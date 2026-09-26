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МВнР предупреди: Следете внимателно актуалната обстановка при пътувания до Гърция

МВнР предупреди: Следете внимателно актуалната обстановка при пътувания до Гърция

26 Септември, 2026 17:21 501 0

  • мвнр-
  • гърция-
  • пътувания-
  • лошо време

Българските граждани, които вече се намират в Гърция, е добре да следят съобщенията на местните власти и указанията на службите за гражданска защита

МВнР предупреди: Следете внимателно актуалната обстановка при пътувания до Гърция - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи предупреди българските граждани, които планират пътуване до Гърция, да следят внимателно актуалната обстановка и да се информират предварително за възможни затруднения по пътищата и промени в транспорта.

Предупреждението идва на фона на очаквани неблагоприятни условия, които могат да създадат проблеми за пътуващите. От ведомството съветват хората да проверяват маршрута си преди тръгване и да предвидят повече време за придвижване.

Особено внимание се препоръчва на пътуващите с автомобил, тъй като при влошаване на обстановката са възможни временни ограничения, задръствания и промени в организацията на движението

Българските граждани, които вече се намират в Гърция, е добре да следят съобщенията на местните власти и указанията на службите за гражданска защита. От МВнР напомнят и че при необходимост от съдействие българите могат да се обръщат към дипломатическите и консулските представителства на страната.

Гърция остава с ниво 2 по индекса за риск на българското външно министерство - повишено внимание, което означава, че пътуващите трябва предварително да се информират подробно за обстановката в страната.


София / България
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