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Иран предупреди региона да не разчита на САЩ за сигурността си
  Тема: Иранската криза

Иран предупреди региона да не разчита на САЩ за сигурността си

27 Септември, 2026 06:24, обновена 27 Септември, 2026 06:27 734 1

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Ебрахим Азизи заяви, че Техеран ще отговори на всяка нова американска атака, особено срещу ядрени обекти.

Иран предупреди региона да не разчита на САЩ за сигурността си - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Председателят на комисията по национална сигурност и външна политика на иранския парламент Ебрахим Азизи призова страните от Близкия изток да не сътрудничат на САЩ срещу Иран и да не разчитат на американския „чадър за сигурност“. Изявлението му е цитирано от телевизия „Ал Маядин“, съобщи „Газета.Ru“.

„Обръщайки се към страните от региона, Азизи ги призова да не сътрудничат на американските мерки срещу Иран и да не разчитат на американския „чадър за сигурност“, каза Азизи.

Иранският депутат предупреди още, че страната му ще отговори на всяка нова атака от страна на САЩ. По думите му особено остър ще бъде отговорът при удар по ирански ядрени обекти.

Вашингтон е отхвърлил предложение за седемдневно примирие

На 26 септември президентът на САЩ Доналд Тръмп е отхвърлил предложение на Иран за седемдневно прекратяване на бойните действия и отваряне на Ормузкия проток. Според „Уолстрийт джърнъл“, цитиран от „Газета.Ru“, Тръмп очаква евентуално подновяване на ударите след изборите за Конгрес на САЩ през ноември.

На фона на напрежението американският президент е публикувал карта, на която Ормузкият проток е преименуван в негова чест. Протокът е ключов маршрут за превоза на петрол и преминава между Иран и Оман, но в публикувания материал не се посочват допълнителни подробности за картата или за евентуален график на военни действия.

По-рано руският външен министър Сергей Лавров е предложил на САЩ и Иран да се върнат към „честна сделка“.

Източници: Газета.Ru


Иран (Ислямска Република)
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