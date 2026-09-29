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Радев за връщането на тленните останки на цар Самуил: Усилията ни не са преставали 6 десетилетия ВИДЕО

Радев за връщането на тленните останки на цар Самуил: Усилията ни не са преставали 6 десетилетия ВИДЕО

29 Септември, 2026 10:37, обновена 29 Септември, 2026 11:25 2 072 120

  • цар самуил-
  • румен радев-
  • тленни останки

Останките ще бъдат транспортирани от Гърция до България със самолет „Спартан“, обяви премиерът Румен Радев

Радев за връщането на тленните останки на цар Самуил: Усилията ни не са преставали 6 десетилетия ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тленните останки на българския цар Самуил ще бъдат посрещнати с официална церемония в София на 3 октомври, събота. Те ще бъдат транспортирани от Гърция до България със самолет „Спартан“, след което ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата „Света София“. Това заяви преди началото на заседанието на Министерския съвет премиерът Румен Радев.

Той призова българските граждани да се присъединят към посрещането на останките. „На 3 октомври, събота, в 12:30 часа каня всички сънародници на площад „Батенберг“ пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великия български владетел цар Самуил“, заяви Радев.

След церемонията на площад „Батенберг“ ще се проведе шествие до църквата „Света София“, където ще бъдат положени тленните останки на цар Самуил. По думите на премиера именно там като дете бъдещият владетел е бил въведен в християнството.

Връщането на тленните останки е резултат от постигнато между България и Гърция историческо споразумение. То предвижда и реципрочно предаване за съхранение на исторически, религиозни и културни артефакти и реликви. „Вече шест десетилетия не са преставали усилията на българската държава да върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем“, посочи премиерът Радев.

Тленните останки на цар Самуил са открити през 1965 г. от гръцкия археолог професор Николаус Мицопулос при разкопки в базиликата на остров Свети Ахилий в Малкото Преспанско езеро. В същата църква са открити и останки от други два саркофага, свързвани с цар Гаврил Радомир и членове на царското семейство. Те също ще бъдат предадени на България.

Българският премиер изрази благодарност към гръцкия си колега Кириакос Мицотакис за постигнатото споразумение. „Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави“, заяви той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И той

    49 18 Отговор
    се накичи с чужди пера !

    Коментиран от #66, #70, #98

    10:38 29.09.2026

  • 2 Искам

    33 9 Отговор
    Пари Бе, искам ДОСТОЕН ЖИВОТ!

    Коментиран от #9, #61

    10:40 29.09.2026

  • 3 Истината

    48 16 Отговор
    Оставка за Радев
    от 5 месеца само се чудят как да съдерат още една кожа на хората.
    А ги избрахме да съкратят държавната администрация, а те вдигат само данъците.

    Коментиран от #25, #60, #73

    10:41 29.09.2026

  • 4 честен ционист

    19 13 Отговор
    Кокали за ток и вода е сделката на Мошко. За ваша сметка разбира се.

    10:42 29.09.2026

  • 5 Доротея

    11 2 Отговор
    На 3 октомврий Борис Трети застъпи цар!

    10:42 29.09.2026

  • 6 КиКи

    29 10 Отговор
    Черпя Крадеф с една ракия

    Коментиран от #38

    10:43 29.09.2026

  • 7 Зеления

    55 1 Отговор
    Мицковски ще хвърля огън и жупел по медиите от тук нататък. Гърция призна Самуил за български цар, а не за Македонски

    10:43 29.09.2026

  • 8 Рокси

    26 7 Отговор
    ПП-ДБ използваха Радев за да управляват, но вече са излишни!

    10:43 29.09.2026

  • 9 Да , ама

    21 10 Отговор

    До коментар #2 от "Искам":

    Дай му на военния да марширува, хич не го е еня за положението на българите!

    10:43 29.09.2026

  • 10 Питане

    16 8 Отговор
    Мунчо, а твойте тленни някога.... А ?
    Според теб - с тях как ???

    Коментиран от #54

    10:43 29.09.2026

  • 11 Доктора

    19 12 Отговор
    Оставка на шофьора на самолета

    10:43 29.09.2026

  • 12 хмм

    20 11 Отговор
    А нещо за Шипка ще мъцне ли този подлец? Защо гранитните плочи около мемориала са разбити, а основите оголени точно преди зимата и обилните снеговалежи на върха? Каква е идеята? Паметникът да се самосрути под собствената си тежест след наводняване на основите му? Систематично, вече 37 години, се руши историческата памет на българите, за да може младите да не знаят историческата истина, защото като няма доказателства манипулациите стават много лесни. След 150 години битката на малкото останали българи отново ще е на Шипка.

    10:44 29.09.2026

  • 13 Анонимен

    18 9 Отговор
    Оставка оставка Оставка модел радев Оставка

    Коментиран от #20

    10:44 29.09.2026

  • 14 Кондев

    14 7 Отговор
    За Цар Тиква ще има пирамида от златни кюлчета

    Коментиран от #27

    10:44 29.09.2026

  • 15 Дедовия

    23 7 Отговор
    Ти пък къде се буташ бе Мунчо ?

    10:45 29.09.2026

  • 16 зачуден

    24 10 Отговор
    Аха ! За цар Самуил - добре . А останките от българската нация къде ще погребеш ,Радев ? Защото ни се струва ,че след твоето управление - такава няма да има . ПП. Всъщност ,какви са "заслугите" на твоето правителство за останките на цар Самуил ?!

    10:45 29.09.2026

  • 17 Евгени от Алфапласт

    6 7 Отговор
    А, бе, де го баце?!?🤔

    Коментиран от #28

    10:45 29.09.2026

  • 18 Последния Софиянец

    17 6 Отговор
    Радев и ДПС унищожават Шипка.

    Коментиран от #23

    10:45 29.09.2026

  • 19 Алооо

    29 4 Отговор
    Четири лева дизела?!!?
    Алоооо?Има ли пилот в самолета?!

    10:46 29.09.2026

  • 20 Евгени от Алфапласт

    1 4 Отговор

    До коментар #13 от "Анонимен":

    Става ли след половин час? Или ти е късно?😆

    Коментиран от #22

    10:47 29.09.2026

  • 21 Шоп

    14 8 Отговор
    Айде сега всички олигофрени да "благоговеят" пред подвига на Фатмака... Никой ама НИКОЙ не се онтересува от такива отживелици ... ама да се свърщи нещо полезно ще почакаме ... има-няма 4 години поне

    10:49 29.09.2026

  • 22 Анонимен

    7 7 Отговор

    До коментар #20 от "Евгени от Алфапласт":

    На теб ти допада да те лъжат да те грабят да ти налагат али балите цола Драгойчева това ти е на теб нали

    Коментиран от #30

    10:51 29.09.2026

  • 23 Искахте радев

    10 1 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    Навиго!

    Коментиран от #71

    10:51 29.09.2026

  • 24 Баламурници

    17 2 Отговор
    Това няма да замаже казуса с Шипка и да оправи заплатите ви. Това е решение на Гърция. Благодарете на гърците.

    10:52 29.09.2026

  • 25 Зъл пес

    10 5 Отговор

    До коментар #3 от "Истината":

    На 3.10. е динят да покажем на фатмака че не го искаме.

    10:53 29.09.2026

  • 26 Мдаа

    11 7 Отговор
    Гърците поне не са ги крали тия кости, както вие откраднахте история славянобългарска от Атон, която междувпрочем започва много показателно-обнадеждаващо: - О неразумни юроде...

    Коментиран от #29

    10:54 29.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Най - нагло

    8 0 Отговор

    До коментар #26 от "Мдаа":

    другарят агент и безбожник отиде в Атон , злоупотреби с доверието и гепи пазената там историята !

    11:00 29.09.2026

  • 30 Евгени от Алфапласт

    7 3 Отговор

    До коментар #22 от "Анонимен":

    Не, по́ ме кефи да ме ограбва тиквун. Ама де тоз, късмет, опозиция е...

    Коментиран от #120

    11:01 29.09.2026

  • 31 Ту-тууууу Радев ?

    11 0 Отговор
    от Гърция до България със самолет „Спартан“...

    11:01 29.09.2026

  • 32 Трагедия за торба кокали

    14 1 Отговор
    България ще предаде на Гърция за дългосрочно или постоянно съхранение изключително ценни византийски и гръцки църковни съкровища, ръкописи и богослужебна утвар - злато и сребро .

    11:02 29.09.2026

  • 33 споразумение сме били имали,

    10 2 Отговор
    предвиждащо и реципрочно предаване на кокали с неясен произход .... ту-туууу...

    11:03 29.09.2026

  • 34 Мунчо кокала

    7 1 Отговор
    Да намаля дизела
    -,0.25 цент дизела и бензина

    Майнста им на ти лоокали

    11:03 29.09.2026

  • 35 Същият

    12 0 Отговор
    самохвал като агент Буда !

    11:07 29.09.2026

  • 36 az СВО Победа 81

    12 0 Отговор
    Радев съобщава с апломб за връщането на тленните останки на цар Самуил, единствено защото няма никаква връзка с Русия.
    А за унищожението на паметника на Свободата на Шипка мълчи!

    Наивно си мисли, че с връщането на останките на Самуил, ще отмие позора с който се покрива като посяга към общата ни национална памет с унищожението на Шипка.

    Коментиран от #69, #101

    11:07 29.09.2026

  • 37 !!!?

    15 5 Отговор
    Мистър Кеш няма никаква заслуга...той по-скоро ще иска останките на Сталин отколкото на български цар...!!!?

    11:07 29.09.2026

  • 38 Хи хи хи волoдiмiр

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "КиКи":

    имаш ли китап, че е твоя ???!

    11:08 29.09.2026

  • 39 Уникално

    11 5 Отговор
    Безпорно безпрецедентно събитие в.най- новата ни история!
    Разбира се некадърника Радев ще се опита да прибере за себе си на аванта това велико събитие. Питам се друго, той като комунист и държавен глава ще се извини ли на българите, че комунистите поругаха гроба на цар Борис и днес не знаем къде да тленните му останки?

    Коментиран от #43, #48

    11:10 29.09.2026

  • 40 Радев е време да се прегледа

    8 0 Отговор
    Дали нещо в кратуната му да няма проблем. А и въобще не е за коментиране даже това с "базиликата на остров Свети Ахилий в Малкото Преспанско езеро".... един куп академици от БАН ще се преобърнат в гробовете си ако можеха да прочетат тези невероятни глупости. Вероятно това е под давлението на азербайджанският шаман от Перперикон ...

    11:11 29.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Мдаа

    4 3 Отговор
    На крива копейка и жълто паве, Радев и тленните останки на цар Самуил им пречат. От всичко негативи създават.

    Този коментар, отговарящ на ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за публикуване, изразява лично мнение и може да не съвпада с позицията на „Факти“ или с мнението на читателската аудитория като цяло.

    11:12 29.09.2026

  • 43 Това е много важно

    10 0 Отговор

    До коментар #39 от "Уникално":

    След като пребори олигарсите, връщаме тленните останки на Самуил!

    11:13 29.09.2026

  • 44 Радев

    5 1 Отговор
    По примера на неговият господар Путин, Радев ще преследва и глобява всички, които
    пият домашна ракия! Честито на 1.5 млн. балъци, гласували за него. Сега гласувайте
    и за Йотова.

    11:13 29.09.2026

  • 45 Оффф ,

    11 0 Отговор
    пресилил се от напъни , големи усилия , бе ! И както винаги едно и също произвел !

    11:14 29.09.2026

  • 46 Уникално

    6 0 Отговор
    Не се разбира и друго, а именно какво предаваме на Гърция? Какво страшно има това да бъде изнесено? Така остава някакво съмнение

    11:14 29.09.2026

  • 47 Каква ли ще е следващата

    9 0 Отговор
    Простотия на Радев се чудя

    11:16 29.09.2026

  • 48 Да те светна, докато не съм те свитнал

    10 0 Отговор

    До коментар #39 от "Уникално":

    Първо, Радев не е комунист, а долен слугинаж
    Второ, нямаинищо общо с останките на никому неизвестен войн. А дали е цар Самуил? Кой да титкаже! Предизборни измислиуи
    Трето, този Сакскубург, доведе България дотнационална катастрофа! И не трябва да се знае, къде е погребано псето.

    11:20 29.09.2026

  • 49 И гаргите се смеят даже !

    9 0 Отговор
    Намерените тленни останки са на мъж с антропологични белези, отговарящи на описанието на Самуил (включително зараснала рана на лявата ръка, получена в битката при р. Сперхей...

    11:20 29.09.2026

  • 50 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 5 Отговор
    ЧОРАПЕ, НЯМА ЛИ ДА ГИ "ПОДАРИШ" НА ....................... ТВОЯ ИДОЛ И ПАТРОН, ДРУГАРЯ КОМУНОФАШИСТ ПУТЛЕР ....................

    Коментиран от #74

    11:22 29.09.2026

  • 51 Сега вече с ДНК анализ категорично

    4 6 Отговор
    можем да докажем че Самуил е бил руски евреин

    Коментиран от #58

    11:23 29.09.2026

  • 52 Николай Хайтов имаше

    7 2 Отговор
    прекрасна статия на времето доказваща защо гръцкия археолог професор Николаус Мицопулос е измамник .. но няма кой да чете

    11:27 29.09.2026

  • 53 Как па гърците

    8 0 Отговор
    са се лишили от тея безценни за тях кокали се чудя само

    11:29 29.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Кораба Потъва !

    8 1 Отговор
    А нас Ни Занимават !

    С Глупости !

    11:30 29.09.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Ей тва е..

    9 0 Отговор
    Даже Самуил на натовски самолет „Спартан“ е летял ...

    11:32 29.09.2026

  • 58 ХаХаХа

    7 1 Отговор

    До коментар #51 от "Сега вече с ДНК анализ категорично":

    Не е вярно!Украинец е!

    11:32 29.09.2026

  • 59 И са му

    7 0 Отговор
    Светили очите предполагам, което категорично доказва че е той

    11:36 29.09.2026

  • 60 Стенли

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Истината":

    А и да не говорим за безумната идея на Радев лъжеца и оскубания гълъб , да облагат ваучерите за храна 🤯😡👎

    11:37 29.09.2026

  • 61 Ще има и още

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Искам":

    Не можеш да имаш и двете.......на една цена !!

    11:37 29.09.2026

  • 62 Здравко

    4 1 Отговор
    Твоите усилия ли ? Виждаме само грабежите от 3 месеца въпреки официалното лев евро едно към едно и отгоре в цените ,данъци ,такси ,глоби и т.н. Яко дране ,но нищо няма да съберете защото масово хората нямат. Търсиш на грешно място - махалите на правилно платено гласуващите и неспазващи нито един закон въпреки всичко от държавата безплатно и във родовете на партийните ти комунистически олигархични другарчета са париците , о поредни измамнико . Ако съм на Банките с тези 33 % направо ще изтипосам на кого са най-големите сметки поименно та да се сетите да питате от къде ги имат и да се сетите ,че първо НАП трябва да посмее да влезе в махали на един облажващ с години утнос и във дължащите милиарди ДДС Ваши фирми . И да спрете да казвате ,че има частно в територията защото всичките мафэиоти сте на пари от държамата наливани с репресивни полицейски мерки за които високоплатените изедници вземат заплата пак от данъци и външни заеми . Няма да Ви хрантутим повече .

    11:38 29.09.2026

  • 63 Следва и

    7 1 Отговор
    тленните останки на Александър Македонски да си върнем

    11:38 29.09.2026

  • 64 Стенли

    5 1 Отговор
    Радев лъжеца , пребори олигархията като оряза МРЗ и сложи данък за ваичарите за храна , браво Радев , браво лъжецо😡👎

    11:40 29.09.2026

  • 65 от Гърция до България със самолет

    8 0 Отговор
    „Спартан“ ! ... И колко точно средни пенсии ни струваше това "велико дело" да запитам аз заедно с останалите простотийки ?

    11:42 29.09.2026

  • 66 Европеец

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "И той":

    Коментарът ти е верен..... За връщане на останките на Самуил са работили много хора преди Радев.....но Радев ще обере лаврите поради случайност че в момента е на тоя пост.... Водещото в тая новина трябва да бъде, че гърците са решили да предадат тия кости, по искане на България..... Отдавна се говореше за това, гърците са си направили сметката и ще получат нещо което е ценно за тях.... Толкова за Самуил.... Към льотчика 5-6 месеца се управляваш бе, направи нещо добро за живите хора в България, костите на български цар не са важни, те са минало.... Летчика да си отговори на въпроса, защо хората гласуваха за него ...... Понеже и той е нарцис не нагледан, няма да си спомни и надали ще направи нещо добро за народа... И пак да кажа от червени партийци и кариеристи, станаха социалисти, сега с ама ли уж прогресисти, но откъде и да ги погледнеш са си регресисти..... С Радев получихме ново от старото.....и с Йотова ще бъде същото.... Предварително съжалявам ти ако и че ще гласуват за Йотова.... Аз определено ще гласувам с номер 11....

    11:43 29.09.2026

  • 67 Има си хас

    4 1 Отговор
    Радко да не си припише успеха!

    Като няма с какво друго да се похали, завалията!
    Петимен е за някакъв успех!

    11:43 29.09.2026

  • 68 Калинчо

    3 1 Отговор
    Имота ми на село се оказа ,че е рязко поскъпнал и ценен въпреки ,че всяка година покрива ляга и пада все повече ,мазилката отдавна я няма , но пък керпича за три години ще е със над 100 % по-висок данък. никога никой освен дедите ни не е направил нищо за нея или инфраструктурата и тя се дави във вода от улицата и канафката ,но данък по-висок на падаща превръщаща се в гориста и храстовидна поляна някогашна къща . Как точно ще дойде и прецени реално колко струва и колко по-скъпа примерно 100 % е станала като има хиляди непродаваеми имоти или просто да ги подарим на комунистите. Пак дране на калпак и всичко що мърда . Като таксите за смет които вече са вдигнати -ползваш или не , 3 -5 пъти по места и нищо не е подобрено като услуга. Огледайте си смрадта в големите градове и тровените с прахоляци и отложена химия от улиците . Миризмата е най-малкото . За селата - един път на седмица казана . И толкова , ако не е развален камиона на общината.

    11:45 29.09.2026

  • 69 Писна ни

    1 4 Отговор

    До коментар #36 от "az СВО Победа 81":

    Ти освен за Русия за друго можеш ли да мислиш, руснако. Хайде - чемодан, вокзал и при Путин да се мобилизираш.

    Тук е България!

    Коментиран от #85, #88, #90

    11:45 29.09.2026

  • 70 Ще има и още

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "И той":

    Това е политика. Не е нужно да казвам какъв вой ще е край Вардаро.
    Даже според мен щеше да е по-разумно да не окрякват докато Спартана не кацне на нашето летище......щото събота е далеч.

    Коментиран от #78, #87

    11:45 29.09.2026

  • 71 Ба бааааа

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Искахте радев":

    Искахте банани ето ви обелки

    11:47 29.09.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Пич за България

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Истината":

    Ти какво очакваше от военна хунта - Прогресивен Башибозук от военни, милиционери и бивши жанвиденовчета?

    Коментиран от #80

    11:47 29.09.2026

  • 74 Ей ся

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    На Урсула ке ги подари

    11:48 29.09.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Факт

    4 1 Отговор
    Сравнете Радев и Самуил

    Коментиран от #83, #100

    11:49 29.09.2026

  • 78 € Натювец

    3 0 Отговор

    До коментар #70 от "Ще има и още":

    Прав си.Макетата са пирати.Като хутите са и може да похитят самолета,но тогава ще активираме чл.5.Няма страшно.Чл.5 пази нас и кокалите.

    11:49 29.09.2026

  • 79 АГАТ а Кристи

    4 1 Отговор
    Комуняго -
    1. С чужда пита помен правиш.
    2. Като комунист върни останките на Гоце Делчев, защото ВИЕ с кръшни хора и ръченица ги дарихте.
    3. Срещу тази торба с неясни кокали, ние торби със злато ли даваме ?

    Коментиран от #81, #95

    11:49 29.09.2026

  • 80 Дръта чанта

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "Пич за България":

    А ти какво очакваш от крадливи ДеБили

    11:50 29.09.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 АманДа

    3 0 Отговор
    От коментарите става явно, че Мирчев се е кло-нирал сериозно, но не като някакъв безплътен елф, а като овц-ата Доли от Круш-ари, нароил е цяло ста-до себеп-одобни, които гла-совито бле-ят, пардон постват все едно и също.

    11:52 29.09.2026

  • 83 Еволюция

    2 0 Отговор

    До коментар #77 от "Факт":

    Радев е лъжец

    11:52 29.09.2026

  • 84 ДОЧУТО

    4 0 Отговор
    -ТАТЕ,ТАТЕ, ЗАЩО ТАКА ЛОШО МИРИШ€€€ НАПО$Л€ДЪК?
    -АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р "ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПР Ъ Д НАЛ на Х € Я на ОЛИГАР$ИТ€,
    А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ м а $ он( г. г.) , р "ум€н" НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "Б . Х У Р ъ" !

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ . у р в и И нато-П€ Д€ Р. $ТИ!

    Коментиран от #106, #108, #111, #112, #115

    11:53 29.09.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Истината е позорна хора !

    2 3 Отговор
    съществува добре обоснована хипотеза за частичен арменски и по точно еврейско арменски произход по линия на майка му, която се е казвала Рипсимия. Името „Самуил“ както и на братята му Давид, Мойсей и Арон носят бремето на юдеизма. Баща му какъв е бил въобще не се брои ... нали ви е ясно?..

    Коментиран от #96, #99, #107

    11:53 29.09.2026

  • 87 Европеец

    4 2 Отговор

    До коментар #70 от "Ще има и още":

    Прав си разбира се, политика е...костите на Гоце Делчев сме Дали на македонците.... Сега гърците ни дават костите на Самуил....е ще вдигнем мално националното самочувствие и до тука, бързо ще забравим.... Битието определя съзнанието..... Ами битието на българския народ в в момента е заето ,Как да оцелее в тези вълчи времена на див капитализъм, който ни натрисат в продължение на 37 години управляващите слуги на чужди интереси и национални предатели.........

    Коментиран от #94

    11:54 29.09.2026

  • 88 БЪЛГАРИН

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "Писна ни":

    Тук е България и няма място за продажни ДеБили

    11:54 29.09.2026

  • 89 Българин

    0 1 Отговор
    Това изравяне на останките на историческа личност и преместването им на стотици километри е ЗАЛИЧАВАНЕ НА ИСТОРИЯТА.

    Вместо там да има гроб който да казва Тук е Погребан Цар Самуил Цар на българи и гърци и цар на тая земя.
    Сега там ще пише - тук българи няма.

    И кой го води тоя спор? Комунистите, които заличиха България от Македония, реват за псевдопаметниците на СССР.

    Коментиран от #91

    11:55 29.09.2026

  • 90 Верно ли

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Писна ни":

    Зелю щел да мобилизира жени

    11:56 29.09.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Как му е била фамилията

    3 0 Отговор
    На тоя Самуил бре? А?

    11:57 29.09.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #87 от "Европеец":

    Голям проблем за неакви кокали Ревете колкото искате Борисов е човека дето уреди да се върнат кокалите а боташа радев крадев краде заслугите на най великия българин

    11:58 29.09.2026

  • 95 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #79 от "АГАТ а Кристи":

    Не е комунист тоя, червен кариерист, после социалист ,с сега прогресист, но ако го гледаш си е чист регресист... Съгласен съм с коментара ти.... Ще получим торба с неясни кокали и ще напомпаме временно някаква национална гордост, ще дадем това което в гърците са пускали....

    12:00 29.09.2026

  • 96 И къде точно е позорът?

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "Истината е позорна хора !":

    на българския престол са сядали царе от различни етноси.

    Всички са български царе, това е важното.

    Това се отнася за всички монарси, не само за българските.
    Много ограничени представи имаш.

    Коментиран от #102, #119

    12:00 29.09.2026

  • 97 Ванга

    0 3 Отговор
    Докарването на кокалите на Цар, който загробва България е лоша поличба.

    12:02 29.09.2026

  • 98 Ива Михайлова рейсинг

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "И той":

    Така е, на новите македонски шиптъри само Скендерберг им е в главата, кокалите на татарски вождове не им трябват.

    12:03 29.09.2026

  • 99 Естествено че Самуил

    1 2 Отговор

    До коментар #86 от "Истината е позорна хора !":

    е бил евреин. По майчина линия е бил точно такъв. От еврейски род преселил се във Армения и после една част от него са се заселили в Грузия и България. Дори когато грузинският княз, който е официален кандидат за българския престол след освобождението ни Николай Мингрели (по рождение Николай Дадиани) парадира точно с този факт, че е непряк потомък на Самуил и казва че и той също имал еврейска кръв като него ... историята ни е позорна и по добре да не се ровим в нея че няма нищо с което реално да се гордеем

    Коментиран от #109

    12:06 29.09.2026

  • 100 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Факт":

    Сравнете Бойко със Самоил Бойко съгради държавата затова енай уважаван в Европа

    12:10 29.09.2026

  • 101 Възpожденец 🇧🇬

    0 3 Отговор

    До коментар #36 от "az СВО Победа 81":

    Русия какво общо има с Шипка ?!
    Това е един от малкото паметници, издигнати в памет на българските герои, извоювали свободата на България. На практика българските опълченци, заедно с украинските ни братя,спасяват Русия от пореден разгром срещу Османската Империя и поставят началото на извоюването независимостта на България 30 г. по късно.

    12:11 29.09.2026

  • 102 Да има да вземаш

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "И къде точно е позорът?":

    Категорично не съм съгласен с тезата ти !

    12:12 29.09.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Само факти

    2 1 Отговор
    В нелеп опит да си направи евтин PR след всички грандиозни издънки досега Румен Радев обяви, че е уредил Гърция да ни върне тленните останки на цар Самуил.
    "На нас се падна историческата чест да го постигнем", похвали се Радев.
    Хайде сега да проследим хронологията на връщането според фактите, а не според прогресивната пропаганда, която както обикновено е насочена към интелектуално незащитените му избиратели.
    Ноември 2004 г. - президентът Първанов поставя въпроса за връщането на останките на цар Самуил. Три години по-късно се обсъжда с гръцкия президент Каролос Папуляс.
    2015 г. - президентът Плевнелиев публично призовава българската дипломация да продължи преговорите за връщането и погребването на Самуил с държавни почести.
    2022 г. - Кирил Петков и Асен Василев отново поставят въпроса на най-високо политическо равнище. Президентско становище и президентски действия по темата не са отбелязани.
    Та, не, Румен Радев няма абсолютно никаква заслуга за връщането на тленните останки на цар Самуил!

    12:15 29.09.2026

  • 105 Даааа...

    3 0 Отговор
    Пак се сещам за великият Хайтов ... Трябва да се изучава всяка негова дума. Както и на академик Ангел Балевски впрочем

    12:16 29.09.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Четете академик Ангел Балевски

    3 0 Отговор

    До коментар #86 от "Истината е позорна хора !":

    И Хайтов младежи ! Тях четете ей ...а не атлантическите малооумни пръдни и фейкове

    12:19 29.09.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Младите неграмотни атлантенца

    1 0 Отговор

    До коментар #99 от "Естествено че Самуил":

    надали въобще са чували някога за Николай Мингрели... тотална лумпенизация е сега. Каму ли да знаят кви ги е говорил когато княз на България за един сантим е щял да стане, ако не е бил ....и т.н

    12:24 29.09.2026

  • 110 Ехееее....

    1 0 Отговор
    Ето го бе,тоя от снимката...!А аз се чудех,къде изчезна Тодор Живков! Данеби реинкарнация....!?

    12:26 29.09.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Как му е била фамилията

    1 1 Отговор
    На тоя Самуил бре? А пуяци и мисирки ? Как?

    12:28 29.09.2026

  • 114 Виж сега,

    2 0 Отговор
    Човекът 60 години полага усилия,аз колко пъти казах,че светът е сътворен от Мунчо.

    12:29 29.09.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Тоя пак с чужда пита помен прави

    0 0 Отговор
    Ще бъде запомнен, че пада от власт по времето когато останките на Самуил са върнати.

    12:30 29.09.2026

  • 117 Снежанка Димитрова

    0 0 Отговор
    Връщането на тленните останки водят да много въпроси.
    Какво ние ще върнем на гърците от византийското наследство?
    Какво ще стане със мястото където са почивали телата на Самуил и.Гаврил Радомир. Ще се заличи ли там българската памет. Това би довело до изостряне.на отношенията ни със Северна Македония

    12:32 29.09.2026

  • 118 Може и ДНК анализ

    1 0 Отговор
    Преките наследници на Самуил са рода Шикови в България. Тенчо Шиков, Илко Шиков и т.н.

    12:33 29.09.2026

  • 119 Мен най ме радва

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "И къде точно е позорът?":

    Цар Чака хан.

    12:34 29.09.2026

  • 120 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Евгени от Алфапласт":

    За такива като тебе животът започва и свършва с Борисов хахахаха

    12:35 29.09.2026

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