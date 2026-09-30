Естонските обвинения срещу Русия, че е поръчала умишления палеж на отбранителната компания “Милрем Роботикс” в средата на август, са сред основните теми на западния печат, предаде БТА.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Русия стои зад палежа на щаба на естонски производител на дронове, пише в. “Телеграф”, позовавайки се на естонските власти.
Отбранителната фирма “Милрем Роботикс” разработва безпилотни превозни средства за Украйна, уточнява изданието.
Талин и съюзниците в НАТО предупредиха, че саботажите на Москва само ще доведат до увеличаване на подкрепата за Украйна.
“Няма да бъдем сплашени”, цитира в. “Гардиън” думите на естонския премиер Кристен Михал.
“Палежът на “Милрем Роботикс” е поръчан от руските спецслужби. Той е част от по-голяма кампания в Европа да ни сплаши и да отслаби подкрепата ни за Украйна. Това няма да проработи. Нашият отговор ще бъде противоположен - засилена сигурност у дома, повече подкрепа за Украйна и по-голям натиск над Русия. Няма да бъдем сплашени”, написа той в социалната мрежа Екс.
“Гардиън” цитира и изявлението на естонското правителство след разкритията.
“Криминалното разследване за точните обстоятелства около инцидента продължава, но събраната досега предварителна информация в наказателното производство също така показва, че нападението е било поръчано. Заподозрените, за които се смята, че са извършили директно палежа, са задържани и вече не представляват заплаха.”
Русия ескалира хибридната си кампания срещу европейските партньори на Украйна - от саботажи на по-ниско ниво до по-дръзки операции с потенциал да причинят сериозни щети, отбелязва в. “Файненшъл таймс”.
Европейски лидери, включително френският президент Еманюел Макрон и полският премиер Доналд Туск, предупредиха, че Москва може да продължи с ескалацията.
Туска каза пред полския парламент, че Русия може да извърши атака с дронове или ракети срещу страни членки на НАТО, твърдейки че са инциденти, за да тества колективната отбрана на блока.
Миналата седмица датското разузнаване публикува оценката си за “нисък, но нарастващ риск“ Русия да предприеме ограничена военна атака срещу страна от НАТО в рамките на няколко месеца, припомня изданието.
САЩ
В. “Вашингтон пост” цитира статистика на Асошиейтед прес, според която са регистрирани около 200 саботажа и зловредни дейности в Европа, приписвани на Русия след пълномащабната инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г.
Те включват заговори за палежи на складове, насочване на дронове и опити за убийства на вражески настроени към руските власти лица, както и опити за кражба на отбранителни технологии и извършване на кибератаки срещу критична инфраструктура в Европа.
ФРАНЦИЯ
НАТО и съюзниците от ЕС подкрепиха Естония след саботажа, за който обвиняват Русия, съобщава в. “Монд”.
Лидери на ЕС и алианса се изказаха в подкрепа на страната и на Украйна, след като Талин обвини Москва в саботаж през август - твърдение, което Кремъл веднага отхвърли.
“Русия продължава с безрасъдната си кампания на вражески действия срещу съюзници в НАТО. Опитва се да отслаби нашата решимост и да спре подкрепата ни за Украйна”, цитира изданието генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
“Но Русия няма да успее. Проваля се на бойното поле в Украйна и няма да успее да подкопае нашето единство и подкрепа за Украйна”, добави той.
ЕС също обяви, че застава до Естония, като определи палежа за “безрасъден” и подчерта, че това няма да спре подкрепата за Украйна.
“Москва се опитва да сплаши Европа, за да намали подкрепата си за Украйна. Това няма да се случи“, заяви говорителят на Европейската комисия Кристиан Виганд, цитиран от “Монд”.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име..
Коментиран от #8
10:46 30.09.2026
2 Без име..
10:47 30.09.2026
3 Абе
Коментиран от #22
10:47 30.09.2026
4 Овчар
10:48 30.09.2026
5 Браво!
10:49 30.09.2026
6 Хи хи хи ,
10:49 30.09.2026
7 Укротрол русофоб
10:51 30.09.2026
8 Европеец
До коментар #1 от "Без име..":Еврошумигите западащи те ги тресе яко параноята.... Като погледнеш самото заглавие е сбъркано щаб или офис, ама карай да върви.....
10:51 30.09.2026
9 ДрайвингПлежър
10:51 30.09.2026
10 Баламата
10:51 30.09.2026
11 Хе хе...
А Путин едва що се е събудил. СмЕтай какво ще е когато руснаците запрегнат.
10:52 30.09.2026
12 Боруна Лом
10:53 30.09.2026
13 Прибалтийските пудели са на принципа
10:53 30.09.2026
14 Значи викаш
10:54 30.09.2026
15 Васил
10:55 30.09.2026
16 604
Коментиран от #23
10:55 30.09.2026
17 Туй е положението
10:56 30.09.2026
18 Някой
10:58 30.09.2026
19 Оня
Коментиран от #21
10:59 30.09.2026
20 Копейка
11:01 30.09.2026
21 Чиниш ми се
До коментар #19 от "Оня":Дърт закоравял незработен минедчия.
11:03 30.09.2026
22 Ха ха
До коментар #3 от "Абе":Кой го каза оня стар катър ха ха.Гледаме им и се смеем на позора вече пета година.
11:03 30.09.2026
23 Никой не напада НАТО
До коментар #16 от "604":Умира веднага.
11:04 30.09.2026
24 Хм...
Изобщо, еврогейските евнуси трябва стометров златен паметник да му построят на Путин и да отслужват ежедневни масови молебени за здравето му. В центъра на брюксел, точно срещу европарламента. Щото тоя след Путин ще е с акъла на Караганов.
11:04 30.09.2026