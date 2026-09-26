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Владимир Кличко: Не съм щастлив, че Русия е със знаме тук в София
  Тема: Украйна

Владимир Кличко: Не съм щастлив, че Русия е със знаме тук в София

26 Септември, 2026 19:35 1 804 61

  • бокс-
  • владимир кличко-
  • русия-
  • украйна-
  • софия

Не съм щастлив с решението руски спортисти да се състезават под свой флаг и да чуват химна си, заяви украинецът

Владимир Кличко: Не съм щастлив, че Русия е със знаме тук в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият световен шампион при професионалистите в тежка категория Владимир Кличко остро критикува решението на европейската федерация руските боксьори да участват на първенството на Стария континент у нас под собствен флаг и със свой химн, предаде bTV. Кличко бе специален гост на шампионата.

Руският отбор има 20 представители на първенството у нас. Завръщането на страната в спорта със знаме и химн стана възможно, след като Международния олимпийски комитет остави на отделните федерации да решават дали ще върнат руския химн и руското знаме в надпреварите. Русия бе санкционирана след нахлуването в Украйна през 2022 г.

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"Не съм щастлив с решението руски спортисти да се състезават под свой флаг и да чуват химна си. Има толкова много спортисти, деца, изобщо хора, които загубиха животите си дори и по време на този турнир. Против това съм! Не ми харесва! Надявам се, че това решение ще се преразгледа! Трябва да има последствия! Ако няма последствия, когато правиш злини в обществото, значи че ги подкрепяш. Обществото трябва да вижда тези санкции!", категоричен бе Кличко.

Той се обяви същата си позиция и преди няколко месеца. Тогава той обяви, че Русия трябва да понесе последствията си за войната. В същото време украинският шампион не спести похвали за организацията на европейското първенство у нас.

"Наистина съм впечатлен. Изглежда по-добре, отколкото си представях, че ще бъде. И да видя тези невероятни деца, със синдром на Даун, кой би си помислил, че това е възможно. Те наистина показват красотата на бокса, че това е спорт, който е достъпен за всички. Виждам искрата в очите им, това е страхотно. Ето, че боксът може да направи това за тези деца. Което означава, че може да го направи за всички и вие, тук в България, показахте на света, че е възможно", заяви Кличко.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    138 7 Отговор
    А аз не съм щастлив от украинското знаме върху Столична община.

    Коментиран от #20, #36

    19:36 26.09.2026

  • 2 НЕЩАСТНИТЕ КОНЕ

    65 2 Отговор
    Ги правят на салам.

    19:37 26.09.2026

  • 3 ходи да сашибаш

    90 3 Отговор
    фашисткокопеле

    19:37 26.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН

    35 2 Отговор
    Димон ,не са напрягай ,да не получиш мозъчно бавовнятко ,дарагой

    19:39 26.09.2026

  • 7 ХиХи

    81 2 Отговор
    Тоя що не е на фронта?

    19:40 26.09.2026

  • 8 Ива

    108 3 Отговор
    Аз смятам за недопустимо украинското знаме да се вее на българска институция ! Както и приветствам решението ,руските спортисти да се състезават под свой флаг и химн.

    Коментиран от #15

    19:40 26.09.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    83 1 Отговор
    Демагог. Кога участваше на олимпийски игри под флага на СССР беше нормално ли? Кога беше с пагони на офицер от армията на СССР , пак беше нормално. Сега тръгнал София да критикува. Ако не бяха руснаците да те направят известен боксьор, сега само костите щяха да са ти останали, щото Зеленски щете да те изпрати на фронта и 2 метра човек , като теб , щеше да е най -лесната мишена.

    19:41 26.09.2026

  • 10 Начо

    16 22 Отговор
    Българите винаги са предавали съюзниците си.
    И по отношение на съседите, и русия и Германия. сега ще предадем и ЕС и НАТО.... Такава ни е душичката

    Коментиран от #48

    19:41 26.09.2026

  • 11 Тези урки са толкова нагли

    59 1 Отговор
    още малко и ще ни казват кога и къде да пием вода.
    Мачкай ги чичо Путине!

    19:42 26.09.2026

  • 12 Прякоров

    60 1 Отговор
    И този евреин реши, че е Христос. На кого му пука, дали си щастлив?

    19:44 26.09.2026

  • 13 Говори се че

    33 2 Отговор
    Бившата починала след групов секс с двама братя които продавали вещите й

    19:45 26.09.2026

  • 14 Така Така

    60 1 Отговор
    А пък аз не съм щастлив да ви гледам сатанинският флаг на всяка общинска барака вес

    19:45 26.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 маке

    58 1 Отговор
    И аз не съм щастлив да ви плащаме просията и да гледаме парцала на общината, ама политика

    19:47 26.09.2026

  • 18 BBП

    38 1 Отговор
    Дуаааай супата !.

    19:48 26.09.2026

  • 19 Рядко нахално наЗи копили.

    42 1 Отговор
    Събери си гадните коБри дето проституират в България и си сейте сифилис у вашия разграден двор.
    И не се прави на мъж в чужда къща, че да не останеш без мъжество.

    19:50 26.09.2026

  • 20 оня с коня

    42 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    а защо виси тоя парцал на столична община? какво искат да кажат с него?

    защо иранския или на тия от газа знамето не е там?

    пак двойни стандарти или платена реклама?

    кои е тоя които решава че това знаем ще седи там?

    може си го сложат на домашната тераса ама не и на общината

    Коментиран от #35

    19:50 26.09.2026

  • 21 Иван 1

    23 0 Отговор
    Оти се не переш тупа..

    19:51 26.09.2026

  • 22 Да, да

    24 0 Отговор
    Свиквай!

    19:52 26.09.2026

  • 23 Олимпийски дух невидимка

    14 0 Отговор
    Акот ръгнеш с ръкавиците по ЕвроЦирка и на всяко събитие като оня чуб с шейничките и шлема ,ща призная .Човека направи милион долара от дарения и изчезна .

    19:53 26.09.2026

  • 24 Лопата Орешник

    32 2 Отговор
    И Хитлер така не е обичал държавите да си имат знамена! Нефелен фашист!

    Коментиран от #26, #27

    19:53 26.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Дойче зеле

    19 0 Отговор

    До коментар #24 от "Лопата Орешник":

    Когато милионите им са в западни банки ЩЕ ТРЯБВА ДА СА ПОЛИТКОРЕКТНИ

    20:00 26.09.2026

  • 27 Дойче зеле

    8 0 Отговор

    До коментар #24 от "Лопата Орешник":

    Поне не си сменя името както......

    20:01 26.09.2026

  • 28 Янаки

    20 2 Отговор
    Този нещастник не бил щастлив🤔

    20:02 26.09.2026

  • 29 Дзак

    15 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    20:03 26.09.2026

  • 30 Яшар

    28 1 Отговор
    Това е тъпо изявление на тъп Кличко човек ..Русия е велика !

    20:04 26.09.2026

  • 31 Мисит

    11 1 Отговор
    Негъра ,те ощастливи,,,,,,,,още си,,,нещастен,,,!

    20:05 26.09.2026

  • 32 Нас също не са ни приятни Урко фашистите

    21 1 Отговор
    Урки ненормални наглеци сте! Урки просяци

    20:06 26.09.2026

  • 33 Поветкин

    19 0 Отговор
    Володя е известен с влечението си към тъмнокожи колеги от САЩ .
    Само те са го нокаутирали нежно на ринга и след мачовете
    Мен не можа да ме нокаутира и комай да го думна и мача свърши

    20:12 26.09.2026

  • 34 Справедлив

    24 1 Отговор
    Къв си ти ве че ще казваш на коя страна знамето ще се вее в България. Фашист.

    20:12 26.09.2026

  • 35 Знамена

    1 8 Отговор

    До коментар #20 от "оня с коня":

    на терористи няма на общината

    20:20 26.09.2026

  • 36 Хахахаха

    1 13 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Аз не съм щастлив, че Европа субсидира руската губерния България! Моите пари от моите данъци, които плащам в Европа, отиват за копеизажи които викат - давай тупин. Това трябва да спре.

    Коментиран от #60

    20:21 26.09.2026

  • 37 Бит по главата

    8 0 Отговор
    "Ако няма последствия, когато правиш злини в обществото, значи че ги подкрепяш."
    Кличко е известен с тъпизмите си. Освен това, ръцете на този националист са целите изцапани с кръвта на своите сънародници, само защото не са си сменили имената и не се отказват от майчиния си език.

    20:21 26.09.2026

  • 38 Последния Софиянец

    1 10 Отговор
    Гонете блатните подлоги и мутрофана от задунайска, тук не е моцква

    20:23 26.09.2026

  • 39 Марс

    7 0 Отговор
    Кой те пита бе

    20:25 26.09.2026

  • 40 Мит

    8 0 Отговор
    И ние не сме доволни че идваш тук и ни даваш наставления.Обратно в 404 и там наставления бандеровсси.

    20:25 26.09.2026

  • 41 Сандо

    9 1 Отговор
    Кличко трябва да си носи портрета на Путин във вътрешния си джоб и при всеки удобен случай да го целува.Защото ако не беше Путин сега над кметството в Киев щеше да се развява руския флаг,а Кличко щеше да отдава всичките си сили в някой трудов лагер в Сибир.Същото заслужават и местните му слуги,нанесли огромни щети на държавата България.

    Коментиран от #53

    20:25 26.09.2026

  • 42 Софиянец

    12 0 Отговор
    Не само, че са със знаме и химн, ами спечелиха и най-много медали! 🇧🇬❤️🇷🇺

    20:26 26.09.2026

  • 43 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Колко жалко, че нашата цел в живота не е да те правим щастлив!!!
    Като не ти харесва ей я де е Окрайна! Там се чувствай щастлив колкото си искаш

    20:30 26.09.2026

  • 44 Руснак

    4 0 Отговор
    Абе укрофашага ти ли ще определящ какво и как. Я марш в наркомансканусрайна. Да о жълтопаветните либерасти и пуделте на урсула веят усрайнското знаме. Ама като гледам много скоро едно от знамената ще изчезне познай кое

    20:33 26.09.2026

  • 45 Руснак

    2 0 Отговор
    Не разбрах добре, ЕС и нато саюзници на българия😅😅😅😅😅😅 Я се прегледай

    20:36 26.09.2026

  • 46 Аз робота

    1 0 Отговор
    Този е с хронично мозъчно сътресение. Кой го интересува, щастлив ли си бе шматка, такива са правилата на играта

    20:39 26.09.2026

  • 47 Иван

    1 2 Отговор
    Прав. Абсолютно е правв казаното от него, прав с всяка своя дума. Какво разбрахте вие, коментиращите го с хули и обиди?! Жалите за руската мечка, че не е във вашия двор ли?! Явно сте от следващо поколение, което не помни времето когато това бе. Или сте от онези съжаляващи за нея с плач и ръмжене, но не отиват да живеят при нея, а се возят на европейския влак. Кличко познава нрава на руската мечка. СССР е в личната история на много хора. Но малко смеят да се гордеят в днешно време с това. Отговорете си защо, но преди това се дообразовайте, четете, търсете, помислете и тогава се изказвайте с злъч.

    20:39 26.09.2026

  • 48 гост

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Начо":

    Кой те пита бе асане ? Бегай да си биеш челото в асвалта

    20:40 26.09.2026

  • 49 ЦСКА Москва

    2 0 Отговор
    Аз не съм щастлив че фашист е в България,а не е в трапа !

    20:45 26.09.2026

  • 50 Б.....

    2 0 Отговор
    Всеки има право на народност,знаме и химн

    20:46 26.09.2026

  • 51 А... не мой така,

    2 0 Отговор
    в Шиткрайна може да си развявате коня колкото искате, но в България един шиткрайниц не можа да казва какво и що ще бъде в България. И аз не бях доволен, когато бандерите шиткрайнци хвърляха българи през балкона и ги горяха като вещици по уличните стълбове.

    20:46 26.09.2026

  • 52 ?????

    2 0 Отговор
    А що не пишете за тва кой колко медали спечели бре?
    Кличковците са ясни - който плаща той и танцува с тях ама колко медали взеха те и колко руснаците?

    20:46 26.09.2026

  • 53 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Сандо":

    Абе Сандооо, дори си се представил с името си "интелектуално" - Сандо!! Да беше барем Акександър!! Бай Сандо бистри политиката само на чаша ракия! А сланинка лапаш ли?! Руска?!

    20:47 26.09.2026

  • 54 А на мен не ми е ок

    2 0 Отговор
    украинският парцал да се вее над софийската община....

    20:48 26.09.2026

  • 55 Ейййй съчко

    2 0 Отговор
    🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    20:49 26.09.2026

  • 56 Алооууу

    3 0 Отговор
    Твойто щастие хич не ни вълнува . Айде на фронта, там ще си особено щастлив.

    20:49 26.09.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Ехо

    2 0 Отговор
    Този не се слави с голям ум. Владимир Кличко (брат на кмета Виталий Кличко), каза в интервю за германската телевизия ZDF: „Не, не съм готов да умра за Украйна. Готов съм да живея за страната. По-трудно е от смъртта.“

    20:55 26.09.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Бай той Толстой

    0 0 Отговор
    Кмет-боксьор😁.Министър-, председател мутра.Големи селяни,бате!

    21:00 26.09.2026

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