Бизнесменът Илиян Филипов е убит при стрелба в Пловдив

Илиян Филипов - бизнесмен, свързан с транспортния и строителния бизнес и с футболния клуб „Ботев“ (Пловдив), е убит при стрелба в Пловдив. Смъртта му е потвърдена пред NOVA от източник в Министерството на вътрешните работи.
Районът около местопрестъплението е отцепен, а движението по няколко улици е ограничено заради действията на разследващите. Към момента няма официално съобщени подробности за точното място, обстоятелствата около стрелбата или версиите, по които работи полицията.
По първоначална, все още непотвърдена официално информация жертвата е била простреляна в главата. Няма данни дали има задържани или издирвани лица.
Бизнесът и връзката с „Ботев“
Убитият е създател и ръководител на ПИМК – една от големите български компании в транспортния сектор. През годините дружеството разширява дейността си и в строителството.
Той е сред основните фигури около „Ботев“ (Пловдив), а името му е свързано и със строителството на стадион „Христо Ботев“, известен сред привържениците като Колежа.
Очаква се МВР да съобщи официални подробности за местопрестъплението, начина на извършване на убийството, евентуалните заподозрени и основните версии по случая.
Източници: NOVA
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Още
Коментиран от #12
07:09 30.09.2026
2 Мисли на глас
Коментиран от #10, #21, #44
07:11 30.09.2026
3 Ванк0-1
07:11 30.09.2026
4 само да споделя нещо от 2015-та
Коментиран от #25
07:12 30.09.2026
5 РУМЕН
07:13 30.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Директора
Добре дошли в мутренските години. Отново.
07:13 30.09.2026
8 Така става
07:14 30.09.2026
9 Фен
07:14 30.09.2026
10 Бойлер
До коментар #2 от "Мисли на глас":Ботев е част от тото мафията на БФС... Така че ... СИГУРЕН ЛИ СИ?!
Коментиран от #26
07:14 30.09.2026
11 Бъдеще
07:15 30.09.2026
12 Хе хе...
До коментар #1 от "Още":Ти само чакай да се смали баницата още малко. 90те ще ни се видят детска игричка. И не само на нас.
07:15 30.09.2026
13 Дядо ви Курти от село пиперково
07:18 30.09.2026
14 Случайност
Коментиран от #15
07:19 30.09.2026
15 Само питам
До коментар #14 от "Случайност":Какъв?!
07:20 30.09.2026
16 Премахват
07:21 30.09.2026
17 Деметджиев
Къде е
Да излезе и да даде Информация.
07:22 30.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Коко
Явно тиквата и прасето са го поръчали.
07:22 30.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Винкело
До коментар #2 от "Мисли на глас":Прав си, ама този е петият или шестият утрепан "благодетел" на пловдивски футболен клуб. Почват ги още от 1993-1994 година. Те да са един, да са двама, ама 6 си е вече серия. Крушарски що заряза тия дни Локото, м? А той не е да няма информация за процесите...
07:26 30.09.2026
22 Шамана Дерменджиев
07:26 30.09.2026
23 Бойко
07:27 30.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 25:07:2025г
До коментар #4 от "само да споделя нещо от 2015-та":Босът на ПИМК Илиян Филипов за пореден път се намеси в политическите процеси не само в Пловдив, но и най-голямата партия – ГЕРБ и то на национално ниво. След вчерашното решение да не се създаде спорния фонд „Благоустройство“ – той директно атакува ГЕРБ, както и това, че са го „били излъгали“.
Коментиран от #32
07:29 30.09.2026
26 Мисли на глас
До коментар #10 от "Бойлер":Повече от сигурен!
Коментиран от #29
07:29 30.09.2026
27 Професионално
07:32 30.09.2026
28 гост
07:32 30.09.2026
29 Бойлер
До коментар #26 от "Мисли на глас":Сподели доказателствата които имаш...
07:33 30.09.2026
30 ГОЛЕМ СМЕХ
07:37 30.09.2026
31 торбалан
07:38 30.09.2026
32 25:07:2025г
До коментар #25 от "25:07:2025г":Илиян Филипов – шеф на могъщата ПИМК, строител на Колежа и доскоро таен съдружник на Борисов и Пеевски.
07:39 30.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ква стана
07:41 30.09.2026
35 Реалността
поинтересувайте се от сметките
така бакалската от разтояние
на стандарта на живот на много българи...
Вие знаете ли за какви цифри става въпрос на ден и то до обяд
заведения
коли
любовници
самолети
острови
имоти и какво ли още не където и да е?
Пълно е с тотални анонимници със стандарт какъвто няма и в Монако...
Откъде?
07:42 30.09.2026
36 Фори
До коментар #24 от "Въпросче":Радев прие еврото.
07:42 30.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 МаYна
07:44 30.09.2026
40 Колумбия
07:45 30.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
07:49 30.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Здрасти
До коментар #2 от "Мисли на глас":И че раблти за Пеевски, никалъв бизнес без него
07:51 30.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Ура другари
Коментиран от #48
07:55 30.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 14/88
"жертвата е била простреляна в главата"
след 12 минути:
"прострелян в областта на главата"
до довечера Мuлен ще пише, че не е пpострелян, а се е удавил и то не в Пловдив, а в Коста Рика
07:58 30.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 14/88
08:00 30.09.2026
59 Анонимен
08:00 30.09.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 14/88
08:01 30.09.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 14/88
08:02 30.09.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.