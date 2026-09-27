Пекин недоволен от отразяването на визитата на Си в САЩ

Китай е останал недоволен от начина, по който американските медии са отразили визитата на председателя на КНР Си Цзинпин в САЩ. Причината е конфликтът между президента Доналд Тръмп и три медии, чиито журналисти временно бяха лишени от достъп до Белия дом, съобщава CNN.

Според информацията на телевизията китайски представители са очаквали посещението да покаже Си като равнопоставен лидер на най-могъщата държава в света. Ограниченият достъп до Белия дом обаче е нарушил многомесечната подготовка за визитата, а недоволни са останали представители и на двете държави.

Забраната за CNN, MS NOW и Politico

На 18 септември Тръмп реши да отнеме достъпа на CNN, MS NOW и Politico до Белия дом. Президентът заяви, че тези медии разпространяват неверни новини за неговата администрация и ги определи като „лъжливи“. Той предупреди, че списъкът може да бъде разширен.

Трите медии оспориха решението пред съда. Федерален съд временно разпореди достъпът на журналистите да бъде възстановен, докато делото бъде разгледано по-подробно. Мярката е за 14 дни и не представлява окончателно решение по спора.

Съдебната заповед беше издадена в момент, когато в Белия дом се провеждаше програмата по посрещането на Си Цзинпин. Въпреки това журналисти от трите медии първоначално са били спрени на входа, което доведе до ново напрежение между администрацията и съдебната власт. По-късно достъпът им беше възстановен.

Източници: CNN