Песков коментира руския език на Зеленски

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира знанието на руски език от украинския президент Владимир Зеленски след острата му реплика за евентуално пътуване до Москва. „Добре е, че господин Зеленски помни исконния руски език“, заяви Песков, цитиран от РИА Новости.
На 24 септември журналисти попитаха Зеленски кога ще посети руската столица. В отговора си той каза „на ракета“ и добави нецензурна реплика. Въпросът бе зададен в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.
Разминаване около преговорите
В Ню Йорк президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Зеленски да постигне договореност с руския президент Владимир Путин и изрази надежда споразумение да бъде сключено до зимата. По данни на Блумбърг Зеленски е отхвърлил предложението да пътува до Москва за преговори, като въпросът за подобна визита го е разстроил.
По-рано Песков заяви, че при евентуално посещение на Зеленски в Москва могат да бъдат предоставени необходимите гаранции за сигурност. В същото време говорителят на Кремъл посочи, че среща между двамата президенти би била преждевременна без предварителна работа и че към момента няма предпоставки за преговори на президентско равнище.
Репликата на Зеленски вече е била критикувана и от депутати в Държавната дума. Публично обявена дата за среща между Зеленски и Путин няма.
Източници: Газета.Ru, РИА Новости, Блумбърг
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ти да видиш
В Москва, Зеленски ще подпише капитулацията на Украйна!
Логично!
Коментиран от #4, #6, #11
06:35 27.09.2026
2 Руския език е майчиния му език
И да не се репчи много, че накрая вместо да отиде в Москва на ракета, ракетата да не дойде при него. Путин обеща на Бенет да не убива Зеленсли, но е добре Зеленски да не прекалява с наглеенето.
Коментиран от #21
06:36 27.09.2026
3 Там
06:36 27.09.2026
4 Соломон
До коментар #1 от "Ти да видиш":Русия допусна две големи грешки. Първата е че нападна Украйна защото си мислеха че тя ще се предаде. Втората е че продължават да мислят и се надяват на това вече пета година
Коментиран от #15
06:38 27.09.2026
5 Автора
И как точно е бил коментиран руския на Зеленски?
Зеленски има безупречен руски, защото муие роден език, а това че говори на нанякакъв руски диалект- украински си е негов избор!
06:39 27.09.2026
6 Анонимен
До коментар #1 от "Ти да видиш":От нео-комутист какво друго може да научиш?
06:40 27.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Дреме ни на чеповете
Коментиран от #9
06:41 27.09.2026
9 Анонимен
До коментар #8 от "Дреме ни на чеповете":Чеп за зеле?
Коментиран от #10
06:43 27.09.2026
10 Факт
До коментар #9 от "Анонимен":Не знам с какво го хранят. Като напомпан!
06:45 27.09.2026
11 Виждащ
До коментар #1 от "Ти да видиш":Зеленски няма легитимност да подписва такива документи.
Пълна мъгла е защо се натиска толкова за среща с Путин, а и медиите не смеят да питат!
Автограф ще иска? Или селфи да си прави? Или да му изтанцува, както на видеото си, еротичен танц на дамски токчета по прашки?
Коментиран от #14
06:48 27.09.2026
12 Факт
06:48 27.09.2026
13 оня с коня
06:49 27.09.2026
14 Ол1гофрен,
До коментар #11 от "Виждащ":Сам ли го измисли или ти го написаха?
06:50 27.09.2026
15 Да не твърдиш
До коментар #4 от "Соломон":че Русия е нападнала руснаците в руските области на Украйна??? Които първи се хванаха оръжието и сега воюват за земите си, рамо до рамо с руските доброволци.
Тия медии ви изпиха акъла бе?
Коментиран от #19
06:54 27.09.2026
16 Оня
06:55 27.09.2026
17 Ми то.....
06:56 27.09.2026
18 Анджо
Коментиран от #20
06:57 27.09.2026
19 Твърди
До коментар #15 от "Да не твърдиш":Че си гръмнат с чифтето в празната кофа.Копейка келява.Ясен ли съм?
Коментиран от #24
06:57 27.09.2026
20 Анонимен
До коментар #18 от "Анджо":Продават самобръсначки за оформяне на брадичка. Може и на катинарче около устата.
Коментиран от #26
06:59 27.09.2026
21 Разбира се, че не е забравил
До коментар #2 от "Руския език е майчиния му език":майчиния си език, а просто се е продал, но нали журналистите трябва да изсмучат нещо услужливо от пръстите си.
Зеленски за тях е Победител. А победителите не ги съдят!
07:06 27.09.2026
22 анализиращ
07:15 27.09.2026
23 Гриша Филипов
07:16 27.09.2026
24 Еий
До коментар #19 от "Твърди":От тая пропаганда гънката съвсем се е изправила и започнала да се изглажда.
07:17 27.09.2026
25 Мишел
Коментиран от #28
07:29 27.09.2026
26 Анджо
До коментар #20 от "Анонимен":Купи си.
07:32 27.09.2026
27 Брендо
07:36 27.09.2026
28 Руснак
До коментар #25 от "Мишел":Это дипломатический украинский язык.
07:36 27.09.2026