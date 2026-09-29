Почина шотландският писател Питър Мей

Шотландският писател и сценарист Питър Мей почина на 74-годишна възраст. Той е издъхнал на 25 септември в лятната си къща в Южна Франция, съобщи АФП, а информацията беше потвърдена от шотландския всекидневник „Скотсмен“, цитиран от БТА.

Мей е най-познат с трилогията си за остров Луис, разположен в Хебридските острови край северозападното крайбрежие на Шотландия. Поредицата включва романите „Черната къща“, „Човекът от остров Луис“ и „Шахматните фигури“. Тя му носи литературни отличия в Европа и Съединените щати.

Сред останалите му книги са „Ще те защитя“, „Карантина“, „Нощна порта“, „Безмълвна смърт“ и „Зимен гроб“. Творбите му са продадени в над 15 милиона екземпляра по света.

Последният му роман ще излезе през 2027 г.

Последният роман на писателя – „Островът на мъртвите“ (Island of the Dead), предстои да излезе от печат през януари 2027 г. Мей е искал с него да сложи край на кариерата си и е планирал прощално турне в Шотландия и на остров Луис, което да съвпадне с премиерата.

Издателят му Джон Райли го нарече „незаменим“. „Питър Мей беше един от най-популярните и обичани криминални автори на своето поколение“, заяви Райли, цитиран от „Скотсмен“. Той определи писателя и като човек с доброта, щедрост и „изключително благороден дух“.

От журналистиката до криминалните романи

Преди да публикува първия си роман „Репортерът“ през 1976 г., Мей работи като журналист. Тогава е на 26 години. След като Би Би Си адаптира книгата за телевизията, той се насочва към сценарната работа и през следващите 15 години се утвърждава като сценарист и продуцент.

Сред знаковите телевизионни проекти в кариерата му са сериалът „По високия път“ и Machair, заснет на остров Луис на гаелски език. Именно работата по Machair го сближава с Хебридските острови. Този пейзаж и местната култура по-късно се превръщат в едно от основните вдъхновения в литературата му.

Източници: БНР, АФП, БТА