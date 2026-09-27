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Още петима полски депутати попаднаха в базата „Миротворец“
  Тема: Украйна

Още петима полски депутати попаднаха в базата „Миротворец“

27 Септември, 2026 07:04, обновена 27 Септември, 2026 07:09 835 24

  • полша-
  • миротворец-
  • украински бежанци-
  • ярослав-
  • граничен контрол

Случаят с нападението в Ярослав засили спора за граничния контрол и политиката към украинците в Полша.

Още петима полски депутати попаднаха в базата „Миротворец“ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Още петима депутати от полския Сейм са били добавени в базата „Миротворец“, съобщи РИА Новости, позовавайки се на обновени данни на ресурса. В списъка са Едвард Сярка, Ярослав Сахайко, Владислав Куровски, Кристиан Мариуш и Бронислав Фолтин.

Според съобщението причината е участието им в инициатива до премиера Доналд Туск за организиране на Марш на независимостта на поляците във Лвов. Авторите на базата обвиняват депутатите в разпалване на междунационална и междуконфесионална вражда, както и в дейности, насочени срещу Украйна. По данни, цитирани от РИА Новости, в базата вече фигурират най-малко 11 полски депутати. Самото включване в ресурса не представлява съдебно установяване на нарушение.

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Нападението в Ярослав

Паралелно с това в Полша продължава реакцията след нападението с нож в бенедиктинско абатство в Ярослав на 24 септември. Според прокуратурата в Пшемишъл задържаният 31-годишен украински гражданин е обвинен в убийство на свещеник, опит за убийство и причиняване на тежка телесна повреда. При атаката са ранени петима души – трима свещеници и двама миряни, а един от духовниците е починал в болница. Мотивът за нападението все още не е установен.

По данни на прокуратурата мъжът е пристигнал в Полша от Германия и е пътувал към граничния пункт Корчова, за да влезе в Украйна. Той не е преминал границата, тъй като автомобилът му е бил без необходимата застраховка. След това е бил откаран до Ярослав, където е станало нападението. Тези обстоятелства са част от разследването, а не установен мотив за престъплението.

Призиви за по-строг контрол

Депутатът от „Право и справедливост“ Хенрик Ковалчик заяви пред Полското радио, че Полша трябва да възстанови контрола по границата с Германия и да промени подхода си към мигрантите. „Не можем безкритично да приемаме всички мигранти, които са попаднали в Германия и след това преминават при нас“, каза той.

Ковалчик подчерта, че наказанието за извършителя не е достатъчно и че службите трябва предварително да разполагат с повече информация за хората, които влизат в страната. Той допусна, че случаят може да засили антиукраинските настроения, но заяви, че политиците не трябва да ги разпалват.

На противоположна позиция застана полският примас архиепископ Войчех Полак. Той призова престъплението на конкретен човек да не се превръща в повод за омраза към украинците. Заместник-министърът на вътрешните работи Веслав Лешнякевич също заяви, че нападението не бива да се използва за прехвърляне на вина върху цялата украинска общност в Полша.

Така двата случая се оказаха в центъра на задълбочаващото се напрежение между Варшава и Киев – от една страна заради публичните позиции на полски депутати, а от друга заради спора дали единично престъпление може да доведе до промяна в политиката към украинските граждани.

Източници: РИА Новости, Полското радио, Украинформ


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    22 1 Отговор
    Бухахаха, и тези урсула иска да ги приеме сред нас. И такива като жълтопаветните се подмокрят, когато чуят за урсула.

    Коментиран от #4, #8

    07:11 27.09.2026

  • 2 АУУУУУ

    8 0 Отговор
    Льошо.

    07:19 27.09.2026

  • 3 Ресурса на базата:)

    12 0 Отговор
    Усеща се напрежението ви. Чак понамирисва!

    Много междуконфесионална статия се е получила!

    07:20 27.09.2026

  • 4 Мнение

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    А ти освен да скимтиш рано като бито 🐕 и да пълниш нужника.

    Коментиран от #7

    07:20 27.09.2026

  • 5 Такива нагли

    9 1 Отговор
    Покемони като украинците, няма други на тоя свят!

    07:21 27.09.2026

  • 6 Я кажи

    0 1 Отговор
    Кой ти плаща?

    07:22 27.09.2026

  • 7 Гледай

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мнение":

    Ти да не заскимтиш като набито на заклещена ку Чка!

    07:25 27.09.2026

  • 8 От Германия искат да ги връщат

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    на Зеленсли да си ползва, дори одобриха закона. Затуй и бягат към Полша.

    07:25 27.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Механик

    9 1 Отговор
    Истината е, че поляците мразят украинците на генетично ниво. Винаги са ги мразили и това, че сега им се мазнят се дължи единствено на омразата и на двете групи към руснаците. В момента поляците се кефят, че две омразни на тях групи се убиват. За това и поддържат укрите. Но само дебнат, а и всички ще сме свидетели, когато Полша отхапе 1/3 украина.

    Коментиран от #12, #24

    07:26 27.09.2026

  • 11 Копейки,

    0 8 Отговор
    СБУ на Украйна ви знае всичките.

    Коментиран от #14, #16, #20

    07:27 27.09.2026

  • 12 Тихо пръдлю!

    0 4 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Не си компетентен.

    Коментиран от #18, #22

    07:28 27.09.2026

  • 13 Механик

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Такива нагли":

    И аз недолюбвам зимата, ама на нея не и пука и ето че пак се е задала.
    Така и ти-свиквай с руснаците. Винаги ще ги има. Нищо не можеш да направиш по случая.
    хихи

    07:29 27.09.2026

  • 14 Копейка

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Копейки,":

    Аоо, че то и майка ти ме знае! Разузнава ме цялата нощ след пораженията които и нанесох на цивилната и военната инфраструктура!

    07:30 27.09.2026

  • 15 Ха хи хо

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Такива нагли":

    Щото не си се погледнал в огледалото!

    07:30 27.09.2026

  • 16 Копейка

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Копейки,":

    Аоо, че то имайкатиме знае! Разузнава ме цялата нощ след пораженията които и нанесох на цивилната и военната инфраструктура!

    07:31 27.09.2026

  • 17 Хохо Бохо

    3 0 Отговор
    "Миротворец" да не свършат, като другите терористи, в базата данни на Гуантанамо или друг секретен НАТО обект???

    07:32 27.09.2026

  • 18 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тихо пръдлю!":

    Простоватичък ми се виждаш. Как са те взели за трол, направо не ми е ясно. Вероятно нямат голям изобор. И това е разбираемо, защото България е с Русия.
    Ай, чал, чи имам да си пия кайвенцето .

    07:32 27.09.2026

  • 19 Изгубени в превода

    1 0 Отговор
    Какъв е тоя украинец, дето бяга от Германия и се опитва да се върне в Украйна? Някакъв вътрешен глас му е казал сигурно "Бягай към Украйна, да умреш за Зеленото"

    07:34 27.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Четете ли какво пишете

    1 0 Отговор
    Къде е противоположното в случая?:

    "Ковалчик подчерта, че наказанието за извършителя не е достатъчно и че службите трябва предварително да разполагат с повече информация за хората, които влизат в страната. Той допусна, че случаят може да засили антиукраинските настроения, но заяви, че политиците не трябва да ги разпалват.
    На противоположна позиция застана полският примас архиепископ Войчех Полак. Той призова престъплението на конкретен човек да не се превръща в повод за омраза към украинците.

    07:38 27.09.2026

  • 22 СъБУ

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тихо пръдлю!":

    Само пръдливи, смрадливи и компетентни тролове има тук, прескачат се един друг.

    07:41 27.09.2026

  • 23 военен неможач

    0 0 Отговор
    Т.е. новината е, че украински терорист е нападнал вярващи и че в Полша все повее хора, вече мнозинство (познавам доста поляци) не дишет украинците. И затова са виновни полски депутати? Според заглавието на Факти. Защото реално никой не ви казва какво заглавие да сложите ПОДКРЕПЯТЕ ТЕРОРИСТИТЕ. Аз Не подкрепям Путин.

    07:42 27.09.2026

  • 24 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Та аз това нали дори им го редложих. А и на Румъния и на Унгария също.

    07:43 27.09.2026

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