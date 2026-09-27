Още петима полски депутати попаднаха в базата „Миротворец“

Още петима депутати от полския Сейм са били добавени в базата „Миротворец“, съобщи РИА Новости, позовавайки се на обновени данни на ресурса. В списъка са Едвард Сярка, Ярослав Сахайко, Владислав Куровски, Кристиан Мариуш и Бронислав Фолтин.
Според съобщението причината е участието им в инициатива до премиера Доналд Туск за организиране на Марш на независимостта на поляците във Лвов. Авторите на базата обвиняват депутатите в разпалване на междунационална и междуконфесионална вражда, както и в дейности, насочени срещу Украйна. По данни, цитирани от РИА Новости, в базата вече фигурират най-малко 11 полски депутати. Самото включване в ресурса не представлява съдебно установяване на нарушение.
Нападението в Ярослав
Паралелно с това в Полша продължава реакцията след нападението с нож в бенедиктинско абатство в Ярослав на 24 септември. Според прокуратурата в Пшемишъл задържаният 31-годишен украински гражданин е обвинен в убийство на свещеник, опит за убийство и причиняване на тежка телесна повреда. При атаката са ранени петима души – трима свещеници и двама миряни, а един от духовниците е починал в болница. Мотивът за нападението все още не е установен.
По данни на прокуратурата мъжът е пристигнал в Полша от Германия и е пътувал към граничния пункт Корчова, за да влезе в Украйна. Той не е преминал границата, тъй като автомобилът му е бил без необходимата застраховка. След това е бил откаран до Ярослав, където е станало нападението. Тези обстоятелства са част от разследването, а не установен мотив за престъплението.
Призиви за по-строг контрол
Депутатът от „Право и справедливост“ Хенрик Ковалчик заяви пред Полското радио, че Полша трябва да възстанови контрола по границата с Германия и да промени подхода си към мигрантите. „Не можем безкритично да приемаме всички мигранти, които са попаднали в Германия и след това преминават при нас“, каза той.
Ковалчик подчерта, че наказанието за извършителя не е достатъчно и че службите трябва предварително да разполагат с повече информация за хората, които влизат в страната. Той допусна, че случаят може да засили антиукраинските настроения, но заяви, че политиците не трябва да ги разпалват.
На противоположна позиция застана полският примас архиепископ Войчех Полак. Той призова престъплението на конкретен човек да не се превръща в повод за омраза към украинците. Заместник-министърът на вътрешните работи Веслав Лешнякевич също заяви, че нападението не бива да се използва за прехвърляне на вина върху цялата украинска общност в Полша.
Така двата случая се оказаха в центъра на задълбочаващото се напрежение между Варшава и Киев – от една страна заради публичните позиции на полски депутати, а от друга заради спора дали единично престъпление може да доведе до промяна в политиката към украинските граждани.
Източници: РИА Новости, Полското радио, Украинформ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #4, #8
07:11 27.09.2026
2 АУУУУУ
07:19 27.09.2026
3 Ресурса на базата:)
Много междуконфесионална статия се е получила!
07:20 27.09.2026
4 Мнение
До коментар #1 от "Вашето мнение":А ти освен да скимтиш рано като бито 🐕 и да пълниш нужника.
Коментиран от #7
07:20 27.09.2026
5 Такива нагли
07:21 27.09.2026
6 Я кажи
07:22 27.09.2026
7 Гледай
До коментар #4 от "Мнение":Ти да не заскимтиш като набито на заклещена ку Чка!
07:25 27.09.2026
8 От Германия искат да ги връщат
До коментар #1 от "Вашето мнение":на Зеленсли да си ползва, дори одобриха закона. Затуй и бягат към Полша.
07:25 27.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Механик
Коментиран от #12, #24
07:26 27.09.2026
11 Копейки,
Коментиран от #14, #16, #20
07:27 27.09.2026
12 Тихо пръдлю!
До коментар #10 от "Механик":Не си компетентен.
Коментиран от #18, #22
07:28 27.09.2026
13 Механик
До коментар #9 от "Такива нагли":И аз недолюбвам зимата, ама на нея не и пука и ето че пак се е задала.
Така и ти-свиквай с руснаците. Винаги ще ги има. Нищо не можеш да направиш по случая.
хихи
07:29 27.09.2026
14 Копейка
До коментар #11 от "Копейки,":Аоо, че то и майка ти ме знае! Разузнава ме цялата нощ след пораженията които и нанесох на цивилната и военната инфраструктура!
07:30 27.09.2026
15 Ха хи хо
До коментар #9 от "Такива нагли":Щото не си се погледнал в огледалото!
07:30 27.09.2026
16 Копейка
До коментар #11 от "Копейки,":Аоо, че то имайкатиме знае! Разузнава ме цялата нощ след пораженията които и нанесох на цивилната и военната инфраструктура!
07:31 27.09.2026
17 Хохо Бохо
07:32 27.09.2026
18 Механик
До коментар #12 от "Тихо пръдлю!":Простоватичък ми се виждаш. Как са те взели за трол, направо не ми е ясно. Вероятно нямат голям изобор. И това е разбираемо, защото България е с Русия.
Ай, чал, чи имам да си пия кайвенцето .
07:32 27.09.2026
19 Изгубени в превода
07:34 27.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Четете ли какво пишете
"Ковалчик подчерта, че наказанието за извършителя не е достатъчно и че службите трябва предварително да разполагат с повече информация за хората, които влизат в страната. Той допусна, че случаят може да засили антиукраинските настроения, но заяви, че политиците не трябва да ги разпалват.
На противоположна позиция застана полският примас архиепископ Войчех Полак. Той призова престъплението на конкретен човек да не се превръща в повод за омраза към украинците.
07:38 27.09.2026
22 СъБУ
До коментар #12 от "Тихо пръдлю!":Само пръдливи, смрадливи и компетентни тролове има тук, прескачат се един друг.
07:41 27.09.2026
23 военен неможач
07:42 27.09.2026
24 Путин
До коментар #10 от "Механик":Та аз това нали дори им го редложих. А и на Румъния и на Унгария също.
07:43 27.09.2026