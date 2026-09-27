Всички резултати от Лигата на нациите в събота

Испания спечели с 3:2 срещу Англия на „Уембли“ в най-интересния мач от съботната програма на Лигата на нациите. Световният и европейски шампион поведе чрез Ламин Ямал, но Антъни Гордън и Хари Кейн обърнаха резултата преди почивката. Кейн пропусна дузпа, а Алекс Баена изравни за Испания, преди Микел Оярсабал да отбележи победния гол 16 минути преди края.
В другия мач от Лига А Хърватия спечели с 2:1 при гостуването си на Чехия. Лука Модрич беше сред водещите фигури за хърватския състав, който започна с три точки в група А3.
Швейцария започна с убедителна победа
Швейцария се наложи с 3:0 над Северна Македония в Лига B. В същата група Словения и Шотландия не си отбелязаха гол и завършиха 0:0. Според „Скай Спортс“ шотландците са пропуснали няколко добри възможности, а вратарят на Словения Ян Облак е направил важни спасявания.
България отстъпи на Люксембург
България загуби с 1:2 от Люксембург в мач от група C4. В другата среща от групата Исландия и Естония завършиха 1:1. Люксембург започна участието си с победа, докато българският национален отбор остана без точка след първия си двубой.
Останалите резултати
- Сан Марино – Финландия 0:7
- Албания – Беларус 2:0
- Фарьорски острови – Казахстан 1:1
- Словакия – Молдова 2:0
С тези срещи приключи първият кръг от груповата фаза, който започна на 24 септември. Следващите мачове са насрочени за 27 септември, когато програмата включва двубои от Лиги A, B и D.
Източници: УЕФА, Скай Спортс
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