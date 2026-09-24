Световно известни личности и 75 филма на Синелибри`26

Дванадесетото издание на Международния кино-литературен фестивал Синелибри ще предложи 75 филмови заглавия и над 40 специални събития между 15 октомври и 8 ноември. Основните акценти в конкурсната и паралелната програма бяха представени днес - 24 септември, на официална пресконференция на фестивала. Билетите за прожекциите и съпътстващите събития в София вече са в продажба.

Сред големите имена в тазгодишното издание са Дани Бойл, Павел Павликовски, Рюсуке Хамагучи, Асгар Фархади и Жан-Пиер Жьоне, а на екран зрителите ще видят звезди като Изабел Юпер, Катрин Деньов, Венсан Касел, Виржини Ефира и Пиер Нине.

Началото на Синелибри ще бъде поставено на 15 октомври от 19:00 часа в зала 1 на НДК. След официалната церемония по откриването ще бъде показана драмата на Дани Бойл „Мастило“, която пристига в България след световната си премиера във Венеция. Филмът е адаптация по съвременна пиеса и проследява бурния възход на таблоидната преса, превръщайки историята в притча за амбицията и нейната цена.

Силна битка за наградата за най-добра екранизация

Днес бяха обявени и филмите в основния конкурс за пълнометражна екранизация на литературно произведение.

Сред тях е „Дневникът на една камериерка“ на Раду Жуде – съвременен прочит на класическия роман на Октав Мирбо, който използва познатата история, за да говори за привилегиите, социалното неравенство и миграцията.

В конкурса влиза и „Черното топче“ – драматичен куиър епос, преплитащ съдбите на трима мъже с мистериозна незавършена пиеса на Федерико Гарсия Лорка. Филмът вече привлече сериозно международно внимание след фестивалните си участия в Кан и Торонто.

Сред най-очакваните заглавия са и новите произведения на двама режисьори, отличавани с „Оскар“ – японеца Рюсуке Хамагучи и иранеца Асгар Фархади.

Хамагучи участва с „И тогава изведнъж“ – съзерцателна драма за човешкото достойнство, приятелството, грижата и отношението към болестта. Главните роли са поверени на Виржини Ефира и Тао Окамото.

Фархади представя „Паралелни истории“, вдъхновен от легендарния „Декалог“ на Кшищоф Кешловски. Във филма границата между измислица и действителност постепенно се размива, а актьорският състав събира някои от най-разпознаваемите имена на европейското кино – Изабел Юпер, Венсан Касел, Пиер Нине, Катрин Деньов и Виржини Ефира.

За основната награда ще се състезават още „Помощникът“, адаптация на едноименния роман на швейцарския писател Роберт Валзер, и романтичната драма „Allegro Pastell“, създадена по романа на германския писател Лайф Ранд.

Два български филма в основния конкурс

Българското кино ще има две предложения в надпреварата за най-добра литературна екранизация.

Първото е дългоочакваната „Остайница“ на режисьора Костадин Бонев по романа на Рене Карабаш. Историята поставя във фокуса свободата на идентичността и сблъсъка с тежестта на традициите. Официалната премиера е насрочена за 16 октомври от 19:00 часа в кино „Люмиер“, където ще присъства и екипът на продукцията.

Второто българско заглавие е черната комедия „Такси за рая“ на Иван Ничев и Тодор Чапкънов. Филмът смесва абсурда и драмата в история за живота и смъртта, а премиерата му в рамките на Синелибри ще бъде на 24 октомври.

Джим Шеридан е сред членовете на международното жури

Победителя в основния конкурс ще определи международно жури в състав Джим Шеридан, Клайв Ръсел, Якоб Йония, Мария Хурадо и Теодора Маркова.

Наградата за най-добра екранизация ще бъде обявена на 3 ноември от 19:00 часа в зала 1 на НДК. Тогава ще стане известен и победителят в конкурса за документално кино.

Кулминацията на вечерта ще бъде предпремиерната прожекция на новия филм на полско-британския режисьор Павел Павликовски – „Отечество“. Авторът на „Ида“ и „Студена война“ ще получи специална награда за изключителния си принос към киното.

Събитието ще включва и среща между Павликовски и писателя Георги Господинов, които ще разговарят с публиката преди прожекцията.

Изабел Юпер с три филма на фестивала

Особено присъствие в програмата тази година има френската актриса Изабел Юпер, която участва в три от селектираните заглавия.

Освен в конкурсния „Паралелни истории“ тя ще бъде видяна като графиня Батори в пародийния хорър „Кървавата графиня“ на Улрике Отингер. Третото заглавие е комедията „Световно неизвестна“ на Марк Фитуси.

Сред акцентите извън основния конкурс е и новият филм на Жан-Пиер Жьоне – „Вода за цветята“, екранизация по бестселъра на Валери Перен. В главните роли са Лейла Бекти, Мелвил Пупо и Серджо Кастелито.

За българската премиера ще пристигне сценаристът Гийом Лоран, дългогодишен творчески партньор на Жьоне.

Фестивалната селекция включва още нови произведения на Ксавие Джаноли, Кристоф Оноре, Нани Морети, Марио Мартоне, Джузепе Торнаторе и Майк ван Дийм, както и екранизации на творби от Джейн Остин, Миеко Каваками, Лоран Мовиние, Жозе Сарамаго и Доменико Старноне.

Над 40 специални събития

Филмовата програма е допълнена от повече от 40 съпътстващи прояви – церемонии с участието на международни гости, галавечери, посветени на различни култури, срещи с автограф, чествания, образователни дискусии и събития за деца и тийнейджъри.

Заглавията са разпределени в тематичните модули „Треска за злато“, „Някои го предпочитат горещо“, „Комедия дел арте“, „Животът, начин на употреба“, „След края на света“, „Нежна е нощта“, „Пътуване до Италия“, „Течна модерност“, „Светлото бъдеще“ и „Кратко и ясно“.

Синелибри 2026 ще се проведе от 15 октомври до 8 ноември, а пълната програма и билетите за събитията в София вече са достъпни на официалния сайт на фестивала.