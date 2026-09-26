Учителят, който разгневи Путин: Той ще управлява, докато не го изнесат с бели пантофи

Павел Таланкин – учителят, който разгневи Путин, е попаднал в избирателните списъци в Русия, въпреки че не живее в страната. Той е напуснал родината си тайно преди две години и не знае дали ще се завърне.
Таланкин е носител на престижната статуетка „Оскар“ за документално кино за филма „Господин Никой срещу Путин“. В него той запечатва с камера как след началото на войната в Украйна руската пропаганда, маскирана като патриотизъм, влиза в класните стаи.
С Павел Таланкин разговаря Николай Кръстев. Срещата е в София – дни след парламентарните избори в Русия, на които очаквано отново спечели партията на Владимир Путин.
„Не бих нарекъл това представление избори, защото те не са избори. Изборите са избори, когато можеш да избираш партия, в която има поне някакви различия в мненията. Това не са избори. Освен факта, че всички бяха предварително манипулирани, не бих ги нарекъл избори. Не мога да имам позитивно отношение към това“, казва Павел Таланкин пред bTV.
Когато майка му отива да гласува на изборите за новата Дума, открива сина си в изборните списъци.
„Майка ми отиде да гласува и ме видя в списъка с хора, които ще гласуват. Въпреки че не живея в Русия и всички в Карабаш знаят това, аз съм в списъка с хора, които ще дойдат в избирателната секция. И тя шеговито попита: „Синът ми дошъл ли е да гласува?“. И те ѝ казаха, че не, още не е дошъл, очакват го тази вечер. „На път е“, казали ѝ те. Но няма да се изненадам, ако някой използва бюлетината ми и я пусне. Няма да има нищо изненадващо. Но не мога да нарека този процес избори“, разказва Таланкин.
Според Павел Таланкин Русия с много малки изключения е била демократична държава, но кога престава да бъде такава, той се затруднява да отговори.
„Добър въпрос. Кога е била демократична държава? Може би това е правилният начин да се зададе въпросът. Знаете ли, попитаха Тамара Еделман. Тя е историк, прекрасен педагог, учител. Беше обявена за чуждестранен агент от Кремъл и беше принудена да напусне Русия, и сега изнася лекции в YouTube канал“, казва той.
„Веднъж я попитаха какво се е случило в Русия, което я е направило такава, което е променило хода на руската история. На което тя отговори: „Не знам какво се е случило в Русия, но мога да ви кажа какво не се е случило в Русия“. Римската империя никога не е влизала в Русия, римското право никога не е достигало до Русия. Тоест европейските страни, които някак си попиват човешките права с майчиното си мляко, така да се каже, и идеята, че имаш някакви права, нямат това в Русия. Няма такова нещо в Русия“, посочва Таланкин.
Той допълва, че в руската история свободата е била за много кратко.
„Е, погледнете цялата история на Русия. Първо имаше царе, после императори, после императорите бяха свалени, имаше Съветски съюз, членове на комунистическата партия и след това Путин. Е, може би е имало малко свобода по време на преходното правителство, когато Керенски беше на власт, и може би е имало още малко свобода, когато Елцин беше на власт. Но това вероятно е било най-много 15 години, включително и с Керенски, или дори по-малко. Но това е много малко, много малко. Хората не са свикнали с това“, обясни Павел Таланкин.
По думите му пропагандата на Кремъл работи ефективно върху руското общество и учениците.
„Има много хора, които не задават никакви въпроси и сляпо вярват на телевизията, сляпо вярват на това, което им се казва по федералните телевизионни канали, вместо да се запознаят с алтернативна гледна точка. И работи, за съжаление. Работи и върху учениците. Знаете ли, нямаше да сме там, където сме сега, нямаше да седя тук пред вас, ако пропагандата в Русия не работеше. Дори ми се струва, че Гьобелс от ада седи там и аплодира Путин за това, което прави“, коментира Таланкин.
Павел Таланкин разказва как войната е стигнала до един от неговите ученици – Никита. Момчето загива във войната на Русия срещу Украйна едва на 19 години.
„19-годишно дете, въпреки факта, че това се счита за зряла възраст в Русия. Не видя нищо от живота. И го върнаха в ковчег. И знаеш ли какво си помислих? Ще принудят учителите в училищата да сложат табло с името му и да окачат портрета му там. Ще напишат, че е учил тук и всичко останало. А отвън училището изглежда като леговище на сериен убиец“, казва той.
„Влизаш и не осъзнаваш дали си влязъл в гробище, или училище. Какво е с паметната плоча, изкуствените цветя, портретите на всички тези ветерани? Що за образователен процес е това? Ужасяващо е. Войната, и реториката им се променя постоянно. Войната е мъка, войната е престъпление“, допълва Таланкин.
Павел Таланкин беше в София по покана на Френския културен институт и фондация Single Step. На края той отговаря и на въпроса докога Путин ще управлява Русия и какво да очакваме след тези т.нар. избори.
„Докато не го изнесат оттам. Ще го изнесат оттам с бели пантофи. Веднага щом човек стане президент на Русия, главата му полудява и започва да се смята за цар на тази страна, назначен от Бог, и е все по-просто и по-просто“, казва Таланкин.
Той разказва и за момиче на име Маша, което е влязло в медицински университет.
„И руското правителство прие закон, според който всички студенти, независимо дали плащат сами за обучението си, или е финансирано от държавата, всички те ще трябва да работят три години във всяка болница. И Маша разказа история за това как хора постоянно идват при тях и ги убеждават да отидат като лекари в Донбас, в Украйна“, казва той.
Според Таланкин много хора в Русия се страхуват, че след тези избори ще започне нова голяма вълна на мобилизация.
„И днес много хора в Русия се страхуват, че след тези „избори“, които току-що се проведоха, ще започне друга много голяма вълна на мобилизация. Хората не са готови да спрат да умират за Путин, не са готови да спрат да убиват за Путин. Всъщност мнозина се страхуват“, казва Павел Таланкин.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоз талант-кин
Коментиран от #4, #7, #33
15:52 26.09.2026
2 Адрес 4000
Точно така е
Коментиран от #6, #14
15:52 26.09.2026
3 Малиии
Коментиран от #39
15:52 26.09.2026
4 Явно войната разгръща
До коментар #1 от "Тоз талант-кин":Една след друга вървят статиите против Русия..Ще духаме супата..
Коментиран от #9, #15
15:53 26.09.2026
5 Путин е
15:54 26.09.2026
6 мяза
До коментар #2 от "Адрес 4000":на петроханец..
Коментиран от #12
15:54 26.09.2026
7 Имал е теб предвид
До коментар #1 от "Тоз талант-кин":с промития ти мозък.
Коментиран от #22
15:56 26.09.2026
8 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Коментиран от #24
15:56 26.09.2026
9 Мнение
До коментар #4 от "Явно войната разгръща":Ами такава е.
Плаща им се на едни продажни античовеци да хулят едната страна, докато другата отвлича президенти, воюва с Иран и същевременно ни въвежда дигиталното робство!
Рано или късно справедливостта ще възтържествува отново, а тогава всичкото античовек, което приема сребърници за коя от коя по античовешки дейности, да се подготви да плаща сметките!!!
15:56 26.09.2026
10 гост
15:56 26.09.2026
11 Куку
Коментиран от #27
15:57 26.09.2026
12 Е, педофилът Путин
До коментар #6 от "мяза":ти е по-скъп, знаем. Много повече момченца е "приласкал". Явно е твоят герой.
Коментиран от #20
15:57 26.09.2026
13 Сандо
Коментиран от #25
15:57 26.09.2026
14 Лама Калушев
До коментар #2 от "Адрес 4000":Всичко правилно е казал. Аз съм Лама и съм размествал чакрите на всички платени тpoлове на Мирчев в спалнята на моята хижа в Петрохан.
15:58 26.09.2026
15 Май си се разпознал
До коментар #4 от "Явно войната разгръща":в статията. От ония с промивките.
15:58 26.09.2026
16 Путин многоходовия
15:58 26.09.2026
17 Кое не е така ?!
15:58 26.09.2026
18 Да да
15:58 26.09.2026
19 Родина
Но , да умираш за тези от Брюксел е чест .
Никой не е гласувал за Урсула и Кая , но
това не е проблем за автора . Колко години
Урсула е на власт ?
15:58 26.09.2026
20 изглежда
До коментар #12 от "Е, педофилът Путин":разбираш от тези неща..
за ПП ли гласуваш?
15:59 26.09.2026
21 Ревете бебе изнасилвачиииии
16:00 26.09.2026
22 жив
До коментар #7 от "Имал е теб предвид":и здрав да си
16:00 26.09.2026
23 Ха ХаХа
16:00 26.09.2026
24 А ти с какво ще останеш
До коментар #8 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":в новините?
С анонимния си путинизъм.
Жалко завистливо примитивче.
Коментиран от #36
16:00 26.09.2026
25 Герги
До коментар #13 от "Сандо":Той Путин и за Навални не беше чувал...и за Немцов също....
16:00 26.09.2026
26 Гетлост
16:00 26.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Попов
Като човек, живял под две диктатури, СССР и Русия, и който сега живее в демократична страна, където живея повече от 20 години, мога да ви уверя: в диктатура няма избори.
Руският диктатор Путин, по някаква неизвестна причина, обича да се преструва, че действително е бил избран. Една от причините за това може би е, че чуждестранните „полезни идиоти“ и активите на Путин биха могли да кажат, че в Русия е имало избори, Путин е бил избран и руснаците подкрепят войната на Путин в Украйна.
Истината е, че Путин напълно елиминира самата възможност за опозиция. Политиците, които представляваха най-голяма заплаха за него, като Борис Немцов и Алексей Навални, бяха убити. Останалите опозиционери бяха или хвърлени в затвора по изфабрикувани обвинения, или принудени да напуснат Русия.
16:01 26.09.2026
29 Овчар
16:01 26.09.2026
30 Коментар
16:01 26.09.2026
31 Някой може ли да ми каже
- - -
Ако тези думи са верни, някой може ли да ми даде точни данни колко украински бежанци има в Русия и обратното, колко руснаци избягаха в Украйна да живеят в демокрацията на Зеленски?
Коментиран от #35
16:02 26.09.2026
32 Бит русораст
16:02 26.09.2026
33 путин
До коментар #1 от "Тоз талант-кин":Сорос ми заповяда да съм инфантилен и многоходов. Каза ми, че копейките не са умни и че ще ме подкрепят дори да играя с кофичка и лопатка и да звъня във Вашингтон преди да отида до тоалета да питам дали им нарушавам международните закони.
Коментиран от #38
16:03 26.09.2026
34 Шопо
16:03 26.09.2026
35 Удри русораста с лопатЕто
До коментар #31 от "Някой може ли да ми каже":За положението при Кобзон думай.
16:04 26.09.2026
36 Пълен пpимитив си ти
До коментар #24 от "А ти с какво ще останеш":Платен тpoл за 10 евроцента от Лама Ивайло Мирчев.
16:05 26.09.2026
37 Московия -Тюpьмa народов
Русия е провалена държава
Русия признава, че страната Русия ще престане да съществува.
Руският диктатор Владимир Путин направи най-голямата грешка в историята на войната, когато нападна Украйна. Русия е и винаги е била най-агресивната страна в света.
През последните сто години Русия се е опитвала да нахлуе в различни страни поне 30 пъти,
По-долу са изброени 19-те най-нови
1956 г. Унгария
1968 Чехословакия
1975 Ангола
1977 Етиопия
1979 Афганистан
1988 Азербайджан
1989 Джорджия
1991 Литва
1992 Молдова
1992 г. Грузия
1992 Таджикистан
1992 г. Ингушетия
1994 Чечения
1994 Дагестан
1999 Чечения
1999 Дагестан
2008 Грузия
2014 Украйна
2022 Украйна
16:05 26.09.2026
38 оригинално
До коментар #33 от "путин":но все пак глупости на търкалета..
16:06 26.09.2026
39 а ти
До коментар #3 от "Малиии":като запознат, какви препоръчваш?
16:07 26.09.2026
40 Реалност
Днес Русия е разбита, икономиката ѝ е в руини. Страната е откъсната от европейските енергийни пазари, а собствените ѝ граждани бягат. Всъщност най-голямата заплаха, която Русия представлява в момента, е, че печели повече на масата за преговори, отколкото е постигнала на бойното поле.
16:07 26.09.2026
41 питанка
16:07 26.09.2026