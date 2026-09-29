Новини
Авто »
Какви заплати взимат работниците в завода на Lada

Какви заплати взимат работниците в завода на Lada

29 Септември, 2026 13:06 3 943 20

  • автоваз-
  • lada-
  • лада-
  • заплати-
  • възнаграждения

Острият дефицит на работна ръка в руския промишлен сектор принуди автомобилния производител да предприеме агресивна стратегия, която обаче е далеч от заплатите в Европа

Какви заплати взимат работниците в завода на Lada - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Възнагражденията на производствените работници в заводите на най-големия руски автомобилен концерн АвтоВАЗ най-после престанаха да бъдат строго пазена тайна. Разкритията дойдоха лично от висшия мениджмънт по време на официално посещение в машиностроителното подразделение за леярски и ковани изделия в Толиати.

Александър Ермолаев, който оглавява ключовия отдел за производство на чугунени и ковани компоненти (ICFPD), сподели пред журналисти конкретните финансови параметри в металургичното звено. По неговите думи редовият кадър в цеховете получава средно около 110 000 рубли (приблизително 1 150 евро) месечно, докато опитните занаятчии и майстори на сглобката прибират между 120 000 и 130 000 рубли (около 1 250 – 1 360 евро). Истинската изненада обаче се крие в тавана на заплащането – най-висококвалифицираните експерти и инженерни специалисти взимат солидните 400 000 рубли ( 4 180 евро).

Острият дефицит на работна ръка в руския промишлен сектор принуди автомобилния производител да предприеме агресивна стратегия за индексация на доходите. За да запълни зейналите празнини по поточните линии и да предотврати изтичането на кадри към други индустриални гиганти, ръководството на АвтоВАЗ повиши средните възнаграждения в заводите с над 20% в рамките на последната година. В допълнение към основното заплащане предприятието предлага пакет от социални бонуси, компенсации за извънреден труд и премии за изпълнение на производствения план.

Подобна политика на стимулиране е критично важна за поддържане на темпото, тъй като товарът върху фабриките остава огромен. Към днешна дата основните монтажни мощности на концерна са базирани в две направление – индустриалните комплекси в Толиати и Ижевск, от чиито халета слиза пълната гама на марката.

Въпреки сериозните преструктурирания на източния пазар и ограниченията при доставките на компоненти, брандът продължава твърдо да държи лидерската си позиция при продажбите на нови автомобили. Статистиката за изминалия месец август показва, че купувачите са реализирали 29 225 сделки за модели с емблемата на Lada. Абсолютен фаворит на местната аудитория остава бюджетният модел Granta, записал 11 192 реализирани бройки, чийто стартов ценови маркер на пазара започва от 850 000 рубли (около 8 880 евро).

Макар тези заплати да се смятат за добри за Русия, паралелът с европейските индустриални стандарти разкрива сериозната пропаст в заплащането спрямо западните конкуренти. Докато занаятчия в заводите на Lada трябва да разчита на месечно възнаграждение от около 1 250 – 1 360 евро, колегите му на поточната линия в Германия получават значително по-солидни суми. В заводите на BMW например началната средна месечна заплата за оператор на монтажна линия започва от около 3 500 до 4 200 евро, като с годините и квалификацията брутното възнаграждение лесно надхвърля 5 000 евро. Дори пределните 4 180 евро за най-ценните руски инженери едва покриват базовото ниво на баварски специалист с опит, доказвайки защо регулаторният и оперативният натиск в Европа поддържа драстично по-високи нива на разходите за труд.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 250 евро на месец

    8 25 Отговор
    и квото успеят да изнесат от завода... Някои са милионери в долари...

    Коментиран от #6

    13:11 29.09.2026

  • 2 Повече ме интересува

    35 7 Отговор
    за къде съм аз с моите 1000 евро заплата в клуба на богатите. Преди да ми сравнявате заплатите сравнете цените пък да видим

    Коментиран от #8, #15, #19

    13:11 29.09.2026

  • 3 Оня с рикията

    17 14 Отговор
    Колкото, толкова каза Путин. Ако не са доволни - на фронта...

    13:11 29.09.2026

  • 4 Роскомнадзор

    6 11 Отговор
    Остава да разкрият ,с какво точно се занимават инжинерите там.

    13:12 29.09.2026

  • 5 Хахахах

    22 7 Отговор
    Я дайте да видим къде в Територията вземат " редовият кадър в цеховете получава средно около 110 000 рубли (приблизително 1 150 евро) месечно, докато опитните занаятчии и майстори на сглобката прибират между 120 000 и 130 000 рубли (около 1 250 – 1 360 евро)". Аз ако взимах толкова при цени в пъти по евтини от нашите щях да почерпя

    13:13 29.09.2026

  • 6 Зевс

    13 7 Отговор

    До коментар #1 от "250 евро на месец":

    Леля Маша цял живот бачкала в завод за самовари и на пенсионирането колеги я питат какво иска за подарък, а тя вика самовар. Добре де, за толкова години не изнесе ли части да си сглобиш сама? Изнесох, ама все Калашник се получаваше :)

    13:13 29.09.2026

  • 7 Леле - леле ! 🤔

    24 7 Отговор
    По-добре скрийте цифрите , че българските евроатлантически работници ще ги сравнят със заплатите си ! 😜

    13:15 29.09.2026

  • 8 Ти с две леви ръце

    10 15 Отговор

    До коментар #2 от "Повече ме интересува":

    Ли си ,че вземаш само 1000 евро. Те продавачките в Кауфланд са на 1300.

    Коментиран от #9

    13:17 29.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Любознателен

    29 8 Отговор
    Ами не е зле. При 80 евроцента за литър дизел и почти нулеви сметки за ток/парно.
    И цени на хранителни стоки поне с 30% по-ниски от нашите. Със сигурност тук не е Москва

    13:25 29.09.2026

  • 11 българия като е в европа

    16 2 Отговор
    защо заплатите са като в Русия а цените европейски

    Коментиран от #12

    13:30 29.09.2026

  • 12 АБВ

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "българия като е в европа":

    Защото сме в клуба на богатите ! Недей да ревеш, а бачкай за колкото ти дават !

    13:33 29.09.2026

  • 13 Фейк - либераст

    9 0 Отговор
    Уважаеми господин Славчев, има едно понятие РЕАЛНА ЗАПЛАТА. Тоест каква е покупателната способност на заплатата или с други думи това е СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ЗАПЛАТАТА И ЦЕНИТЕ. Тук абсолютните числа нямат никакво значение и не могат да бъдат мярка за сравнение.

    13:35 29.09.2026

  • 14 българина

    6 2 Отговор
    1150 евро при цена на бензина...... наполовина

    13:40 29.09.2026

  • 15 Ердоган

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Повече ме интересува":

    А питаш ли как са копейките в немските заводи с по 3000€, сега ЕС като фалира да отиват във Велика Русия за 3000 рубли

    13:41 29.09.2026

  • 16 123

    9 2 Отговор
    Стига с тази Русия, колкото и как ги взимат си е тяхна работа.
    Напишете какви пари взимат в някое Българско промишлено предприятие и ги сравнете със същото предприятие в Германие - например сравнение Либхер България - Либхер Германия.

    Ние живеем в България и ни интересуват условията на живот в България.

    13:41 29.09.2026

  • 17 Матрьошка

    2 2 Отговор
    Не ги мислете руснаците. Стигат им парите. Режийните за ток, вода, отопление на месец се равняват на100 евро. Храната и напитките са по- евтини от България, горивата същи....гледайте как Европа рухва икономически...

    14:04 29.09.2026

  • 18 Сър Пичук

    2 0 Отговор
    Много странно! В Русия текат реки от мед и масло, а никой не иска да работи и живее там. Все на запад ги тегли. Даже русофилите русофилстват я от Германия, я от Англия, я от някоя друга загниваща натовска страна. Е защо така? Това някаква шизофрения ли е?

    Коментиран от #20

    14:04 29.09.2026

  • 19 льольо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Повече ме интересува":

    Защо не вземеш тия 1500 рубли дето ги взима руснакът в кочината и се опитай някъде да вземеш написаната сума в € срещу тях. Успех. Едно време имеше "преводна рубла". Разменяха я в страните от СИВ за долари служебно, по какъвто курс кажеше СССР. Трънския курс обаче беше 10 пъти по-висок и тия българи, които се връщаха от Коми изгоряха дори в Кореком. Предварително бяха изгорели тези, които си бяхя взели за жени рускини от там и втори път изгоряха с рублите, които им превеждаха или хитро си донесоха на ръка.

    14:09 29.09.2026

  • 20 Има много

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Сър Пичук":

    Които в момента се местят към Русия,но просто никой няма да ти го каже и напише от политкоректност.

    14:15 29.09.2026