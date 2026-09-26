Владимир Кличко: Не съм щастлив, че Русия е със знаме тук в София

Бившият световен шампион при професионалистите в тежка категория Владимир Кличко остро критикува решението на европейската федерация руските боксьори да участват на първенството на Стария континент у нас под собствен флаг и със свой химн, предаде bTV. Кличко бе специален гост на шампионата.

Руският отбор има 20 представители на първенството у нас. Завръщането на страната в спорта със знаме и химн стана възможно, след като Международния олимпийски комитет остави на отделните федерации да решават дали ще върнат руския химн и руското знаме в надпреварите. Русия бе санкционирана след нахлуването в Украйна през 2022 г.

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"Не съм щастлив с решението руски спортисти да се състезават под свой флаг и да чуват химна си. Има толкова много спортисти, деца, изобщо хора, които загубиха животите си дори и по време на този турнир. Против това съм! Не ми харесва! Надявам се, че това решение ще се преразгледа! Трябва да има последствия! Ако няма последствия, когато правиш злини в обществото, значи че ги подкрепяш. Обществото трябва да вижда тези санкции!", категоричен бе Кличко.

Той се обяви същата си позиция и преди няколко месеца. Тогава той обяви, че Русия трябва да понесе последствията си за войната. В същото време украинският шампион не спести похвали за организацията на европейското първенство у нас.

"Наистина съм впечатлен. Изглежда по-добре, отколкото си представях, че ще бъде. И да видя тези невероятни деца, със синдром на Даун, кой би си помислил, че това е възможно. Те наистина показват красотата на бокса, че това е спорт, който е достъпен за всички. Виждам искрата в очите им, това е страхотно. Ето, че боксът може да направи това за тези деца. Което означава, че може да го направи за всички и вие, тук в България, показахте на света, че е възможно", заяви Кличко.