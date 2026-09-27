Още петима полски депутати попаднаха в базата „Миротворец“

Още петима депутати от полския Сейм са били добавени в базата „Миротворец“, съобщи РИА Новости, позовавайки се на обновени данни на ресурса. В списъка са Едвард Сярка, Ярослав Сахайко, Владислав Куровски, Кристиан Мариуш и Бронислав Фолтин.

Според съобщението причината е участието им в инициатива до премиера Доналд Туск за организиране на Марш на независимостта на поляците във Лвов. Авторите на базата обвиняват депутатите в разпалване на междунационална и междуконфесионална вражда, както и в дейности, насочени срещу Украйна. По данни, цитирани от РИА Новости, в базата вече фигурират най-малко 11 полски депутати. Самото включване в ресурса не представлява съдебно установяване на нарушение.

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Нападението в Ярослав

Паралелно с това в Полша продължава реакцията след нападението с нож в бенедиктинско абатство в Ярослав на 24 септември. Според прокуратурата в Пшемишъл задържаният 31-годишен украински гражданин е обвинен в убийство на свещеник, опит за убийство и причиняване на тежка телесна повреда. При атаката са ранени петима души – трима свещеници и двама миряни, а един от духовниците е починал в болница. Мотивът за нападението все още не е установен.

По данни на прокуратурата мъжът е пристигнал в Полша от Германия и е пътувал към граничния пункт Корчова, за да влезе в Украйна. Той не е преминал границата, тъй като автомобилът му е бил без необходимата застраховка. След това е бил откаран до Ярослав, където е станало нападението. Тези обстоятелства са част от разследването, а не установен мотив за престъплението.

Призиви за по-строг контрол

Депутатът от „Право и справедливост“ Хенрик Ковалчик заяви пред Полското радио, че Полша трябва да възстанови контрола по границата с Германия и да промени подхода си към мигрантите. „Не можем безкритично да приемаме всички мигранти, които са попаднали в Германия и след това преминават при нас“, каза той.

Ковалчик подчерта, че наказанието за извършителя не е достатъчно и че службите трябва предварително да разполагат с повече информация за хората, които влизат в страната. Той допусна, че случаят може да засили антиукраинските настроения, но заяви, че политиците не трябва да ги разпалват.

На противоположна позиция застана полският примас архиепископ Войчех Полак. Той призова престъплението на конкретен човек да не се превръща в повод за омраза към украинците. Заместник-министърът на вътрешните работи Веслав Лешнякевич също заяви, че нападението не бива да се използва за прехвърляне на вина върху цялата украинска общност в Полша.

Така двата случая се оказаха в центъра на задълбочаващото се напрежение между Варшава и Киев – от една страна заради публичните позиции на полски депутати, а от друга заради спора дали единично престъпление може да доведе до промяна в политиката към украинските граждани.

Източници: РИА Новости, Полското радио, Украинформ