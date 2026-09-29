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Скопие мълчи за връщането на останките на цар Самуил
  Тема: Известни личности

Скопие мълчи за връщането на останките на цар Самуил

29 Септември, 2026 16:09, обновена 29 Септември, 2026 16:14 3 049 33

  • цар самуил-
  • северна македония-
  • българия-
  • гръцка политика-
  • исторически спор

Македонските медии отразяват решението на Гърция с различни определения за владетеля, но официална политическа реакция от Северна Македония засега няма.

Скопие мълчи за връщането на останките на цар Самуил - 1
Самуиловата крепост в Охрид, Снимка: pravoslavieto.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Връщането на останките, приписвани на цар Самуил, в България е отразено от медиите в Северна Македония, но засега не е предизвикало публична официална реакция от правителството или водещите политически партии в Скопие. Няма обявен протест срещу решението на Гърция да предаде останките на България.

Предаването и транспортирането са планирани за 3 октомври. В София ще се състои официална церемония, след която останките ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата „Света София“, съобщи премиерът Румен Радев.

Различни определения за Самуил

Медиите в Северна Македония не представят новината с еднакъв език. МКД.МК определя Самуил като „средновековен македонски владетел“ и свързва държавата му с Охрид, като едновременно с това съобщава, че Гърция предава останките на България.

Плюсинфо използва по-предпазлива формулировка. Изданието говори за „цар Самуил“, но уточнява, че става дума за останки, които му се приписват. В публикациите се припомня, че те са открити при разкопки на базиликата „Свети Ахил“ на остров в Малкото Преспанско езеро.

Има разминаване и в посочваната година на откриването. В различни публикации се споменават 1965 и 1969 г. като начало или момент на археологическите находки, свързвани с гроба на Самуил. Безспорно е, че останките са били съхранявани в Солун в продължение на десетилетия, докато София и Атина обсъждат връщането им.

Комисията е договорила обща формулировка

Спорът за историческото наследство на Самуил остава видим и в начина, по който македонските медии описват владетеля. В същото време съществува договорен текст на Съвместната българо-македонска комисия по историческите и образователните въпроси.

В него се посочва, че Самуил е владетел на голяма средновековна държава, която „основната част от съвременната историческа наука определя като Българско царство“, с център на територията на днешна Северна Македония. Текстът е част от работата на двустранната комисия, а не едностранна политическа декларация на София.

Публикуването на договорените текстове през 2022 г. предизвика критики в Северна Македония. Опозицията ги определи като провал, докато представители на експертната общност заявиха, че формулировките не засягат идентичността на съвременната македонска държава.

Няма официална реакция от Скопие

Към момента премиерът Християн Мицкоски, президентът Гордана Силяновска-Давкова и правителството на Северна Македония не са обявили позиция конкретно за връщането на останките. Не е съобщено и за реакция на водещите политически партии.

Това се случва на фона на продължаващите спорове между София и Скопие по исторически въпроси. През юни външният министър Тимчо Муцунски заяви, че комисията с България трябва да работи въз основа на „факти, доказателства и аргументи“, като критикува политическия натиск по темата. Европейският парламент също призова за „ясни и осезаеми резултати“ от нейната работа.

Засега обаче медийното отразяване и различните исторически определения не са прераснали в официална политическа кампания срещу решението на Гърция. След церемонията на 3 октомври може да последват нови реакции, но към момента те не са факт.

Източници: БНТ, МКД.МК, Плюсинфо


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Провокацията

    4 6 Отговор
    не стана ли?

    Коментиран от #3, #24

    16:16 29.09.2026

  • 2 българина

    24 1 Отговор
    в знак на протест ще кажат, че е фалшификат и истинските кости лежат под най новия им паметник на Самиул от 2025 г.....

    Коментиран от #5

    16:21 29.09.2026

  • 3 честен ционист

    1 28 Отговор

    До коментар #1 от "Провокацията":

    Каква ти провокация? Само пълен наивник може да вярва, че някакви кокали могат да принадлежат на дадена личност. Гърците яко ви изиграха, разбира се с помоща на Мошко.

    Коментиран от #33

    16:22 29.09.2026

  • 4 койдазнай

    2 26 Отговор
    България трябва да предложи на скопяните, да се изгради костница на цар Самуил в Охрид, в която да му бъдат положени тленните останки!

    Коментиран от #8

    16:23 29.09.2026

  • 5 честен ционист

    1 19 Отговор

    До коментар #2 от "българина":

    Как ще докажеш, че тия кокали не са на някой прясно изровен от безименен гроб?

    16:23 29.09.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    10 5 Отговор
    Вести - напишете за "ремонта" на Шипка, не ни занимавайте с прах в очите!
    Покажете пълния РАЗГРОМ! Покажете как се крадат камъните от светинята!
    поне за малко бъдете българи, а не продажни роби!

    16:26 29.09.2026

  • 7 Бул

    7 0 Отговор
    Те и да кажат нещо, все тая

    16:27 29.09.2026

  • 8 Трябва да

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "койдазнай":

    Предложат да те скопят

    16:29 29.09.2026

  • 9 братушка

    15 0 Отговор
    Е какво да кажат - ненавиждат братята си българи, а пък в центъра на измислената си столица - хубавия български град Скопие, издигнали гигантска статуя на Самуил.

    16:29 29.09.2026

  • 10 да питам

    2 5 Отговор
    Ръчкате ли , ръчкате ли ?

    16:30 29.09.2026

  • 11 Галина Колева

    13 0 Отговор
    ХОРА ,БЪЛГСРИ ,НАПРАВЕНИ СА АНАЛИЗИ ,КОСТИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЦАР САМУИЛ СА .ЗАЩО СЕ САМОУНИЖАВАТЕ !ДРУГ ТАКЪВ СЛУЧАЙ В ИСТОТИЯТА НЯМА СЪРЦЕТО ТИ ДА НЕ ИЗДЪРЖИ НА ГЛЕДКАТА И СТРАДАНИЕТО НА 17000 ХИЛЯДИ ОСЛЕПЕНИ ВОЙНИКА....След 300г.ЦАР ИВАН АСЕН ВТОРИ ОСВОБОЖДАВА ВОЙНИЦИТЕ НА ПОБЕДЕНИЯ ПРИ КЛОКОТНИЦА ИМПЕРАТОР МАНУИЛ КОМНИН ...НЕКА СЕ ГОРДЕЕМ С ЦАРЕТЕ И МИНАЛОТО СИ ,ЗАЩОТО НАИСТИНА НЕ СМЕ СЕ ОПЕТНИЛИ.

    Коментиран от #13, #14, #15

    16:33 29.09.2026

  • 12 Защо

    3 1 Отговор
    не питате какво сме дали в замяна.Този въпрос стои още от откриването на гроба на цар Самуил.Гърците искат църковна утвар от Българската охридска архиепископия.Прибрани от българите по време на първата световна война.По спомен искаха три владишки корони,няколко евангелия със сребърен и златен обков,няколко владишки жезъла и други.Нашата позиция винаги е била една и съща.Това са инсигнии на Българската църква.И са били прибрани в родината.И този кабинет свали гащите.Нямам думи.И се удрят в гърдите.

    Коментиран от #16

    16:35 29.09.2026

  • 13 Анализи

    0 5 Отговор

    До коментар #11 от "Галина Колева":

    с какво? Да не имал медицински картон?

    16:35 29.09.2026

  • 14 С анализ

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "Галина Колева":

    кости над 1000 и кусур години, посмъртно не може да се твърди чии са!

    16:37 29.09.2026

  • 15 Доказателство

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Галина Колева":

    е рана на кост, която отговаря на описание на хронист!?

    16:40 29.09.2026

  • 16 койдазнай

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Защо":

    То тия корони са хубави, ама колко гробници на български царе имаме? А колко паметника на български владетели?
    Защо?

    Коментиран от #30

    16:43 29.09.2026

  • 17 Ми ще мълчат я!!!

    5 1 Отговор
    Много добре знаят чии са костите, но лаят като чакали...

    16:44 29.09.2026

  • 18 Оня с рикията

    1 1 Отговор
    Аз предлагам да им дадем костите на цар Самуил, а те в замяна да изгонят всички сърбомани, да признаят цар Самуил за български, съответно и за техен цар, да се присъединят към майка България и да отворят архивите на удба

    Коментиран от #32

    16:58 29.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Истински

    5 1 Отговор
    Какви провокации? Самуил е бил цар на българите и се връща в България при българския народ. Неговата столица е Охрид. Не е София или Търново, нито Преслав! На Асен и Петър столицата е Търново, като не е Преслав те български царе ли са? По време на Самуил македонска нация или народ не съществуват. Тези сега, като искат да са македонци какво от това? Чудо голямо!

    17:01 29.09.2026

  • 21 Вътю Т Панчев

    0 2 Отговор
    Е ха ти и тъпотонплеме. Да милее за един арменски чи футин

    17:01 29.09.2026

  • 22 северна не нам кво cи

    3 1 Отговор
    В центъра на скопие се кланят на български царе и светци, факт!

    17:01 29.09.2026

  • 23 Вътю Т Панчев

    0 0 Отговор
    Стиха макета , къде ни е Бялото море бе кауньи ?

    17:03 29.09.2026

  • 24 Гърците са умни

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Провокацията":

    След като няма нищо общо с цар Самуил, след време Северна Македония спокойно може присъедини към Южна.

    17:03 29.09.2026

  • 25 Петър

    3 0 Отговор
    Титовия македонац е правен от сръбски четник в Югославско WC
    💩💩🇲🇰💩💩🇲🇰💩💩🖕🖕🖕💩🇲🇰💩

    17:06 29.09.2026

  • 26 Илия

    0 1 Отговор
    Византийски подарък внимание

    17:10 29.09.2026

  • 27 Илия

    0 1 Отговор
    Византийски подарък внимание

    17:10 29.09.2026

  • 28 Истински

    1 1 Отговор
    Ами , не съм съгласен! От къде накъде ще предаваме костите на Самуил на хора, които не са българи и злословят ежедневно срещу България? Същата работа като с Гоце Делчев! Самуил е освен цар и наш народен герой. Символ е на българския дух и на държавността.

    17:11 29.09.2026

  • 29 Истински

    0 0 Отговор
    Да не търсим под вола теле! Много важно какво мислят в Македония нито е важно мнението някъде другаде! Важното е ние кс си разбираме и защитаваме историята и националното достойнство! Народ без национално достойнство е безгръбначен! Самуил е показал на всички българи какво е да си достоен владетел, защитник на България.

    17:17 29.09.2026

  • 30 Въпроса

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "койдазнай":

    е принципен.Тази теза се защитаваше и се спазваше от всички наши управници през годините назад,Без значение комунисти или демократи или ДС служители и т.н. Не може да даваш едни български светини за други.Това е непочтено спрямо нашите деди.Цялата тази църковна утвар е българска.А гърците я обявяват за тяхна.И си пренаписват историята за сметка на и наш гръб.

    17:30 29.09.2026

  • 31 нещо което не е удобно на никой

    0 0 Отговор
    ни българи, ни гърци ни макета - Самуил и неговите братя (Комитопулите) са с арменски произход от областта Дерджан. Името на майка му е Рипсимия (Хрипсиме), което е типично и много уважавано традиционно арменско име (свързано със света Рипсимия).

    17:40 29.09.2026

  • 32 Видял

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Оня с рикията":

    Едно безмозъчно предложения.Имаме си и пример за това.Костите на Г.Делчев. Дадени на конекрадците от поречието на Вардар.И сега злоупотребяват с тях.Така ,че това предложение е равно на национално предателство.

    17:40 29.09.2026

  • 33 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Простак 110 %

    17:53 29.09.2026

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