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Slipknot обяви стадионно турне през 2027 г.
  Тема: Известни личности

Slipknot обяви стадионно турне през 2027 г.

30 Септември, 2026 07:28 333 0

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Групата ще изнесе концерти в Европа, Северна и Латинска Америка, като началото е на „Уембли“ в Лондон

Slipknot обяви стадионно турне през 2027 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Slipknot обяви стадионното си турне за 2027 г. под името (sic)est Stadium Tour. Групата ще започне обиколката на 3 юли на стадион „Уембли“ в Лондон, а след това ще продължи през Северна и Латинска Америка. Концертът във Великобритания ще бъде единственото европейско шоу от обявената програма.

На сцената в Лондон ще излязат Marilyn Manson, Lorna Shore и Hatebreed. Продажбата на билети започва на 2 октомври в 10:00 ч. местно време, а предварителните продажби вече са активни. Live Nation представя турнето като продукция с „нов сет, нова сценография и сетлист, обхващащ цялата кариера на групата“.

Концерти в САЩ и Канада

Северноамериканската част започва на 16 юли в Nationals Park във Вашингтон. Следват Citi Field в Куинс на 18 юли, Parc Jean-Drapeau в Монреал на 21 юли и Rogers Stadium в Торонто на 23 юли.

Програмата продължава със Soldier Field в Чикаго на 25 юли, Hersheypark Stadium в Хърши на 28 юли и Fenway Park в Бостън на 31 юли. През август Slipknot ще посети FirstBank Stadium в Нешвил, Daikin Park в Хюстън, Dick’s Sporting Goods Park в Комърс Сити, SoFi Stadium в Ингълууд, Golden Gate Park в Сан Франциско и Chase Field във Финикс.

Bring Me The Horizon е обявена като директна подгряваща група за северноамериканските концерти. В отделните вечери ще участват и Acid Bath, Lamb of God, Motionless in White, Lorna Shore, Kublai Khan TX, Polyphia, Loathe и Vended.

Пет концерта в Южна Америка

Южноамериканската част започва на 4 септември в Сао Пауло. Следват участия в Буенос Айрес, Сантяго, Лима и Богота. В публикувания в България график концертът в Буенос Айрес е посочен за 8 септември, докато официалният VIP списък на Slipknot показва 9 септември. Останалите дати са 12 септември в Сантяго, 14 септември в Лима и 16 септември в Богота.

Според обявената програма групата ще изнесе общо 18 стадионни концерта между 3 юли и 16 септември 2027 г. Турнето ще бъде първата мащабна обиколка на Slipknot, в която новата концертна продукция ще бъде представена последователно на три континента.

Източници: Louder Sound, Far Out Magazine


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