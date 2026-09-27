Песков коментира руския език на Зеленски

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира знанието на руски език от украинския президент Владимир Зеленски след острата му реплика за евентуално пътуване до Москва. „Добре е, че господин Зеленски помни исконния руски език“, заяви Песков, цитиран от РИА Новости.

На 24 септември журналисти попитаха Зеленски кога ще посети руската столица. В отговора си той каза „на ракета“ и добави нецензурна реплика. Въпросът бе зададен в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

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Разминаване около преговорите

В Ню Йорк президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Зеленски да постигне договореност с руския президент Владимир Путин и изрази надежда споразумение да бъде сключено до зимата. По данни на Блумбърг Зеленски е отхвърлил предложението да пътува до Москва за преговори, като въпросът за подобна визита го е разстроил.

По-рано Песков заяви, че при евентуално посещение на Зеленски в Москва могат да бъдат предоставени необходимите гаранции за сигурност. В същото време говорителят на Кремъл посочи, че среща между двамата президенти би била преждевременна без предварителна работа и че към момента няма предпоставки за преговори на президентско равнище.

Репликата на Зеленски вече е била критикувана и от депутати в Държавната дума. Публично обявена дата за среща между Зеленски и Путин няма.

Източници: Газета.Ru, РИА Новости, Блумбърг