Емилиян Георгиев става заместник-кмет по „Обществено строителство“ в Столична община

Емилиян Георгиев става заместник-кмет по направление „Обществено строителство“ в Столична община. Той наследява Никола Лютов в момент, в който голяма част от подготвените през последните години инфраструктурни проекти преминават към изпълнение. Основната задача в следващия етап е ускореното придвижване и изпълнение на проектите от инвестиционната програма на София.

Георгиев е дългогодишен ръководител в Столична община и в момента е директор на дирекция „Поддръжка на транспортната инфраструктура“. Той поема ресора в момент, в който София започва реализацията на една от най-мащабните инвестиционни програми в историята си.

Изборът му поставя фокус върху приемствеността и ускореното придвижване на проектите от подготовка към реално строителство, като се запазват натрупаната експертиза и познаването на проектите в администрацията.

Кметът Васил Терзиев ще бъде лично ангажиран с реализацията на инвестиционната програма и координацията между направленията, които участват в нея. Програмата осигурява възможност за до 367 млн. евро инвестиционно финансиране за ключова инфраструктура на София. Тя обхваща липсващи участъци от основната пътна мрежа, реконструкция на ключови улици и булеварди, транспортни възли, релсов път, пешеходна и велосипедна инфраструктура.