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ЕС: Бюджетните нужди на Украйна за 2026 г. са покрити
  Тема: Украйна

ЕС: Бюджетните нужди на Украйна за 2026 г. са покрити

27 Септември, 2026 06:21 1 075 50

  • украйна-
  • европейски съюз-
  • бюджетен дефицит-
  • валдис домбровскис-
  • финансова помощ

Еврокомисията и МВФ не потвърждават допълнителен дефицит от 27 млрд. долара. Киев все още настоява за още средства и ускоряване на кредит от 90 млрд. евро.

ЕС: Бюджетните нужди на Украйна за 2026 г. са покрити - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Основните бюджетни потребности на Украйна за 2026 г. вече са осигурени с финансиране, заяви еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис. По думите му Киев продължава да има нужда от допълнителна военна подкрепа, но основната част от бюджетните разходи за годината е покрита.

„В целом бюджетните потребности на Украйна за тази година изглежда до голяма степен са покрити“, каза Домбровскис пред Euractiv.

Изявлението идва на фона на искане от Киев за допълнително финансиране от 27 млрд. долара. Европейската комисия и Международният валутен фонд все още не са потвърдили наличието на този допълнителен бюджетен дефицит.

Спор за кредита от 90 млрд. евро

Брюксел не е подкрепил предложенията на някои държави от Европейския съюз за ускоряване на плащанията по вече договорения кредит за Украйна в размер на 90 млрд. евро. Киев настоява средствата да бъдат предоставени по-бързо, за да бъде покрит заявеният недостиг в бюджета.

Според информацията, цитирана от Газета.Ru, Европейският съюз обвързва допълнителната финансова подкрепа с напредък по реформите. Брюксел също така предлага към финансирането да бъдат привлечени Канада, Норвегия и Япония.

Разговорите между Зеленски и фон дер Лайен

В Ню Йорк президентът на Украйна Владимир Зеленски се е срещнал с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Разговорът е бил посветен на финансовите искания на Киев и е преминал на фона на различията около размера и темпа на европейската помощ, съобщава Газета.Ru, позовавайки се на Bloomberg.

Украйна настоява за помощ за покриване на дефицит от около 27 млрд. долара и за ускорено отпускане на кредита от 90 млрд. евро. От европейска страна засега се посочва, че основните бюджетни нужди за 2026 г. са обезпечени, докато необходимостта от допълнителна военна подкрепа остава.

Източници: Газета.Ru, Euractiv, Блумбърг


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ай свършисе тя вече тая

    16 6 Отговор
    най-накрая ще спра да превеждам уния пари където тагаренко ни каза да превеждаме всеки месец

    Коментиран от #45

    06:26 27.09.2026

  • 3 Фондерплондер

    4 6 Отговор
    Дълговете към РФ, не са.

    06:27 27.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 само питам

    19 5 Отговор
    а сега какво да си правя месечната заплата като не я превеждам на зеленатаГНИДА?

    Коментиран от #14, #43

    06:28 27.09.2026

  • 6 Факти

    27 6 Отговор
    ЕССР : Бюджетните нужди на Украйна за 2026 г. са покрити в джобовете на Зеления

    Коментиран от #12

    06:28 27.09.2026

  • 7 голям смях

    27 6 Отговор
    а загубеняциите у бг-то още събират капачки за ковьози на децата си дето щели да са горди европейци ха ха ха

    06:29 27.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Последния Софиянец

    8 7 Отговор
    Копейките в калта!Само там им е мястото.

    06:47 27.09.2026

  • 12 гост

    9 10 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    Президента Зеленски , най-големия кошмар до живот за всички правоверни копеи , хахаххахах !!! Направо ви обърна задните отвори с хастара навън , и още по-зле , същото и с любимия ви Путлер !! А тепърва ще става по-зле , за копеите и скапаното блато !!

    Коментиран от #15, #25

    06:50 27.09.2026

  • 13 Град Козлодуй

    8 4 Отговор

    До коментар #8 от "Мисля сте прав":

    Точен сте!Наритай копейките само заради външният им олигофренясал вид!

    06:53 27.09.2026

  • 14 Антирашист 4623

    7 10 Отговор

    До коментар #5 от "само питам":

    Зеленски е герой, защитава родината си ! Разнитетам копейки и рашисти като нямат родина ,бълват змии гущери и глупости !

    Коментиран от #30

    06:54 27.09.2026

  • 15 А бре,

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "гост":

    гост седи докато го гостят !

    06:54 27.09.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 5 Отговор
    И ТАЗИ ВЕЧЕР БАНГАРАНГА КЛУБ В 404
    ....
    А В КИЕВ ПАК ДУМНА НЕЩО ГОЛЯМО С
    МНОЖЕСТВО ВТОРИЧНИ ДЕТОНАЦИИ
    ....

    Коментиран от #34, #35, #41, #44, #47

    06:57 27.09.2026

  • 17 Абе

    5 5 Отговор
    парите за крадене са осигурени и амсалаци дето ги дават също

    06:57 27.09.2026

  • 18 Надъхан капейчо 🤩🤡

    5 1 Отговор
    БЛАТУШКИТЕ ни пабиедиха лъ оши крайна??

    Коментиран от #21

    06:59 27.09.2026

  • 19 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    1 1 Отговор
    Така чух на женския пазар вчера

    Коментиран от #22

    07:00 27.09.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 2 Отговор
    БРАТУШКИТЕ ИМ СПРЯХА ИНТЕРНЕТА И ТЕЛЕВИЗИЯТА В ДОСТА РАЙОНИ НА 404
    .....
    ШАЛТЕРИ ГЕРАНЬ 5

    Коментиран от #46

    07:01 27.09.2026

  • 21 Евророма

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Надъхан капейчо 🤩🤡":

    Кой ви плаща нетя в циганската махала? Социалните ли?

    07:03 27.09.2026

  • 22 Запъртъкзагнил

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Запада загина мож би почти сигурно скоро":

    На женския пазар се чува, че са те направили булка.

    07:05 27.09.2026

  • 23 Кондуктора с голямата Франзела

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мисля сте прав":

    връщай се в леглото при мъжката ти половинка

    07:05 27.09.2026

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    И ТАЗИ НОЩ ЗЕЛЕНСКИ ЗАПАЛИ РУСКИТЕ РАФИНЕРИИ И ВОЕННИ ЗАВОДИ:))
    .....
    ХВЪРЧАХА УШАНКИ ВЪВ ВЪЗДУХА :(((
    ....
    ПАЧАНГА И БАНГАРАНГА В МОСКВЕТО И ПЕТЕРБУРГА:(())
    ......
    ТАНЦУВАХ И АЗ С ТЯХ:)))

    07:06 27.09.2026

  • 25 платените лайкей дори забравате

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "гост":

    за мъжките си половинки връщай се в леглото чака те имаш да ядеш наденица

    07:07 27.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ЕК дава пари на европейците а

    4 2 Отговор
    украйнските крадци си пълнят джобовите и нащите платено соросоиди се радват като малки деца на ромска наденица .140 МИЛИОНА ДОЛАРА В КАШОНИ ОТ ХЛАДИЛНИЦИ… «ЗА СЛУГАТА НА НАРОДА»
    ​По време на претърсване, свързано с разследване за корупция, над 140 милиона долара в брой бяха намерени в кашони, използвани за опаковане на хладилници.

    Коментиран от #42

    07:09 27.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 скучно и точка.

    2 4 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценноНека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    Коментиран от #32

    07:11 27.09.2026

  • 30 К00ПЕЙКИте

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "Антирашист 4623":

    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади
    ......
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    07:12 27.09.2026

  • 31 Сектант

    1 1 Отговор
    Тази Зима в ЕС ще ядат подметки, Наркоса ще пируват на царска трапеза. Няма такива идиоти.

    07:12 27.09.2026

  • 32 след като ти скучно връни се спалнята си

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "скучно и точка.":

    ако имаш такава ако ли не в WC-то и по пъта си вземи вибриращия пингвин да пойграеш малко като го мушка@ш в т@№б ще има тука има -тука няма дупката била голяма .нали се сещаш какво каза Доналд Туск на месец 27 000 украйница са при свети Петър смях на мен не ми е скучно дори се усмихвам

    07:17 27.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Caм ли си пишеш вa пaaаaaццyyууллл

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Хвърляй са и отървaй

    07:25 27.09.2026

  • 42 Caм ли си пишеш вa пaaаaaццyyууллл

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "ЕК дава пари на европейците а":

    Хвърляй са и отървaй

    07:26 27.09.2026

  • 43 Caм ли си пишеш вa пaaаaaццyyууллл

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "само питам":

    Хвърляй са и отървaй

    07:26 27.09.2026

  • 44 Caм ли си пишеш вa пaaаaaццyyууллл

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Хвърляй са и отървaй

    07:27 27.09.2026

  • 45 Caм ли си пишеш вa пaaаaaццyyууллл

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ай свършисе тя вече тая":

    Хвърляй са и отървaй

    07:27 27.09.2026

  • 46 Caм ли си пишеш вa пaaаaaццyyууллл

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Хвърляй са и отървaй

    07:28 27.09.2026

  • 47 Caм ли си пишеш вa пaaаaaццyyууллл

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Хвърляй са и отървaй

    07:28 27.09.2026

  • 48 Механик

    0 0 Отговор
    Да де, ама 26 има още 2-3 месеца и ту-ту. А после идва 27, и там ще бъде много трудно и студено за укра.

    07:35 27.09.2026

  • 49 Все по-очевидно става,

    1 0 Отговор
    че укрия е увиснала като воденичен камък на шията на ЕС и тази квазидържава вече не е на "помощи", а е преминала изцяло на издръжка на ЕС, т.е. виси изцяло на наш гръб... И като резултат на това повлича към пропаста целия съюз... А признаци за това вече има!

    07:37 27.09.2026

  • 50 Дебилите от ес

    1 0 Отговор
    Хвърлят пари на вятъра, понеже не са техни.
    А покрайнината изобщо не ме интересува. Ако ще и извънземните да я вземат или отправят всички покрайнци на съзвездието лебед, само ще е чудесен повод да се радваме, че тия са изчезнали от тази планета.

    07:44 27.09.2026

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