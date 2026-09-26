Португалските медии: България попари Португалия в Пазарджик

България U21 нанесе първа загуба на Португалия в квалификациите за Европейското първенство през 2027 г., след като обърна мача от 0:1 до 2:1 на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик. Португалският отбор водеше до 87-ата минута, но допусна два гола в края и пропусна възможността да си гарантира директно класиране и първото място в група B.

Густаво Варела откри резултата в началото на второто полувреме след асистенция на Родриго Мора. България изравни в 87-ата минута, а Александър Маринов отбеляза победното попадение в първата минута на добавеното време. За точния автор на първия български гол има разминаване в описанията: българските данни го приписват на Тодор Павлов, докато португалските медии посочват Дамян Йорданов.

Реакциите в Португалия бяха съсредоточени върху пропуснатите положения и сривът в заключителните минути. А Бола определи случилото се като „невероятен обрат“ и подчерта, че Португалия е получила два гола в рамките на четири минути. Според изданието тимът на Луиш Фрейре е имал контрол върху мача, но не е успял да удвои преднината си.

Обзървър постави акцента върху разхищението пред гола със заглавие, което може да се преведе като „Можеха да разгромят, накрая загубиха по собствена вина“. Медията отбелязва, че Родриго Мора, Геовани Куенда и Густаво Варела са създали няколко положения, а португалците са ударили и две греди преди почивката.

Луиш Фрейре: Това трябва да бъде урок

„През първото полувреме напълно доминирахме. Имахме много положения и заслужавахме да водим. След гола имахме две, три и четири възможности да отбележим отново. Можехме да вкараме три, четири или пет гола“, заяви Луиш Фрейре пред португалската телевизия Канал 11, цитирано от ЛУСА.

Треньорът определи загубата като „горчиво чувство“ и посочи две основни слабости: недостатъчната ефективност пред противниковата врата и липсата на компактност в защита след повеждането. „Това трябва да ни послужи като урок за бъдещето“, каза Фрейре.

За Португалия поражението сложи край на серията без загуба и на поредицата без допуснат гол в квалификациите. Тимът остана начело в групата с 19 точки, пред Чехия с 15 и България с 14. Португалците ще приемат Гибралтар на 30 септември, а на 6 октомври ще играят с Чехия в последния си мач от груповата фаза.

Международното отразяване остана предимно информационно, но акцентът навсякъде беше един и същ: Португалия е била близо до класирането, повела е в Пазарджик, но е допуснала късен обрат, който отлага решението за последните два мача.

Източници: А Бола, Обзървър, ЛУСА