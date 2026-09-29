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Цар Самуил: владетелят, за когото спорят София и Скопие
  Тема: Известни личности

Цар Самуил: владетелят, за когото спорят София и Скопие

29 Септември, 2026 13:23, обновена 29 Септември, 2026 13:31 825 17

  • цар самуил-
  • скопие-
  • преспа-
  • солун-
  • първо българско царство

В Северна Македония го представят като македонски цар, а съвместната историческа комисия го определя като владетел на Българско царство. Предполагаемите му останки са открити в Преспа, но се съхраняват в Солун.

Цар Самуил: владетелят, за когото спорят София и Скопие - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На централния площад в Скопие цар Самуил седи върху мраморен трон. Паметникът е поставен през юни 2011 г. като част от проекта „Скопие 2014“ – знак, че за официалната историческа политика в Северна Македония владетелят е част от националния разказ за средновековното минало на страната. В България същият владетел е почитан като един от последните големи царе на Първото българско царство.

Това различие не е спор за самото съществуване на Самуил, а за държавата и историческата общност, към които трябва да бъде отнесен. Средновековните източници го свързват с българската царска власт, докато в Скопие преобладава представянето му като владетел на „македонска средновековна държава“, чийто център се е намирал около Охрид и Преспа.

Царят, който продължава войната с Византия

Самуил е един от четиримата синове на комит Никола. След завладяването на Преслав от Византия през 971 г. братята Давид, Мойсей, Арон и Самуил продължават съпротивата в западните земи на България. Постепенно Самуил се превръща в главния военен и политически лидер, а след смъртта на цар Роман през 997 г. приема царската корона.

Владетелят изгражда центрове на властта си около Охрид и Преспа и води продължителна война с император Василий II. Самуиловата държава обхваща значителни части от Балканите, а армията му многократно предприема походи срещу византийски територии. През 1014 г. обаче Василий II нанася решаващо поражение на българите при Ключ в Беласишкия проход.

Византийските разкази за ослепяването на пленените български войници превръщат битката в един от най-трагичните епизоди в средновековната история на региона. Самуил умира на 6 октомври 1014 г., няколко месеца след поражението. Според традиционния разказ причината е сърдечен удар, предизвикан от гледката на ослепените му войници, но подробностите за смъртта му идват от средновековни хроники и не могат да бъдат проверени по съвременен медицински начин.

Как Самуил е представян в Скопие

В историографията на Северна Македония Самуил е включван в разказа за отделна средновековна македонска държавност. Паметникът му в Скопие е най-видимият символ на това разбиране. Македонският научен и обществен разказ поставя акцент върху Охрид и Преспа като политически центрове и върху факта, че основните събития от неговото управление се развиват на територията на днешна Северна Македония.

Българската позиция е различна: Самуил е цар на България, а Охридската и Преспанската област са част от държавата, която продължава традицията на Първото българско царство. През 2019 г. двете държави все пак приемат Самуил за личност от общата си история. По-късно Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия препоръчва той да бъде честван като владетел на голяма средновековна държава, която основната част от съвременната историческа наука определя като Българско царство.

„Цар Самуил е владетел на голяма средновековна държава, която основната част на съвременната историческа наука определя като Българско царство“, се посочва в препоръката на комисията.

Защо костите му са в Гърция

През 1969 г. гръцкият археолог Николаос Муцопулос проучва базиликата „Свети Ахилиос“ на остров в Малкото Преспанско езеро, днес на територията на Гърция. В южната част на храма са открити четири богати погребения. Един от скелетите е свързан с цар Самуил заради мястото на гроба, скъпата златотъкана тъкан, останките от ризница, възрастта на погребания и старата фрактура на лявата ръка.

Това е научна идентификация, но не и абсолютна генетична доказаност. Историкът Георги Николов отбелязва пред БНР, че останките не са потвърдени чрез завършен ДНК анализ. Затова в професионален текст е по-точно да се говори за „предполагаемите останки на Самуил“, а не за напълно доказани останки.

След археологическото проучване костите са пренесени в Солун и днес се съхраняват в Музея на византийската култура. Гръцкият археолог Муцопулос публично е подкрепял връщането им в България и е свързвал въпроса с възможна размяна на религиозни ръкописи, които България пази, за оригинали, претендирани от гръцка страна.

През 2025 г. обаче българското Министерство на културата заявява, че не разполага с официални данни за водени междудържавни преговори за връщането на останките. Така гробът на Самуил остана на остров „Свети Ахилиос“, предполагаемите му кости - в Солун, а образът му продължи да бъде едновременно български, македонски и балкански предмет на памет и спор.

На 29 септември 2026 г. правителството обяви постигнатото споразумение за предаването на тленните останки. То ще стане на 3 октомври в Музея на византийската култура в Солун, след което останките ще бъдат транспортирани до България.

Предвижда се заедно с тях да бъдат предадени и други останки и саркофази, свързвани с царското семейство.

Източници: БНТ, БНР, National Geographic България


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Костя Дъ Пpocтя празнодумеца

    8 7 Отговор
    Защо сте ограничили коментарите за най-безполезния политик Костя копейкин ?!
    От какво се страхува ? От "народната любов ли"?

    Коментиран от #5, #7, #8, #15

    13:37 29.09.2026

  • 2 Доказано е.

    14 3 Отговор
    Наследниците на Самуил живеят в Италия. Още преди години бяха изпратили официално писмо до България, че Самуил е само и единствено българин!

    13:38 29.09.2026

  • 3 честен ционист

    3 11 Отговор
    Спорът е излишен, още повече, че човекът се е казвал Шмуел, а братята му Давид, Моисей, и Аарон.

    13:38 29.09.2026

  • 4 Мара Общата

    20 0 Отговор
    Никакъв спор няма тук. В Битолския надпис, Иван Владислав, който е племенник на Самуил казва, че е "...българин по род". Какъв спор виждате тук?

    13:42 29.09.2026

  • 5 Шекелкин Мирчев

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Костя Дъ Пpocтя празнодумеца":

    И аз не се къпя от месеци, така ме плюе народа, че мога да изкарам години наред некъпан.

    13:45 29.09.2026

  • 6 Ами сега?

    6 2 Отговор
    Северна Македония не е държава. Това е територия която е само част от едно цяло, затова се нарича северна. Защото има още източна (българска), западна (албанска) и южна (гръцка). Сръбска никога не е имало и още продължава няма, само мащабното сръбско влияние насилствено натрапвано им от края на Първата Световна война досега продължава да им промива мозъците. Рано или късно и това ще приключи, а особено ако Русия се разпадне каквато вероятност все повече се очертава, няма нищо вечно.

    13:53 29.09.2026

  • 7 Въпросче

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Костя Дъ Пpocтя празнодумеца":

    Страхуваш се от Костадинов ще е на балотажа с Йотова ли ?.

    Коментиран от #9

    13:57 29.09.2026

  • 8 ха, ха, ха...

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Костя Дъ Пpocтя празнодумеца":

    Това е държавна (на управляващите) политика и медиите нямат право да я нарушават. Щом е наредено да не се коментира значи не ги интересува мнението на народа. И друг път се е случвало, при това не само за него и не само в тази медия.

    13:58 29.09.2026

  • 9 зевзек

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Въпросче":

    Страхувам се, че и двамата ще отпаднат още на старта.

    14:00 29.09.2026

  • 10 Стенли

    10 1 Отговор
    Е добре де какъв , "македонски" цар ,е бил Самуил , като тогава е нямало такава държава , а относно Александър Македонски , той е бил грък , и по тази логика гражданите на така наречената държава Северна Македония , трябва да говорят гръцки или някакъв диалект,на гръцкия , а не български диалект , отделно дето Василий втори р бил наречен българоубиец , а не македоноубиец , лошо ,когато едно дърво няма корен то издъхва

    14:02 29.09.2026

  • 11 Браво на Радев

    7 1 Отговор
    Това е горям успех за България.
    Македоците са смачкани

    Коментиран от #13

    14:06 29.09.2026

  • 12 Истината

    8 0 Отговор
    На миниатюра в Манасиевите хроники за смъртта на цар Самуил ясно е написано "Цар на българите", и "България", за никакви "македонци" или "Македония" не става въпрос ! Има я публикувана дори в страницата на Уикипедия за Северна Македония (английската версия) !

    14:12 29.09.2026

  • 13 Я пак!

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Браво на Радев":

    Какъв е точно приноса на Радев. Това, че в момента е премиер и едва вчера научава за събитието ли?

    14:12 29.09.2026

  • 14 Мнение

    4 0 Отговор
    Северно македонците да се "пукнат откъм гърба" сега и то напълно заслужено. Те не заслужават дори да ги презираме, защото са отвратително нагли, но Историята си е История и тя не може да се пренаписва според политическата конюнктура. Дано най- накрая го разберат, но едва ли?!!!

    14:13 29.09.2026

  • 15 Стенли

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Костя Дъ Пpocтя празнодумеца":

    Ще видиш ти , кой е безполезен , вашия Гюро , ще отпадне и на балотажа ще отидат Костадинов и Волгин , и тще победят тази биволица представяща се за бг президент , защото са достойни мъже , а не измекяри ,като Радев лъжеца и ваш Гюро

    14:13 29.09.2026

  • 16 Общо взето

    5 0 Отговор
    Македонска държава не съществува от 148 година преди Христа. Има нова македонска държава през 20ти век. , според всички историци и писмени източници, от Великобритания до Китай, само историците в Северна Македония преподават алтернатива история. Цар Самуил се е родил в територията на българската държава, със самосъзнание на българин, а царското съсловие/аристокрацията в цяла Европа е от смесени бракове.

    14:16 29.09.2026

  • 17 българина

    2 0 Отговор
    Къде е Прслав, къде е македонска държава.... защо изобщо ги слушаме ? никаква комуникация с тия, докато не си научат историята! пълни го вед а

    14:21 29.09.2026