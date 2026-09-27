Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Всички резултати от Лигата на нациите в събота

Всички резултати от Лигата на нациите в събота

27 Септември, 2026 06:33, обновена 27 Септември, 2026 06:36 1 001 0

  • лига на нациите-
  • испания-
  • англия-
  • българия-
  • люксембург

Испания спечели с 3:2 срещу Англия на „Уембли“, а България загуби от Люксембург с 1:2. Общо 10 срещи се изиграха в първия кръг.

Всички резултати от Лигата на нациите в събота - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Испания спечели с 3:2 срещу Англия на „Уембли“ в най-интересния мач от съботната програма на Лигата на нациите. Световният и европейски шампион поведе чрез Ламин Ямал, но Антъни Гордън и Хари Кейн обърнаха резултата преди почивката. Кейн пропусна дузпа, а Алекс Баена изравни за Испания, преди Микел Оярсабал да отбележи победния гол 16 минути преди края.

„Това е нова история и нов филм“, заяви селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте преди двубоя.

В другия мач от Лига А Хърватия спечели с 2:1 при гостуването си на Чехия. Лука Модрич беше сред водещите фигури за хърватския състав, който започна с три точки в група А3.

Швейцария започна с убедителна победа

Швейцария се наложи с 3:0 над Северна Македония в Лига B. В същата група Словения и Шотландия не си отбелязаха гол и завършиха 0:0. Според „Скай Спортс“ шотландците са пропуснали няколко добри възможности, а вратарят на Словения Ян Облак е направил важни спасявания.

България отстъпи на Люксембург

България загуби с 1:2 от Люксембург в мач от група C4. В другата среща от групата Исландия и Естония завършиха 1:1. Люксембург започна участието си с победа, докато българският национален отбор остана без точка след първия си двубой.

Останалите резултати

  • Сан Марино – Финландия 0:7
  • Албания – Беларус 2:0
  • Фарьорски острови – Казахстан 1:1
  • Словакия – Молдова 2:0

С тези срещи приключи първият кръг от груповата фаза, който започна на 24 септември. Следващите мачове са насрочени за 27 септември, когато програмата включва двубои от Лиги A, B и D.

Източници: УЕФА, Скай Спортс


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове