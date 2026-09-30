Deep Purple напълни „Арена 8888 София“

Deep Purple изнесе концерт пред пълна „Арена 8888 София“, като представи песни от повече от пет десетилетия на сцената. Шоуто беше седмото гостуване на британската група в София и 11-ото ѝ участие в България.

Фронтменът Иън Гилън разговаря с публиката между изпълненията. Преди песента „Mitzi Dupree“ той разказа за среща със стюардеса на име Мици по време на полет. Когато го попитала с какво се занимава, Гилън отговорил, че пее в група. След въпроса коя е групата той се пошегувал: „Black Sabbath“.

Саймън Макбрайд е най-новото попълнение

Китаристът Саймън Макбрайд е част от състава на Deep Purple от 2022 г., когато заема мястото на Стив Морс. Промяната беше коментирана и от почитател преди концерта: „Новият китарист е много добър и придава малко по-различно и ново звучене, въпреки че ние от старото поколение искаме да чуваме старите песни“.

Иън Гилън представи клавириста Дон Еъри като „маестрото“. В соловото си изпълнение Еъри включи българския химн „Мила Родино“, което предизвика силна реакция в залата, както и рапсодия „Вардар“ на Панчо Владигеров.

Песни, преминали през поколения

След концерта почитатели разказаха, че си тръгват от залата заредени от преживяното. „Динозаврите на музикалната сцена нямат стойност. Те са безценни“, каза един от тях. Друг сподели: „На първия концерт се разплаках, като видях Гилън. Просто съм израснал с песните на Пърпъл“.

Историите за първата среща с музиката на групата показаха разликата между поколенията. Един от по-младите фенове разказа, че за първи път е чул „Smoke on the Water“ като мелодия на телефон „Нокиа“, а други си спомниха за 70-те години, когато албумите са пристигали чрез хора, пътували в чужбина, и са били презаписвани и споделяни.

Deep Purple е създадена във Великобритания през 1968 г. и е сред групите, свързвани с развитието на хардрока в началото на 70-те години. Сред най-разпознаваемите ѝ албуми е „Machine Head“ от 1972 г., в който са включени „Highway Star“, „Lazy“, „Space Truckin“ и „Smoke on the Water“.

„Smoke on the Water“ е вдъхновена от пожар в казино в Монтрьо през декември 1971 г. Deep Purple се намира в швейцарския град, за да записва „Machine Head“, когато по време на концерт на Франк Запа и The Mothers of Invention избухва пожар. Димът над Женевското езеро дава заглавието на песента.

Иън Пейс остава единственият музикант, участвал във всички състави на групата. След концерта в София европейската част от турнето „Splat!“ продължава на 1 октомври в Клуж-Напока, Румъния.

Източници: БТА