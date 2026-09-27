ЕС: Бюджетните нужди на Украйна за 2026 г. са покрити

Основните бюджетни потребности на Украйна за 2026 г. вече са осигурени с финансиране, заяви еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис. По думите му Киев продължава да има нужда от допълнителна военна подкрепа, но основната част от бюджетните разходи за годината е покрита.
„В целом бюджетните потребности на Украйна за тази година изглежда до голяма степен са покрити“, каза Домбровскис пред Euractiv.
Изявлението идва на фона на искане от Киев за допълнително финансиране от 27 млрд. долара. Европейската комисия и Международният валутен фонд все още не са потвърдили наличието на този допълнителен бюджетен дефицит.
Спор за кредита от 90 млрд. евро
Брюксел не е подкрепил предложенията на някои държави от Европейския съюз за ускоряване на плащанията по вече договорения кредит за Украйна в размер на 90 млрд. евро. Киев настоява средствата да бъдат предоставени по-бързо, за да бъде покрит заявеният недостиг в бюджета.
Според информацията, цитирана от Газета.Ru, Европейският съюз обвързва допълнителната финансова подкрепа с напредък по реформите. Брюксел също така предлага към финансирането да бъдат привлечени Канада, Норвегия и Япония.
Разговорите между Зеленски и фон дер Лайен
В Ню Йорк президентът на Украйна Владимир Зеленски се е срещнал с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Разговорът е бил посветен на финансовите искания на Киев и е преминал на фона на различията около размера и темпа на европейската помощ, съобщава Газета.Ru, позовавайки се на Bloomberg.
Украйна настоява за помощ за покриване на дефицит от около 27 млрд. долара и за ускорено отпускане на кредита от 90 млрд. евро. От европейска страна засега се посочва, че основните бюджетни нужди за 2026 г. са обезпечени, докато необходимостта от допълнителна военна подкрепа остава.
Източници: Газета.Ru, Euractiv, Блумбърг
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ай свършисе тя вече тая
Коментиран от #45
06:26 27.09.2026
3 Фондерплондер
06:27 27.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 само питам
Коментиран от #14, #43
06:28 27.09.2026
6 Факти
Коментиран от #12
06:28 27.09.2026
7 голям смях
06:29 27.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Последния Софиянец
06:47 27.09.2026
12 гост
До коментар #6 от "Факти":Президента Зеленски , най-големия кошмар до живот за всички правоверни копеи , хахаххахах !!! Направо ви обърна задните отвори с хастара навън , и още по-зле , същото и с любимия ви Путлер !! А тепърва ще става по-зле , за копеите и скапаното блато !!
Коментиран от #15, #25
06:50 27.09.2026
13 Град Козлодуй
До коментар #8 от "Мисля сте прав":Точен сте!Наритай копейките само заради външният им олигофренясал вид!
06:53 27.09.2026
14 Антирашист 4623
До коментар #5 от "само питам":Зеленски е герой, защитава родината си ! Разнитетам копейки и рашисти като нямат родина ,бълват змии гущери и глупости !
Коментиран от #30
06:54 27.09.2026
15 А бре,
До коментар #12 от "гост":гост седи докато го гостят !
06:54 27.09.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
А В КИЕВ ПАК ДУМНА НЕЩО ГОЛЯМО С
МНОЖЕСТВО ВТОРИЧНИ ДЕТОНАЦИИ
....
Коментиран от #34, #35, #41, #44, #47
06:57 27.09.2026
17 Абе
06:57 27.09.2026
18 Надъхан капейчо 🤩🤡
Коментиран от #21
06:59 27.09.2026
19 Запада загина мож би почти сигурно скоро
Коментиран от #22
07:00 27.09.2026
20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ШАЛТЕРИ ГЕРАНЬ 5
Коментиран от #46
07:01 27.09.2026
21 Евророма
До коментар #18 от "Надъхан капейчо 🤩🤡":Кой ви плаща нетя в циганската махала? Социалните ли?
07:03 27.09.2026
22 Запъртъкзагнил
До коментар #19 от "Запада загина мож би почти сигурно скоро":На женския пазар се чува, че са те направили булка.
07:05 27.09.2026
23 Кондуктора с голямата Франзела
До коментар #8 от "Мисля сте прав":връщай се в леглото при мъжката ти половинка
07:05 27.09.2026
24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ХВЪРЧАХА УШАНКИ ВЪВ ВЪЗДУХА :(((
....
ПАЧАНГА И БАНГАРАНГА В МОСКВЕТО И ПЕТЕРБУРГА:(())
......
ТАНЦУВАХ И АЗ С ТЯХ:)))
07:06 27.09.2026
25 платените лайкей дори забравате
До коментар #12 от "гост":за мъжките си половинки връщай се в леглото чака те имаш да ядеш наденица
07:07 27.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ЕК дава пари на европейците а
По време на претърсване, свързано с разследване за корупция, над 140 милиона долара в брой бяха намерени в кашони, използвани за опаковане на хладилници.
Коментиран от #42
07:09 27.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 скучно и точка.
Коментиран от #32
07:11 27.09.2026
30 К00ПЕЙКИте
До коментар #14 от "Антирашист 4623":Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
ну паГади
......
Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
07:12 27.09.2026
31 Сектант
07:12 27.09.2026
32 след като ти скучно връни се спалнята си
До коментар #29 от "скучно и точка.":ако имаш такава ако ли не в WC-то и по пъта си вземи вибриращия пингвин да пойграеш малко като го мушка@ш в т@№б ще има тука има -тука няма дупката била голяма .нали се сещаш какво каза Доналд Туск на месец 27 000 украйница са при свети Петър смях на мен не ми е скучно дори се усмихвам
07:17 27.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Caм ли си пишеш вa пaaаaaццyyууллл
До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Хвърляй са и отървaй
07:25 27.09.2026
42 Caм ли си пишеш вa пaaаaaццyyууллл
До коментар #27 от "ЕК дава пари на европейците а":Хвърляй са и отървaй
07:26 27.09.2026
43 Caм ли си пишеш вa пaaаaaццyyууллл
До коментар #5 от "само питам":Хвърляй са и отървaй
07:26 27.09.2026
44 Caм ли си пишеш вa пaaаaaццyyууллл
До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Хвърляй са и отървaй
07:27 27.09.2026
45 Caм ли си пишеш вa пaaаaaццyyууллл
До коментар #2 от "ай свършисе тя вече тая":Хвърляй са и отървaй
07:27 27.09.2026
46 Caм ли си пишеш вa пaaаaaццyyууллл
До коментар #20 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Хвърляй са и отървaй
07:28 27.09.2026
47 Caм ли си пишеш вa пaaаaaццyyууллл
До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Хвърляй са и отървaй
07:28 27.09.2026
48 Механик
07:35 27.09.2026
49 Все по-очевидно става,
07:37 27.09.2026
50 Дебилите от ес
А покрайнината изобщо не ме интересува. Ако ще и извънземните да я вземат или отправят всички покрайнци на съзвездието лебед, само ще е чудесен повод да се радваме, че тия са изчезнали от тази планета.
07:44 27.09.2026