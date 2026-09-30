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Русия стои зад палежа на щаба на естонски производител на дронове
  Тема: Украйна

Русия стои зад палежа на щаба на естонски производител на дронове

30 Септември, 2026 10:42 566 24

  • саботаж-
  • естония-
  • русия-
  • дронове-
  • украйна-
  • нато

Талин и съюзниците в НАТО предупредиха, че саботажите на Москва само ще доведат до увеличаване на подкрепата за Украйна

Русия стои зад палежа на щаба на естонски производител на дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Естонските обвинения срещу Русия, че е поръчала умишления палеж на отбранителната компания “Милрем Роботикс” в средата на август, са сред основните теми на западния печат, предаде БТА.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

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Русия стои зад палежа на щаба на естонски производител на дронове, пише в. “Телеграф”, позовавайки се на естонските власти.

Отбранителната фирма “Милрем Роботикс” разработва безпилотни превозни средства за Украйна, уточнява изданието.

Талин и съюзниците в НАТО предупредиха, че саботажите на Москва само ще доведат до увеличаване на подкрепата за Украйна.

“Няма да бъдем сплашени”, цитира в. “Гардиън” думите на естонския премиер Кристен Михал.

“Палежът на “Милрем Роботикс” е поръчан от руските спецслужби. Той е част от по-голяма кампания в Европа да ни сплаши и да отслаби подкрепата ни за Украйна. Това няма да проработи. Нашият отговор ще бъде противоположен - засилена сигурност у дома, повече подкрепа за Украйна и по-голям натиск над Русия. Няма да бъдем сплашени”, написа той в социалната мрежа Екс.

“Гардиън” цитира и изявлението на естонското правителство след разкритията.

“Криминалното разследване за точните обстоятелства около инцидента продължава, но събраната досега предварителна информация в наказателното производство също така показва, че нападението е било поръчано. Заподозрените, за които се смята, че са извършили директно палежа, са задържани и вече не представляват заплаха.”

Русия ескалира хибридната си кампания срещу европейските партньори на Украйна - от саботажи на по-ниско ниво до по-дръзки операции с потенциал да причинят сериозни щети, отбелязва в. “Файненшъл таймс”.

Европейски лидери, включително френският президент Еманюел Макрон и полският премиер Доналд Туск, предупредиха, че Москва може да продължи с ескалацията.

Туска каза пред полския парламент, че Русия може да извърши атака с дронове или ракети срещу страни членки на НАТО, твърдейки че са инциденти, за да тества колективната отбрана на блока.

Миналата седмица датското разузнаване публикува оценката си за “нисък, но нарастващ риск“ Русия да предприеме ограничена военна атака срещу страна от НАТО в рамките на няколко месеца, припомня изданието.

САЩ

В. “Вашингтон пост” цитира статистика на Асошиейтед прес, според която са регистрирани около 200 саботажа и зловредни дейности в Европа, приписвани на Русия след пълномащабната инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г.

Те включват заговори за палежи на складове, насочване на дронове и опити за убийства на вражески настроени към руските власти лица, както и опити за кражба на отбранителни технологии и извършване на кибератаки срещу критична инфраструктура в Европа.

ФРАНЦИЯ

НАТО и съюзниците от ЕС подкрепиха Естония след саботажа, за който обвиняват Русия, съобщава в. “Монд”.

Лидери на ЕС и алианса се изказаха в подкрепа на страната и на Украйна, след като Талин обвини Москва в саботаж през август - твърдение, което Кремъл веднага отхвърли.

“Русия продължава с безрасъдната си кампания на вражески действия срещу съюзници в НАТО. Опитва се да отслаби нашата решимост и да спре подкрепата ни за Украйна”, цитира изданието генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

“Но Русия няма да успее. Проваля се на бойното поле в Украйна и няма да успее да подкопае нашето единство и подкрепа за Украйна”, добави той.

ЕС също обяви, че застава до Естония, като определи палежа за “безрасъден” и подчерта, че това няма да спре подкрепата за Украйна.

“Москва се опитва да сплаши Европа, за да намали подкрепата си за Украйна. Това няма да се случи“, заяви говорителят на Европейската комисия Кристиан Виганд, цитиран от “Монд”.


Естония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име..

    27 1 Отговор
    На всеки ъгъл е руски снайпер..на всяка улица,руски диверсант . .Везде..

    Коментиран от #8

    10:46 30.09.2026

  • 2 Без име..

    19 2 Отговор
    Умрелите лисици се вкарват във много филми..

    10:47 30.09.2026

  • 3 Абе

    28 1 Отговор
    Стига празни приказки. Той Лавров ви каза, войната с Европа, ако има такава ще бъде кратка и болезнена.

    Коментиран от #22

    10:47 30.09.2026

  • 4 Овчар

    20 1 Отговор
    Русия стои зад победата..! Големите производители на бомби и ракети в ЕС чоплят семки и играят карти НЯМА МАТРИАЛ , арсеналите са почти празни и всеки ден търсят войната само на приказки...! Това е неудобната истина..!

    10:48 30.09.2026

  • 5 Браво!

    20 0 Отговор
    Сега ако може и естония да запалят цялата ще стане супер. Смър на еврастите-атлантиди

    10:49 30.09.2026

  • 6 Хи хи хи ,

    15 0 Отговор
    Хубаво е да имате обвиняем,ама не се ли сещате,че и вие имате хора в държавата които не подкрепят войната . Лесно е да обвиниш някой без доказателства.

    10:49 30.09.2026

  • 7 Укротрол русофоб

    18 0 Отговор
    Всяка вечер проверявам под леглото, зад вратите, в банята, на терасата. Да няма руски диверсанти и да ми пъхнат новичок някъде... После си лягам гол по корем на леглото, но така и не идват тези руснаци...

    10:51 30.09.2026

  • 8 Европеец

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Без име..":

    Еврошумигите западащи те ги тресе яко параноята.... Като погледнеш самото заглавие е сбъркано щаб или офис, ама карай да върви.....

    10:51 30.09.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    10 0 Отговор
    И лично Путин!!! Промъкнал се е тайно и се е погрижил с двете си ръце! Кво знаете вие

    10:51 30.09.2026

  • 10 Баламата

    6 1 Отговор
    Храбрата мравка не се страхува от мечката.Чак да ревнеш от умиление

    10:51 30.09.2026

  • 11 Хе хе...

    9 0 Отговор
    На шарени бръмбари ви направиха тия руснаци, ей! Икономиката на ЕсеС съвсем утече в канала, тъмнозелените прииждат и се множат като скакалци, газохранилищата празни, цените по бензиностанциите и магазините са в космоса вече, безработицата в еврозоната прескача 10% официално.
    А Путин едва що се е събудил. СмЕтай какво ще е когато руснаците запрегнат.

    10:52 30.09.2026

  • 12 Боруна Лом

    7 0 Отговор
    ТЕЗИ БОЯДИСАНИТЕ ИМАТ ЛИ КУБИНКИ ИЛИ СА САМО ПО ЧОРАПИ?

    10:53 30.09.2026

  • 13 Прибалтийските пудели са на принципа

    10 0 Отговор
    Дребни но вредни. Много лаят, докато на руснаците им писне и им теглят един шут.

    10:53 30.09.2026

  • 14 Значи викаш

    7 0 Отговор
    ние с дронове обстрелваме руска територия и трепем руснаци и вие не може да ни полите производството на дрониве!! Е, от какъв зор е тая наглост?

    10:54 30.09.2026

  • 15 Васил

    2 0 Отговор
    Това и децата го знаят!

    10:55 30.09.2026

  • 16 604

    5 1 Отговор
    Скоро и удари с ракети ще има по кухите кратуни...

    Коментиран от #23

    10:55 30.09.2026

  • 17 Туй е положението

    7 0 Отговор
    Скачате, врякате, цирикате, викате, тропате пред бърлогата... После идва Мечока и ви съдира жопите.

    10:56 30.09.2026

  • 18 Някой

    4 0 Отговор
    Всяка проява на некадърност или невнимание, водеща до инцидент, се прехвърля на Русия. Излиза, че ония на запад (в случая - на север) са безгрешни, и ако не са руснаците, всичко ще им е наред.

    10:58 30.09.2026

  • 19 Оня

    1 1 Отговор
    Еййййй голямо бързане бе, чакайте малко и вашият ред ще дойде! Не може така догодина като приключат с урките ще ви се усмихне щастието!

    Коментиран от #21

    10:59 30.09.2026

  • 20 Копейка

    0 0 Отговор
    Даже и ние копейките не се съмняваме, че Башаров и Петров пак обикалят из Европа.

    11:01 30.09.2026

  • 21 Чиниш ми се

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Оня":

    Дърт закоравял незработен минедчия.

    11:03 30.09.2026

  • 22 Ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Абе":

    Кой го каза оня стар катър ха ха.Гледаме им и се смеем на позора вече пета година.

    11:03 30.09.2026

  • 23 Никой не напада НАТО

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "604":

    Умира веднага.

    11:04 30.09.2026

  • 24 Хм...

    0 1 Отговор
    Все повече руснаци питат все по настоятелно защо логистичния възел в жешов не е пепелище? Защо заводите за оръжие из ЕсеС от списъка на руското разузнаване все още не са в пламъци? Защо разни мЪрсулки и рютета шетат из 4о4 като на разходка в парка?

    Изобщо, еврогейските евнуси трябва стометров златен паметник да му построят на Путин и да отслужват ежедневни масови молебени за здравето му. В центъра на брюксел, точно срещу европарламента. Щото тоя след Путин ще е с акъла на Караганов.

    11:04 30.09.2026

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