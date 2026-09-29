За социално напрежение и протести заради започналия ремонт на Паметника на свободата на връх Шипка съобщават от bTV. Протестиращи се събраха пред историческия монумент заради премахването на каменни плочи от стълбите и площадката, а вчера блокираха камион с каменни блокове.
След старта на ремонта и преместването на каменните плочи от стълбищата в социалните мрежи граждани изразиха опасения дали ще се запази автентичният облик на Паметника на свободата.
Вчера протестиращи блокираха камион с каменни плочи и не позволиха те да бъдат извозени от върха.
„В България реновирането, реконструкциите на културни паметници стават с булдозери, с тежка строителна техника. Видяхте на терен как стават реставрациите – това го няма по целия свят“, казва протестиращият Любомир Петков.
Недоволните настояват да се съхранят каменните елементи и автентичният вид на историческия монумент при ремонта.
„Човекът, който е реставрирал паметника „Шипка“, вчера се разплака“, казва Станислав Георгиев- също част от протеста.
От Националния парк-музей „Шипка – Бузлуджа“ са категорични, че демонтажът е предвиден в проекта и при реставрацията ще бъдат спазени всички изисквания.
„Облицовъчните плочи на стълбите и стъпалата по схема са номерирани, отделени, сортирани и подредени около Паметника на свободата. Задачата с това отстраняване е да решим проблема със слягането на тези стъпала. А облицовъчните части се намират на южната и източната страна на паметника и който е дошъл**,** ги е видял, подредени върху дървени греди“, посочва д-р Чавдар Ангелов, директор на парк-музей „Шипка – Бузлуджа“.
От фирмата – изпълнител заявиха за bTV, че демонтажът е наложителен, тъй като стълбищата са компрометирани с отворени фуги и слягвания.
Те уверяват, че всеки каменен елемент е номериран и ще бъде върнат обратно след изграждането на бетонна конструкция. От фирмата допълват, че проектът е одобрен от Министерството на културата и се изпълнява под авторски и строителен надзор, и инвеститорски контрол.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яшар
Коментиран от #6, #19
21:38 29.09.2026
2 Къв е тоя скоростен есенен ремонт???
Еничери
Коментиран от #15
21:41 29.09.2026
3 Гробар
Коментиран от #10
21:42 29.09.2026
4 Да,бе
21:43 29.09.2026
5 Жалка държава
Коментиран от #20
21:44 29.09.2026
6 Гост
До коментар #1 от "Яшар":Това не е работа те се опитват да бутнат паметника...
21:44 29.09.2026
7 комунетата
21:44 29.09.2026
8 Хм.....
21:44 29.09.2026
9 Последния Софиянец
Коментиран от #26
21:46 29.09.2026
10 Европеец
До коментар #3 от "Гробар":Абе прав си, ама аз съм турист, ходя с шапка с малко българско и руско знаме, е носяси и една дреновица да се подпирам, а може да се използва и за други работи.... Те ядоха торта, ама си мисля ,че е време за дреновищата...
21:48 29.09.2026
11 Дзак
Коментиран от #16
21:50 29.09.2026
12 глаголът СЪМ
21:51 29.09.2026
13 ДОКТОР
21:52 29.09.2026
14 Име
Коментиран от #37
21:53 29.09.2026
15 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #2 от "Къв е тоя скоростен есенен ремонт???":Подкопаха основите Целта е есенните дъждове да преоСЕГАНИЩОвлажнят терена и паметникът да падне Много хитър план Стълбището и околовръстният каменен насип играеха ролята на КОНТРАФОРС Сега нищо не държи паметника
Коментиран от #22, #24
21:54 29.09.2026
16 Име
До коментар #11 от "Дзак":Да номерират блоковете!
21:54 29.09.2026
17 Реалностите
Разбирам желанието да се реконструира и поправи, но за жалост вече няма майстори за това. С етническите меко казано фирми това не става, това е работа за майстори от поколения, а такива вече няма!
По-добре да не го бяха пипали, ще издържи сигурно още 100 г отколкото цигански ремонти на ремонтите!
21:55 29.09.2026
18 Доста съмнително
21:56 29.09.2026
19 Европеец
До коментар #1 от "Яшар":Да ,българите сме интересен народ.... Затова П. Р. Славейков през 1875 година пише стихотворението /не народ ,а мърша/... А за тия протестиращите на Шипка само адмирации.... Това са истинските българи, а не като ония петрохУанци и фалшивите червени прогресисти....
21:56 29.09.2026
20 Соломон
До коментар #5 от "Жалка държава":Стойноста на ремонта е не е 15 милиона а 5
21:57 29.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Дзак
До коментар #15 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Това да не е Сен Тома! Паметника е на скала. Строи се отдолу нагоре. Би трябвало да се ремонтира отгоре надолу! Трябва да се знае кой носи отговорността!
Коментиран от #38
21:59 29.09.2026
23 ДрайвингПлежър
Който е наблизо да се включва! Не трябва да им се позволява да пипат светините!
21:59 29.09.2026
24 Соломон
До коментар #15 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Голем си умник.Паметника се държи от плочите за да не падне
22:00 29.09.2026
25 Предизборно
22:01 29.09.2026
26 Европеец
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Що се учудваш, какво да очакваш от българските еничари.... но Как се казваха по старите филми-на борба братя , вече не се търпи това 37-годишно потисничество на българския народ....
22:01 29.09.2026
27 Бай онзи
Коментиран от #33
22:02 29.09.2026
28 Свети Никола
22:04 29.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ДрайвингПлежър
22:05 29.09.2026
31 Отивам да играя хоро
22:05 29.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Соломон
До коментар #27 от "Бай онзи":Ремонта е започва по договор от 3 септември 26г и трябва да прикючи до края на август 29г
Коментиран от #48
22:06 29.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Артилерист
Коментиран от #39, #58
22:08 29.09.2026
36 Ми не знам как сте написали тия мнения
22:08 29.09.2026
37 ДрайвингПлежър
До коментар #14 от "Име":Извозват каменните блокове в незнайни посоки с камиони - по частни обекти!
То дори няма кой да ги нареди отново, не само да изработи нови! Това ако не е престъпление към държавата - не знам кое!
а Радев пак мълчи като пуяк!
Така става като избират НАТОвски генералчета!
Коментиран от #41
22:09 29.09.2026
38 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #22 от "Дзак":Точно защото е на скала Като завали водата ще започне да пропива между камъните и паметникът ще тръгне Каменният насип играеше ролята и на КОНТРАФОРС И НА ДРЕНАЖ Замръзне ли тази вода зидовете ще се сцепят Можеше първо да одарят инжекции после да правят каквото искат
22:11 29.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Резидента
Добре ви изиграх, вдигах юмручето и виках мутри вън, исках лева, исках 3март да остане национален празник и сега съм баш мутрата на държавата, фрашкан с евраци, и ви прецаках да се събирате русофилите на Шипка.
И рибар съм, и ловец съм, ама вие сте такива шарани, че с бастун мога да ви ловя.
Коментиран от #46, #57
22:11 29.09.2026
41 факт
До коментар #37 от "ДрайвингПлежър":Като видях колко полиция се изсипа тази вечер на Шипка, за да брани "реставраторите" от ромски произход, няма никакво съмнение, че парите за "ремонта" са поделени между старата и новата власт. Днес никой отговорен за ремонта не се появи на Шипка да обясни на хората какво се случва, отказва се да се дадат строителните книжа, полицията отказа да каже коя е фирмата - строител, няма надзор, а се оказа, че и вътре в костницата нещо се руши. 8 милиона евро са достатъчно добра причина продажници да "реставрират" Шипка така, както реставрираха ПСА.
22:14 29.09.2026
42 Първите две изтрити мнения
Коментиран от #61
22:15 29.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Много Известен Съветски Актьор
22:19 29.09.2026
45 добре де
22:22 29.09.2026
46 .....
До коментар #40 от "Резидента":Ми Свети Никола покровителства Рибарите.
22:22 29.09.2026
47 Ами сега?
22:22 29.09.2026
48 Пена
До коментар #33 от "Соломон":Аман вече, тва е Нептун.
22:23 29.09.2026
49 Е.С.
Коментиран от #53
22:24 29.09.2026
50 Орлин Алексиев vs Боре Канадеца
Мунчо се оказа еничар на Турския интерес
22:24 29.09.2026
51 Маалата
22:25 29.09.2026
52 Св. Никола
22:25 29.09.2026
53 Айде бе,
До коментар #49 от "Е.С.":Изобщо не е тиха. Тихи масово са само гражданите защото не им пука за собсвеното бъдеще, а за бъдещето на партията на Радев.
22:28 29.09.2026
54 Санчо
22:28 29.09.2026
55 Дик диверсанта
22:29 29.09.2026
56 Мнение
22:36 29.09.2026
57 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷
До коментар #40 от "Резидента":"40 Резидента
120Отговор
По случай 150г от Шипченската епопея и по случай 150г от освобождението на България паметника остава затворен.
Добре ви изиграх, вдигах юмручето и виках мутри вън, исках лева, исках 3март да остане национален празник и сега съм баш мутрата на държавата, фрашкан с евраци, и ви прецаках да се събирате русофилите на Шипка.
И рибар съм, и ловец съм, ама вие сте такива шарани, че с бастун мога да ви ловя.
Коментиран от 46
22:11 29.09.2026"
😂ЕВАЛАТА, РЕЗИДЕНТ!!!
10х6-балната от мен за най-якия коментар на 37-годишния ни неокомунистически преход!🤣👏👍👏👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
22:38 29.09.2026
58 Дик диверсанта
До коментар #35 от "Артилерист":Уточнявам за рос дебилите 35 "Брянски" и 36 "Орловски" пехотни полкове, участвали в отбраната на Шипка са от състава на 9 пехотна дивизия със щаб в Кременчуг. Командир на 35 е Липински с полски произход, а на 36 е швед. Състава на двата полка е изцяло от украинци. Не отричам участието на руснаци във войната, но има огромна разлика между украинците и руснаците.
22:39 29.09.2026
59 сабаряй !
22:40 29.09.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Европеец
До коментар #42 от "Първите две изтрити мнения":Продължавай да вярваш на Радев... Аз мислех да изпратя писмо да се спре това безобразие в рушенето на Шипка, но се отказах, защото не му вярвам... От малък знам, че на Димитров ден строителството спира, тия почна ли да ремонтират..... Чудя се дали Възраждане ще имат позиция по тоя ремонт, ако такова и не направят нещо да се спре това безобразие , ще загубят моя глас, Не че нещо зависи от него........
22:42 29.09.2026
62 оня с коня
22:43 29.09.2026