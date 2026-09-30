Моника Белучи на 62: Италианската икона празнува рожден ден

На 30 септември Моника Белучи навършва 62 години – възраст, която я заварва не в ретроспекция, а в движение между фестивални прожекции, нови роли и срещи с режисьори от различни поколения. Италианската актриса, родена през 1964 г. в Чита ди Кастело, продължава да работи в киното и през 2026 г. получи признание за едно от най-необичайните си превъплъщения.

В „Кетиче“ на Джовани Торторичи Белучи играе майка от заможно палермитанско семейство, чийто живот е белязан от неудовлетворение и невъзможност да общува със сина си. Филмът беше представен на фестивала в Локарно, а за ролята си актрисата получи „Пардо“ за най-добро актьорско изпълнение. Преди това тя описва образа като напълно различен от досегашните ѝ роли.

„Никога не съм правила нещо подобно. Бях на снимачната площадка по пижама и с чехли, с нож в ръка. Тази жена е изоставила своята женственост“, казва Белучи пред Variety.

От модните подиуми до „Малена“

Белучи започва като модел, докато учи право в Университета на Перуджа. Моделството първоначално е начин да плаща за образованието си, но постепенно я отвежда до Милано, Париж и Ню Йорк. Актьорският ѝ дебют идва в началото на 90-те години, а международният пробив – с „Дракула“ на Франсис Форд Копола.

Истинската ѝ популярност обаче идва с „Малена“ на Джузепе Торнаторе от 2000 г. Във филма тя играе жена, превърната от малък сицилиански град в обект на желание, завист и слухове. Образът я утвърждава като актриса, способна да носи едновременно чувственост, драматизъм и мълчание.

Следват роли в „Матрицата: Презареждане“ и „Матрицата: Революции“, „Страстите Христови“, „Братството на вълка“ и „Спектър“. Като Лучия Сяра в поредицата за Джеймс Бонд Белучи се появява на 51 години – решение, което нарушава дългогодишната представа за възрастта на жените в този тип роли.

Нови образи и различен ритъм

През 2026 г. Белучи участва и в „Рожденият ден“ на Леа Мисиус, представен в конкурсната програма на фестивала в Кан. Тя играе италианска художничка, живееща сама в отдалечена ферма, около която се развива мрачна история за семейни тайни, страх и насилие.

В интервюта през годината актрисата говори за промяната на тялото и за ролите, които възрастта прави възможни. „Днес ние, актрисите, сме щастливи, че можем да продължаваме да работим и като зрели жени. В миналото беше невъзможно да имаш кариера след 40“, казва тя.

Белучи остава свързана и с модата, но днешната ѝ кариера все по-често се гради върху отказа от лесно разпознаваемия образ на италианска красавица. „Обичам това, което правя, и съм много благодарна, че все още имам възможност да правя интересни неща. Но животът е по-важен. Животът е по-силен от изкуството“, казва актрисата.

Източници: Variety, Reuters