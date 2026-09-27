Всички резултати от Лигата на нациите в събота

Испания спечели с 3:2 срещу Англия на „Уембли“ в най-интересния мач от съботната програма на Лигата на нациите. Световният и европейски шампион поведе чрез Ламин Ямал, но Антъни Гордън и Хари Кейн обърнаха резултата преди почивката. Кейн пропусна дузпа, а Алекс Баена изравни за Испания, преди Микел Оярсабал да отбележи победния гол 16 минути преди края.

„Това е нова история и нов филм“, заяви селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте преди двубоя.

В другия мач от Лига А Хърватия спечели с 2:1 при гостуването си на Чехия. Лука Модрич беше сред водещите фигури за хърватския състав, който започна с три точки в група А3.

Швейцария започна с убедителна победа

Швейцария се наложи с 3:0 над Северна Македония в Лига B. В същата група Словения и Шотландия не си отбелязаха гол и завършиха 0:0. Според „Скай Спортс“ шотландците са пропуснали няколко добри възможности, а вратарят на Словения Ян Облак е направил важни спасявания.

България отстъпи на Люксембург

България загуби с 1:2 от Люксембург в мач от група C4. В другата среща от групата Исландия и Естония завършиха 1:1. Люксембург започна участието си с победа, докато българският национален отбор остана без точка след първия си двубой.

Останалите резултати

Сан Марино – Финландия 0:7

Албания – Беларус 2:0

Фарьорски острови – Казахстан 1:1

Словакия – Молдова 2:0

С тези срещи приключи първият кръг от груповата фаза, който започна на 24 септември. Следващите мачове са насрочени за 27 септември, когато програмата включва двубои от Лиги A, B и D.

Източници: УЕФА, Скай Спортс