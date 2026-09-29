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Първият дипломат на Москва: Европа води война срещу Русия и в това няма никакво съмнение
  Тема: Украйна

Първият дипломат на Москва: Европа води война срещу Русия и в това няма никакво съмнение

29 Септември, 2026 16:46 1 142 116

  • русия-
  • украйна-
  • сергей лавров-
  • нато-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Дали ще има следващи разговори, зависи до голяма степен от Кремъл, заяви преди дни германският външен министър Йохан Вадефул, след като се срещна с руския си колега Сергей Лавров в Ню Йорк

Първият дипломат на Москва: Европа води война срещу Русия и в това няма никакво съмнение - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров заяви днес в отговор на въпрос на британски журналист за обвиненията на Запада, че Москва води хибридна война срещу европейските държави, че всъщност Европа е тази, която воюва с Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Имате предвид това, че унищожаваме дронове и ракети, които Великобритания и континентална Европа доставят на Украйна, и с които тя ни обстрелва? Това ли имате предвид?", попита Лавров журналиста, който отговори положително.

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"Ако признавате, че с вашето оръжие нанасят удари по нас, а ние сваляме тези оръжия - наричайте го както си искате. Това обаче, че става дума за война, която Европа води срещу нас, не предизвиква у мен никакво съмнение. Ние отдавна говорим за това", отбеляза руският външен министър.

Дали ще има следващи разговори, зависи до голяма степен от Русия, заяви преди дни германският външен министър Йохан Вадефул, след като се срещна с руския си колега Сергей Лавров в Ню Йорк, предаде ДПА.

Срещата се състоя в кулоарите на Общото събрание на ООН и бе първата им двустранна среща от началото на войната в Украйна през 2022 г. Разговорът продължи малко повече от 20 минути и завърши с ръкостискане между двамата министри.

Лавров заяви, че не вижда напредък след разговорите с Вадефул. Той каза, че не е "чул нищо по-различно" от това, което Берлин заявява публично всеки ден. Руският министър отбеляза, че Германия е поискала срещата вчера, "в последния момент". По думите му разговорът е оставил у него "впечатлението, че има скрито послание: "Дойдох при теб, проявих снизхождение към теб".

Лавров заяви пред ДПА, че е останал с впечатлението, че Вадефул е очаквал Русия да направи отстъпки по въпросите за Украйна и корабоплаването в Черно море в замяна на срещата.

От своя страна Вадефул заяви, че след разговора с Лавров остават дълбоки разногласия относно усилията за прекратяване на войната в Украйна. "Беше интензивен разговор. Разбира се, не постигнахме съгласие по ключови въпроси", каза министърът. Той обясни, че е "предложил деескалация, особено по отношение на ситуацията в Украйна, но това не е срещнало разбиране".

Германският министър подчерта, че за него е било важно ясно да заяви, че Берлин "не приема действия като инцидента с дрон в Лайпциг и че това е ескалация, която е недопустима". Той добави, че е предупредил Русия да не продължава по този път. "Можем да се защитим, можем да отстоим позициите си и ще го направим", заяви Вадефул.

Германското правителство държи Русия отговорна за инцидента с невзривен дрон, носещ експлозиви, на летището в Лайпциг. Москва отхвърля всякаква отговорност за случилото се.

"Ако Русия е готова за конструктивен диалог и най-вече, ако е готова да спре войната срещу Украйна, тогава преговорите със сигурност ще бъдат възможни", заяви Вадефул.

Той каза, че много от колегите му са го призовали да остане отворен за разговори с Русия, като са изтъкнали, че "в даден момент преките преговори трябва да бъдат възобновени". Вадефул подчерта също, че не иска европейците да оставят всички контакти с Русия изцяло в ръцете на САЩ.

Според него между позициите на Берлин и Москва има категорични различия, "но и те трябва да бъдат обсъждани", тъй като "дори по време на Студената война диалогът не е прекъсвал". "Сметнах, че в този момент е правилно да потърся първа възможност за обмен на мнения", каза той.

Вадефул отбеляза, че принципът Украйна да не бъде обсъждана без участието на самата страна остава в сила. "Аз не преговарям за Украйна. Това е задача на самите украинци. Призовавам Русия да разговаря с Украйна", заяви германският външен министър.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смър на укроидите, еврастите, атлантидит

    25 12 Отговор
    и евридите. Тричане през врата със струна от пияно в Белене

    16:48 29.09.2026

  • 2 Пламен

    13 26 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    Коментиран от #16, #98

    16:51 29.09.2026

  • 3 Сандо

    17 9 Отговор
    Това даже и козячетата го знаят и се надяват укрите да победят за да им се размине неособено дългия живот на фронта.Вероятността обаче да останат излъгани е твърде голяма,така че - дръжте се козячета,идва и вашия ред!

    16:52 29.09.2026

  • 4 не може да бъде

    22 9 Отговор
    Все пак не бива да се забравя че Русия е превземала Берлин 2 пъти и СССР -1 път !?!?

    Коментиран от #28, #45, #116

    16:53 29.09.2026

  • 5 Дий , конче

    5 7 Отговор
    Дий ...

    16:53 29.09.2026

  • 6 Ами

    13 12 Отговор
    така и не стана ясно каква точно е връзката на Германия с Украйна. Германия има 16 провинции и Украйна не е една от тях. Как точно да тълкуват руснаците участието на правителствата на Германия в тази война?

    16:53 29.09.2026

  • 7 Няма

    7 19 Отговор
    Няма естествено съмнение за тоя катър шизо и шизофренната кремълска камарила. Ма как иначе! Так така.

    16:54 29.09.2026

  • 8 Сатана Z

    16 7 Отговор
    Европеидите не крият,че водят война против Русия и затова се запасяват с газ за през зимата.

    Коментиран от #38

    16:55 29.09.2026

  • 9 Защо

    10 3 Отговор
    не фърляте Сармата?

    16:56 29.09.2026

  • 10 Град Козлодуй

    15 5 Отговор
    ВОЙНА НА ЕВРОПА СРЕЩУ РУСИЯ..ДО ПОСЛЕДНИЯТ УКРАЙНЕЦ!

    Коментиран от #35

    16:57 29.09.2026

  • 11 ХоХоХо

    7 21 Отговор
    Руските ботуши са в Украйна, а Европа води война с Русия. На тия ушанките им пречат да чуват. Толкова наглост, че повече само Баце и Шиши могат. Европа си стоеше тихо и мирно и никой нямаше намерение за война. Дори беше забравила да се въоръжава. Нямаше нито ракети, нито самолети като хората. Но Путин реши да прави империя и накара Европа да се постресне. Ами кой е луд да чака руснак в двора си. Уж нямаше да нападат Украйна, а след три дни я нагазиха. Дядката Лавров тотално е изкукал! Да не би Европа да плаши Русия с ядрени ракети. Пиянката Медведев всеки ден плаши, че ще стреля. Да си би мирно стояло, не би чудо видяло!

    Коментиран от #15, #21

    16:57 29.09.2026

  • 12 Хаха

    14 4 Отговор
    Това е все едно Белгия и Франция да започнат война помежду си, а руснаците да изберат една от двете страни и да вземат участие във войната. Нали първо ще излезе въпрос защо въобще участват, във война между държави, с които нямат дори и обща граница.
    Та в тази позиция е и Германия, която ръководи и насочва блока ЕС.

    16:58 29.09.2026

  • 13 Шорт

    6 1 Отговор
    Бийй да те уважават! Е.В.И ДА СЕ РАЗМНОЖАВАШ!

    16:59 29.09.2026

  • 14 Демек

    5 5 Отговор
    щерка му воюва с Русия!Кабарва,тоже!

    Коментиран от #22

    16:59 29.09.2026

  • 15 Да де

    12 3 Отговор

    До коментар #11 от "ХоХоХо":

    Обаче нали руските ботуши са в Украйна, не в "Европа". Защо ЕС участва във войната тогава.

    Коментиран от #18, #19

    17:00 29.09.2026

  • 16 Соломон

    9 18 Отговор

    До коментар #2 от "Пламен":

    Руската наглост и арогантност е да влезат в чужда страна представяйкиго като защита.А когато нападната страна отговори.Това е тероризъм

    Коментиран от #80

    17:00 29.09.2026

  • 17 нннн

    12 2 Отговор
    Не разбирам защо първо трябва да спре войната у после да се преговаря. Преговорите може да се водят в друга държава - далече от фронта.

    17:01 29.09.2026

  • 18 А корейците

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Да де":

    защо?

    17:02 29.09.2026

  • 19 Соломон

    5 11 Отговор

    До коментар #15 от "Да де":

    ЕС не участва във войната.ЕС помага на Украйна да се справи със Русия която я нападна

    Коментиран от #23, #30

    17:02 29.09.2026

  • 20 Ама те

    12 4 Отговор
    юдеите и американците наскоро нападнаха Иран. Защо Германия не се намеси на страната на Иран, като нападната държава? Хм ?

    17:03 29.09.2026

  • 21 Град Козлодуй

    12 5 Отговор

    До коментар #11 от "ХоХоХо":

    ЛОЛЬО КОЙ ГОРЕШЕ ЖИВИ ХОРАТА. И ИЗБИВАШЕ РУСНАЦИТЕ В ДОНБАС?КОЙ ВЗРИВЯВЯШЕ ГАЗОВИТЕ ПОТОЦИ?

    Коментиран от #24, #43

    17:03 29.09.2026

  • 22 Запада

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "Демек":

    и на Русия помага с компоненти за дронове и ракети!

    17:05 29.09.2026

  • 23 Хаха

    11 4 Отговор

    До коментар #19 от "Соломон":

    Международното право не познава такъв институт като някой да "помага" във война. Има няколко конвенции по въпросите за войната и по въпроса за военния неутралитет. Германия не е неутрална държава в този конфликт и следователно е страна в конфликта.

    Коментиран от #25, #31, #95

    17:06 29.09.2026

  • 24 Соломон

    5 12 Отговор

    До коментар #21 от "Град Козлодуй":

    Тези дето изгоряха бяха руски нацисти които предитова скандираха Одеса руский город.И изгоряха от собствените си коктейли.

    17:06 29.09.2026

  • 25 Соломон

    6 10 Отговор

    До коментар #23 от "Хаха":

    Не ми цитирай международното право.То също не признава навлизането в чужда суверенна държава за да я заграбиш

    Коментиран от #71

    17:08 29.09.2026

  • 26 Нагъл кон

    7 14 Отговор
    Е вие кремълските нацисти не се спряхте да "АсвАбАждавате" и присъединявате територии от суверени държави.То не беше Молдова, Грузия два пъти, Украйна Крим, ама ви стори малко и искахте зяла Екрайна.Ако не помагаме на Украйна следващите щяха,да бъдат Прибалтика, а след това за радост на мизерните ганьовски копейки и целият бивш соц.конц.лагер.
    Ще помагаме защото нормалните хора не искат да видят мизерен руски ботуш и назначен от тях някакъв Костя за минимум 27г.несменяем диктатор.
    Този филм сме го гледали на 9.9.44г.и последвалата 45г. окупация .Най проЗЗЗтите и неграмотни същества ни управляваха.

    17:09 29.09.2026

  • 27 Какъв дипломат

    7 4 Отговор
    плаши с бомби и ракети?

    17:09 29.09.2026

  • 28 ооооо

    6 9 Отговор

    До коментар #4 от "не може да бъде":

    Ако не са били съюзническите армии, рушнаците щаха да видят Берлин, ама друг път.

    17:09 29.09.2026

  • 29 стоян

    4 7 Отговор
    другаре путинофили тия слова от коня са за крепостните и за вас - а ние видяхме че мюслюманската федерация от 22 републики с кумунистите от северна кореа и иранските брадати кумунисти не започнаха войната срещу Европа

    17:09 29.09.2026

  • 30 Устава

    7 4 Отговор

    До коментар #19 от "Соломон":

    на ООН е категоричен. Конфликтите се разрешават по мирен път (чрез преговори), не с включването във войната на едната от двете страни в конфликта.
    Германия и нейните протекторати в ЕС избраха да участват и да задълбочават, вместо да облекчат този конфликт.
    Но защо не сториха същото и с Иран. Или с палестинците, които също бяха нападнати?

    Коментиран от #33

    17:11 29.09.2026

  • 31 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ ГЕРМАНСКА

    5 3 Отговор

    До коментар #23 от "Хаха":

    Дали германска армия са бие за Украйна.

    17:11 29.09.2026

  • 32 Стоянчо Пуканката

    5 4 Отговор
    Тя войната на Европа-та срещу Русия не е спирала от 1807г, когато руснаците разкостиха шведската империйка...

    Вече е ясно че сблъсък САЩ - Русия ще има, но който удари пръв ще има предимство. Затова Кремъл трябва да престане да тупка топката и да започва да раздава шамари. Рижавите инцести от мъгливото островче първи трябва да опитат честитка, наименувана "от Русия с любов". А укрите въобще, ама въобще не трябва да се жалят- те просто са разходен материал.







    не трябва да ги жалят - те са разходен материал...

    Коментиран от #36

    17:13 29.09.2026

  • 33 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "Устава":

    Кажи го на Путин, че конфликтите са решават по мирен път.

    17:13 29.09.2026

  • 34 Просто е

    5 2 Отговор
    Германия предизвика този конфликт съвсем съзнателно и подмолно и побърза да вземе страна в него още в самото начало.
    Руснаците разбират това добре. И това казва и външния им министър. След като искат война с руснаците, навярно ще получат такава.

    Коментиран от #39

    17:14 29.09.2026

  • 35 стоян

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Град Козлодуй":

    До 10 ком - другар ти украинец ли си че си толкова загрижен за тях - ами не е зле за нас и европейците- с чужди ръце да убиеш врага си

    17:14 29.09.2026

  • 36 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 4 Отговор

    До коментар #32 от "Стоянчо Пуканката":

    Този "разходен материал" спука от бомбене Путин....

    Коментиран от #110

    17:14 29.09.2026

  • 37 точка

    5 1 Отговор
    Така е, за запада е Снизхождение/ с дълбоко презрение/ да разговаря с Русия. Освен капитулация , те не искат нищо друго. И особено тезата че се Защитавали !!!!! Гати и гаднярите— нито един Руски куршум, Танк, БТР, Самолет, Дрон, Ракета не паднал в запада!!!!!!! Докато Западни танкове, самолети, ракети, дронове са унищожавани в Русия. За снаряди и патрони , да не говорим. Има нещо дълбоко сбъркано в цялата работа.

    Коментиран от #40

    17:14 29.09.2026

  • 38 сатанинска рус

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    На ватенките все вълната им пречи. Все другите са виновни. За всяка глупост която направят обвиняват други.Невинни душици.Много лесно измъкване.

    17:15 29.09.2026

  • 39 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 5 Отговор

    До коментар #34 от "Просто е":

    И как Германия предизвика тоя конфликт, че нещо не са разбра.

    Коментиран от #46

    17:15 29.09.2026

  • 40 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 2 Отговор

    До коментар #37 от "точка":

    То и руско оръжие са унищожава по целия свят в разни конфликти.
    Значи ли че Русия е във война със СВЕТА.

    17:17 29.09.2026

  • 41 Американосите

    2 2 Отговор
    се усетиха навреме накъде ги бутат ойро фашистите и се оттеглиха навремеот този конфликт.
    Европейците от своя страна заложиха всичко на тази война с руснаците..

    Коментиран от #44

    17:17 29.09.2026

  • 42 Наглост Лаврова без край

    5 4 Отговор
    Абе, този дъртак, дето мутрата му силно прилича на булдог, няма ли най-после да затвори мръсната си уста, от която вони на комунизъм и сибирски лагери на смъртта? Добре ба, дъртако Лавров, добре! А няма ли най-после лудият Ким Чен Ун да престане да ви изпраща десетки хиляди нещастници във вид на пушечно месо, понеже вашето вече е на привършване, а и няколко милиона млади руснаци избягаха, за да не ги изпратите на фронта, кэъдето продължителността на живота им е няколко часа? Така де, защо Северна Корея участва във войната, която вие, кремълските дъртаци водите с Украйна? Ами, много ясно, че в такъв случай не само Европа, но и Щатите, и други държави ще подкрепят славния ,горд, достоен украински народ, който вече пета година ви даав такъв отпор, че всички ковчези в Русията ви свършиха!

    17:19 29.09.2026

  • 43 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "Град Козлодуй":

    Що преди 2014г бе тихо и мирно в Донбас.
    После дойдоха паравоенните на Путин и патакламата стана.

    17:19 29.09.2026

  • 44 Щатско оръжие избива руснаци

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Американосите":

    На това оттегляне ли му викаш на САЩ.

    17:20 29.09.2026

  • 45 Истанбул

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "не може да бъде":

    защо не е превземала,от над 10 опита?

    17:21 29.09.2026

  • 46 Като

    7 1 Отговор

    До коментар #39 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    провокира преврата в Киев през 2014г. После въоръжава превратаджиите да избиват съгражданите си в Донбас. Като лъга в Минск докато надъхваше и въоръжавсше киевската хунта.

    Коментиран от #51

    17:21 29.09.2026

  • 47 този

    5 2 Отговор
    дрон..и взрив на тръби Северен поток 1 и 2..някой иска драсне клечка яко. със сигурност следи не водят към Москва..А пък Германия с какво може да отговори..и тя ще чака някой да задейства един златен член 5..и дакато той се събуди..

    Коментиран от #59

    17:22 29.09.2026

  • 48 САЩ

    3 1 Отговор
    нямат никакво намерение да защитават евро фитките при евентуален сблъсък с руснаците. Беше им казано много пъти.

    Коментиран от #56

    17:23 29.09.2026

  • 49 Стоянчо Пуканката

    4 1 Отговор
    Европа-та ще имплодира отвътре - като цистерна с вакуум ще се спихне. Демографски до 10-тина години белите ще са 50-55%.мах. Ако "Старата госпожа" (която от години проявява сериозни признаци на склероза) разчитат на индуси, пакита, негри, турци и араби да са държавнотворен етнос - ами да им е честито на европците... затова Русия им гледа от страни сеира и им се присмива...

    Коментиран от #53, #62

    17:25 29.09.2026

  • 50 Какви

    1 1 Отговор
    точно се падат украинците на германците не стана ясно. Какво точно го свързва тези два народа ?

    17:25 29.09.2026

  • 51 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 3 Отговор

    До коментар #46 от "Като":

    Майдана си е работа на Украйна, не на Германия или Русия
    Що Путин не спря "провокирания" от Германия "преврат" в Украйна....явно бе БЕЗПОМОЩЕН.

    17:25 29.09.2026

  • 52 Та кой,викаш,

    1 3 Отговор
    Я почна тая война бре,мрашляк руски?

    Коментиран от #63

    17:26 29.09.2026

  • 53 Нема...ЩЕ

    0 2 Отговор

    До коментар #49 от "Стоянчо Пуканката":

    Имплодира СССР и СОЦА.....

    17:26 29.09.2026

  • 54 Тити

    2 3 Отговор
    Лавров е боклук от класата.

    17:27 29.09.2026

  • 55 Добре

    2 0 Отговор
    САЩ нападна Либия през 2011 година, защо Германия не се намеси във войната в защита на либийците

    Коментиран от #57, #60

    17:27 29.09.2026

  • 56 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 3 Отговор

    До коментар #48 от "САЩ":

    Щатско оръжие избива РУСНАЦИ
    САЩ трупат дебели пачки.
    Тва малко ли е ....засега.

    17:28 29.09.2026

  • 57 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "Добре":

    Кога след ВСВ Германия е участвала в международни конфликти.

    17:29 29.09.2026

  • 58 Фарук

    1 1 Отговор
    В Русия се е разбил военен самолет. По предварителни данни на борда е имало 7 военни, трима са при Кобзон, а четирима са на половината път към него. Падането е станало в Амурска област.
    Според руски източници се е разбил стратегически бомбардировач Ту-95МС. Вечевече 6 военни са при Кобзон още 2
    Обновена! Fighterbomber са починали в болницата

    17:29 29.09.2026

  • 59 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "този":

    Чакаме някой да нападне НАТО и Германия
    Ако му стиска де.

    17:30 29.09.2026

  • 60 Ще помага

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Добре":

    на Русия,ако САЩ я нападнат!

    17:31 29.09.2026

  • 61 руски десидент

    2 1 Отговор
    Кон ойде си Расия,ама тебе какво ти пука нал си арменец.

    17:33 29.09.2026

  • 62 Много пуканки

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "Стоянчо Пуканката":

    ядеш!

    17:33 29.09.2026

  • 63 Е как

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "Та кой,викаш,":

    кой.. Германия и нейните васали в ЕС.
    Те финансираха марионетния режим в Киев, който избиваше своите руско говорящи сънародници в Донбас в продължение на цели 8 години. Те им обещаваха светло бъдеще и ", членство" и ги въоръжаваха. Те им писаха дискриминационните закони и ги настройваха срещу руснаците. Те предизвикваха управляващите в Кремъл цели осем години

    17:34 29.09.2026

  • 64 Вангелия Гущерова

    1 2 Отговор
    СССР ке се сабере коги изплува крайцера Москва да се бие със самолетоносачите

    17:34 29.09.2026

  • 65 Стоянчо Пуканката

    4 1 Отговор
    Европците нямат нито карти (по терминологията на бай Дончо), нито топки, нито ресурси, нито енергия да се закачат с Русия. Нямат и войници (освен ако ония разнежено-лакирани европски джендърчета могат да се нарекат войници), а от известно време насам и оръжия (блатото, наречено "Украйна" им погълна де що имаха някаква качествена военна техника). Но се опитват, завалиите, на гол тубак чефте пищови да препасят...

    17:35 29.09.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Европейците

    2 2 Отговор
    Съзнателно дразнеха Русия като обещавах а щ членство на Украйна в НАТО. Даваха им пари и ги насърчаваха вгеноцида им срещу жителите на Донбас.

    Коментиран от #68, #72

    17:36 29.09.2026

  • 68 Какво и пречи

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "Европейците":

    на Русия,Украйна да е в НАТО?

    Коментиран от #78, #83

    17:37 29.09.2026

  • 69 Украйна

    2 0 Отговор
    е единствената надежда на германците. Сами не могат да водят война срещу руснаците.

    17:37 29.09.2026

  • 70 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 2 Отговор
    Евраста каза да се намаляло потреблението на газ и ток, нафта нямат па щяло да напада Русия, смешници отвсякъде.

    Коментиран от #79

    17:38 29.09.2026

  • 71 Стенли

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Соломон":

    Ха че по твоята логика и фащ са агресор в Иран 🤔

    Коментиран от #75

    17:38 29.09.2026

  • 72 За геноцида

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "Европейците":

    в Чечня и Абхазия,някой бърка ли се?

    17:38 29.09.2026

  • 73 Хм...

    1 2 Отговор
    Не, Европа помага на жертва на агресия и в това няма никакво съмнение!

    Коментиран от #81

    17:39 29.09.2026

  • 74 Розовото пони зеля

    2 1 Отговор
    Във войната НАТОто - Русия всичко укренско е НАТОвско, оръжие, техника, пари, логистика и квото се сетиш, само месото са укри.

    Коментиран от #77, #87

    17:39 29.09.2026

  • 75 Американски войници

    3 1 Отговор

    До коментар #71 от "Стенли":

    в Иран няма!

    17:39 29.09.2026

  • 76 я по кротко!

    4 3 Отговор
    А имаше ли съмнение, че още 2014 г. Русия на своя глава и без никаква дипломация тръгна да провокира изостряне на отношенията анексирайки Крим, а през 2022 тръгна да воюва точно с Европа и НАТО? Ако още тогава е мислено нещо друго значи Русия ще си получи точно това което сама си е търсила, за да се научи да мисли правилно предварително, а не след като се обърне каруцата.

    Коментиран от #88

    17:40 29.09.2026

  • 77 А салама

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Розовото пони зеля":

    руски!

    17:40 29.09.2026

  • 78 НАТО

    1 3 Отговор

    До коментар #68 от "Какво и пречи":

    Застрашава сигурността на руснаците. В официалните документи на НАТО Русия е посочена като основна заплаха за западния свят и "ценностите". НАТО не е някакъв голф клуб с членски внос, за да не им пука на тези в Кремъл.

    Коментиран от #94

    17:40 29.09.2026

  • 79 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор

    До коментар #70 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    То па в Русия и гориво нема.
    Ша нападат запада....

    Коментиран от #85

    17:41 29.09.2026

  • 80 Ротшилд

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Соломон":

    Много са нагли руснаците. Какво правят в нашата независима Украйна? За която похарчихме $5 млрд за метеж ахахаха

    Коментиран от #89, #97

    17:41 29.09.2026

  • 81 Розовото пони зеля

    2 1 Отговор

    До коментар #73 от "Хм...":

    Да де, само дето европа си предизвика жертва, въоръжи я и я насъска срещу Русия, а е сега жертва хахахаха, майтап си правиш нали, не мое а си толкова кух.

    Коментиран от #86

    17:41 29.09.2026

  • 82 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Нека катъра първо да обясни какво прави монголляка в Укр.и после да цвили кой с кого воюва.

    17:42 29.09.2026

  • 83 Болните и

    4 1 Отговор

    До коментар #68 от "Какво и пречи":

    Имперско-съветски амбиции на болноно ботексно джудже.

    17:42 29.09.2026

  • 84 койдазнай

    2 1 Отговор
    Интересно се получава. Кремълския недофюрер напада Украйна, за да я унищожи! Обаче там някакъв клоун, вместо да се предаде, почва да раздава шамари, потопи флагмана на руския черноморски флот, отвоюва си обратно единствения областен град, който агресорът успя да окупира и блокира всякакво руско настъпление.Сега, на петата година, руските нацисти взеха да вият, че Европа (от която нищо не зависи) участвала във войната и не дава на Русия да я спечели!
    Сталин дали е ривал, че Хитлер не му пуска?!?

    17:43 29.09.2026

  • 85 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 1 Отговор

    До коментар #79 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    В Русия да се къпеш с гориво на 60 цента, тука водата по скъпа хахахаха, таа мантра с горивото отече в канала, влез в сяка камера в Русия и провери сам хахахаха.

    Коментиран от #92

    17:43 29.09.2026

  • 86 Според думите ти

    1 2 Отговор

    До коментар #81 от "Розовото пони зеля":

    Украйна е нахлула в Русия!

    Коментиран от #104

    17:43 29.09.2026

  • 87 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "Розовото пони зеля":

    То и в Иран оръжието е руско и китайско
    Само войниците са иранци.
    Значи ли.че САЩ воюват с Китай и Русия.

    Коментиран от #101

    17:43 29.09.2026

  • 88 Анексия

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "я по кротко!":

    е налице, когато хората на определена територия насилствено стават част от друга държава. В Крим случаят е съвсем друг. Там хората упражниха правото си на самоопределение. И после отпразнуваха избора си с фойерверки. Впрочем и до днес не се е чуло кримчани да бягат в Киев да речем или в други части на Украйна. Продължават да си живеят в Крим. Значи не им е лошо, нали

    Коментиран от #96, #100

    17:44 29.09.2026

  • 89 Соломон

    2 1 Отговор

    До коментар #80 от "Ротшилд":

    Къде точно го видя този метеж.А колко са изхарчили американците никой не го интересува и най вече русия.Имали са пари дали са ги

    17:44 29.09.2026

  • 90 !!!?

    2 0 Отговор
    След пет години Специална варварска операция в Украйна, кремълския Кон обяви, че Европа води война срещу Русия !
    По тази конска логика Европа може да каже, че воюва срещу Северна Корея, която е окупирала с руски наемници части от Украйна !!!?

    17:44 29.09.2026

  • 91 последната укра

    3 4 Отговор
    Нас ни казаха, че ще победим Русия, сега живеем в мазетата без ток, вода, канализация, горива, интернет в собствената си шид и умираме за някви си златни тоалетни.

    17:45 29.09.2026

  • 92 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #85 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Кво къпане с гориво бре....
    Опашките да ...КИЛОМЕТРИЧНИ

    17:45 29.09.2026

  • 93 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН

    0 1 Отговор
    ЛАВРОВ АЙДЕ ЧЕСТИТО
    КАРТЪР СКА.ПАН.

    АМУРСКА ОБЛАСТ В РАЙОНА
    НА ЛЕТИЩЕТО УКРАИНКА

    СЕ Е РАЗБИЛ

    СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ БОМБАРДИРОВАЧ

    ТУ-95

    ЗАЕДНО СЪС 6 ЧЛЕННИЯ ЕКИПАЖ.
    НАПРАВО СА ОТКАЗАЛИ
    3 от ДВИГАТЕЛИТЕ .

    ВОТ ЕТО ДВИЖУХА .

    УРАААААА

    17:45 29.09.2026

  • 94 Сериозно ли

    3 0 Отговор

    До коментар #78 от "НАТО":

    някой застрашава Русия с 6000 ядрени глави?

    17:45 29.09.2026

  • 95 Специална Военна Опсерация

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Хаха":

    Не забравяй, че война няма!

    Има СВО, която върви по план!

    Или искаш да противоречиш на вожда Путин?!

    Според него това не е захватническа война!

    Така, че Украйна може да ползва въоръжение за помощ от кого реши!

    Изглежда, че правиш забележка на украинците, как да се отбраняват?!

    Или , решаваш, кой да бъде съсед на Германия?!

    Ти се опитваш да се месиш в решенията на суверенни държави!

    А, Путин взе своето решение на 24.02.2022г и сега си носи последствията!

    17:45 29.09.2026

  • 96 Те и онзи ден

    2 0 Отговор

    До коментар #88 от "Анексия":

    гласуваха под дулата на Калашник!

    17:46 29.09.2026

  • 97 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 0 Отговор

    До коментар #80 от "Ротшилд":

    Що.Путин не даде 5 милиарда в Украйна да спре Родшилд.

    17:47 29.09.2026

  • 98 Да не се опитваш да ни будалкаш, че

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пламен":

    Русия е нападнала руснаците в руските области от Украйна? А стига бе:)
    А знаеш ли колко територии си бяха прочистили от бандери,самите местни, още преди СВО?
    Четете бе, интересувайте се - има го всичко и по западни медии!

    17:47 29.09.2026

  • 99 Къчове

    2 0 Отговор
    Кoнь, не си коректен! На вашто изтребление викаш операция, а на европейската помощ война! Па си презобил с трева, надул ти се е търбуха, губиш контрол и фърляш гaзове в ефира!

    17:48 29.09.2026

  • 100 Соломон

    1 2 Отговор

    До коментар #88 от "Анексия":

    Кога точно го опредилиха това право.Преди да влязат там руснаците или след това.Крим е към Украйна това самоопределение трябва да стане по законите на Украйна.Оделно в никоя страна включително и Русия това нещо е забранено

    17:48 29.09.2026

  • 101 Розовото пони зеля

    3 2 Отговор

    До коментар #87 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    А Русия дали прави майданчета в Иран, дали въоръжава и обучава иранската армия за война със САЩ, а да ли им плаща войната и ги захранва с милиарди, а ми само им продава оръжие, а е да не сравняваме нещата с оръжията и войните, много си елементарен.

    17:49 29.09.2026

  • 102 Луис Курвалан

    1 0 Отговор
    Уха чекай да си сипем една рийия от 1000 ойро ега се задави Гълъб. Дан руска барака се върнала от небето Ту 95 от стратегическите Они много не останаа Тия Ти 95 още германци са ги правили за това са толкова здрави,ама взеха да привършват Сережа Боярилника не може да направи такъв самолет

    17:50 29.09.2026

  • 103 дискотека укрия

    4 1 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, Одеса ееееее готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    17:50 29.09.2026

  • 104 Украйна

    3 2 Отговор

    До коментар #86 от "Според думите ти":

    нахлу на територията на две самоопределили се нови държави - Луганската и Донецката народни републики.
    След 8 години Руската федерация призна тези републики като суверенни държава и съгласно Устава на ООН прие искането им за защита на техните граници и изпрати войски на териториите на тези две републики за да осигури тази защита.
    В никаква Украйна не е "нахлувала" руската армия. Тя изпрати войски на територията на двете държави, в които украинската държава не упражняваше никакъв контрол.

    Коментиран от #108, #109

    17:51 29.09.2026

  • 105 Руският дебил

    2 0 Отговор
    Нема по голем дебил!
    Кой започна войната?

    17:51 29.09.2026

  • 106 Стоянчо Пуканката

    1 1 Отговор
    Залуханите европци продължават да разчитат на онова голямо и много т$по коп$ленце отвъд океана, но вече не е биячът от славното време отпреди 30-40 години. Първо студентите по ислям и право(т.нар. талибани) го наритаха здраво, след това персите му разкостиха базите и радарните системи, тия дни от Ирак ги изгониха позорно...

    Всуе се морят европците, не знаят че залагат на куц кон...

    17:51 29.09.2026

  • 107 Не е Европа

    1 2 Отговор
    А шепата урсули и каи възродили фашизма. Европейците сме против войната с Русия.

    17:53 29.09.2026

  • 108 Ами защо

    1 0 Отговор

    До коментар #104 от "Украйна":

    не освободи уйгурите?

    17:53 29.09.2026

  • 109 Тур чин

    3 0 Отговор

    До коментар #104 от "Украйна":

    Скоро ще провъзгласим Кърджалийска народна република и Разградска народна република!

    17:53 29.09.2026

  • 110 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Затова размените са над 500 украински убити за двайсетина руски.
    Затова Украйна от 53.4 милиона население е вече 15 милиона, а Русия от 142 стана 143 милиона.

    Коментиран от #112, #113

    17:54 29.09.2026

  • 111 хахахаха

    1 1 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 8ма седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    17:55 29.09.2026

  • 112 Само 500?

    0 0 Отговор

    До коментар #110 от "Мишел":

    Нали убиват над 2000 на ден?

    17:55 29.09.2026

  • 113 Още един неграмотен русодебил

    1 1 Отговор

    До коментар #110 от "Мишел":

    Маскалия е най бързо умиращата нация в света!
    Всяка година населението намалява с по 1 милион!

    17:56 29.09.2026

  • 114 В Тайланд

    0 0 Отговор
    има милион руснаци от 2022!

    17:56 29.09.2026

  • 115 от 45мл. до 15млиона хахахаха

    1 0 Отговор
    Съдбата на укрия вече е решена, на слаб и задлъжнял ЕС не му трябва силна укрия при загуба, че укрите като разберат кой е виновен за съдбата им, ще искат отмъщение и тогава дупe да им е яко на еврастите, вече е ясно, че губят и няма как да обърнат хода на войната, но ЕС ще ги захранва до последната укра или след войната няма да има никакви шансове, укрите трябва да излязат от тази война колкото България по територия и население, затова до последната укра казва ЕС режима.

    17:56 29.09.2026

  • 116 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "не може да бъде":

    До 4 ком - другар коя година е станало това три пъти вземане на Берлин - знаем за 1945 с огромната помощ от САЩ и съюзници - знаем че 1917 дг рузката армия която напада германците подло в гръб е разбита от германската и русия капитулира

    17:57 29.09.2026

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