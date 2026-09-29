Какви заплати взимат работниците в завода на Lada

Възнагражденията на производствените работници в заводите на най-големия руски автомобилен концерн АвтоВАЗ най-после престанаха да бъдат строго пазена тайна. Разкритията дойдоха лично от висшия мениджмънт по време на официално посещение в машиностроителното подразделение за леярски и ковани изделия в Толиати.
Александър Ермолаев, който оглавява ключовия отдел за производство на чугунени и ковани компоненти (ICFPD), сподели пред журналисти конкретните финансови параметри в металургичното звено. По неговите думи редовият кадър в цеховете получава средно около 110 000 рубли (приблизително 1 150 евро) месечно, докато опитните занаятчии и майстори на сглобката прибират между 120 000 и 130 000 рубли (около 1 250 – 1 360 евро). Истинската изненада обаче се крие в тавана на заплащането – най-висококвалифицираните експерти и инженерни специалисти взимат солидните 400 000 рубли ( 4 180 евро).
Острият дефицит на работна ръка в руския промишлен сектор принуди автомобилния производител да предприеме агресивна стратегия за индексация на доходите. За да запълни зейналите празнини по поточните линии и да предотврати изтичането на кадри към други индустриални гиганти, ръководството на АвтоВАЗ повиши средните възнаграждения в заводите с над 20% в рамките на последната година. В допълнение към основното заплащане предприятието предлага пакет от социални бонуси, компенсации за извънреден труд и премии за изпълнение на производствения план.
Подобна политика на стимулиране е критично важна за поддържане на темпото, тъй като товарът върху фабриките остава огромен. Към днешна дата основните монтажни мощности на концерна са базирани в две направление – индустриалните комплекси в Толиати и Ижевск, от чиито халета слиза пълната гама на марката.
Въпреки сериозните преструктурирания на източния пазар и ограниченията при доставките на компоненти, брандът продължава твърдо да държи лидерската си позиция при продажбите на нови автомобили. Статистиката за изминалия месец август показва, че купувачите са реализирали 29 225 сделки за модели с емблемата на Lada. Абсолютен фаворит на местната аудитория остава бюджетният модел Granta, записал 11 192 реализирани бройки, чийто стартов ценови маркер на пазара започва от 850 000 рубли (около 8 880 евро).
Макар тези заплати да се смятат за добри за Русия, паралелът с европейските индустриални стандарти разкрива сериозната пропаст в заплащането спрямо западните конкуренти. Докато занаятчия в заводите на Lada трябва да разчита на месечно възнаграждение от около 1 250 – 1 360 евро, колегите му на поточната линия в Германия получават значително по-солидни суми. В заводите на BMW например началната средна месечна заплата за оператор на монтажна линия започва от около 3 500 до 4 200 евро, като с годините и квалификацията брутното възнаграждение лесно надхвърля 5 000 евро. Дори пределните 4 180 евро за най-ценните руски инженери едва покриват базовото ниво на баварски специалист с опит, доказвайки защо регулаторният и оперативният натиск в Европа поддържа драстично по-високи нива на разходите за труд.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 250 евро на месец
Коментиран от #6
13:11 29.09.2026
2 Повече ме интересува
Коментиран от #8, #15, #19
13:11 29.09.2026
3 Оня с рикията
13:11 29.09.2026
4 Роскомнадзор
13:12 29.09.2026
5 Хахахах
13:13 29.09.2026
6 Зевс
До коментар #1 от "250 евро на месец":Леля Маша цял живот бачкала в завод за самовари и на пенсионирането колеги я питат какво иска за подарък, а тя вика самовар. Добре де, за толкова години не изнесе ли части да си сглобиш сама? Изнесох, ама все Калашник се получаваше :)
13:13 29.09.2026
7 Леле - леле ! 🤔
13:15 29.09.2026
8 Ти с две леви ръце
До коментар #2 от "Повече ме интересува":Ли си ,че вземаш само 1000 евро. Те продавачките в Кауфланд са на 1300.
Коментиран от #9
13:17 29.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Любознателен
И цени на хранителни стоки поне с 30% по-ниски от нашите. Със сигурност тук не е Москва
13:25 29.09.2026
11 българия като е в европа
Коментиран от #12
13:30 29.09.2026
12 АБВ
До коментар #11 от "българия като е в европа":Защото сме в клуба на богатите ! Недей да ревеш, а бачкай за колкото ти дават !
13:33 29.09.2026
13 Фейк - либераст
13:35 29.09.2026
14 българина
13:40 29.09.2026
15 Ердоган
До коментар #2 от "Повече ме интересува":А питаш ли как са копейките в немските заводи с по 3000€, сега ЕС като фалира да отиват във Велика Русия за 3000 рубли
13:41 29.09.2026
16 123
Напишете какви пари взимат в някое Българско промишлено предприятие и ги сравнете със същото предприятие в Германие - например сравнение Либхер България - Либхер Германия.
Ние живеем в България и ни интересуват условията на живот в България.
13:41 29.09.2026
17 Матрьошка
14:04 29.09.2026
18 Сър Пичук
Коментиран от #20
14:04 29.09.2026
19 льольо
До коментар #2 от "Повече ме интересува":Защо не вземеш тия 1500 рубли дето ги взима руснакът в кочината и се опитай някъде да вземеш написаната сума в € срещу тях. Успех. Едно време имеше "преводна рубла". Разменяха я в страните от СИВ за долари служебно, по какъвто курс кажеше СССР. Трънския курс обаче беше 10 пъти по-висок и тия българи, които се връщаха от Коми изгоряха дори в Кореком. Предварително бяха изгорели тези, които си бяхя взели за жени рускини от там и втори път изгоряха с рублите, които им превеждаха или хитро си донесоха на ръка.
14:09 29.09.2026
20 Има много
До коментар #18 от "Сър Пичук":Които в момента се местят към Русия,но просто никой няма да ти го каже и напише от политкоректност.
14:15 29.09.2026