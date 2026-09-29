Скопие мълчи за връщането на останките на цар Самуил

Връщането на останките, приписвани на цар Самуил, в България е отразено от медиите в Северна Македония, но засега не е предизвикало публична официална реакция от правителството или водещите политически партии в Скопие. Няма обявен протест срещу решението на Гърция да предаде останките на България.
Предаването и транспортирането са планирани за 3 октомври. В София ще се състои официална церемония, след която останките ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата „Света София“, съобщи премиерът Румен Радев.
Различни определения за Самуил
Медиите в Северна Македония не представят новината с еднакъв език. МКД.МК определя Самуил като „средновековен македонски владетел“ и свързва държавата му с Охрид, като едновременно с това съобщава, че Гърция предава останките на България.
Плюсинфо използва по-предпазлива формулировка. Изданието говори за „цар Самуил“, но уточнява, че става дума за останки, които му се приписват. В публикациите се припомня, че те са открити при разкопки на базиликата „Свети Ахил“ на остров в Малкото Преспанско езеро.
Има разминаване и в посочваната година на откриването. В различни публикации се споменават 1965 и 1969 г. като начало или момент на археологическите находки, свързвани с гроба на Самуил. Безспорно е, че останките са били съхранявани в Солун в продължение на десетилетия, докато София и Атина обсъждат връщането им.
Комисията е договорила обща формулировка
Спорът за историческото наследство на Самуил остава видим и в начина, по който македонските медии описват владетеля. В същото време съществува договорен текст на Съвместната българо-македонска комисия по историческите и образователните въпроси.
В него се посочва, че Самуил е владетел на голяма средновековна държава, която „основната част от съвременната историческа наука определя като Българско царство“, с център на територията на днешна Северна Македония. Текстът е част от работата на двустранната комисия, а не едностранна политическа декларация на София.
Публикуването на договорените текстове през 2022 г. предизвика критики в Северна Македония. Опозицията ги определи като провал, докато представители на експертната общност заявиха, че формулировките не засягат идентичността на съвременната македонска държава.
Няма официална реакция от Скопие
Към момента премиерът Християн Мицкоски, президентът Гордана Силяновска-Давкова и правителството на Северна Македония не са обявили позиция конкретно за връщането на останките. Не е съобщено и за реакция на водещите политически партии.
Това се случва на фона на продължаващите спорове между София и Скопие по исторически въпроси. През юни външният министър Тимчо Муцунски заяви, че комисията с България трябва да работи въз основа на „факти, доказателства и аргументи“, като критикува политическия натиск по темата. Европейският парламент също призова за „ясни и осезаеми резултати“ от нейната работа.
Засега обаче медийното отразяване и различните исторически определения не са прераснали в официална политическа кампания срещу решението на Гърция. След церемонията на 3 октомври може да последват нови реакции, но към момента те не са факт.
Източници: БНТ, МКД.МК, Плюсинфо
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Провокацията
Коментиран от #3, #24
16:16 29.09.2026
2 българина
Коментиран от #5
16:21 29.09.2026
3 честен ционист
До коментар #1 от "Провокацията":Каква ти провокация? Само пълен наивник може да вярва, че някакви кокали могат да принадлежат на дадена личност. Гърците яко ви изиграха, разбира се с помоща на Мошко.
Коментиран от #33
16:22 29.09.2026
4 койдазнай
Коментиран от #8
16:23 29.09.2026
5 честен ционист
До коментар #2 от "българина":Как ще докажеш, че тия кокали не са на някой прясно изровен от безименен гроб?
16:23 29.09.2026
6 ДрайвингПлежър
Покажете пълния РАЗГРОМ! Покажете как се крадат камъните от светинята!
поне за малко бъдете българи, а не продажни роби!
16:26 29.09.2026
7 Бул
16:27 29.09.2026
8 Трябва да
До коментар #4 от "койдазнай":Предложат да те скопят
16:29 29.09.2026
9 братушка
16:29 29.09.2026
10 да питам
16:30 29.09.2026
11 Галина Колева
Коментиран от #13, #14, #15
16:33 29.09.2026
12 Защо
Коментиран от #16
16:35 29.09.2026
13 Анализи
До коментар #11 от "Галина Колева":с какво? Да не имал медицински картон?
16:35 29.09.2026
14 С анализ
До коментар #11 от "Галина Колева":кости над 1000 и кусур години, посмъртно не може да се твърди чии са!
16:37 29.09.2026
15 Доказателство
До коментар #11 от "Галина Колева":е рана на кост, която отговаря на описание на хронист!?
16:40 29.09.2026
16 койдазнай
До коментар #12 от "Защо":То тия корони са хубави, ама колко гробници на български царе имаме? А колко паметника на български владетели?
Защо?
Коментиран от #30
16:43 29.09.2026
17 Ми ще мълчат я!!!
16:44 29.09.2026
18 Оня с рикията
Коментиран от #32
16:58 29.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Истински
17:01 29.09.2026
21 Вътю Т Панчев
17:01 29.09.2026
22 северна не нам кво cи
17:01 29.09.2026
23 Вътю Т Панчев
17:03 29.09.2026
24 Гърците са умни
До коментар #1 от "Провокацията":След като няма нищо общо с цар Самуил, след време Северна Македония спокойно може присъедини към Южна.
17:03 29.09.2026
25 Петър
💩💩🇲🇰💩💩🇲🇰💩💩🖕🖕🖕💩🇲🇰💩
17:06 29.09.2026
26 Илия
17:10 29.09.2026
27 Илия
17:10 29.09.2026
28 Истински
17:11 29.09.2026
29 Истински
17:17 29.09.2026
30 Въпроса
До коментар #16 от "койдазнай":е принципен.Тази теза се защитаваше и се спазваше от всички наши управници през годините назад,Без значение комунисти или демократи или ДС служители и т.н. Не може да даваш едни български светини за други.Това е непочтено спрямо нашите деди.Цялата тази църковна утвар е българска.А гърците я обявяват за тяхна.И си пренаписват историята за сметка на и наш гръб.
17:30 29.09.2026
31 нещо което не е удобно на никой
17:40 29.09.2026
32 Видял
До коментар #18 от "Оня с рикията":Едно безмозъчно предложения.Имаме си и пример за това.Костите на Г.Делчев. Дадени на конекрадците от поречието на Вардар.И сега злоупотребяват с тях.Така ,че това предложение е равно на национално предателство.
17:40 29.09.2026
33 Ха ХаХа
До коментар #3 от "честен ционист":Простак 110 %
17:53 29.09.2026