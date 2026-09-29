Радев за връщането на тленните останки на цар Самуил: Усилията ни не са преставали 6 десетилетия ВИДЕО

Тленните останки на българския цар Самуил ще бъдат посрещнати с официална церемония в София на 3 октомври, събота. Те ще бъдат транспортирани от Гърция до България със самолет „Спартан“, след което ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата „Света София“. Това заяви преди началото на заседанието на Министерския съвет премиерът Румен Радев.
Той призова българските граждани да се присъединят към посрещането на останките. „На 3 октомври, събота, в 12:30 часа каня всички сънародници на площад „Батенберг“ пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великия български владетел цар Самуил“, заяви Радев.
След церемонията на площад „Батенберг“ ще се проведе шествие до църквата „Света София“, където ще бъдат положени тленните останки на цар Самуил. По думите на премиера именно там като дете бъдещият владетел е бил въведен в християнството.
Връщането на тленните останки е резултат от постигнато между България и Гърция историческо споразумение. То предвижда и реципрочно предаване за съхранение на исторически, религиозни и културни артефакти и реликви. „Вече шест десетилетия не са преставали усилията на българската държава да върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем“, посочи премиерът Радев.
Тленните останки на цар Самуил са открити през 1965 г. от гръцкия археолог професор Николаус Мицопулос при разкопки в базиликата на остров Свети Ахилий в Малкото Преспанско езеро. В същата църква са открити и останки от други два саркофага, свързвани с цар Гаврил Радомир и членове на царското семейство. Те също ще бъдат предадени на България.
Българският премиер изрази благодарност към гръцкия си колега Кириакос Мицотакис за постигнатото споразумение. „Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави“, заяви той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И той
Коментиран от #66, #70, #98
10:38 29.09.2026
2 Искам
Коментиран от #9, #61
10:40 29.09.2026
3 Истината
от 5 месеца само се чудят как да съдерат още една кожа на хората.
А ги избрахме да съкратят държавната администрация, а те вдигат само данъците.
Коментиран от #25, #60, #73
10:41 29.09.2026
4 честен ционист
10:42 29.09.2026
5 Доротея
10:42 29.09.2026
6 КиКи
Коментиран от #38
10:43 29.09.2026
7 Зеления
10:43 29.09.2026
8 Рокси
10:43 29.09.2026
9 Да , ама
До коментар #2 от "Искам":Дай му на военния да марширува, хич не го е еня за положението на българите!
10:43 29.09.2026
10 Питане
Според теб - с тях как ???
Коментиран от #54
10:43 29.09.2026
11 Доктора
10:43 29.09.2026
12 хмм
10:44 29.09.2026
13 Анонимен
Коментиран от #20
10:44 29.09.2026
14 Кондев
Коментиран от #27
10:44 29.09.2026
15 Дедовия
10:45 29.09.2026
16 зачуден
10:45 29.09.2026
17 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #28
10:45 29.09.2026
18 Последния Софиянец
Коментиран от #23
10:45 29.09.2026
19 Алооо
Алоооо?Има ли пилот в самолета?!
10:46 29.09.2026
20 Евгени от Алфапласт
До коментар #13 от "Анонимен":Става ли след половин час? Или ти е късно?😆
Коментиран от #22
10:47 29.09.2026
21 Шоп
10:49 29.09.2026
22 Анонимен
До коментар #20 от "Евгени от Алфапласт":На теб ти допада да те лъжат да те грабят да ти налагат али балите цола Драгойчева това ти е на теб нали
Коментиран от #30
10:51 29.09.2026
23 Искахте радев
До коментар #18 от "Последния Софиянец":Навиго!
Коментиран от #71
10:51 29.09.2026
24 Баламурници
10:52 29.09.2026
25 Зъл пес
До коментар #3 от "Истината":На 3.10. е динят да покажем на фатмака че не го искаме.
10:53 29.09.2026
26 Мдаа
Коментиран от #29
10:54 29.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Най - нагло
До коментар #26 от "Мдаа":другарят агент и безбожник отиде в Атон , злоупотреби с доверието и гепи пазената там историята !
11:00 29.09.2026
30 Евгени от Алфапласт
До коментар #22 от "Анонимен":Не, по́ ме кефи да ме ограбва тиквун. Ама де тоз, късмет, опозиция е...
Коментиран от #120
11:01 29.09.2026
31 Ту-тууууу Радев ?
11:01 29.09.2026
32 Трагедия за торба кокали
11:02 29.09.2026
33 споразумение сме били имали,
11:03 29.09.2026
34 Мунчо кокала
-,0.25 цент дизела и бензина
Майнста им на ти лоокали
11:03 29.09.2026
35 Същият
11:07 29.09.2026
36 az СВО Победа 81
А за унищожението на паметника на Свободата на Шипка мълчи!
Наивно си мисли, че с връщането на останките на Самуил, ще отмие позора с който се покрива като посяга към общата ни национална памет с унищожението на Шипка.
Коментиран от #69, #101
11:07 29.09.2026
37 !!!?
11:07 29.09.2026
38 Хи хи хи волoдiмiр
До коментар #6 от "КиКи":имаш ли китап, че е твоя ???!
11:08 29.09.2026
39 Уникално
Разбира се некадърника Радев ще се опита да прибере за себе си на аванта това велико събитие. Питам се друго, той като комунист и държавен глава ще се извини ли на българите, че комунистите поругаха гроба на цар Борис и днес не знаем къде да тленните му останки?
Коментиран от #43, #48
11:10 29.09.2026
40 Радев е време да се прегледа
11:11 29.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Мдаа
Този коментар, отговарящ на ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за публикуване, изразява лично мнение и може да не съвпада с позицията на „Факти“ или с мнението на читателската аудитория като цяло.
11:12 29.09.2026
43 Това е много важно
До коментар #39 от "Уникално":След като пребори олигарсите, връщаме тленните останки на Самуил!
11:13 29.09.2026
44 Радев
пият домашна ракия! Честито на 1.5 млн. балъци, гласували за него. Сега гласувайте
и за Йотова.
11:13 29.09.2026
45 Оффф ,
11:14 29.09.2026
46 Уникално
11:14 29.09.2026
47 Каква ли ще е следващата
11:16 29.09.2026
48 Да те светна, докато не съм те свитнал
До коментар #39 от "Уникално":Първо, Радев не е комунист, а долен слугинаж
Второ, нямаинищо общо с останките на никому неизвестен войн. А дали е цар Самуил? Кой да титкаже! Предизборни измислиуи
Трето, този Сакскубург, доведе България дотнационална катастрофа! И не трябва да се знае, къде е погребано псето.
11:20 29.09.2026
49 И гаргите се смеят даже !
11:20 29.09.2026
50 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #74
11:22 29.09.2026
51 Сега вече с ДНК анализ категорично
Коментиран от #58
11:23 29.09.2026
52 Николай Хайтов имаше
11:27 29.09.2026
53 Как па гърците
11:29 29.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Кораба Потъва !
С Глупости !
11:30 29.09.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Ей тва е..
11:32 29.09.2026
58 ХаХаХа
До коментар #51 от "Сега вече с ДНК анализ категорично":Не е вярно!Украинец е!
11:32 29.09.2026
59 И са му
11:36 29.09.2026
60 Стенли
До коментар #3 от "Истината":А и да не говорим за безумната идея на Радев лъжеца и оскубания гълъб , да облагат ваучерите за храна 🤯😡👎
11:37 29.09.2026
61 Ще има и още
До коментар #2 от "Искам":Не можеш да имаш и двете.......на една цена !!
11:37 29.09.2026
62 Здравко
11:38 29.09.2026
63 Следва и
11:38 29.09.2026
64 Стенли
11:40 29.09.2026
65 от Гърция до България със самолет
11:42 29.09.2026
66 Европеец
До коментар #1 от "И той":Коментарът ти е верен..... За връщане на останките на Самуил са работили много хора преди Радев.....но Радев ще обере лаврите поради случайност че в момента е на тоя пост.... Водещото в тая новина трябва да бъде, че гърците са решили да предадат тия кости, по искане на България..... Отдавна се говореше за това, гърците са си направили сметката и ще получат нещо което е ценно за тях.... Толкова за Самуил.... Към льотчика 5-6 месеца се управляваш бе, направи нещо добро за живите хора в България, костите на български цар не са важни, те са минало.... Летчика да си отговори на въпроса, защо хората гласуваха за него ...... Понеже и той е нарцис не нагледан, няма да си спомни и надали ще направи нещо добро за народа... И пак да кажа от червени партийци и кариеристи, станаха социалисти, сега с ама ли уж прогресисти, но откъде и да ги погледнеш са си регресисти..... С Радев получихме ново от старото.....и с Йотова ще бъде същото.... Предварително съжалявам ти ако и че ще гласуват за Йотова.... Аз определено ще гласувам с номер 11....
11:43 29.09.2026
67 Има си хас
Като няма с какво друго да се похали, завалията!
Петимен е за някакъв успех!
11:43 29.09.2026
68 Калинчо
11:45 29.09.2026
69 Писна ни
До коментар #36 от "az СВО Победа 81":Ти освен за Русия за друго можеш ли да мислиш, руснако. Хайде - чемодан, вокзал и при Путин да се мобилизираш.
Тук е България!
Коментиран от #85, #88, #90
11:45 29.09.2026
70 Ще има и още
До коментар #1 от "И той":Това е политика. Не е нужно да казвам какъв вой ще е край Вардаро.
Даже според мен щеше да е по-разумно да не окрякват докато Спартана не кацне на нашето летище......щото събота е далеч.
Коментиран от #78, #87
11:45 29.09.2026
71 Ба бааааа
До коментар #23 от "Искахте радев":Искахте банани ето ви обелки
11:47 29.09.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Пич за България
До коментар #3 от "Истината":Ти какво очакваше от военна хунта - Прогресивен Башибозук от военни, милиционери и бивши жанвиденовчета?
Коментиран от #80
11:47 29.09.2026
74 Ей ся
До коментар #50 от "ЕДГАР КЕЙСИ":На Урсула ке ги подари
11:48 29.09.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Факт
Коментиран от #83, #100
11:49 29.09.2026
78 € Натювец
До коментар #70 от "Ще има и още":Прав си.Макетата са пирати.Като хутите са и може да похитят самолета,но тогава ще активираме чл.5.Няма страшно.Чл.5 пази нас и кокалите.
11:49 29.09.2026
79 АГАТ а Кристи
1. С чужда пита помен правиш.
2. Като комунист върни останките на Гоце Делчев, защото ВИЕ с кръшни хора и ръченица ги дарихте.
3. Срещу тази торба с неясни кокали, ние торби със злато ли даваме ?
Коментиран от #81, #95
11:49 29.09.2026
80 Дръта чанта
До коментар #73 от "Пич за България":А ти какво очакваш от крадливи ДеБили
11:50 29.09.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 АманДа
11:52 29.09.2026
83 Еволюция
До коментар #77 от "Факт":Радев е лъжец
11:52 29.09.2026
84 ДОЧУТО
-АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р "ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПР Ъ Д НАЛ на Х € Я на ОЛИГАР$ИТ€,
А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ м а $ он( г. г.) , р "ум€н" НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "Б . Х У Р ъ" !
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ . у р в и И нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
Коментиран от #106, #108, #111, #112, #115
11:53 29.09.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Истината е позорна хора !
Коментиран от #96, #99, #107
11:53 29.09.2026
87 Европеец
До коментар #70 от "Ще има и още":Прав си разбира се, политика е...костите на Гоце Делчев сме Дали на македонците.... Сега гърците ни дават костите на Самуил....е ще вдигнем мално националното самочувствие и до тука, бързо ще забравим.... Битието определя съзнанието..... Ами битието на българския народ в в момента е заето ,Как да оцелее в тези вълчи времена на див капитализъм, който ни натрисат в продължение на 37 години управляващите слуги на чужди интереси и национални предатели.........
Коментиран от #94
11:54 29.09.2026
88 БЪЛГАРИН
До коментар #69 от "Писна ни":Тук е България и няма място за продажни ДеБили
11:54 29.09.2026
89 Българин
Вместо там да има гроб който да казва Тук е Погребан Цар Самуил Цар на българи и гърци и цар на тая земя.
Сега там ще пише - тук българи няма.
И кой го води тоя спор? Комунистите, които заличиха България от Македония, реват за псевдопаметниците на СССР.
Коментиран от #91
11:55 29.09.2026
90 Верно ли
До коментар #69 от "Писна ни":Зелю щел да мобилизира жени
11:56 29.09.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Как му е била фамилията
11:57 29.09.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Анонимен
До коментар #87 от "Европеец":Голям проблем за неакви кокали Ревете колкото искате Борисов е човека дето уреди да се върнат кокалите а боташа радев крадев краде заслугите на най великия българин
11:58 29.09.2026
95 Европеец
До коментар #79 от "АГАТ а Кристи":Не е комунист тоя, червен кариерист, после социалист ,с сега прогресист, но ако го гледаш си е чист регресист... Съгласен съм с коментара ти.... Ще получим торба с неясни кокали и ще напомпаме временно някаква национална гордост, ще дадем това което в гърците са пускали....
12:00 29.09.2026
96 И къде точно е позорът?
До коментар #86 от "Истината е позорна хора !":на българския престол са сядали царе от различни етноси.
Всички са български царе, това е важното.
Това се отнася за всички монарси, не само за българските.
Много ограничени представи имаш.
Коментиран от #102, #119
12:00 29.09.2026
97 Ванга
12:02 29.09.2026
98 Ива Михайлова рейсинг
До коментар #1 от "И той":Така е, на новите македонски шиптъри само Скендерберг им е в главата, кокалите на татарски вождове не им трябват.
12:03 29.09.2026
99 Естествено че Самуил
До коментар #86 от "Истината е позорна хора !":е бил евреин. По майчина линия е бил точно такъв. От еврейски род преселил се във Армения и после една част от него са се заселили в Грузия и България. Дори когато грузинският княз, който е официален кандидат за българския престол след освобождението ни Николай Мингрели (по рождение Николай Дадиани) парадира точно с този факт, че е непряк потомък на Самуил и казва че и той също имал еврейска кръв като него ... историята ни е позорна и по добре да не се ровим в нея че няма нищо с което реално да се гордеем
Коментиран от #109
12:06 29.09.2026
100 Промяна
До коментар #77 от "Факт":Сравнете Бойко със Самоил Бойко съгради държавата затова енай уважаван в Европа
12:10 29.09.2026
101 Възpожденец 🇧🇬
До коментар #36 от "az СВО Победа 81":Русия какво общо има с Шипка ?!
Това е един от малкото паметници, издигнати в памет на българските герои, извоювали свободата на България. На практика българските опълченци, заедно с украинските ни братя,спасяват Русия от пореден разгром срещу Османската Империя и поставят началото на извоюването независимостта на България 30 г. по късно.
12:11 29.09.2026
102 Да има да вземаш
До коментар #96 от "И къде точно е позорът?":Категорично не съм съгласен с тезата ти !
12:12 29.09.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Само факти
"На нас се падна историческата чест да го постигнем", похвали се Радев.
Хайде сега да проследим хронологията на връщането според фактите, а не според прогресивната пропаганда, която както обикновено е насочена към интелектуално незащитените му избиратели.
Ноември 2004 г. - президентът Първанов поставя въпроса за връщането на останките на цар Самуил. Три години по-късно се обсъжда с гръцкия президент Каролос Папуляс.
2015 г. - президентът Плевнелиев публично призовава българската дипломация да продължи преговорите за връщането и погребването на Самуил с държавни почести.
2022 г. - Кирил Петков и Асен Василев отново поставят въпроса на най-високо политическо равнище. Президентско становище и президентски действия по темата не са отбелязани.
Та, не, Румен Радев няма абсолютно никаква заслуга за връщането на тленните останки на цар Самуил!
12:15 29.09.2026
105 Даааа...
12:16 29.09.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Четете академик Ангел Балевски
До коментар #86 от "Истината е позорна хора !":И Хайтов младежи ! Тях четете ей ...а не атлантическите малооумни пръдни и фейкове
12:19 29.09.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Младите неграмотни атлантенца
До коментар #99 от "Естествено че Самуил":надали въобще са чували някога за Николай Мингрели... тотална лумпенизация е сега. Каму ли да знаят кви ги е говорил когато княз на България за един сантим е щял да стане, ако не е бил ....и т.н
12:24 29.09.2026
110 Ехееее....
12:26 29.09.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Как му е била фамилията
12:28 29.09.2026
114 Виж сега,
12:29 29.09.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Тоя пак с чужда пита помен прави
12:30 29.09.2026
117 Снежанка Димитрова
Какво ние ще върнем на гърците от византийското наследство?
Какво ще стане със мястото където са почивали телата на Самуил и.Гаврил Радомир. Ще се заличи ли там българската памет. Това би довело до изостряне.на отношенията ни със Северна Македония
12:32 29.09.2026
118 Може и ДНК анализ
12:33 29.09.2026
119 Мен най ме радва
До коментар #96 от "И къде точно е позорът?":Цар Чака хан.
12:34 29.09.2026
120 Анонимен
До коментар #30 от "Евгени от Алфапласт":За такива като тебе животът започва и свършва с Борисов хахахаха
12:35 29.09.2026