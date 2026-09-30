30 септември 1947 г.: Ражда се Марк Болан, пионерът на глем рока

Блясък под очите, къдрици до раменете и китара, която звучи едновременно мръсно и леко. Така Марк Болан влиза в историята на рока. Роден като Марк Фелд на 30 септември 1947 г. в Хакни, Лондон, той започва като певец и китарист, но постепенно се превръща и в един от най-разпознаваемите образи на глем рока.

През 1967 г. Болан създава дуета Tyrannosaurus Rex със Стив Перегрин Тук. Началото е далеч от шумните електрически рифове, с които по-късно ще бъде свързвано името му. Двамата изпълняват акустичен психеделичен фолк, а Болан пише песни, изпълнени с приказни образи, фантазия и необичайни словесни съчетания. Под това име са издадени четири албума.

От акустичния фолк до „Electric Warrior“

Промяната идва, когато Болан съкращава името на групата до T. Rex и добавя електрически инструменти. Преходът е решаващ. Музиката става по-стегната, по-ритмична и по-достъпна, а сценичният образ на фронтмена съчетава рокендрол, мода, театралност и андрогинност.

През 1971 г. T. Rex издава албума Electric Warrior, който достига първо място в британската класация и остава на върха общо осем седмици. В него са песни като Cosmic Dancer, Mambo Sun и Jeepster. Същата година Get It On оглавява британската класация, а Hot Love прекарва шест седмици на първо място. По-късно към големите хитове се присъединяват Metal Guru, Telegram Sam и 20th Century Boy.

В интервю от 1971 г., публикувано от „Гардиън“, Болан казва: „Аз съм рокендрол поет, който просто танцува наоколо“. Фразата събира в едно самочувствието, играта и самоиронията, с които той изгражда публичния си образ. За него сценичното поведение не е отделно от музиката, а част от самото изпълнение.

Звезда, която не успява да остарее

Популярността му превръща T. Rex в една от водещите британски групи след края на ерата на „Бийтълс“. Групата има четири сингъла номер едно и три албума, достигнали върха на британската класация. Болан получава и собствено телевизионно предаване, наречено Marc. Сред гостите му са Дейвид Бауи, Сила Блек и The Damned.

Последните години от живота му са белязани от опити за ново начало и завръщане към голямата сцена. На 16 септември 1977 г. Болан загива при автомобилна катастрофа в Барнс, Лондон. Той е на 29 години и умира само две седмици преди 30-ия си рожден ден. Новината идва в момент, когато кариерата му отново набира скорост.

Наследството му обаче не приключва с трагичната катастрофа. През 2020 г. T. Rex е приета в Залата на славата на рокендрола. Песните на Болан продължават да звучат като кратки, блестящи експлозии от началото на 70-те години, а неговият образ остава един от символите на времето, в което рокът не само се слушаше, но и се носеше като костюм.

Източници: Гардиън, Вашингтон пост