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Социално напрежение и протести заради започналия ремонт на Паметника на свободата на връх Шипка

Социално напрежение и протести заради започналия ремонт на Паметника на свободата на връх Шипка

29 Септември, 2026 21:36 1 853 62

  • протести-
  • напрежение-
  • ремонт-
  • паметник на свободата-
  • връх шипка

Недоволни се събраха пред историческия монумент заради премахването на каменни плочи от стълбите и площадката, а вчера блокираха камион с каменни блокове

Социално напрежение и протести заради започналия ремонт на Паметника на свободата на връх Шипка - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За социално напрежение и протести заради започналия ремонт на Паметника на свободата на връх Шипка съобщават от bTV. Протестиращи се събраха пред историческия монумент заради премахването на каменни плочи от стълбите и площадката, а вчера блокираха камион с каменни блокове.

След старта на ремонта и преместването на каменните плочи от стълбищата в социалните мрежи граждани изразиха опасения дали ще се запази автентичният облик на Паметника на свободата.

Вчера протестиращи блокираха камион с каменни плочи и не позволиха те да бъдат извозени от върха.

„В България реновирането, реконструкциите на културни паметници стават с булдозери, с тежка строителна техника. Видяхте на терен как стават реставрациите – това го няма по целия свят“, казва протестиращият Любомир Петков.

Недоволните настояват да се съхранят каменните елементи и автентичният вид на историческия монумент при ремонта.

„Човекът, който е реставрирал паметника „Шипка“, вчера се разплака“, казва Станислав Георгиев- също част от протеста.

От Националния парк-музей „Шипка – Бузлуджа“ са категорични, че демонтажът е предвиден в проекта и при реставрацията ще бъдат спазени всички изисквания.

„Облицовъчните плочи на стълбите и стъпалата по схема са номерирани, отделени, сортирани и подредени около Паметника на свободата. Задачата с това отстраняване е да решим проблема със слягането на тези стъпала. А облицовъчните части се намират на южната и източната страна на паметника и който е дошъл**,** ги е видял, подредени върху дървени греди“, посочва д-р Чавдар Ангелов, директор на парк-музей „Шипка – Бузлуджа“.

От фирмата – изпълнител заявиха за bTV, че демонтажът е наложителен, тъй като стълбищата са компрометирани с отворени фуги и слягвания.

Те уверяват, че всеки каменен елемент е номериран и ще бъде върнат обратно след изграждането на бетонна конструкция. От фирмата допълват, че проектът е одобрен от Министерството на културата и се изпълнява под авторски и строителен надзор, и инвеститорски контрол.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    23 6 Отговор
    Какво мога да напиша ...само едно - българска работа

    Коментиран от #6, #19

    21:38 29.09.2026

  • 2 Къв е тоя скоростен есенен ремонт???

    40 11 Отговор
    Измамя ще бутнат шипка под предлог за ремонт братя и сестри българи!
    Еничери

    Коментиран от #15

    21:41 29.09.2026

  • 3 Гробар

    29 10 Отговор
    Всичко е законно, всичко е под контрол, като мочата. Скоро фашистите от ппдб пак ще ядат торта.

    Коментиран от #10

    21:42 29.09.2026

  • 4 Да,бе

    48 8 Отговор
    Тия безродници тъй и не проумяха,че дори и без паметника Шипка е светиня и ще се посещава от българите,защото паметта е вечна за разлика от продажността...Пък те да се събират на Петрохан...

    21:43 29.09.2026

  • 5 Жалка държава

    31 3 Отговор
    Само в нашата територия може да се ремонтира паметник за три г. , за 15 мил.евра

    Коментиран от #20

    21:44 29.09.2026

  • 6 Гост

    32 5 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    Това не е работа те се опитват да бутнат паметника...

    21:44 29.09.2026

  • 7 комунетата

    18 4 Отговор
    разпродават и паметниците за вторични суровини следва самия народ

    21:44 29.09.2026

  • 8 Хм.....

    6 6 Отговор
    Нямат си работа и се занимават с глупости! А аз имам много работа, и нямам толкова време за приказки!

    21:44 29.09.2026

  • 9 Последния Софиянец

    18 5 Отговор
    Арестуваха хората на Шипка.Запрени са в конака в Казанлък.

    Коментиран от #26

    21:46 29.09.2026

  • 10 Европеец

    20 3 Отговор

    До коментар #3 от "Гробар":

    Абе прав си, ама аз съм турист, ходя с шапка с малко българско и руско знаме, е носяси и една дреновица да се подпирам, а може да се използва и за други работи.... Те ядоха торта, ама си мисля ,че е време за дреновищата...

    21:48 29.09.2026

  • 11 Дзак

    13 1 Отговор
    Да намери от блоковете, да не отидат на някой хотел или вила!

    Коментиран от #16

    21:50 29.09.2026

  • 12 глаголът СЪМ

    10 6 Отговор
    Простаците нямат свършване. Паметникът бил застрашен! Руснаците ще го разглобят! Всъщност украинците напук на руснаците - то едно също фактички! Всеки ден се измислят нови и нови абсурдни сценарии, само и само да се поддържа напрежението. Вместо да се гледат реалните проблеми на хората, непрекъснато се търсят поводи за скандали. В крайна сметка историята се превръща в евтина дъвка за политиканстване от която черпят полза имат псевдо интелектуалци и техните последователи.

    21:51 29.09.2026

  • 13 ДОКТОР

    2 3 Отговор
    Ами който има напрежение да вземе да се напъне в кенефа и да си облекчи напрежението.

    21:52 29.09.2026

  • 14 Име

    18 0 Отговор
    Като си помисля как ремонтираха жълтите павета, тук е много по трудно. Да запазят оригиналните каменни блокове, защото няма кой да изработи нови!

    Коментиран от #37

    21:53 29.09.2026

  • 15 Дякон Унуфрий Араллампиев

    20 4 Отговор

    До коментар #2 от "Къв е тоя скоростен есенен ремонт???":

    Подкопаха основите Целта е есенните дъждове да преоСЕГАНИЩОвлажнят терена и паметникът да падне Много хитър план Стълбището и околовръстният каменен насип играеха ролята на КОНТРАФОРС Сега нищо не държи паметника

    Коментиран от #22, #24

    21:54 29.09.2026

  • 16 Име

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дзак":

    Да номерират блоковете!

    21:54 29.09.2026

  • 17 Реалностите

    19 0 Отговор
    В България вече едни павета не могат да наредят камо ли тези каменни плочи и облицовки! Ще стане като ремонтите на жълтите павета, безкрайни некадърни ремонти на ремонтите, а част от паветата се озоваха в дворовете на богаташки къщи в Бояна и пр.
    Разбирам желанието да се реконструира и поправи, но за жалост вече няма майстори за това. С етническите меко казано фирми това не става, това е работа за майстори от поколения, а такива вече няма!
    По-добре да не го бяха пипали, ще издържи сигурно още 100 г отколкото цигански ремонти на ремонтите!

    21:55 29.09.2026

  • 18 Доста съмнително

    16 0 Отговор
    Защо трябва да ги извозват от върха, малко ли е мястото там? Къде ги извозват, къде ги складират? Някой заснел ли е кой блок, коя плоча къде й е мястото, маркирани ли са? Турчолята и кириякстефчовци променят историята и паметта на шепата български защитници и руските освободители. "О, Шипка" сега е нашето време да спасим България!

    21:56 29.09.2026

  • 19 Европеец

    18 3 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    Да ,българите сме интересен народ.... Затова П. Р. Славейков през 1875 година пише стихотворението /не народ ,а мърша/... А за тия протестиращите на Шипка само адмирации.... Това са истинските българи, а не като ония петрохУанци и фалшивите червени прогресисти....

    21:56 29.09.2026

  • 20 Соломон

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Жалка държава":

    Стойноста на ремонта е не е 15 милиона а 5

    21:57 29.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Дзак

    8 3 Отговор

    До коментар #15 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Това да не е Сен Тома! Паметника е на скала. Строи се отдолу нагоре. Би трябвало да се ремонтира отгоре надолу! Трябва да се знае кой носи отговорността!

    Коментиран от #38

    21:59 29.09.2026

  • 23 ДрайвингПлежър

    14 2 Отговор
    Браво хора!
    Който е наблизо да се включва! Не трябва да им се позволява да пипат светините!

    21:59 29.09.2026

  • 24 Соломон

    3 5 Отговор

    До коментар #15 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Голем си умник.Паметника се държи от плочите за да не падне

    22:00 29.09.2026

  • 25 Предизборно

    2 3 Отговор
    кудкудякане

    22:01 29.09.2026

  • 26 Европеец

    12 2 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Що се учудваш, какво да очакваш от българските еничари.... но Как се казваха по старите филми-на борба братя , вече не се търпи това 37-годишно потисничество на българския народ....

    22:01 29.09.2026

  • 27 Бай онзи

    14 1 Отговор
    Нарочно започват ремонт сега,за да не могат хората да се съберат на 3 март.Този ремонт не може да се извърши за 5 месеца ,и то при зимни условия.Защо не го започнаха в началото на април?????

    Коментиран от #33

    22:02 29.09.2026

  • 28 Свети Никола

    3 0 Отговор
    На 6 .12 отивате и правите молебен.

    22:04 29.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ДрайвингПлежър

    11 0 Отговор
    Как скоростен колега? Ще го влачат 3 години, така че празненствата по случай 150 годишнината да не се проведат там!!! Адска мръсотия ни сервират поредна!

    22:05 29.09.2026

  • 31 Отивам да играя хоро

    1 0 Отговор
    долу на паркинга с овчето кисело мляко!

    22:05 29.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Соломон

    5 2 Отговор

    До коментар #27 от "Бай онзи":

    Ремонта е започва по договор от 3 септември 26г и трябва да прикючи до края на август 29г

    Коментиран от #48

    22:06 29.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Артилерист

    13 3 Отговор
    Нищо чудно ремонта да завърши с "нова визия", че украинците, а не руската армия, са освободили България от турско робство. МОЧАстите са злобни, нагли и безскруполни...

    Коментиран от #39, #58

    22:08 29.09.2026

  • 36 Ми не знам как сте написали тия мнения

    6 0 Отговор
    Мен непрекъснато ме трият два пъти без всякаква причина комунистите.

    22:08 29.09.2026

  • 37 ДрайвингПлежър

    13 2 Отговор

    До коментар #14 от "Име":

    Извозват каменните блокове в незнайни посоки с камиони - по частни обекти!
    То дори няма кой да ги нареди отново, не само да изработи нови! Това ако не е престъпление към държавата - не знам кое!

    а Радев пак мълчи като пуяк!
    Така става като избират НАТОвски генералчета!

    Коментиран от #41

    22:09 29.09.2026

  • 38 Дякон Унуфрий Араллампиев

    11 0 Отговор

    До коментар #22 от "Дзак":

    Точно защото е на скала Като завали водата ще започне да пропива между камъните и паметникът ще тръгне Каменният насип играеше ролята и на КОНТРАФОРС И НА ДРЕНАЖ Замръзне ли тази вода зидовете ще се сцепят Можеше първо да одарят инжекции после да правят каквото искат

    22:11 29.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Резидента

    18 1 Отговор
    По случай 150г от Шипченската епопея и по случай 150г от освобождението на България паметника остава затворен.
    Добре ви изиграх, вдигах юмручето и виках мутри вън, исках лева, исках 3март да остане национален празник и сега съм баш мутрата на държавата, фрашкан с евраци, и ви прецаках да се събирате русофилите на Шипка.
    И рибар съм, и ловец съм, ама вие сте такива шарани, че с бастун мога да ви ловя.

    Коментиран от #46, #57

    22:11 29.09.2026

  • 41 факт

    14 2 Отговор

    До коментар #37 от "ДрайвингПлежър":

    Като видях колко полиция се изсипа тази вечер на Шипка, за да брани "реставраторите" от ромски произход, няма никакво съмнение, че парите за "ремонта" са поделени между старата и новата власт. Днес никой отговорен за ремонта не се появи на Шипка да обясни на хората какво се случва, отказва се да се дадат строителните книжа, полицията отказа да каже коя е фирмата - строител, няма надзор, а се оказа, че и вътре в костницата нещо се руши. 8 милиона евро са достатъчно добра причина продажници да "реставрират" Шипка така, както реставрираха ПСА.

    22:14 29.09.2026

  • 42 Първите две изтрити мнения

    4 1 Отговор
    Още сегае ще ги пратя на Румен Радев да видим защо бяха изтрити. Третото мнение беше естествена реакция на вашето безпардонно триене.

    Коментиран от #61

    22:15 29.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Много Известен Съветски Актьор

    7 5 Отговор
    Русофиляка Мунчо иска да бутне паметника, защото е построен по времето на Цар Борис III-ти и да го подмени с МОЧА, "по съвет" от Митрофанова.

    22:19 29.09.2026

  • 45 добре де

    7 5 Отговор
    не е ли ясно какво се случва? Всяка година, без изключение, на трети март българи се събират от всички крайща на България, развяват руското и самарското знаме и замерват политиците със снежни топки. Как тогава очаквате про.дажната власт да пази Шипка и как искате тя да не се стреми да заличи светинята? Имаме два останали символа, които бдят над българщината - Шипка и Рулския манастир. Шипка е на път да падне, а около Рилския манастир всяка години бушуват уж горски пожари. След Шипка сигурно и Рилския манастир ще изгори, за да изгубят инатливите българи всякаква закрила свише. Който не разбира това е наивник. Неслучайно ил.юминатите обръщат толкова голямо внимание на символите.

    22:22 29.09.2026

  • 46 .....

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Резидента":

    Ми Свети Никола покровителства Рибарите.

    22:22 29.09.2026

  • 47 Ами сега?

    7 1 Отговор
    На колко години е Хеопсовата пирамида и колко пъти досега е ремонтирана? На колко години е паметника Шипка (името е на паметника, а не на върха който е Свети Никола, Историческия връх Шипка на който са били сраженията е съседен) и колко пъти досега е ремонтиран?

    22:22 29.09.2026

  • 48 Пена

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Соломон":

    Аман вече, тва е Нептун.

    22:23 29.09.2026

  • 49 Е.С.

    11 0 Отговор
    Това не е реставрация, това е безобразие. Защо копоите на Румен Радев арестуваха доц. Георги Домов горе на Шипка?! Вървим към тиха диктатура!

    Коментиран от #53

    22:24 29.09.2026

  • 50 Орлин Алексиев vs Боре Канадеца

    6 0 Отговор
    Това е цената на тайните договорки клаузи с БОТАШ .
    Мунчо се оказа еничар на Турския интерес

    22:24 29.09.2026

  • 51 Маалата

    2 2 Отговор
    Има ли железу за тараш ? Тамам ще разчистим строителната площадка. Стягам каручката.

    22:25 29.09.2026

  • 52 Св. Никола

    3 2 Отговор
    Оставете хората да си правят предизборната кампания.

    22:25 29.09.2026

  • 53 Айде бе,

    5 1 Отговор

    До коментар #49 от "Е.С.":

    Изобщо не е тиха. Тихи масово са само гражданите защото не им пука за собсвеното бъдеще, а за бъдещето на партията на Радев.

    22:28 29.09.2026

  • 54 Санчо

    2 0 Отговор
    А пилонния патриот какво мисли по въпроса?

    22:28 29.09.2026

  • 55 Дик диверсанта

    1 2 Отговор
    Рос дебилите пак са ги хванали.

    22:29 29.09.2026

  • 56 Мнение

    0 3 Отговор
    Ай стига си съскала како. Ще се спукаш от злоба и завист. Обясниха ти за ракията и за паметника, ама ти да си лаеш.

    22:36 29.09.2026

  • 57 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Резидента":

    "40 Резидента

    120Отговор
    По случай 150г от Шипченската епопея и по случай 150г от освобождението на България паметника остава затворен.
    Добре ви изиграх, вдигах юмручето и виках мутри вън, исках лева, исках 3март да остане национален празник и сега съм баш мутрата на държавата, фрашкан с евраци, и ви прецаках да се събирате русофилите на Шипка.
    И рибар съм, и ловец съм, ама вие сте такива шарани, че с бастун мога да ви ловя.
    Коментиран от 46

    22:11 29.09.2026"

    😂ЕВАЛАТА, РЕЗИДЕНТ!!!
    10х6-балната от мен за най-якия коментар на 37-годишния ни неокомунистически преход!🤣👏👍👏👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝

    22:38 29.09.2026

  • 58 Дик диверсанта

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Артилерист":

    Уточнявам за рос дебилите 35 "Брянски" и 36 "Орловски" пехотни полкове, участвали в отбраната на Шипка са от състава на 9 пехотна дивизия със щаб в Кременчуг. Командир на 35 е Липински с полски произход, а на 36 е швед. Състава на двата полка е изцяло от украинци. Не отричам участието на руснаци във войната, но има огромна разлика между украинците и руснаците.

    22:39 29.09.2026

  • 59 сабаряй !

    0 0 Отговор
    сабаряй !

    22:40 29.09.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Първите две изтрити мнения":

    Продължавай да вярваш на Радев... Аз мислех да изпратя писмо да се спре това безобразие в рушенето на Шипка, но се отказах, защото не му вярвам... От малък знам, че на Димитров ден строителството спира, тия почна ли да ремонтират..... Чудя се дали Възраждане ще имат позиция по тоя ремонт, ако такова и не направят нещо да се спре това безобразие , ще загубят моя глас, Не че нещо зависи от него........

    22:42 29.09.2026

  • 62 оня с коня

    0 0 Отговор
    събаряйте Антинародното радево Правителство и да идва бат Бойко на власт за да анулира Законите им и да вкара БГ в правия път!

    22:43 29.09.2026

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