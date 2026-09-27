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Джон Уотс може да режисира нов филм от „Междузвездни войни“

Джон Уотс може да режисира нов филм от „Междузвездни войни“

27 Септември, 2026 05:58, обновена 27 Септември, 2026 06:01 465 2

  • джон уотс-
  • междузвездни войни-
  • семейство скайуокър-
  • саймън кинбърг-
  • lucasfilm

Според The Hollywood Reporter това ще бъде началото на трилогия, свързана със семейство Скайуокър. Проектът все още не е официално потвърден от Lucasfilm.

Джон Уотс може да режисира нов филм от „Междузвездни войни“ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Джон Уотс може да режисира нов филм от поредицата „Междузвездни войни“, съобщава The Hollywood Reporter. Според публикацията картината ще бъде първата част от планирана трилогия, разработвана от сценариста и продуцент Саймън Кинбърг.

Проектът може да продължи историята след „Междузвездни войни: Възходът на Скайуокър“ от 2019 г., който сложи край на деветфилмовата сага за семейство Скайуокър. Информацията обаче все още не представлява официално обявление на Lucasfilm. Не са потвърдени нито актьорският състав, нито заглавието, нито датата за премиера.

Неяснота около връзката със сагата

Новината идва на фона на противоречиви сведения за посоката на трилогията на Кинбърг. През ноември 2024 г. The Hollywood Reporter съобщи, че проектът е замислен като нова история с нови герои, която няма да бъде пряко продължение на сагата за Скайуокър. Новата информация поставя под въпрос именно това описание и допуска, че бъдещите филми могат да се превърнат в следваща глава от основната филмова поредица.

Засега не е уточнено дали евентуалната трилогия ще бъде представена като епизоди X, XI и XII, или ще получи отделна концепция и нови заглавия. Не е потвърдено и дали в нея ще се появят персонажи от последната трилогия, включително Рей.

Уотс вече има история във вселената

Джон Уотс е режисьор на трите филма за Спайдърмен с Том Холанд – „Завръщане у дома“, „Далеч от дома“ и „Няма път към дома“. Той има вече изградено партньорство с Lucasfilm като създател на сериала „Междузвездни войни: Опорна команда“, разработен заедно с Кристофър Форд.

„Това е историята на тяхното пътуване, докато се опитват да намерят пътя към дома“, казва Уотс при представянето на „Опорна команда“.

Сериалът разказва за четири деца, изгубени в галактиката, и се развива в епохата на Новата република. Той е първият проект на Уотс във франчайза, но евентуалният му ангажимент с новата филмова трилогия би го поставил начело на най-големия кинематографичен проект на Lucasfilm след „Възходът на Скайуокър“.

Към момента няма обявен производствен график. Преди новият филм да получи официален статут, Lucasfilm трябва да потвърди режисьора, сценария и мястото на проекта сред останалите подготвяни продукции от вселената на „Междузвездни войни“.

Източници: Холивуд Рипортър


САЩ
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