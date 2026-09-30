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Арестуваха кандидат-президент до Шипка, опитал да попречи на реставрацията на паметника

Арестуваха кандидат-президент до Шипка, опитал да попречи на реставрацията на паметника

30 Септември, 2026 10:56 1 705 69

  • шипка-
  • реставрация-
  • доц. георги димов

Доцент д-р Георги Димов е български учен от Института за балканистика при БАН

Арестуваха кандидат-президент до Шипка, опитал да попречи на реставрацията на паметника - 1
Кадър: Народна сила
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кандидатът за президент доц. Георги Димов е бил задържан от полицията до паметника Шипка. Той се е опитал „да се противопостави на действията на работниците и реставраторите“, съобщиха от организацията, която председателства.

Преди дни протестиращи се събраха пред историческия монумент заради премахването на каменни плочи от стълбите и площадката, а вчера блокираха камион с каменни блокове, съобщава бТВ.

След старта на ремонта и преместването на каменните плочи от стълбищата в социалните мрежи граждани изразиха опасения дали ще се запази автентичният облик на Паметника на свободата.

Преди два дни протестиращи блокираха камион с каменни плочи и не позволиха те да бъдат извозени от върха.

Протестиращите настояват да се съхранят каменните елементи и автентичният вид на историческия монумент при ремонта.

От Националния парк-музей „Шипка – Бузлуджа“ са категорични, че демонтажът е предвиден в проекта и при реставрацията ще бъдат спазени всички изисквания.

Георги Димов е кандидат за президент на предстоящите избори на 25 октомври. Той е издигнат от Инициативен комитет заедно с кандидата за вицепрезидент Димитър Шивиков.

Доцент д-р Георги Димов е български учен от Института за балканистика при БАН. Роден е през 1981 г. в Русе. Завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със специалностите Археология и История.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Лошо работа

    7 2 Отговор
    Никаква работа

    10:59 30.09.2026

  • 3 Софиянец

    68 16 Отговор
    евроатлантическите лакеи посегнаха и на Шипка - символа на българската борба за свобода и почит към руските и български герои!!!

    Коментиран от #7, #26

    11:00 30.09.2026

  • 4 Последния Софиянец

    29 10 Отговор
    Конакът в Казанлък е пълен с арестувани.Любо от Народен контрол го откараха с линейка.Пребили са го в килията.

    Коментиран от #43

    11:01 30.09.2026

  • 5 Европеец

    47 11 Отговор
    Еничарите на властта само арестуват и бият..... Арестуваните са истинските българи, а не петрохУанци и червените регресисти.... Реставрацията и рошенето на паметника Шипка трябва да бъде спрей но незабавно..... Мунчо и биволицата да се задействат, а не да дремят..... Слава на Русия освободителката от турско робство....

    Коментиран от #47

    11:01 30.09.2026

  • 6 Кина

    48 7 Отговор
    Защо го арестуваха..! Той постоянно напомня че европейските запаси на горива са почти празни а идва зима ..! Урана и ядреното гориво за централите на ЕС минава през руска територия и може да бъде прекъснато когато решат..! Неудобен е защото показва фактите и доказателствата..

    11:02 30.09.2026

  • 7 Копейкин Костя

    12 38 Отговор

    До коментар #3 от "Софиянец":

    Хапчетата, ватенка.
    Хапчетата!!

    11:02 30.09.2026

  • 8 Сталин

    17 15 Отговор
    Защо е толкова наложително да се харчат милиони и да се прави ремонт на камъните високо в планината,а в същото време навсякъде в държавата са потрошени тротоари и пътища

    Коментиран от #36

    11:02 30.09.2026

  • 9 АСП

    6 8 Отговор
    Я паметник себе воздвиг нерукотворен
    К нему не зарастьот народная трапа. ...

    цитирам по памет

    Коментиран от #13, #15

    11:02 30.09.2026

  • 10 Коко

    23 8 Отговор
    Ако някой намери разлика между режима на Боко и тоя нека я каже.Не в приказките за лека нощ а в действията и бездействията.

    Коментиран от #50, #53

    11:03 30.09.2026

  • 11 Ми , прав е чиляка.

    33 5 Отговор
    Повечето ремонти на стари паметници и сгради в БГ се правят мърляво и само за усвояване на парите.

    11:04 30.09.2026

  • 12 и как точно

    41 5 Отговор
    Димов попречи на реставрацията? Димов и останалите протестиращи спряха кола с четирима работници, единият от които, вероятно реставратор от ромски произход, беше разрушавал нещо вътре в паметника. Хората искаха да знаят какво е правил вътре в паметника и какви реставрационни действия е извършвал. Усъмниха са, че работниците са под въздействие на алкохол или наркотични вещества и поискаха да видят какво има в багажника на колата. Работниците не успяха да дадат обяснение какво правят на паметника, но пък полицията ги пазеше като орлица. Обществото има право да знае каква реставрация се извършва на една от българските светини, коя е фирмата, кой извършва строителен надзор, защо гранитните плоци пред паметника са натрошени и се извозват с камиони... Все въпроси, които са важни за всички нас и на които никой не иска да отговори. Димов беше доста нервен, но това си има обяснение - не може историк да гледа безучастно какво се случва с паметника на свободата.

    Коментиран от #48

    11:04 30.09.2026

  • 13 Двойка

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "АСП":

    Няма как да е девятка. Може да е десятка но не е девятка.

    Коментиран от #16

    11:04 30.09.2026

  • 14 честен ционист

    14 20 Отговор
    Зле скалъпен водевил биеше цялата сценка. Тоя доцент по актьорско майсторство ли е?

    Коментиран от #20

    11:04 30.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Любимец 13

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Двойка":

    Грешката е вярна .

    11:06 30.09.2026

  • 17 Мдаа

    29 10 Отговор
    Евроатлантически безродници! Някой изненадан?! Пяна им избиваше като гледаха как на 3ри Март цяла България вее Руски знамена! Опитха първо национания празник да сменят - не успаха, сега паметника искат да разрушат!

    Коментиран от #30

    11:06 30.09.2026

  • 18 калинка

    11 15 Отговор
    Евтин трик. Не очаквах от него. Под нивото му е!

    Коментиран от #35

    11:06 30.09.2026

  • 19 Разбрал

    9 23 Отговор
    Копейки се опитват да вдигнат градуса на напрежение, за да всяват раздори в страната!

    11:07 30.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 После

    25 8 Отговор
    се чудят защо българите ненавиждат лицемерния запад! От край време се мъчат да ни заличат!

    11:08 30.09.2026

  • 22 Защо извозват оригиналните

    14 4 Отговор
    каменни плочи и блокове от Шипка и къде ги извозват?

    Няма ли някоя Радева калинка да обясни кратко и ясно и хората да не чудят какво става!

    Оная министърка Диамант не знае ли какво се случва?!

    11:09 30.09.2026

  • 23 Поправка

    15 6 Отговор
    Арестуваха кандидат-президент до Шипка, опитал да попречи на рушенето на паметника

    11:09 30.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 честен ционист

    4 6 Отговор

    До коментар #20 от "Последния Софиянец":

    За 150 годишнината ще е неотразима. Просто правят по-голямо място за гостите братишки. Спокойно.

    11:09 30.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 9742

    8 4 Отговор
    Терористическият сезон продължава с пълна сила.

    11:12 30.09.2026

  • 29 Петолъчки

    14 11 Отговор
    Този така наречен генерал Шивиков е същия зелен чорапогащник като другия чекист

    11:13 30.09.2026

  • 30 Румен Решетников

    13 5 Отговор

    До коментар #17 от "Мдаа":

    Абе, петолъчника, аз на 3-ти Март вея българското знаме! На 22-ри Септември-също.
    Ти защо вееш чужди знамена?

    Коментиран от #37

    11:14 30.09.2026

  • 31 Моше

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "Последния Софиянец":

    Някакъв скъпоценен камък беше.

    11:14 30.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ДрайвингПлежър

    18 3 Отговор
    И ето защо има пари за милицията, а няма пари за майките, за пенсионерите и за работещите на минимална! ИМАТ НУЖДА ОТ БИЯЧИ ДА ГИ ПАЗЯТ!!!

    А радев мълчи като знаем какъв орган - радев е на поредната евроатлантическа спявка с добро хапване, мъжки ласки и много военни глупости "да ни представял"!!!

    11:14 30.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ДрайвингПлежър

    10 5 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    Няма нужда от ремонт - имат нужда да разрушат поредната българска светиня и то една от най-големите и важни!

    11:15 30.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Копейкин Костя

    5 4 Отговор

    До коментар #34 от "Дервишоглу":

    И защо "фашистите " до 1944-та не са го разрушили, а всяка година са провеждали чествания? М?

    11:19 30.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Луд Скайуокър

    5 3 Отговор
    Гледах видео от акцията и да ви кажа по-тъпо нещо след изцепките на Сидеров небях гледал и то от човек който се гласи за президент. Ако човек слуша само а невиждам материала ще си помисли че става въпрос за някакъв битов скандал в някоя циганска махала.
    А неадекватна полиция в нарушение на закона арестува кандидат президент който след регистрацията си се ползва с имунитет до приключване на изборите.

    11:24 30.09.2026

  • 45 Точен

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Героите на Шипка":

    Там са се били руси от Орловския и Брянския полкове. Двата града нямат нищо общо с украйна. Разстоянието от Орел /произнася се Арьол/ е над 200 км...Все едно да кажеш, че Истамбул е български град...

    11:27 30.09.2026

  • 46 Вечно наш

    3 4 Отговор
    Да не се допускат на паметника откачалки,маскирани като патриоти.

    11:27 30.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Абе айде

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "и как точно":

    Стига с тия евтини театрални постановки на Натювците Димоф и ШевикОФФФ! То стига жалкарска работа, ама яко преиграват - селско театро, само за Бълъци - РуменУглу И ТУРСКАТА СЕКТА ДВУЛИЧИЕ - ТА Нумер ТРИ!

    Коментиран от #58

    11:31 30.09.2026

  • 49 стоян георгиев

    5 1 Отговор
    Това са (археолозите-реставратори)изпратени от Мунчо Радев да рушат паметника на Шипка...

    11:32 30.09.2026

  • 50 Ти да видиш

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Коко":

    Този - новият, "прогресивен" режим е къде къде по-диктаторски, а "рестото" сигурно е в пъти, по-голямо.;)

    11:32 30.09.2026

  • 51 Ваксинирана копейка

    2 1 Отговор
    Аман от идиоти.

    11:33 30.09.2026

  • 52 Е.С.

    2 1 Отговор
    Радев ще ни донесе диктатура! Сега ПБ може да приемат Закон за защита на държавата, като фашистите!
    Това трошене на гранитните камъни от стълбите не е реставрация! Какво може да се очаква от фирма, свързана с ДПС?!

    Коментиран от #59

    11:33 30.09.2026

  • 53 Няма разлика

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Коко":

    Шишо,Боко и Боташко 3 в 1.
    Крадци на народа.

    11:35 30.09.2026

  • 54 Мим

    3 1 Отговор
    Ами тия,които го аррстуваха,като стане президент ,те ще бъдат арестувани и пратени в Белене-пандиз..

    11:35 30.09.2026

  • 55 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 2 Отговор
    Само да питам Ако правите ремонт на вашата къща ОСНОВИТЕ ЛИ ПОДКОПАВАТЕ

    Коментиран от #69

    11:37 30.09.2026

  • 56 Ачо

    1 1 Отговор
    Не е честно да се използва паметника за предизборна агитация.Знаем.че паметника се рушеше.Всички искаха да се ремонтира.Сега други искат да не се ремонтира.Поискайте мнението на хората,които са ангажирани с ремонта на паметника!Убеден съм,че има проекти кое как да стане,кога да стане.Каква е тази препирня.Не народ,а мърша!Апелирам към полицията да проявят характер и да изпъдят всички от там!Махайте се,оставете хората да работят!

    11:37 30.09.2026

  • 57 Натовски генерал на конци

    5 1 Отговор
    Спокойно можеше да се изчакат 4-5 месеца докато минат честванията на юбилея 150 години от Шипченската епопея и на пролет да започнат ремонтите. Но не, за натовският генерал е по-важно НАТО - да слушка и подчинява, а не тази голяма и героична дата за България.

    За това е напрежението и недоволството на хората, а и логичните съмненията за извършване на нередности по паметника.

    11:37 30.09.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Е.С.":

    Ти какво си очаквал да ти донесе един диктатор и при това военен? Цветя и рози?

    11:39 30.09.2026

  • 60 Тошко

    0 1 Отговор
    Предизборна кампания в разгара си

    11:39 30.09.2026

  • 61 какъвто народа

    1 0 Отговор
    такива и управляващите. Все пак са представителна извадка.

    11:39 30.09.2026

  • 62 А МОЧАТА?

    0 3 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    11:39 30.09.2026

  • 63 Истината

    6 0 Отговор
    Урсулските роби посегнаха и на Паметника символ на Българската свобода!

    11:40 30.09.2026

  • 64 Димо

    4 0 Отговор
    Едни павета не можаха да пренаредят, за паметника не ми се мисли.

    11:40 30.09.2026

  • 65 Ремонтират

    0 1 Отговор
    И пак недоволство руши се пак недоволство. Угодия на българите няма

    11:41 30.09.2026

  • 66 Историк

    4 0 Отговор
    Всички знаем кои са бутачите на паметници в България! Ппдб-лите, сектанти, педофили, сглобкаджии с дпс и герб!
    Радев защо си затваряш очите!

    11:42 30.09.2026

  • 67 Посмешище

    0 0 Отговор
    Той е като геройте на Шипка.Бори се с камъне и дърве.Юнак.

    11:42 30.09.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Сър Пичук

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Само да попитам, във вашата ,,фирма", ако основите са компрометирани, покрива ли оправяте?

    11:50 30.09.2026

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