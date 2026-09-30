Арестуваха кандидат-президент до Шипка, опитал да попречи на реставрацията на паметника

Кандидатът за президент доц. Георги Димов е бил задържан от полицията до паметника Шипка. Той се е опитал „да се противопостави на действията на работниците и реставраторите“, съобщиха от организацията, която председателства.
Преди дни протестиращи се събраха пред историческия монумент заради премахването на каменни плочи от стълбите и площадката, а вчера блокираха камион с каменни блокове, съобщава бТВ.
След старта на ремонта и преместването на каменните плочи от стълбищата в социалните мрежи граждани изразиха опасения дали ще се запази автентичният облик на Паметника на свободата.
Преди два дни протестиращи блокираха камион с каменни плочи и не позволиха те да бъдат извозени от върха.
Протестиращите настояват да се съхранят каменните елементи и автентичният вид на историческия монумент при ремонта.
От Националния парк-музей „Шипка – Бузлуджа“ са категорични, че демонтажът е предвиден в проекта и при реставрацията ще бъдат спазени всички изисквания.
Георги Димов е кандидат за президент на предстоящите избори на 25 октомври. Той е издигнат от Инициативен комитет заедно с кандидата за вицепрезидент Димитър Шивиков.
Доцент д-р Георги Димов е български учен от Института за балканистика при БАН. Роден е през 1981 г. в Русе. Завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със специалностите Археология и История.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Лошо работа
10:59 30.09.2026
3 Софиянец
Коментиран от #7, #26
11:00 30.09.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #43
11:01 30.09.2026
5 Европеец
Коментиран от #47
11:01 30.09.2026
6 Кина
11:02 30.09.2026
7 Копейкин Костя
До коментар #3 от "Софиянец":Хапчетата, ватенка.
Хапчетата!!
11:02 30.09.2026
8 Сталин
Коментиран от #36
11:02 30.09.2026
9 АСП
К нему не зарастьот народная трапа. ...
цитирам по памет
Коментиран от #13, #15
11:02 30.09.2026
10 Коко
Коментиран от #50, #53
11:03 30.09.2026
11 Ми , прав е чиляка.
11:04 30.09.2026
12 и как точно
Коментиран от #48
11:04 30.09.2026
13 Двойка
До коментар #9 от "АСП":Няма как да е девятка. Може да е десятка но не е девятка.
Коментиран от #16
11:04 30.09.2026
14 честен ционист
Коментиран от #20
11:04 30.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Любимец 13
До коментар #13 от "Двойка":Грешката е вярна .
11:06 30.09.2026
17 Мдаа
Коментиран от #30
11:06 30.09.2026
18 калинка
Коментиран от #35
11:06 30.09.2026
19 Разбрал
11:07 30.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 После
11:08 30.09.2026
22 Защо извозват оригиналните
Няма ли някоя Радева калинка да обясни кратко и ясно и хората да не чудят какво става!
Оная министърка Диамант не знае ли какво се случва?!
11:09 30.09.2026
23 Поправка
11:09 30.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 честен ционист
До коментар #20 от "Последния Софиянец":За 150 годишнината ще е неотразима. Просто правят по-голямо място за гостите братишки. Спокойно.
11:09 30.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 9742
11:12 30.09.2026
29 Петолъчки
11:13 30.09.2026
30 Румен Решетников
До коментар #17 от "Мдаа":Абе, петолъчника, аз на 3-ти Март вея българското знаме! На 22-ри Септември-също.
Ти защо вееш чужди знамена?
Коментиран от #37
11:14 30.09.2026
31 Моше
До коментар #20 от "Последния Софиянец":Някакъв скъпоценен камък беше.
11:14 30.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ДрайвингПлежър
А радев мълчи като знаем какъв орган - радев е на поредната евроатлантическа спявка с добро хапване, мъжки ласки и много военни глупости "да ни представял"!!!
11:14 30.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ДрайвингПлежър
До коментар #8 от "Сталин":Няма нужда от ремонт - имат нужда да разрушат поредната българска светиня и то една от най-големите и важни!
11:15 30.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Копейкин Костя
До коментар #34 от "Дервишоглу":И защо "фашистите " до 1944-та не са го разрушили, а всяка година са провеждали чествания? М?
11:19 30.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Луд Скайуокър
А неадекватна полиция в нарушение на закона арестува кандидат президент който след регистрацията си се ползва с имунитет до приключване на изборите.
11:24 30.09.2026
45 Точен
До коментар #26 от "Героите на Шипка":Там са се били руси от Орловския и Брянския полкове. Двата града нямат нищо общо с украйна. Разстоянието от Орел /произнася се Арьол/ е над 200 км...Все едно да кажеш, че Истамбул е български град...
11:27 30.09.2026
46 Вечно наш
11:27 30.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Абе айде
До коментар #12 от "и как точно":Стига с тия евтини театрални постановки на Натювците Димоф и ШевикОФФФ! То стига жалкарска работа, ама яко преиграват - селско театро, само за Бълъци - РуменУглу И ТУРСКАТА СЕКТА ДВУЛИЧИЕ - ТА Нумер ТРИ!
Коментиран от #58
11:31 30.09.2026
49 стоян георгиев
11:32 30.09.2026
50 Ти да видиш
До коментар #10 от "Коко":Този - новият, "прогресивен" режим е къде къде по-диктаторски, а "рестото" сигурно е в пъти, по-голямо.;)
11:32 30.09.2026
51 Ваксинирана копейка
11:33 30.09.2026
52 Е.С.
Това трошене на гранитните камъни от стълбите не е реставрация! Какво може да се очаква от фирма, свързана с ДПС?!
Коментиран от #59
11:33 30.09.2026
53 Няма разлика
До коментар #10 от "Коко":Шишо,Боко и Боташко 3 в 1.
Крадци на народа.
11:35 30.09.2026
54 Мим
11:35 30.09.2026
55 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #69
11:37 30.09.2026
56 Ачо
11:37 30.09.2026
57 Натовски генерал на конци
За това е напрежението и недоволството на хората, а и логичните съмненията за извършване на нередности по паметника.
11:37 30.09.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 честен ционист
До коментар #52 от "Е.С.":Ти какво си очаквал да ти донесе един диктатор и при това военен? Цветя и рози?
11:39 30.09.2026
60 Тошко
11:39 30.09.2026
61 какъвто народа
11:39 30.09.2026
62 А МОЧАТА?
11:39 30.09.2026
63 Истината
11:40 30.09.2026
64 Димо
11:40 30.09.2026
65 Ремонтират
11:41 30.09.2026
66 Историк
Радев защо си затваряш очите!
11:42 30.09.2026
67 Посмешище
11:42 30.09.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Сър Пичук
До коментар #55 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Само да попитам, във вашата ,,фирма", ако основите са компрометирани, покрива ли оправяте?
11:50 30.09.2026