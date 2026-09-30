Естонските обвинения срещу Русия, че е поръчала умишления палеж на отбранителната компания “Милрем Роботикс” в средата на август, са сред основните теми на западния печат, предаде БТА.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

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Русия стои зад палежа на щаба на естонски производител на дронове, пише в. “Телеграф”, позовавайки се на естонските власти.

Отбранителната фирма “Милрем Роботикс” разработва безпилотни превозни средства за Украйна, уточнява изданието.

Талин и съюзниците в НАТО предупредиха, че саботажите на Москва само ще доведат до увеличаване на подкрепата за Украйна.

“Няма да бъдем сплашени”, цитира в. “Гардиън” думите на естонския премиер Кристен Михал.

“Палежът на “Милрем Роботикс” е поръчан от руските спецслужби. Той е част от по-голяма кампания в Европа да ни сплаши и да отслаби подкрепата ни за Украйна. Това няма да проработи. Нашият отговор ще бъде противоположен - засилена сигурност у дома, повече подкрепа за Украйна и по-голям натиск над Русия. Няма да бъдем сплашени”, написа той в социалната мрежа Екс.

“Гардиън” цитира и изявлението на естонското правителство след разкритията.

“Криминалното разследване за точните обстоятелства около инцидента продължава, но събраната досега предварителна информация в наказателното производство също така показва, че нападението е било поръчано. Заподозрените, за които се смята, че са извършили директно палежа, са задържани и вече не представляват заплаха.”

Русия ескалира хибридната си кампания срещу европейските партньори на Украйна - от саботажи на по-ниско ниво до по-дръзки операции с потенциал да причинят сериозни щети, отбелязва в. “Файненшъл таймс”.

Европейски лидери, включително френският президент Еманюел Макрон и полският премиер Доналд Туск, предупредиха, че Москва може да продължи с ескалацията.

Туска каза пред полския парламент, че Русия може да извърши атака с дронове или ракети срещу страни членки на НАТО, твърдейки че са инциденти, за да тества колективната отбрана на блока.

Миналата седмица датското разузнаване публикува оценката си за “нисък, но нарастващ риск“ Русия да предприеме ограничена военна атака срещу страна от НАТО в рамките на няколко месеца, припомня изданието.

САЩ

В. “Вашингтон пост” цитира статистика на Асошиейтед прес, според която са регистрирани около 200 саботажа и зловредни дейности в Европа, приписвани на Русия след пълномащабната инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г.

Те включват заговори за палежи на складове, насочване на дронове и опити за убийства на вражески настроени към руските власти лица, както и опити за кражба на отбранителни технологии и извършване на кибератаки срещу критична инфраструктура в Европа.

ФРАНЦИЯ

НАТО и съюзниците от ЕС подкрепиха Естония след саботажа, за който обвиняват Русия, съобщава в. “Монд”.

Лидери на ЕС и алианса се изказаха в подкрепа на страната и на Украйна, след като Талин обвини Москва в саботаж през август - твърдение, което Кремъл веднага отхвърли.

“Русия продължава с безрасъдната си кампания на вражески действия срещу съюзници в НАТО. Опитва се да отслаби нашата решимост и да спре подкрепата ни за Украйна”, цитира изданието генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

“Но Русия няма да успее. Проваля се на бойното поле в Украйна и няма да успее да подкопае нашето единство и подкрепа за Украйна”, добави той.

ЕС също обяви, че застава до Естония, като определи палежа за “безрасъден” и подчерта, че това няма да спре подкрепата за Украйна.

“Москва се опитва да сплаши Европа, за да намали подкрепата си за Украйна. Това няма да се случи“, заяви говорителят на Европейската комисия Кристиан Виганд, цитиран от “Монд”.