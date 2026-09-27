Токаев освободи министъра на отбраната на Казахстан след трагедията в Каспийско море

Президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев освободи Даурен Косанов от длъжността министър на отбраната. Съответният указ е подписан на 27 септември, съобщиха казахстанските власти.

В официалното съобщение за кадровото решение не е посочена причина за освобождаването. То идва само три дни след тежкия инцидент по време на военно учение в Каспийско море, при който загинаха 14 военнослужещи.

На 24 септември в Мангистауската област при изпълнение на учебно-боева задача 17 военнослужещи са били отнесени в морето. Трима са били спасени, а 14 са загинали. На 25 септември издирването приключи, след като бяха открити телата на последните двама военнослужещи.

Проверка на Министерството на отбраната

Кадровата промяна последва и друго решение на Токаев. На 26 септември президентът създаде специална комисия за комплексна проверка на състоянието на Министерството на отбраната.

Комисията трябва да провери, наред с други въпроси, финансовото и материално-техническото обезпечаване на военните подразделения. На нея е възложено да представи първите резултати от работата си в срок от седем дни.

Паралелно с това продължава разследването на трагедията в Мангистауската област. По случая е образувано наказателно производство, като компетентните органи проверяват обстоятелствата и причинно-следствените връзки около инцидента.

Косанов беше начело на военното ведомство от 2025 г.

Даурен Косанов е генерал-лейтенант от авиацията. Той е назначен за министър на отбраната на Казахстан на 8 юни 2025 г., след като преди това е бил командващ Силите за въздушна отбрана и заместник-министър на отбраната.

Любопитен детайл е, че Косанов беше преназначен на поста при формирането на новия състав на правителството в началото на септември. Така освобождаването му идва само няколко седмици след повторното му назначаване.

Трагедията разтърси Казахстан

След инцидента Токаев обяви 25 септември за ден на общонационален траур и нареди да бъдат установени всички обстоятелства около случилото се. Държавните институции съобщиха, че на семействата на загиналите се оказва необходимата помощ.

14 военни загинаха при учения в Каспийско море

Инцидентът е станал на 24 септември по време на учението „Хазар Корганы – 2026“ в казахстанския сектор на Каспийско море. Военнослужещи са били отнесени в открито море при рязко влошаване на времето и засилване на вятъра. Първоначално Министерството на отбраната е съобщило за 19 души, а по-късно броят е уточнен на 17.

Четиринадесет военнослужещи са загинали, а трима са спасени. Спасителната операция е приключила след откриването на телата на двамата военнослужещи, които до този момент са били в неизвестност, съобщи „Астана Таймс“.

Петима командири са задържани

Казахстанското вътрешно министерство е съобщило за задържането на петима представители на системата на отбраната. Сред тях са началникът на щаба и първият заместник-командващ Военноморските сили, командири на две военни части, командир на морска пехотна рота и командирът на лодката, участвала в инцидента.

По данни на прокуратурата са извършени огледи, разпитани са повече от 30 военнослужещи, а са иззети документи и видеоматериали. Назначени са 12 експертизи. Разследването проверява дали са били спазени изискванията за безопасност, как са отчетени метеорологичните условия, как е организирано учението и в какво техническо състояние е била лодката.

„Онези, чиито действия или бездействие са довели до тази трагедия, ще бъдат подведени под отговорност в пълна степен според закона“, заяви заместник министър-председателят Канат Бозумбаев.

Правителствената комисия, оглавявана от Бозумбаев, продължава работа по изясняването на причините.

Източници: Тенгринюз, Астана Таймс, Тренд