НХЛ започна с пет мача и драма в продълженията

Сезонът в НХЛ за 2026/27 започна с пет мача, като още в първата вечер действащият шампион Каролина Хърикейнс загуби у дома от Флорида Пантърс с 0:1 след продължение. Преди началото на двубоя Каролина вдигна шампионския си банер, но Густав Форслинг вкара победния гол за Флорида само 4,3 секунди преди края на продължението. Вратарят на Пантърс Якоб Маркстрьом направи 15 спасявания за успеха.

„Това е нов сезон и ново предизвикателство. Мач номер едно започва утре“, каза капитанът на Каролина Джордан Стаал преди двубоя. Хърикейнс спечелиха Купа „Стенли“ през миналия сезон, а от 22-мата играчи, които участваха в плейофите, 20 останаха в състава.

Бостън започна с чиста мрежа

Бостън Брюинс победи Ню Йорк Рейнджърс с 3:0. Всичките попадения паднаха в последните 3 минути и 46 секунди на третата част. Фрейзър Минтън откри резултата, Джей Джей Петерка вкара при дебюта си за Бостън, а Марк Кастелик оформи крайния резултат на празна врата. Джереми Суеймън спаси 24 удара и записа 19-ия си „шътаут“ в НХЛ.

В Лас Вегас домакините Голдън Найтс победиха Чикаго Блекхоукс с 5:2 в първия мач на новия си треньор Райън Крейг. Джак Айкъл записа гол и две асистенции, а Патрик Кейн се разписа при завръщането си в Чикаго. За Айкъл това беше 700-ата точка в редовния сезон на НХЛ.

Дебют за първия избор в драфта

Монреал Канейдиънс спечели с 3:2 срещу Торонто Мейпъл Лийфс. Гавин Маккена, избран под номер едно в драфта през 2026 г., направи дебюта си за Торонто с една шайба към вратата и 15:19 минути игрово време. Уилям Найландър вкара и двата гола за домакините, но Монреал удържа победата.

Най-резултатният мач от първата вечер беше в Едмънтън, където Ванкувър Канъкс победи Ойлърс с 6:5 след продължение. Пол Котър реши срещата при 1:59 минута от добавеното време. Евън Бушар отбеляза хеттрик и добави две асистенции за Едмънтън, но Ванкувър стигна до обрат след аванс от три гола на домакините.

84 мача за всеки отбор

През този сезон всеки от 32-та отбора ще изиграе по 84 мача вместо досегашните 82. Така редовният сезон включва общо 1344 срещи и ще приключи на 10 април 2027 г. На 30 септември предстоят три двубоя: Питсбърг Пингуинс – Филаделфия Флайърс, Ню Йорк Айлендърс – Торонто Мейпъл Лийфс и Лос Анджелис Кингс – Колорадо Авеланш.

Източници: НХЛ