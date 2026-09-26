Глобяват 1000 евро за чужда ракия в дома ни

Министерството на финансите подготвя мащабни промени в Закона за акцизите и данъчните складове, които драстично затягат контрола върху домашния алкохол. Според новите текстове съхранението на чужда домашна ракия, както и внасянето ѝ в търговски обекти и офиси, ще се наказва със сериозни финансови санкции, пише вестник "Труд".

Паралелно с това се въвеждат и нови данъчни облекчения за родителите, влизащи в сила от началото на 2027 година.

Край на подарената ракия

Новите текстове предвиждат забрана за държане на домашна ракия от хора, различни от човека, платил акциза за изваряването ѝ, и неговото семейство. На практика това означава, че подаряването на домашен алкохол на съседи и приятели се криминализира.

По закон в момента всяко семейство има право да извари до 30 литра ракия годишно за лично потребление. Акцизът за нея е преференциален – 281,21 евро за един хектолитър чист алкохол, което се равнява на 1,12 евро за литър 40-градусова напитка. С планираните промени самото притежание на ракия, варена от лице извън семейството, става нарушение. Предвидената глоба е в двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 евро. При повторно нарушение санкцията скача на минимум 2000 евро.

Абсолютна забрана се въвежда и за съхранението на домашна ракия в търговски обекти, ресторанти, офиси и производствени помещения, дори тя да е предназначена за лична консумация на собственика. При откриване на нелегален алкохол в подобни обекти, митничарите ще налагат глоби от минимум 2000 евро, които при рецидив ще достигат до 4000 евро.

Лов на нелегални търговци онлайн

Агенция "Митници" ще получи сериозни правомощия за контрол в интернет пространството. Обявите за продажба на домашна ракия в социалните мрежи и мобилните приложения за съобщения ще бъдат изрично забранени. Физическите лица нарушители ще се наказват с глоби от 250 до 750 евро, а фирмите – от 500 до 1500 евро.

Директорът на Агенция "Митници" ще може да изисква временно блокиране на сайтове и потребителски профили, публикуващи подобни обяви. Митническите служители ще имат право да извършват и контролни покупки под прикритие. Ако стоката е изпратена чрез куриер с наложен платеж и се установи нарушение, пратката се конфискува, а разходите по връщането остават за сметка на подателя.

Данъчни облекчения за родители

Освен санкции, финансовото министерство подготвя и стимули чрез промени в Закона за облагане доходите на физическите лица. От началото на 2027 година единият от родителите ще може да намалява годишния си облагаем доход с до 2000 евро за разходи, свързани със здравни, образователни и спортни услуги за едно дете.

Това ще намали реално дължимия данък с до 200 евро за едно дете, до 400 евро за две и до 600 евро за три и повече деца. Облекчението ще важи при покупка на екипировка, спортни стоки, посещения при зъболекар, частни уроци и езикови курсове. Условието е родителят да изиска фактура и да пази документ за плащане (фискален бон или банково извлечение). Правилото ще е валидно и за стоки, закупени от други държави в Европейския съюз.

По-строги глоби и срок за НАП

Законопроектът предвижда и актуализация на административните глоби, които вече ще бъдат фиксирани директно в евро. Глобата за неподаване в срок на годишна данъчна декларация, която досега се равняваше на около 255 евро, се увеличава на 500 евро. Ако в декларацията са укрити данни, глобата скача на 1000 евро.

Същевременно от Националната агенция за приходите напомнят, че физическите и юридическите лица имат срок до 30 септември да подадат коригиращи данъчни декларации за доходите си от изминалата година. Корекциите могат да се правят онлайн чрез персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис. НАП вече разпраща предупредителни имейли до граждани, при които е засечено разминаване между декларираните доходи и реално получените хонорари, субсидии или приходи от онлайн продажби.