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Пътна обстановка: интензивен трафик към Турция и ремонти
  Тема: Трафик

Пътна обстановка: интензивен трафик към Турция и ремонти

27 Септември, 2026 07:14 344 1

  • пътна обстановка-
  • апи-
  • гранични пунктове-
  • катастрофи-
  • пожари

АПИ отчита ограничения по ключови пътища, а ПСС предупреждава за мъгли, вятър и сняг по високите части.

Пътна обстановка: интензивен трафик към Турция и ремонти - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Интензивен е трафикът за товарни автомобили на изход при граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“. По данни на Главна дирекция „Гранична полиция“ движението по границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Република Северна Македония е нормално.

Фериботните връзки Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич остават временно спрени заради ниското ниво на река Дунав. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ се пропускат леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават и товарни автомобили.

Ремонти и ограничения по основните пътища

Сред действащите ограничения, посочени от Агенция „Пътна инфраструктура“, е участъкът на АМ „Тракия“ между 33-ти и 39-ти километър в посока Бургас. Там се полага пътна маркировка, а скоростта е ограничена до 100 км/ч. При Мухово движението също е с повишено внимание заради обезопасяване на участък в аварийната лента.

Път III-868 между Рудозем и Смолян е затворен за всички превозни средства до 30 септември. Обходът е през Смолян, Чокманово и Смилян. По път II-86 Смолян–Средногорци движението е в една лента, регулира се със светофар, а скоростта е ограничена до 20 км/ч заради срутище край разклона за Тикале.

По път III-305 в участъка Торос–Гложене движението е поетапно в една лента заради ремонт на асфалтовата настилка. Ограничения има и по път III-822 между Самоков и Ново село, където товарните автомобили над 10 тона се пренасочват по обходен маршрут.

Катастрофи и пожари

Петима души загинаха при тежки катастрофи на 26 септември. Четирима души са загинали при челен сблъсък край ловешкото село Сопот, а един шофьор е починал при катастрофа край Велико Търново.

Пожарната е реагирала на 153 сигнала за произшествия и е ликвидирала 119 пожара за последното отчетено денонощие. При пожарите са пострадали двама граждани. Спасителните екипи са извършили 26 спасителни дейности и помощни операции, пет от които са били свързани с катастрофи.

Условията в планините са неблагоприятни

Планинската спасителна служба предупреждава за облачно, ветровито и мъгливо време. Температурите са между 5 и 10 градуса, а след валежите видимостта по високите части е ограничена.

По прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология дъжд се очаква главно в масивите от източната половина на страната, а над 2000 метра валежите могат да преминат в сняг. „Времето не е подходящо за разходки“, посочват от ПСС. През последното денонощие преди сводката няма регистрирани инциденти с пострадали туристи.

Източници: БТА, БНТ


България
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  • 1 Народно Събрание

    0 0 Отговор
    Превозните средства трябва да се отклоняват по други маршрути,щом някъде по асфалта има ремонт.

    07:22 27.09.2026

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