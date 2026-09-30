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Емилиян Георгиев става заместник-кмет по „Обществено строителство“ в Столична община

Емилиян Георгиев става заместник-кмет по „Обществено строителство“ в Столична община

30 Септември, 2026 10:32 318 5

  • емилиян георгиев-
  • обществено строителство-
  • столична община

Той наследява Никола Лютов

Емилиян Георгиев става заместник-кмет по „Обществено строителство“ в Столична община - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Емилиян Георгиев става заместник-кмет по направление „Обществено строителство“ в Столична община. Той наследява Никола Лютов в момент, в който голяма част от подготвените през последните години инфраструктурни проекти преминават към изпълнение. Основната задача в следващия етап е ускореното придвижване и изпълнение на проектите от инвестиционната програма на София.

Георгиев е дългогодишен ръководител в Столична община и в момента е директор на дирекция „Поддръжка на транспортната инфраструктура“. Той поема ресора в момент, в който София започва реализацията на една от най-мащабните инвестиционни програми в историята си.

Изборът му поставя фокус върху приемствеността и ускореното придвижване на проектите от подготовка към реално строителство, като се запазват натрупаната експертиза и познаването на проектите в администрацията.

Кметът Васил Терзиев ще бъде лично ангажиран с реализацията на инвестиционната програма и координацията между направленията, които участват в нея. Програмата осигурява възможност за до 367 млн. евро инвестиционно финансиране за ключова инфраструктура на София. Тя обхваща липсващи участъци от основната пътна мрежа, реконструкция на ключови улици и булеварди, транспортни възли, релсов път, пешеходна и велосипедна инфраструктура.


София / България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Що така ?!

    2 0 Отговор
    Ндаа , във ФАКТИ никой не може да напише абсолютно нищо против Васил Терзиев /трие се мигновено/ !!! Що така ?!

    Коментиран от #5

    10:52 30.09.2026

  • 5 пословици и поговорки

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Що така ?!":

    Щото Петроханец - Петроханецу , око не вади !

    10:54 30.09.2026

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