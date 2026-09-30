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Бизнесменът Илиян Филипов е убит при стрелба в Пловдив
  Тема: Известни личности

Бизнесменът Илиян Филипов е убит при стрелба в Пловдив

30 Септември, 2026 07:03, обновена 30 Септември, 2026 07:06 4 448 67

  • убийство в пловдив-
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  • пимк-
  • ботев пловдив-
  • мвр

Районът около местопрестъплението е отцепен, а движението по няколко улици е ограничено. Няма официални данни за задържани или издирвани лица.

Бизнесменът Илиян Филипов е убит при стрелба в Пловдив - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Илиян Филипов - бизнесмен, свързан с транспортния и строителния бизнес и с футболния клуб „Ботев“ (Пловдив), е убит при стрелба в Пловдив. Смъртта му е потвърдена пред NOVA от източник в Министерството на вътрешните работи.

Районът около местопрестъплението е отцепен, а движението по няколко улици е ограничено заради действията на разследващите. Към момента няма официално съобщени подробности за точното място, обстоятелствата около стрелбата или версиите, по които работи полицията.

По първоначална, все още непотвърдена официално информация жертвата е била простреляна в главата. Няма данни дали има задържани или издирвани лица.

Бизнесът и връзката с „Ботев“

Убитият е създател и ръководител на ПИМК – една от големите български компании в транспортния сектор. През годините дружеството разширява дейността си и в строителството.

Той е сред основните фигури около „Ботев“ (Пловдив), а името му е свързано и със строителството на стадион „Христо Ботев“, известен сред привържениците като Колежа.

Очаква се МВР да съобщи официални подробности за местопрестъплението, начина на извършване на убийството, евентуалните заподозрени и основните версии по случая.

Източници: NOVA


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Още

    56 1 Отговор
    Един "честен" си замина

    Коментиран от #12

    07:09 30.09.2026

  • 2 Мисли на глас

    82 1 Отговор
    Колко пъти написахте "Ботев" и само един път PIMK! А именно та е заровено кучето-строителство и транспорт в огтомни мащаби! И особено в условията на парцелиране на ЖП сектора в държавицата ни...Това убийство няма нищо общо с "Ботев" и вие го знаете, ама вътрите опашките според вятъра.

    Коментиран от #10, #21, #44

    07:11 30.09.2026

  • 3 Ванк0-1

    30 4 Отговор
    Тоя беше сериозен играч,явно много хора ги е било страх от него,мир на праха му.

    07:11 30.09.2026

  • 4 само да споделя нещо от 2015-та

    82 1 Отговор
    не го знам тоя сега го чувам но знам от преди много години че фирмата ПИМК е собственост на доган даже беше дал някакъв клон на бойко когато карахме за тях преди години ни казваха шефовете карайте без карти не спазвайте никой няма да ви закачи фирмата се пази от бойко… и така си беше де нито един камион на фирмата не е сипаран докато карах за тях ! даже после карах за друга фирма купила цистерни от пимк и ги питах защо пише пимк на цистерните а те ми казаха купихме ги от тях но няма да махнем логото за да не ни спират камионите! всеки сам да си прави изводите аз не си измислям преживял съм го

    Коментиран от #25

    07:12 30.09.2026

  • 5 РУМЕН

    14 10 Отговор
    Се бори.

    07:13 30.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Директора

    23 46 Отговор
    ББ и Пеевски взимаха бизнеси от хората, ама Радев прекалява.
    Добре дошли в мутренските години. Отново.

    07:13 30.09.2026

  • 8 Така става

    48 2 Отговор
    Като пропееш срещу боса. Иначе беше послушко папкаше и изпълняваше.

    07:14 30.09.2026

  • 9 Фен

    27 44 Отговор
    Ами, започва се. Кризата от санкциите, с добавка кризата, доведена под юмрука на Радев, съчетани с потресаващо некомпетентните му министри и управление, ни връщат в мутренските 90.

    07:14 30.09.2026

  • 10 Бойлер

    34 6 Отговор

    До коментар #2 от "Мисли на глас":

    Ботев е част от тото мафията на БФС... Така че ... СИГУРЕН ЛИ СИ?!

    Коментиран от #26

    07:14 30.09.2026

  • 11 Бъдеще

    47 5 Отговор
    Баце и Шиши разчистват терена...

    07:15 30.09.2026

  • 12 Хе хе...

    39 3 Отговор

    До коментар #1 от "Още":

    Ти само чакай да се смали баницата още малко. 90те ще ни се видят детска игричка. И не само на нас.

    07:15 30.09.2026

  • 13 Дядо ви Курти от село пиперково

    32 5 Отговор
    На 100% тиквата го е поръчал.

    07:18 30.09.2026

  • 14 Случайност

    16 2 Отговор
    Това е съвсем случайно , той не е такъв

    Коментиран от #15

    07:19 30.09.2026

  • 15 Само питам

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Случайност":

    Какъв?!

    07:20 30.09.2026

  • 16 Премахват

    26 4 Отговор
    Олигарсите. Такова е обещанието. Да видим кои са следващите в домовата книга

    07:21 30.09.2026

  • 17 Деметджиев

    10 4 Отговор
    Защо се бави ?

    Къде е
    Да излезе и да даде Информация.

    07:22 30.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Коко

    30 4 Отговор
    Този е известен с връзките с мафията герб-дпс.
    Явно тиквата и прасето са го поръчали.

    07:22 30.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Винкело

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мисли на глас":

    Прав си, ама този е петият или шестият утрепан "благодетел" на пловдивски футболен клуб. Почват ги още от 1993-1994 година. Те да са един, да са двама, ама 6 си е вече серия. Крушарски що заряза тия дни Локото, м? А той не е да няма информация за процесите...

    07:26 30.09.2026

  • 22 Шамана Дерменджиев

    10 2 Отговор
    Един хубав ден за България

    07:26 30.09.2026

  • 23 Бойко

    22 1 Отговор
    Няма я моята покровителска ръка, която за няколко смешни кюлчетата запазваше мира и живота на честните бизнесмени, а сега тия които ми се отчитаха редовно ще плачат и молят да се върна на бял кон, за да ближат ръката потопена в кацата с меда.

    07:27 30.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 25:07:2025г

    22 2 Отговор

    До коментар #4 от "само да споделя нещо от 2015-та":

    Босът на ПИМК Илиян Филипов за пореден път се намеси в политическите процеси не само в Пловдив, но и най-голямата партия – ГЕРБ и то на национално ниво. След вчерашното решение да не се създаде спорния фонд „Благоустройство“ – той директно атакува ГЕРБ, както и това, че са го „били излъгали“.

    Коментиран от #32

    07:29 30.09.2026

  • 26 Мисли на глас

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Бойлер":

    Повече от сигурен!

    Коментиран от #29

    07:29 30.09.2026

  • 27 Професионално

    14 0 Отговор
    екзекутиран . Бизнесмена....

    07:32 30.09.2026

  • 28 гост

    12 0 Отговор
    Защо ли не съм изненадан.

    07:32 30.09.2026

  • 29 Бойлер

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Мисли на глас":

    Сподели доказателствата които имаш...

    07:33 30.09.2026

  • 30 ГОЛЕМ СМЕХ

    15 1 Отговор
    Който се заиграва с герб-дпс, тоест шипаря и тиквуня така става.

    07:37 30.09.2026

  • 31 торбалан

    3 5 Отговор
    и последния проект на бкп-дс трьгна да се проваля,готвят ни извьнредно положение!

    07:38 30.09.2026

  • 32 25:07:2025г

    17 0 Отговор

    До коментар #25 от "25:07:2025г":

    Илиян Филипов – шеф на могъщата ПИМК, строител на Колежа и доскоро таен съдружник на Борисов и Пеевски.

    07:39 30.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ква стана

    11 0 Отговор
    Туй Пловдив някъде в дивия запад ли е? Големите бизнесмени създадени от ДС като си повярват им пращат повиквателна. Такива са и тия от ХЪС, Петко Ангелов и Иван Петлешков.

    07:41 30.09.2026

  • 35 Реалността

    9 0 Отговор
    Ако на някои не им прави впечатление
    поинтересувайте се от сметките
    така бакалската от разтояние
    на стандарта на живот на много българи...
    Вие знаете ли за какви цифри става въпрос на ден и то до обяд
    заведения
    коли
    любовници
    самолети
    острови
    имоти и какво ли още не където и да е?
    Пълно е с тотални анонимници със стандарт какъвто няма и в Монако...
    Откъде?

    07:42 30.09.2026

  • 36 Фори

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Въпросче":

    Радев прие еврото.

    07:42 30.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 МаYна

    5 0 Отговор
    Накрая се наигра и този.Господ бави,но не забравя.

    07:44 30.09.2026

  • 40 Колумбия

    6 0 Отговор
    Както чета "транспортна компания чийто камиони не са били спирани"... а да не би да е превозвал нещо непозволено?? И да е загубил част от товара...

    07:45 30.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ЖОРО ИНСА КЪСА ОПАШКИТЕ:)

    07:49 30.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Здрасти

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мисли на глас":

    И че раблти за Пеевски, никалъв бизнес без него

    07:51 30.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ура другари

    1 1 Отговор
    Битката с олигархията приключи. Да живее партизанския отряд на Радев! Ние пролетариата ще развеем знамето на победата.

    Коментиран от #48

    07:55 30.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 14/88

    0 1 Отговор
    тук:
    "жертвата е била простреляна в главата"

    след 12 минути:
    "прострелян в областта на главата"

    до довечера Мuлен ще пише, че не е пpострелян, а се е удавил и то не в Пловдив, а в Коста Рика

    07:58 30.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 14/88

    0 0 Отговор
    който убил тоя и трактора l

    08:00 30.09.2026

  • 59 Анонимен

    1 0 Отговор
    Всяко Прасе си намира Коледата Тоя изкара малко повече но накрая си го намери Беше си повярвал че е Богопомазан дори се озъби и на Бойко Няма прошка за такива

    08:00 30.09.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 14/88

    0 0 Отговор
    който убил тоя и трактора дано утре стигне и l

    08:01 30.09.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 14/88

    0 0 Отговор
    който убил тоя и трактора дано утре стигне и до

    08:02 30.09.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.