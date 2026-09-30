Бизнесменът Илиян Филипов е убит при стрелба в Пловдив

Илиян Филипов - бизнесмен, свързан с транспортния и строителния бизнес и с футболния клуб „Ботев“ (Пловдив), е убит при стрелба в Пловдив. Смъртта му е потвърдена пред NOVA от източник в Министерството на вътрешните работи.

Районът около местопрестъплението е отцепен, а движението по няколко улици е ограничено заради действията на разследващите. Към момента няма официално съобщени подробности за точното място, обстоятелствата около стрелбата или версиите, по които работи полицията.

По първоначална, все още непотвърдена официално информация жертвата е била простреляна в главата. Няма данни дали има задържани или издирвани лица.

Бизнесът и връзката с „Ботев“

Убитият е създател и ръководител на ПИМК – една от големите български компании в транспортния сектор. През годините дружеството разширява дейността си и в строителството.

Той е сред основните фигури около „Ботев“ (Пловдив), а името му е свързано и със строителството на стадион „Христо Ботев“, известен сред привържениците като Колежа.

Очаква се МВР да съобщи официални подробности за местопрестъплението, начина на извършване на убийството, евентуалните заподозрени и основните версии по случая.

Източници: NOVA