Владимир Кличко: Не съм щастлив, че Русия е със знаме тук в София

Бившият световен шампион при професионалистите в тежка категория Владимир Кличко остро критикува решението на европейската федерация руските боксьори да участват на първенството на Стария континент у нас под собствен флаг и със свой химн, предаде bTV. Кличко бе специален гост на шампионата.
Руският отбор има 20 представители на първенството у нас. Завръщането на страната в спорта със знаме и химн стана възможно, след като Международния олимпийски комитет остави на отделните федерации да решават дали ще върнат руския химн и руското знаме в надпреварите. Русия бе санкционирана след нахлуването в Украйна през 2022 г.
"Не съм щастлив с решението руски спортисти да се състезават под свой флаг и да чуват химна си. Има толкова много спортисти, деца, изобщо хора, които загубиха животите си дори и по време на този турнир. Против това съм! Не ми харесва! Надявам се, че това решение ще се преразгледа! Трябва да има последствия! Ако няма последствия, когато правиш злини в обществото, значи че ги подкрепяш. Обществото трябва да вижда тези санкции!", категоричен бе Кличко.
Той се обяви същата си позиция и преди няколко месеца. Тогава той обяви, че Русия трябва да понесе последствията си за войната. В същото време украинският шампион не спести похвали за организацията на европейското първенство у нас.
"Наистина съм впечатлен. Изглежда по-добре, отколкото си представях, че ще бъде. И да видя тези невероятни деца, със синдром на Даун, кой би си помислил, че това е възможно. Те наистина показват красотата на бокса, че това е спорт, който е достъпен за всички. Виждам искрата в очите им, това е страхотно. Ето, че боксът може да направи това за тези деца. Което означава, че може да го направи за всички и вие, тук в България, показахте на света, че е възможно", заяви Кличко.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #20, #36
19:36 26.09.2026
2 НЕЩАСТНИТЕ КОНЕ
19:37 26.09.2026
3 ходи да сашибаш
19:37 26.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН
19:39 26.09.2026
7 ХиХи
19:40 26.09.2026
8 Ива
Коментиран от #15
19:40 26.09.2026
9 РЕАЛИСТ
19:41 26.09.2026
10 Начо
И по отношение на съседите, и русия и Германия. сега ще предадем и ЕС и НАТО.... Такава ни е душичката
Коментиран от #48
19:41 26.09.2026
11 Тези урки са толкова нагли
Мачкай ги чичо Путине!
19:42 26.09.2026
12 Прякоров
19:44 26.09.2026
13 Говори се че
19:45 26.09.2026
14 Така Така
19:45 26.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 маке
19:47 26.09.2026
18 BBП
19:48 26.09.2026
19 Рядко нахално наЗи копили.
И не се прави на мъж в чужда къща, че да не останеш без мъжество.
19:50 26.09.2026
20 оня с коня
До коментар #1 от "Последния Софиянец":а защо виси тоя парцал на столична община? какво искат да кажат с него?
защо иранския или на тия от газа знамето не е там?
пак двойни стандарти или платена реклама?
кои е тоя които решава че това знаем ще седи там?
може си го сложат на домашната тераса ама не и на общината
Коментиран от #35
19:50 26.09.2026
21 Иван 1
19:51 26.09.2026
22 Да, да
19:52 26.09.2026
23 Олимпийски дух невидимка
19:53 26.09.2026
24 Лопата Орешник
Коментиран от #26, #27
19:53 26.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Дойче зеле
До коментар #24 от "Лопата Орешник":Когато милионите им са в западни банки ЩЕ ТРЯБВА ДА СА ПОЛИТКОРЕКТНИ
20:00 26.09.2026
27 Дойче зеле
До коментар #24 от "Лопата Орешник":Поне не си сменя името както......
20:01 26.09.2026
28 Янаки
20:02 26.09.2026
29 Дзак
20:03 26.09.2026
30 Яшар
20:04 26.09.2026
31 Мисит
20:05 26.09.2026
32 Нас също не са ни приятни Урко фашистите
20:06 26.09.2026
33 Поветкин
Само те са го нокаутирали нежно на ринга и след мачовете
Мен не можа да ме нокаутира и комай да го думна и мача свърши
20:12 26.09.2026
34 Справедлив
20:12 26.09.2026
35 Знамена
До коментар #20 от "оня с коня":на терористи няма на общината
20:20 26.09.2026
36 Хахахаха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Аз не съм щастлив, че Европа субсидира руската губерния България! Моите пари от моите данъци, които плащам в Европа, отиват за копеизажи които викат - давай тупин. Това трябва да спре.
Коментиран от #60
20:21 26.09.2026
37 Бит по главата
Кличко е известен с тъпизмите си. Освен това, ръцете на този националист са целите изцапани с кръвта на своите сънародници, само защото не са си сменили имената и не се отказват от майчиния си език.
20:21 26.09.2026
38 Последния Софиянец
20:23 26.09.2026
39 Марс
20:25 26.09.2026
40 Мит
20:25 26.09.2026
41 Сандо
Коментиран от #53
20:25 26.09.2026
42 Софиянец
20:26 26.09.2026
43 ДрайвингПлежър
Като не ти харесва ей я де е Окрайна! Там се чувствай щастлив колкото си искаш
20:30 26.09.2026
44 Руснак
20:33 26.09.2026
45 Руснак
20:36 26.09.2026
46 Аз робота
20:39 26.09.2026
47 Иван
20:39 26.09.2026
48 гост
До коментар #10 от "Начо":Кой те пита бе асане ? Бегай да си биеш челото в асвалта
20:40 26.09.2026
49 ЦСКА Москва
20:45 26.09.2026
50 Б.....
20:46 26.09.2026
51 А... не мой така,
20:46 26.09.2026
52 ?????
Кличковците са ясни - който плаща той и танцува с тях ама колко медали взеха те и колко руснаците?
20:46 26.09.2026
53 Иван
До коментар #41 от "Сандо":Абе Сандооо, дори си се представил с името си "интелектуално" - Сандо!! Да беше барем Акександър!! Бай Сандо бистри политиката само на чаша ракия! А сланинка лапаш ли?! Руска?!
20:47 26.09.2026
54 А на мен не ми е ок
20:48 26.09.2026
55 Ейййй съчко
20:49 26.09.2026
56 Алооууу
20:49 26.09.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Ехо
20:55 26.09.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Бай той Толстой
21:00 26.09.2026