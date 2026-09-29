Цар Самуил: владетелят, за когото спорят София и Скопие

На централния площад в Скопие цар Самуил седи върху мраморен трон. Паметникът е поставен през юни 2011 г. като част от проекта „Скопие 2014“ – знак, че за официалната историческа политика в Северна Македония владетелят е част от националния разказ за средновековното минало на страната. В България същият владетел е почитан като един от последните големи царе на Първото българско царство.

Това различие не е спор за самото съществуване на Самуил, а за държавата и историческата общност, към които трябва да бъде отнесен. Средновековните източници го свързват с българската царска власт, докато в Скопие преобладава представянето му като владетел на „македонска средновековна държава“, чийто център се е намирал около Охрид и Преспа.

Царят, който продължава войната с Византия

Самуил е един от четиримата синове на комит Никола. След завладяването на Преслав от Византия през 971 г. братята Давид, Мойсей, Арон и Самуил продължават съпротивата в западните земи на България. Постепенно Самуил се превръща в главния военен и политически лидер, а след смъртта на цар Роман през 997 г. приема царската корона.

Владетелят изгражда центрове на властта си около Охрид и Преспа и води продължителна война с император Василий II. Самуиловата държава обхваща значителни части от Балканите, а армията му многократно предприема походи срещу византийски територии. През 1014 г. обаче Василий II нанася решаващо поражение на българите при Ключ в Беласишкия проход.

Византийските разкази за ослепяването на пленените български войници превръщат битката в един от най-трагичните епизоди в средновековната история на региона. Самуил умира на 6 октомври 1014 г., няколко месеца след поражението. Според традиционния разказ причината е сърдечен удар, предизвикан от гледката на ослепените му войници, но подробностите за смъртта му идват от средновековни хроники и не могат да бъдат проверени по съвременен медицински начин.

Как Самуил е представян в Скопие

В историографията на Северна Македония Самуил е включван в разказа за отделна средновековна македонска държавност. Паметникът му в Скопие е най-видимият символ на това разбиране. Македонският научен и обществен разказ поставя акцент върху Охрид и Преспа като политически центрове и върху факта, че основните събития от неговото управление се развиват на територията на днешна Северна Македония.

Българската позиция е различна: Самуил е цар на България, а Охридската и Преспанската област са част от държавата, която продължава традицията на Първото българско царство. През 2019 г. двете държави все пак приемат Самуил за личност от общата си история. По-късно Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия препоръчва той да бъде честван като владетел на голяма средновековна държава, която основната част от съвременната историческа наука определя като Българско царство.

Защо костите му са в Гърция

„Цар Самуил е владетел на голяма средновековна държава, която основната част на съвременната историческа наука определя като Българско царство“, се посочва в препоръката на комисията.

През 1969 г. гръцкият археолог Николаос Муцопулос проучва базиликата „Свети Ахилиос“ на остров в Малкото Преспанско езеро, днес на територията на Гърция. В южната част на храма са открити четири богати погребения. Един от скелетите е свързан с цар Самуил заради мястото на гроба, скъпата златотъкана тъкан, останките от ризница, възрастта на погребания и старата фрактура на лявата ръка.

Това е научна идентификация, но не и абсолютна генетична доказаност. Историкът Георги Николов отбелязва пред БНР, че останките не са потвърдени чрез завършен ДНК анализ. Затова в професионален текст е по-точно да се говори за „предполагаемите останки на Самуил“, а не за напълно доказани останки.

След археологическото проучване костите са пренесени в Солун и днес се съхраняват в Музея на византийската култура. Гръцкият археолог Муцопулос публично е подкрепял връщането им в България и е свързвал въпроса с възможна размяна на религиозни ръкописи, които България пази, за оригинали, претендирани от гръцка страна.

През 2025 г. обаче българското Министерство на културата заявява, че не разполага с официални данни за водени междудържавни преговори за връщането на останките. Така гробът на Самуил остана на остров „Свети Ахилиос“, предполагаемите му кости - в Солун, а образът му продължи да бъде едновременно български, македонски и балкански предмет на памет и спор.

На 29 септември 2026 г. правителството обяви постигнатото споразумение за предаването на тленните останки. То ще стане на 3 октомври в Музея на византийската култура в Солун, след което останките ще бъдат транспортирани до България.

Предвижда се заедно с тях да бъдат предадени и други останки и саркофази, свързвани с царското семейство.

Източници: БНТ, БНР, National Geographic България