Радев за връщането на тленните останки на цар Самуил: Усилията ни не са преставали 6 десетилетия ВИДЕО

Тленните останки на българския цар Самуил ще бъдат посрещнати с официална церемония в София на 3 октомври, събота. Те ще бъдат транспортирани от Гърция до България със самолет „Спартан“, след което ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата „Света София“. Това заяви преди началото на заседанието на Министерския съвет премиерът Румен Радев.

Той призова българските граждани да се присъединят към посрещането на останките. „На 3 октомври, събота, в 12:30 часа каня всички сънародници на площад „Батенберг“ пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великия български владетел цар Самуил“, заяви Радев.

След церемонията на площад „Батенберг“ ще се проведе шествие до църквата „Света София“, където ще бъдат положени тленните останки на цар Самуил. По думите на премиера именно там като дете бъдещият владетел е бил въведен в християнството.

Връщането на тленните останки е резултат от постигнато между България и Гърция историческо споразумение. То предвижда и реципрочно предаване за съхранение на исторически, религиозни и културни артефакти и реликви. „Вече шест десетилетия не са преставали усилията на българската държава да върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем“, посочи премиерът Радев.

Тленните останки на цар Самуил са открити през 1965 г. от гръцкия археолог професор Николаус Мицопулос при разкопки в базиликата на остров Свети Ахилий в Малкото Преспанско езеро. В същата църква са открити и останки от други два саркофага, свързвани с цар Гаврил Радомир и членове на царското семейство. Те също ще бъдат предадени на България.

Българският премиер изрази благодарност към гръцкия си колега Кириакос Мицотакис за постигнатото споразумение. „Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави“, заяви той.