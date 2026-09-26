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Глобяват 1000 евро за чужда ракия в дома ни

Глобяват 1000 евро за чужда ракия в дома ни

26 Септември, 2026 08:22 1 493 34

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  • ракия-
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До 4000 евро глоба за домашен алкохол в офиса

Глобяват 1000 евро за чужда ракия в дома ни - 1
Снимка: Profimedia.bg
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на финансите подготвя мащабни промени в Закона за акцизите и данъчните складове, които драстично затягат контрола върху домашния алкохол. Според новите текстове съхранението на чужда домашна ракия, както и внасянето ѝ в търговски обекти и офиси, ще се наказва със сериозни финансови санкции, пише вестник "Труд".

Паралелно с това се въвеждат и нови данъчни облекчения за родителите, влизащи в сила от началото на 2027 година.

Край на подарената ракия

Новите текстове предвиждат забрана за държане на домашна ракия от хора, различни от човека, платил акциза за изваряването ѝ, и неговото семейство. На практика това означава, че подаряването на домашен алкохол на съседи и приятели се криминализира.

По закон в момента всяко семейство има право да извари до 30 литра ракия годишно за лично потребление. Акцизът за нея е преференциален – 281,21 евро за един хектолитър чист алкохол, което се равнява на 1,12 евро за литър 40-градусова напитка. С планираните промени самото притежание на ракия, варена от лице извън семейството, става нарушение. Предвидената глоба е в двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 евро. При повторно нарушение санкцията скача на минимум 2000 евро.

Абсолютна забрана се въвежда и за съхранението на домашна ракия в търговски обекти, ресторанти, офиси и производствени помещения, дори тя да е предназначена за лична консумация на собственика. При откриване на нелегален алкохол в подобни обекти, митничарите ще налагат глоби от минимум 2000 евро, които при рецидив ще достигат до 4000 евро.

Лов на нелегални търговци онлайн

Агенция "Митници" ще получи сериозни правомощия за контрол в интернет пространството. Обявите за продажба на домашна ракия в социалните мрежи и мобилните приложения за съобщения ще бъдат изрично забранени. Физическите лица нарушители ще се наказват с глоби от 250 до 750 евро, а фирмите – от 500 до 1500 евро.

Директорът на Агенция "Митници" ще може да изисква временно блокиране на сайтове и потребителски профили, публикуващи подобни обяви. Митническите служители ще имат право да извършват и контролни покупки под прикритие. Ако стоката е изпратена чрез куриер с наложен платеж и се установи нарушение, пратката се конфискува, а разходите по връщането остават за сметка на подателя.

Данъчни облекчения за родители

Освен санкции, финансовото министерство подготвя и стимули чрез промени в Закона за облагане доходите на физическите лица. От началото на 2027 година единият от родителите ще може да намалява годишния си облагаем доход с до 2000 евро за разходи, свързани със здравни, образователни и спортни услуги за едно дете.

Това ще намали реално дължимия данък с до 200 евро за едно дете, до 400 евро за две и до 600 евро за три и повече деца. Облекчението ще важи при покупка на екипировка, спортни стоки, посещения при зъболекар, частни уроци и езикови курсове. Условието е родителят да изиска фактура и да пази документ за плащане (фискален бон или банково извлечение). Правилото ще е валидно и за стоки, закупени от други държави в Европейския съюз.

По-строги глоби и срок за НАП

Законопроектът предвижда и актуализация на административните глоби, които вече ще бъдат фиксирани директно в евро. Глобата за неподаване в срок на годишна данъчна декларация, която досега се равняваше на около 255 евро, се увеличава на 500 евро. Ако в декларацията са укрити данни, глобата скача на 1000 евро.

Същевременно от Националната агенция за приходите напомнят, че физическите и юридическите лица имат срок до 30 септември да подадат коригиращи данъчни декларации за доходите си от изминалата година. Корекциите могат да се правят онлайн чрез персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис. НАП вече разпраща предупредителни имейли до граждани, при които е засечено разминаване между декларираните доходи и реално получените хонорари, субсидии или приходи от онлайн продажби.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    29 4 Отговор
    От животните чумата сега заразява и ракита..!

    08:25 26.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сандо

    56 4 Отговор
    Започва яко скубане на целокупния народ.Новият девиз,или казано по новому - новото лого,е:"Чрез масово дране към прогресивна България!".

    08:27 26.09.2026

  • 4 Евалла Мунчо

    63 3 Отговор
    Браво некадърници. Всичко оправихте, само до ракията не бяхте стигнали. Безродници алчни...

    08:27 26.09.2026

  • 5 психолог

    31 1 Отговор
    рак да ги хване, за свещи да ги дават

    08:29 26.09.2026

  • 6 А как точно ще влязат вкъщи или офиса

    31 1 Отговор
    и ще проверят ракията?

    08:29 26.09.2026

  • 7 звездичка

    19 1 Отговор
    Къде са недоволните?Питам

    08:30 26.09.2026

  • 8 а бе

    24 2 Отговор
    Нема да я подаряваме. Ще си я пиеме от чучурката. С кисело зеле.🍸

    08:33 26.09.2026

  • 9 Някой си

    41 3 Отговор
    Радев тая грешка даже и Боко не я допусна! Ако настъпиш тая мотика ще е много болезнено!

    08:33 26.09.2026

  • 10 да се оправят

    19 3 Отговор
    аз чужда ракия нямам в къщи всичката си е мойта

    08:34 26.09.2026

  • 11 Някой

    23 3 Отговор
    Радев, стига се поддава на евроатлантичеснките решения, глобите и данъците няма да оправят бюджета, но те използват за измиване на ръцете. Вместо това орежи излишните разходи, знам че не искаш да орязваш армията, но в момента само предплащаме за неща, които се забавят с години и плащаме за една безумна война.

    08:34 26.09.2026

  • 12 Истината

    24 3 Отговор
    Който бара едно от най-святото от битието на обикновения българин,каквато е например традицията на изваряване на ракия, не свършва добре, както политически, така и физически. Радев, Радев това да не ти е вдигнатото ти юмруче или сладките ти слово излияния, това е почти вековна традиция на българския човечец.

    08:35 26.09.2026

  • 13 оня с коня

    5 5 Отговор
    Теменужка от ГЕРБ заяви категорично че "Като дойдем на Власт след падането на Радевото Правителство ВСИЧКИ НЕГОВИ ЗАКОНИ ЩЕ БЪДАТ ОТМЕНЕНИ".

    08:37 26.09.2026

  • 14 а бе

    21 1 Отговор
    Тия май и на киселото зеле ще наложат глоби и акцизи...

    08:37 26.09.2026

  • 15 надарена кака

    6 2 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    08:39 26.09.2026

  • 16 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    15 5 Отговор
    Скъпо ни излиза.

    Коментиран от #18, #30

    08:39 26.09.2026

  • 17 Петричкият

    10 0 Отговор
    А за 5 килограма кока?

    08:40 26.09.2026

  • 18 Кой пак ти пусна нета в Карлуково?

    2 7 Отговор

    До коментар #16 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    Ще го накажем.

    08:41 26.09.2026

  • 19 нннн

    13 2 Отговор
    А киселото зеле криминализирано ли е? След месец мисля да го слагам, но ако е престъпление, ще си купувам от магазина на тройна цена.
    И да не забравяте! Скоро има избори и Йотова е кандидат на управляващите...

    08:42 26.09.2026

  • 20 РАДЕВ ЛЪЖЛИВИЯ МАСОН

    12 1 Отговор
    Не въведе нито една мярка срещу пилеенето и краденето на милиарди от бюджета, но бърза да вземе и последната риза от гърба на бедния българин.

    08:43 26.09.2026

  • 21 Канадско уиски

    8 1 Отговор
    Защо да не повторим всички грешни решения на западните държави от миналия век, като сухия режим в САЩ или презастрояването на морските курорти в Испания? Освен това, "домашната ракия", точно затова се нарича домашна, а не чужда или от винпрома.

    08:44 26.09.2026

  • 22 Зъл пес

    5 2 Отговор
    За да дава на Зелю,Мунчо ощетява нас.

    08:45 26.09.2026

  • 23 Ами, ако доказателствата са изпити?

    3 0 Отговор
    Един си забравил дамаджана с ракия в автобуса. Отива на последната спирка и пита шофьора:
    - Извинете, да сте намирали една дамаджана с ракия?
    - Не, но намерих този, дето я е намерил..

    08:47 26.09.2026

  • 24 А МОГА ЛИ ДА ПОДАРЯВАМ ОТ РЯКИЯТА

    1 1 Отговор
    На бойцъта от Азоф и Зеленски или подаряването на домашен алкохол на съседи и приятели се криминализира

    08:47 26.09.2026

  • 25 АГАТ а Кристи

    0 2 Отговор
    Мунча се чуди от къде пари да събира, за да плаща на администрацията, която щеше да съкръщава на половина.
    Подхвана и данаците, които се кълнеше, че няма да пипа.
    Пореден пример за неразбралите - НИКАКВА ВЯРА НА КОМУНИСТ !

    08:48 26.09.2026

  • 26 Дзак

    0 0 Отговор
    МБВ днес няма закъснение!

    08:48 26.09.2026

  • 27 Бъзиктар

    1 2 Отговор
    Ами ракията ми по стара българска традиция е в бутилка на Джони Уокър или Чивас.Да докажат,че не е уиски и после да съдят магазин,че ми е продал фалшиво уиски😃

    08:48 26.09.2026

  • 28 реформа

    1 0 Отговор
    Всички имат по два бъбрека а може да се живее е и с по един.Предлагам прогресивните да отнемат единия в полза на държавата.

    08:49 26.09.2026

  • 29 хмм

    3 1 Отговор
    Битката с олигархията очевидно ще се ограничи до битка с домашната ракия. Следва домашната туршия. Само не разбрах, по къщите ни ли ще ходят, за да издирват чуждата домашна ракия или ще действат по сигнали на добронамерени съседи? А някакво количество за компреси при простуда ще отпуснат ли или не се предвиждат изключения? А ракията, която от години отлежава за сватбата на детето, ще я конфискуват ли? Това са важни въпроси, трябва да ни се обясни дали да бързаме да изпием ракията за сватбата и за компресите. А иначе, по всичко личи, че Радев няма да изкара дори половин мандат. Няма политическо бъдеще този, който посегне на ракията и цигарите.

    08:49 26.09.2026

  • 30 Комуняго,

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    Путлер - НЕГОВА Е ВОЙНАТА.
    Само един блат.ник може да твърди обратното !

    Коментиран от #34

    08:52 26.09.2026

  • 31 Дзак

    0 0 Отговор
    Значи ако имаш половин литър, забравен от години, те глобяват 1001 Евро!)))))))))))))))))))

    08:53 26.09.2026

  • 32 ПРЕДЛАГАМ ГЛОБА ОТ 10 000 000 ЕРВО

    0 0 Отговор
    За всеки, който е масон или тамплиер.

    08:53 26.09.2026

  • 33 456

    0 0 Отговор
    😅 ще стане сложно. Правителсвото вместо да вдигне данъците на милионерите пр. данък печалба ,корпоративен даък и прочие,да спре изплащането на детски на деца- майки ,помощите за укрите, те пипат ракията на хората. А във Варна стартира поредната кампания за събиране на капачки.
    Продажбата на ракия за много хора от провинцията е единственият доход.

    08:53 26.09.2026

  • 34 МЪЛЧИ ПРЪДЛЬО

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Комуняго,":

    Глупак.

    08:54 26.09.2026

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