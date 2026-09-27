ЕС: Бюджетните нужди на Украйна за 2026 г. са покрити

Основните бюджетни потребности на Украйна за 2026 г. вече са осигурени с финансиране, заяви еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис. По думите му Киев продължава да има нужда от допълнителна военна подкрепа, но основната част от бюджетните разходи за годината е покрита.

„В целом бюджетните потребности на Украйна за тази година изглежда до голяма степен са покрити“, каза Домбровскис пред Euractiv.

Изявлението идва на фона на искане от Киев за допълнително финансиране от 27 млрд. долара. Европейската комисия и Международният валутен фонд все още не са потвърдили наличието на този допълнителен бюджетен дефицит.

Спор за кредита от 90 млрд. евро

Брюксел не е подкрепил предложенията на някои държави от Европейския съюз за ускоряване на плащанията по вече договорения кредит за Украйна в размер на 90 млрд. евро. Киев настоява средствата да бъдат предоставени по-бързо, за да бъде покрит заявеният недостиг в бюджета.

Според информацията, цитирана от Газета.Ru, Европейският съюз обвързва допълнителната финансова подкрепа с напредък по реформите. Брюксел също така предлага към финансирането да бъдат привлечени Канада, Норвегия и Япония.

Разговорите между Зеленски и фон дер Лайен

В Ню Йорк президентът на Украйна Владимир Зеленски се е срещнал с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Разговорът е бил посветен на финансовите искания на Киев и е преминал на фона на различията около размера и темпа на европейската помощ, съобщава Газета.Ru, позовавайки се на Bloomberg.

Украйна настоява за помощ за покриване на дефицит от около 27 млрд. долара и за ускорено отпускане на кредита от 90 млрд. евро. От европейска страна засега се посочва, че основните бюджетни нужди за 2026 г. са обезпечени, докато необходимостта от допълнителна военна подкрепа остава.

Източници: Газета.Ru, Euractiv, Блумбърг