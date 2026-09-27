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Песков коментира руския език на Зеленски
  Тема: Украйна

Песков коментира руския език на Зеленски

27 Септември, 2026 06:18 1 719 28

  • дмитрий песков-
  • владимир зеленски-
  • москва-
  • преговори-
  • кремъл

Говорителят на Кремъл реагира на реплика на украинския президент за евентуално пътуване до Москва.

Песков коментира руския език на Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира знанието на руски език от украинския президент Владимир Зеленски след острата му реплика за евентуално пътуване до Москва. „Добре е, че господин Зеленски помни исконния руски език“, заяви Песков, цитиран от РИА Новости.

На 24 септември журналисти попитаха Зеленски кога ще посети руската столица. В отговора си той каза „на ракета“ и добави нецензурна реплика. Въпросът бе зададен в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

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Разминаване около преговорите

В Ню Йорк президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Зеленски да постигне договореност с руския президент Владимир Путин и изрази надежда споразумение да бъде сключено до зимата. По данни на Блумбърг Зеленски е отхвърлил предложението да пътува до Москва за преговори, като въпросът за подобна визита го е разстроил.

По-рано Песков заяви, че при евентуално посещение на Зеленски в Москва могат да бъдат предоставени необходимите гаранции за сигурност. В същото време говорителят на Кремъл посочи, че среща между двамата президенти би била преждевременна без предварителна работа и че към момента няма предпоставки за преговори на президентско равнище.

Репликата на Зеленски вече е била критикувана и от депутати в Държавната дума. Публично обявена дата за среща между Зеленски и Путин няма.

Източници: Газета.Ru, РИА Новости, Блумбърг


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ти да видиш

    33 10 Отговор
    Зеленото пръчле било разстроено от възможността да преговаря в Москва!
    В Москва, Зеленски ще подпише капитулацията на Украйна!
    Логично!

    Коментиран от #4, #6, #11

    06:35 27.09.2026

  • 2 Руския език е майчиния му език

    31 9 Отговор
    на Зеленски. Просто бандерите му извтяха "възродителен процес" и дори го принудиха да си промени името. Иначе златната тоалетна щеше да я гледа отдолу през канализацията.

    И да не се репчи много, че накрая вместо да отиде в Москва на ракета, ракетата да не дойде при него. Путин обеща на Бенет да не убива Зеленсли, но е добре Зеленски да не прекалява с наглеенето.

    Коментиран от #21

    06:36 27.09.2026

  • 3 Там

    16 7 Отговор
    му е мястото на Зеления престъпник на ракетата и към Москва !

    06:36 27.09.2026

  • 4 Соломон

    10 31 Отговор

    До коментар #1 от "Ти да видиш":

    Русия допусна две големи грешки. Първата е че нападна Украйна защото си мислеха че тя ще се предаде. Втората е че продължават да мислят и се надяват на това вече пета година

    Коментиран от #15

    06:38 27.09.2026

  • 5 Автора

    15 6 Отговор
    Абе този, че ти си по- зле и от Зеленски!
    И как точно е бил коментиран руския на Зеленски?
    Зеленски има безупречен руски, защото муие роден език, а това че говори на нанякакъв руски диалект- украински си е негов избор!

    06:39 27.09.2026

  • 6 Анонимен

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ти да видиш":

    От нео-комутист какво друго може да научиш?

    06:40 27.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дреме ни на чеповете

    7 17 Отговор
    Кво коментират кремълските гниди.

    Коментиран от #9

    06:41 27.09.2026

  • 9 Анонимен

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "Дреме ни на чеповете":

    Чеп за зеле?

    Коментиран от #10

    06:43 27.09.2026

  • 10 Факт

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Анонимен":

    Не знам с какво го хранят. Като напомпан!

    06:45 27.09.2026

  • 11 Виждащ

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ти да видиш":

    Зеленски няма легитимност да подписва такива документи.

    Пълна мъгла е защо се натиска толкова за среща с Путин, а и медиите не смеят да питат!
    Автограф ще иска? Или селфи да си прави? Или да му изтанцува, както на видеото си, еротичен танц на дамски токчета по прашки?

    Коментиран от #14

    06:48 27.09.2026

  • 12 Факт

    7 3 Отговор
    Не знам защо го показват все небръснат на няколко дни?

    06:48 27.09.2026

  • 13 оня с коня

    7 11 Отговор
    "Матушка Рус" се взема съвсем на сериозно че е Майка на всички Славянски езици.Това пък рефлектира върху психиката на Русофилското стадо у нас,което яростно убеждава всичко що мърда че е "Целият Бълг. народ".

    06:49 27.09.2026

  • 14 Ол1гофрен,

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Виждащ":

    Сам ли го измисли или ти го написаха?

    06:50 27.09.2026

  • 15 Да не твърдиш

    14 2 Отговор

    До коментар #4 от "Соломон":

    че Русия е нападнала руснаците в руските области на Украйна??? Които първи се хванаха оръжието и сега воюват за земите си, рамо до рамо с руските доброволци.
    Тия медии ви изпиха акъла бе?

    Коментиран от #19

    06:54 27.09.2026

  • 16 Оня

    3 7 Отговор
    На тоя щерка му що живее в Париж,а не в кочината?

    06:55 27.09.2026

  • 17 Ми то.....

    8 3 Отговор
    Надрусаняка и без това ще ходи в МОСКВА и после в Сибир , защо не бъде по скоро ???

    06:56 27.09.2026

  • 18 Анджо

    5 6 Отговор
    А песков забравили той на какъв език говори ,тъпия скапан и проклет руснак.

    Коментиран от #20

    06:57 27.09.2026

  • 19 Твърди

    3 7 Отговор

    До коментар #15 от "Да не твърдиш":

    Че си гръмнат с чифтето в празната кофа.Копейка келява.Ясен ли съм?

    Коментиран от #24

    06:57 27.09.2026

  • 20 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Анджо":

    Продават самобръсначки за оформяне на брадичка. Може и на катинарче около устата.

    Коментиран от #26

    06:59 27.09.2026

  • 21 Разбира се, че не е забравил

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Руския език е майчиния му език":

    майчиния си език, а просто се е продал, но нали журналистите трябва да изсмучат нещо услужливо от пръстите си.
    Зеленски за тях е Победител. А победителите не ги съдят!

    07:06 27.09.2026

  • 22 анализиращ

    3 3 Отговор
    Русия, вместо да цени, и уважава старанието на друг народ да научи и говори езика й, тя върши неща, за които ще съжалява. В същност, никоя страна нямаше да иска да се отдели от нея, ако постигаше прогреса, като тоя на страните от Запада. Напротив, много други страни, щяха доброволно да се стремят към Русия.

    07:15 27.09.2026

  • 23 Гриша Филипов

    0 3 Отговор
    Тоя Зеленски ме копира! То и аз бъркаш българските думи с руски, чат пат…

    07:16 27.09.2026

  • 24 Еий

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Твърди":

    От тая пропаганда гънката съвсем се е изправила и започнала да се изглажда.

    07:17 27.09.2026

  • 25 Мишел

    2 2 Отговор
    През 2017 Зеленски започва да учи украински. До тогава говори руски.(Гугъл)

    Коментиран от #28

    07:29 27.09.2026

  • 26 Анджо

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Анонимен":

    Купи си.

    07:32 27.09.2026

  • 27 Брендо

    0 0 Отговор
    Моя човек е на сухо от известно време и за това е така раздразнителен.

    07:36 27.09.2026

  • 28 Руснак

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Мишел":

    Это дипломатический украинский язык.

    07:36 27.09.2026

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