Учителят, който разгневи Путин: Той ще управлява, докато не го изнесат с бели пантофи

Павел Таланкин – учителят, който разгневи Путин, е попаднал в избирателните списъци в Русия, въпреки че не живее в страната. Той е напуснал родината си тайно преди две години и не знае дали ще се завърне.

Таланкин е носител на престижната статуетка „Оскар“ за документално кино за филма „Господин Никой срещу Путин“. В него той запечатва с камера как след началото на войната в Украйна руската пропаганда, маскирана като патриотизъм, влиза в класните стаи.

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С Павел Таланкин разговаря Николай Кръстев. Срещата е в София – дни след парламентарните избори в Русия, на които очаквано отново спечели партията на Владимир Путин.

„Не бих нарекъл това представление избори, защото те не са избори. Изборите са избори, когато можеш да избираш партия, в която има поне някакви различия в мненията. Това не са избори. Освен факта, че всички бяха предварително манипулирани, не бих ги нарекъл избори. Не мога да имам позитивно отношение към това“, казва Павел Таланкин пред bTV.

Когато майка му отива да гласува на изборите за новата Дума, открива сина си в изборните списъци.

„Майка ми отиде да гласува и ме видя в списъка с хора, които ще гласуват. Въпреки че не живея в Русия и всички в Карабаш знаят това, аз съм в списъка с хора, които ще дойдат в избирателната секция. И тя шеговито попита: „Синът ми дошъл ли е да гласува?“. И те ѝ казаха, че не, още не е дошъл, очакват го тази вечер. „На път е“, казали ѝ те. Но няма да се изненадам, ако някой използва бюлетината ми и я пусне. Няма да има нищо изненадващо. Но не мога да нарека този процес избори“, разказва Таланкин.

Според Павел Таланкин Русия с много малки изключения е била демократична държава, но кога престава да бъде такава, той се затруднява да отговори.

„Добър въпрос. Кога е била демократична държава? Може би това е правилният начин да се зададе въпросът. Знаете ли, попитаха Тамара Еделман. Тя е историк, прекрасен педагог, учител. Беше обявена за чуждестранен агент от Кремъл и беше принудена да напусне Русия, и сега изнася лекции в YouTube канал“, казва той.

„Веднъж я попитаха какво се е случило в Русия, което я е направило такава, което е променило хода на руската история. На което тя отговори: „Не знам какво се е случило в Русия, но мога да ви кажа какво не се е случило в Русия“. Римската империя никога не е влизала в Русия, римското право никога не е достигало до Русия. Тоест европейските страни, които някак си попиват човешките права с майчиното си мляко, така да се каже, и идеята, че имаш някакви права, нямат това в Русия. Няма такова нещо в Русия“, посочва Таланкин.

Той допълва, че в руската история свободата е била за много кратко.

„Е, погледнете цялата история на Русия. Първо имаше царе, после императори, после императорите бяха свалени, имаше Съветски съюз, членове на комунистическата партия и след това Путин. Е, може би е имало малко свобода по време на преходното правителство, когато Керенски беше на власт, и може би е имало още малко свобода, когато Елцин беше на власт. Но това вероятно е било най-много 15 години, включително и с Керенски, или дори по-малко. Но това е много малко, много малко. Хората не са свикнали с това“, обясни Павел Таланкин.

По думите му пропагандата на Кремъл работи ефективно върху руското общество и учениците.

„Има много хора, които не задават никакви въпроси и сляпо вярват на телевизията, сляпо вярват на това, което им се казва по федералните телевизионни канали, вместо да се запознаят с алтернативна гледна точка. И работи, за съжаление. Работи и върху учениците. Знаете ли, нямаше да сме там, където сме сега, нямаше да седя тук пред вас, ако пропагандата в Русия не работеше. Дори ми се струва, че Гьобелс от ада седи там и аплодира Путин за това, което прави“, коментира Таланкин.

Павел Таланкин разказва как войната е стигнала до един от неговите ученици – Никита. Момчето загива във войната на Русия срещу Украйна едва на 19 години.

„19-годишно дете, въпреки факта, че това се счита за зряла възраст в Русия. Не видя нищо от живота. И го върнаха в ковчег. И знаеш ли какво си помислих? Ще принудят учителите в училищата да сложат табло с името му и да окачат портрета му там. Ще напишат, че е учил тук и всичко останало. А отвън училището изглежда като леговище на сериен убиец“, казва той.

„Влизаш и не осъзнаваш дали си влязъл в гробище, или училище. Какво е с паметната плоча, изкуствените цветя, портретите на всички тези ветерани? Що за образователен процес е това? Ужасяващо е. Войната, и реториката им се променя постоянно. Войната е мъка, войната е престъпление“, допълва Таланкин.

Павел Таланкин беше в София по покана на Френския културен институт и фондация Single Step. На края той отговаря и на въпроса докога Путин ще управлява Русия и какво да очакваме след тези т.нар. избори.

„Докато не го изнесат оттам. Ще го изнесат оттам с бели пантофи. Веднага щом човек стане президент на Русия, главата му полудява и започва да се смята за цар на тази страна, назначен от Бог, и е все по-просто и по-просто“, казва Таланкин.

Той разказва и за момиче на име Маша, което е влязло в медицински университет.

„И руското правителство прие закон, според който всички студенти, независимо дали плащат сами за обучението си, или е финансирано от държавата, всички те ще трябва да работят три години във всяка болница. И Маша разказа история за това как хора постоянно идват при тях и ги убеждават да отидат като лекари в Донбас, в Украйна“, казва той.

Според Таланкин много хора в Русия се страхуват, че след тези избори ще започне нова голяма вълна на мобилизация.

„И днес много хора в Русия се страхуват, че след тези „избори“, които току-що се проведоха, ще започне друга много голяма вълна на мобилизация. Хората не са готови да спрат да умират за Путин, не са готови да спрат да убиват за Путин. Всъщност мнозина се страхуват“, казва Павел Таланкин.