииии

    1 2 Отговор
    Епщайновия реееев и сополииии ХАХАХАХХАХАХАХХЙА

    16:00 26.09.2026

  • 22 жив

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Имал е теб предвид":

    и здрав да си

    16:00 26.09.2026

  • 23 Ха ХаХа

    2 2 Отговор
    Посридствен боклук

    16:00 26.09.2026

  • 24 А ти с какво ще останеш

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    в новините?
    С анонимния си путинизъм.
    Жалко завистливо примитивче.

    Коментиран от #36

    16:00 26.09.2026

  • 25 Герги

    10 1 Отговор

    До коментар #13 от "Сандо":

    Той Путин и за Навални не беше чувал...и за Немцов също....

    16:00 26.09.2026

  • 26 Гетлост

    1 8 Отговор
    Мнението на тоя не струва кръгла нула прозападна марионетка продала се за центове!

    16:00 26.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Попов

    9 3 Отговор
    Няма как да не се съглася с Павел Таланкин.
    Като човек, живял под две диктатури, СССР и Русия, и който сега живее в демократична страна, където живея повече от 20 години, мога да ви уверя: в диктатура няма избори.
    Руският диктатор Путин, по някаква неизвестна причина, обича да се преструва, че действително е бил избран. Една от причините за това може би е, че чуждестранните „полезни идиоти“ и активите на Путин биха могли да кажат, че в Русия е имало избори, Путин е бил избран и руснаците подкрепят войната на Путин в Украйна.
    Истината е, че Путин напълно елиминира самата възможност за опозиция. Политиците, които представляваха най-голяма заплаха за него, като Борис Немцов и Алексей Навални, бяха убити. Останалите опозиционери бяха или хвърлени в затвора по изфабрикувани обвинения, или принудени да напуснат Русия.

    16:01 26.09.2026

  • 29 Овчар

    3 8 Отговор
    Малоумници запомнете че в Русия не се източват природните ресурси от чужди държави това там е невъзможно и затова запада е бесен..! Откъдето мине капитализма остава само разрушения и дълг за цял живот..!

    16:01 26.09.2026

  • 30 Коментар

    9 1 Отговор
    Дори руснаците осъзнават какво зло е хунтата в Кремъл и бункерния психопат който е идол в очите само на лузърите и продажниците.

    16:01 26.09.2026

  • 31 Някой може ли да ми каже

    2 5 Отговор
    Цитат: "Според Таланкин много хора в Русия се страхуват, че след тези избори ще започне нова голяма вълна на мобилизация."

    - - -
    Ако тези думи са верни, някой може ли да ми даде точни данни колко украински бежанци има в Русия и обратното, колко руснаци избягаха в Украйна да живеят в демокрацията на Зеленски?

    Коментиран от #35

    16:02 26.09.2026

  • 32 Бит русораст

    1 2 Отговор
    Удри русораста с лопатеЕто!

    16:02 26.09.2026

  • 33 путин

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тоз талант-кин":

    Сорос ми заповяда да съм инфантилен и многоходов. Каза ми, че копейките не са умни и че ще ме подкрепят дори да играя с кофичка и лопатка и да звъня във Вашингтон преди да отида до тоалета да питам дали им нарушавам международните закони.

    Коментиран от #38

    16:03 26.09.2026

  • 34 Шопо

    2 1 Отговор
    Санкциите действат скоро Путин ще развее бялото знаме.

    16:03 26.09.2026

  • 35 Удри русораста с лопатЕто

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Някой може ли да ми каже":

    За положението при Кобзон думай.

    16:04 26.09.2026

  • 36 Пълен пpимитив си ти

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "А ти с какво ще останеш":

    Платен тpoл за 10 евроцента от Лама Ивайло Мирчев.

    16:05 26.09.2026

  • 37 Московия -Тюpьмa народов

    0 2 Отговор
    Кремъл признава: това е краят на Русия
    Русия е провалена държава
    Русия признава, че страната Русия ще престане да съществува.
    Руският диктатор Владимир Путин направи най-голямата грешка в историята на войната, когато нападна Украйна. Русия е и винаги е била най-агресивната страна в света.
    През последните сто години Русия се е опитвала да нахлуе в различни страни поне 30 пъти,
    По-долу са изброени 19-те най-нови
    1956 г. Унгария
    1968 Чехословакия
    1975 Ангола
    1977 Етиопия
    1979 Афганистан
    1988 Азербайджан
    1989 Джорджия
    1991 Литва
    1992 Молдова
    1992 г. Грузия
    1992 Таджикистан
    1992 г. Ингушетия
    1994 Чечения
    1994 Дагестан
    1999 Чечения
    1999 Дагестан
    2008 Грузия
    2014 Украйна
    2022 Украйна

    16:05 26.09.2026

  • 38 оригинално

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "путин":

    но все пак глупости на търкалета..

    16:06 26.09.2026

  • 39 а ти

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Малиии":

    като запознат, какви препоръчваш?

    16:07 26.09.2026

  • 40 Реалност

    0 0 Отговор
    Нека бъдем ясни за Русия. Русия не е суперсила. След повече от десетилетие конфликт, включително четири години пълномащабна война в Украйна, Русия едва е преминала границите си от 2014 г., а цената? 1,2 милиона жертви
    Днес Русия е разбита, икономиката ѝ е в руини. Страната е откъсната от европейските енергийни пазари, а собствените ѝ граждани бягат. Всъщност най-голямата заплаха, която Русия представлява в момента, е, че печели повече на масата за преговори, отколкото е постигнала на бойното поле.

    16:07 26.09.2026

  • 41 питанка

    0 0 Отговор
    Чудно защо ли руснаците не искат и да се сещат за "свободата" по времето на Елцин.

    16:07 26.09.2026

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