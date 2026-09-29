Първият дипломат на Москва: Европа води война срещу Русия и в това няма никакво съмнение

Руският външен министър Сергей Лавров заяви днес в отговор на въпрос на британски журналист за обвиненията на Запада, че Москва води хибридна война срещу европейските държави, че всъщност Европа е тази, която воюва с Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Имате предвид това, че унищожаваме дронове и ракети, които Великобритания и континентална Европа доставят на Украйна, и с които тя ни обстрелва? Това ли имате предвид?", попита Лавров журналиста, който отговори положително.
"Ако признавате, че с вашето оръжие нанасят удари по нас, а ние сваляме тези оръжия - наричайте го както си искате. Това обаче, че става дума за война, която Европа води срещу нас, не предизвиква у мен никакво съмнение. Ние отдавна говорим за това", отбеляза руският външен министър.
Дали ще има следващи разговори, зависи до голяма степен от Русия, заяви преди дни германският външен министър Йохан Вадефул, след като се срещна с руския си колега Сергей Лавров в Ню Йорк, предаде ДПА.
Срещата се състоя в кулоарите на Общото събрание на ООН и бе първата им двустранна среща от началото на войната в Украйна през 2022 г. Разговорът продължи малко повече от 20 минути и завърши с ръкостискане между двамата министри.
Лавров заяви, че не вижда напредък след разговорите с Вадефул. Той каза, че не е "чул нищо по-различно" от това, което Берлин заявява публично всеки ден. Руският министър отбеляза, че Германия е поискала срещата вчера, "в последния момент". По думите му разговорът е оставил у него "впечатлението, че има скрито послание: "Дойдох при теб, проявих снизхождение към теб".
Лавров заяви пред ДПА, че е останал с впечатлението, че Вадефул е очаквал Русия да направи отстъпки по въпросите за Украйна и корабоплаването в Черно море в замяна на срещата.
От своя страна Вадефул заяви, че след разговора с Лавров остават дълбоки разногласия относно усилията за прекратяване на войната в Украйна. "Беше интензивен разговор. Разбира се, не постигнахме съгласие по ключови въпроси", каза министърът. Той обясни, че е "предложил деескалация, особено по отношение на ситуацията в Украйна, но това не е срещнало разбиране".
Германският министър подчерта, че за него е било важно ясно да заяви, че Берлин "не приема действия като инцидента с дрон в Лайпциг и че това е ескалация, която е недопустима". Той добави, че е предупредил Русия да не продължава по този път. "Можем да се защитим, можем да отстоим позициите си и ще го направим", заяви Вадефул.
Германското правителство държи Русия отговорна за инцидента с невзривен дрон, носещ експлозиви, на летището в Лайпциг. Москва отхвърля всякаква отговорност за случилото се.
"Ако Русия е готова за конструктивен диалог и най-вече, ако е готова да спре войната срещу Украйна, тогава преговорите със сигурност ще бъдат възможни", заяви Вадефул.
Той каза, че много от колегите му са го призовали да остане отворен за разговори с Русия, като са изтъкнали, че "в даден момент преките преговори трябва да бъдат възобновени". Вадефул подчерта също, че не иска европейците да оставят всички контакти с Русия изцяло в ръцете на САЩ.
Според него между позициите на Берлин и Москва има категорични различия, "но и те трябва да бъдат обсъждани", тъй като "дори по време на Студената война диалогът не е прекъсвал". "Сметнах, че в този момент е правилно да потърся първа възможност за обмен на мнения", каза той.
Вадефул отбеляза, че принципът Украйна да не бъде обсъждана без участието на самата страна остава в сила. "Аз не преговарям за Украйна. Това е задача на самите украинци. Призовавам Русия да разговаря с Украйна", заяви германският външен министър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Смър на укроидите, еврастите, атлантидит
16:48 29.09.2026
2 Пламен
Кой сега ще ги спасява от Украйна
Коментиран от #16, #98
16:51 29.09.2026
3 Сандо
16:52 29.09.2026
4 не може да бъде
Коментиран от #28, #45, #116
16:53 29.09.2026
5 Дий , конче
16:53 29.09.2026
6 Ами
16:53 29.09.2026
7 Няма
16:54 29.09.2026
8 Сатана Z
Коментиран от #38
16:55 29.09.2026
9 Защо
16:56 29.09.2026
10 Град Козлодуй
Коментиран от #35
16:57 29.09.2026
11 ХоХоХо
Коментиран от #15, #21
16:57 29.09.2026
12 Хаха
Та в тази позиция е и Германия, която ръководи и насочва блока ЕС.
16:58 29.09.2026
13 Шорт
16:59 29.09.2026
14 Демек
Коментиран от #22
16:59 29.09.2026
15 Да де
До коментар #11 от "ХоХоХо":Обаче нали руските ботуши са в Украйна, не в "Европа". Защо ЕС участва във войната тогава.
Коментиран от #18, #19
17:00 29.09.2026
16 Соломон
До коментар #2 от "Пламен":Руската наглост и арогантност е да влезат в чужда страна представяйкиго като защита.А когато нападната страна отговори.Това е тероризъм
Коментиран от #80
17:00 29.09.2026
17 нннн
17:01 29.09.2026
18 А корейците
До коментар #15 от "Да де":защо?
17:02 29.09.2026
19 Соломон
До коментар #15 от "Да де":ЕС не участва във войната.ЕС помага на Украйна да се справи със Русия която я нападна
Коментиран от #23, #30
17:02 29.09.2026
20 Ама те
17:03 29.09.2026
21 Град Козлодуй
До коментар #11 от "ХоХоХо":ЛОЛЬО КОЙ ГОРЕШЕ ЖИВИ ХОРАТА. И ИЗБИВАШЕ РУСНАЦИТЕ В ДОНБАС?КОЙ ВЗРИВЯВЯШЕ ГАЗОВИТЕ ПОТОЦИ?
Коментиран от #24, #43
17:03 29.09.2026
22 Запада
До коментар #14 от "Демек":и на Русия помага с компоненти за дронове и ракети!
17:05 29.09.2026
23 Хаха
До коментар #19 от "Соломон":Международното право не познава такъв институт като някой да "помага" във война. Има няколко конвенции по въпросите за войната и по въпроса за военния неутралитет. Германия не е неутрална държава в този конфликт и следователно е страна в конфликта.
Коментиран от #25, #31, #95
17:06 29.09.2026
24 Соломон
До коментар #21 от "Град Козлодуй":Тези дето изгоряха бяха руски нацисти които предитова скандираха Одеса руский город.И изгоряха от собствените си коктейли.
17:06 29.09.2026
25 Соломон
До коментар #23 от "Хаха":Не ми цитирай международното право.То също не признава навлизането в чужда суверенна държава за да я заграбиш
Коментиран от #71
17:08 29.09.2026
26 Нагъл кон
Ще помагаме защото нормалните хора не искат да видят мизерен руски ботуш и назначен от тях някакъв Костя за минимум 27г.несменяем диктатор.
Този филм сме го гледали на 9.9.44г.и последвалата 45г. окупация .Най проЗЗЗтите и неграмотни същества ни управляваха.
17:09 29.09.2026
27 Какъв дипломат
17:09 29.09.2026
28 ооооо
До коментар #4 от "не може да бъде":Ако не са били съюзническите армии, рушнаците щаха да видят Берлин, ама друг път.
17:09 29.09.2026
29 стоян
17:09 29.09.2026
30 Устава
До коментар #19 от "Соломон":на ООН е категоричен. Конфликтите се разрешават по мирен път (чрез преговори), не с включването във войната на едната от двете страни в конфликта.
Германия и нейните протекторати в ЕС избраха да участват и да задълбочават, вместо да облекчат този конфликт.
Но защо не сториха същото и с Иран. Или с палестинците, които също бяха нападнати?
Коментиран от #33
17:11 29.09.2026
31 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ ГЕРМАНСКА
До коментар #23 от "Хаха":Дали германска армия са бие за Украйна.
17:11 29.09.2026
32 Стоянчо Пуканката
Вече е ясно че сблъсък САЩ - Русия ще има, но който удари пръв ще има предимство. Затова Кремъл трябва да престане да тупка топката и да започва да раздава шамари. Рижавите инцести от мъгливото островче първи трябва да опитат честитка, наименувана "от Русия с любов". А укрите въобще, ама въобще не трябва да се жалят- те просто са разходен материал.
не трябва да ги жалят - те са разходен материал...
Коментиран от #36
17:13 29.09.2026
33 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #30 от "Устава":Кажи го на Путин, че конфликтите са решават по мирен път.
17:13 29.09.2026
34 Просто е
Руснаците разбират това добре. И това казва и външния им министър. След като искат война с руснаците, навярно ще получат такава.
Коментиран от #39
17:14 29.09.2026
35 стоян
До коментар #10 от "Град Козлодуй":До 10 ком - другар ти украинец ли си че си толкова загрижен за тях - ами не е зле за нас и европейците- с чужди ръце да убиеш врага си
17:14 29.09.2026
36 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #32 от "Стоянчо Пуканката":Този "разходен материал" спука от бомбене Путин....
Коментиран от #110
17:14 29.09.2026
37 точка
Коментиран от #40
17:14 29.09.2026
38 сатанинска рус
До коментар #8 от "Сатана Z":На ватенките все вълната им пречи. Все другите са виновни. За всяка глупост която направят обвиняват други.Невинни душици.Много лесно измъкване.
17:15 29.09.2026
39 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #34 от "Просто е":И как Германия предизвика тоя конфликт, че нещо не са разбра.
Коментиран от #46
17:15 29.09.2026
40 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #37 от "точка":То и руско оръжие са унищожава по целия свят в разни конфликти.
Значи ли че Русия е във война със СВЕТА.
17:17 29.09.2026
41 Американосите
Европейците от своя страна заложиха всичко на тази война с руснаците..
Коментиран от #44
17:17 29.09.2026
42 Наглост Лаврова без край
17:19 29.09.2026
43 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #21 от "Град Козлодуй":Що преди 2014г бе тихо и мирно в Донбас.
После дойдоха паравоенните на Путин и патакламата стана.
17:19 29.09.2026
44 Щатско оръжие избива руснаци
До коментар #41 от "Американосите":На това оттегляне ли му викаш на САЩ.
17:20 29.09.2026
45 Истанбул
До коментар #4 от "не може да бъде":защо не е превземала,от над 10 опита?
17:21 29.09.2026
46 Като
До коментар #39 от "ГОЛЕМ СМЕХ":провокира преврата в Киев през 2014г. После въоръжава превратаджиите да избиват съгражданите си в Донбас. Като лъга в Минск докато надъхваше и въоръжавсше киевската хунта.
Коментиран от #51
17:21 29.09.2026
47 този
Коментиран от #59
17:22 29.09.2026
48 САЩ
Коментиран от #56
17:23 29.09.2026
49 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #53, #62
17:25 29.09.2026
50 Какви
17:25 29.09.2026
51 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #46 от "Като":Майдана си е работа на Украйна, не на Германия или Русия
Що Путин не спря "провокирания" от Германия "преврат" в Украйна....явно бе БЕЗПОМОЩЕН.
17:25 29.09.2026
52 Та кой,викаш,
Коментиран от #63
17:26 29.09.2026
53 Нема...ЩЕ
До коментар #49 от "Стоянчо Пуканката":Имплодира СССР и СОЦА.....
17:26 29.09.2026
54 Тити
17:27 29.09.2026
55 Добре
Коментиран от #57, #60
17:27 29.09.2026
56 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #48 от "САЩ":Щатско оръжие избива РУСНАЦИ
САЩ трупат дебели пачки.
Тва малко ли е ....засега.
17:28 29.09.2026
57 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #55 от "Добре":Кога след ВСВ Германия е участвала в международни конфликти.
17:29 29.09.2026
58 Фарук
Според руски източници се е разбил стратегически бомбардировач Ту-95МС. Вечевече 6 военни са при Кобзон още 2
Обновена! Fighterbomber са починали в болницата
17:29 29.09.2026
59 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #47 от "този":Чакаме някой да нападне НАТО и Германия
Ако му стиска де.
17:30 29.09.2026
60 Ще помага
До коментар #55 от "Добре":на Русия,ако САЩ я нападнат!
17:31 29.09.2026
61 руски десидент
17:33 29.09.2026
62 Много пуканки
До коментар #49 от "Стоянчо Пуканката":ядеш!
17:33 29.09.2026
63 Е как
До коментар #52 от "Та кой,викаш,":кой.. Германия и нейните васали в ЕС.
Те финансираха марионетния режим в Киев, който избиваше своите руско говорящи сънародници в Донбас в продължение на цели 8 години. Те им обещаваха светло бъдеще и ", членство" и ги въоръжаваха. Те им писаха дискриминационните закони и ги настройваха срещу руснаците. Те предизвикваха управляващите в Кремъл цели осем години
17:34 29.09.2026
64 Вангелия Гущерова
17:34 29.09.2026
65 Стоянчо Пуканката
17:35 29.09.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Европейците
Коментиран от #68, #72
17:36 29.09.2026
68 Какво и пречи
До коментар #67 от "Европейците":на Русия,Украйна да е в НАТО?
Коментиран от #78, #83
17:37 29.09.2026
69 Украйна
17:37 29.09.2026
70 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #79
17:38 29.09.2026
71 Стенли
До коментар #25 от "Соломон":Ха че по твоята логика и фащ са агресор в Иран 🤔
Коментиран от #75
17:38 29.09.2026
72 За геноцида
До коментар #67 от "Европейците":в Чечня и Абхазия,някой бърка ли се?
17:38 29.09.2026
73 Хм...
Коментиран от #81
17:39 29.09.2026
74 Розовото пони зеля
Коментиран от #77, #87
17:39 29.09.2026
75 Американски войници
До коментар #71 от "Стенли":в Иран няма!
17:39 29.09.2026
76 я по кротко!
Коментиран от #88
17:40 29.09.2026
77 А салама
До коментар #74 от "Розовото пони зеля":руски!
17:40 29.09.2026
78 НАТО
До коментар #68 от "Какво и пречи":Застрашава сигурността на руснаците. В официалните документи на НАТО Русия е посочена като основна заплаха за западния свят и "ценностите". НАТО не е някакъв голф клуб с членски внос, за да не им пука на тези в Кремъл.
Коментиран от #94
17:40 29.09.2026
79 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #70 от "ГОЛЕМ СМЕХ":То па в Русия и гориво нема.
Ша нападат запада....
Коментиран от #85
17:41 29.09.2026
80 Ротшилд
До коментар #16 от "Соломон":Много са нагли руснаците. Какво правят в нашата независима Украйна? За която похарчихме $5 млрд за метеж ахахаха
Коментиран от #89, #97
17:41 29.09.2026
81 Розовото пони зеля
До коментар #73 от "Хм...":Да де, само дето европа си предизвика жертва, въоръжи я и я насъска срещу Русия, а е сега жертва хахахаха, майтап си правиш нали, не мое а си толкова кух.
Коментиран от #86
17:41 29.09.2026
82 Сатана Z
17:42 29.09.2026
83 Болните и
До коментар #68 от "Какво и пречи":Имперско-съветски амбиции на болноно ботексно джудже.
17:42 29.09.2026
84 койдазнай
Сталин дали е ривал, че Хитлер не му пуска?!?
17:43 29.09.2026
85 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #79 от "ГОЛЕМ СМЕХ":В Русия да се къпеш с гориво на 60 цента, тука водата по скъпа хахахаха, таа мантра с горивото отече в канала, влез в сяка камера в Русия и провери сам хахахаха.
Коментиран от #92
17:43 29.09.2026
86 Според думите ти
До коментар #81 от "Розовото пони зеля":Украйна е нахлула в Русия!
Коментиран от #104
17:43 29.09.2026
87 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #74 от "Розовото пони зеля":То и в Иран оръжието е руско и китайско
Само войниците са иранци.
Значи ли.че САЩ воюват с Китай и Русия.
Коментиран от #101
17:43 29.09.2026
88 Анексия
До коментар #76 от "я по кротко!":е налице, когато хората на определена територия насилствено стават част от друга държава. В Крим случаят е съвсем друг. Там хората упражниха правото си на самоопределение. И после отпразнуваха избора си с фойерверки. Впрочем и до днес не се е чуло кримчани да бягат в Киев да речем или в други части на Украйна. Продължават да си живеят в Крим. Значи не им е лошо, нали
Коментиран от #96, #100
17:44 29.09.2026
89 Соломон
До коментар #80 от "Ротшилд":Къде точно го видя този метеж.А колко са изхарчили американците никой не го интересува и най вече русия.Имали са пари дали са ги
17:44 29.09.2026
90 !!!?
По тази конска логика Европа може да каже, че воюва срещу Северна Корея, която е окупирала с руски наемници части от Украйна !!!?
17:44 29.09.2026
91 последната укра
17:45 29.09.2026
92 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #85 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Кво къпане с гориво бре....
Опашките да ...КИЛОМЕТРИЧНИ
17:45 29.09.2026
93 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН
КАРТЪР СКА.ПАН.
АМУРСКА ОБЛАСТ В РАЙОНА
НА ЛЕТИЩЕТО УКРАИНКА
СЕ Е РАЗБИЛ
СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ БОМБАРДИРОВАЧ
ТУ-95
ЗАЕДНО СЪС 6 ЧЛЕННИЯ ЕКИПАЖ.
НАПРАВО СА ОТКАЗАЛИ
3 от ДВИГАТЕЛИТЕ .
ВОТ ЕТО ДВИЖУХА .
УРАААААА
17:45 29.09.2026
94 Сериозно ли
До коментар #78 от "НАТО":някой застрашава Русия с 6000 ядрени глави?
17:45 29.09.2026
95 Специална Военна Опсерация
До коментар #23 от "Хаха":Не забравяй, че война няма!
Има СВО, която върви по план!
Или искаш да противоречиш на вожда Путин?!
Според него това не е захватническа война!
Така, че Украйна може да ползва въоръжение за помощ от кого реши!
Изглежда, че правиш забележка на украинците, как да се отбраняват?!
Или , решаваш, кой да бъде съсед на Германия?!
Ти се опитваш да се месиш в решенията на суверенни държави!
А, Путин взе своето решение на 24.02.2022г и сега си носи последствията!
17:45 29.09.2026
96 Те и онзи ден
До коментар #88 от "Анексия":гласуваха под дулата на Калашник!
17:46 29.09.2026
97 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #80 от "Ротшилд":Що.Путин не даде 5 милиарда в Украйна да спре Родшилд.
17:47 29.09.2026
98 Да не се опитваш да ни будалкаш, че
До коментар #2 от "Пламен":Русия е нападнала руснаците в руските области от Украйна? А стига бе:)
А знаеш ли колко територии си бяха прочистили от бандери,самите местни, още преди СВО?
Четете бе, интересувайте се - има го всичко и по западни медии!
17:47 29.09.2026
99 Къчове
17:48 29.09.2026
100 Соломон
До коментар #88 от "Анексия":Кога точно го опредилиха това право.Преди да влязат там руснаците или след това.Крим е към Украйна това самоопределение трябва да стане по законите на Украйна.Оделно в никоя страна включително и Русия това нещо е забранено
17:48 29.09.2026
101 Розовото пони зеля
До коментар #87 от "ГОЛЕМ СМЕХ":А Русия дали прави майданчета в Иран, дали въоръжава и обучава иранската армия за война със САЩ, а да ли им плаща войната и ги захранва с милиарди, а ми само им продава оръжие, а е да не сравняваме нещата с оръжията и войните, много си елементарен.
17:49 29.09.2026
102 Луис Курвалан
17:50 29.09.2026
103 дискотека укрия
17:50 29.09.2026
104 Украйна
До коментар #86 от "Според думите ти":нахлу на територията на две самоопределили се нови държави - Луганската и Донецката народни републики.
След 8 години Руската федерация призна тези републики като суверенни държава и съгласно Устава на ООН прие искането им за защита на техните граници и изпрати войски на териториите на тези две републики за да осигури тази защита.
В никаква Украйна не е "нахлувала" руската армия. Тя изпрати войски на територията на двете държави, в които украинската държава не упражняваше никакъв контрол.
Коментиран от #108, #109
17:51 29.09.2026
105 Руският дебил
Кой започна войната?
17:51 29.09.2026
106 Стоянчо Пуканката
Всуе се морят европците, не знаят че залагат на куц кон...
17:51 29.09.2026
107 Не е Европа
17:53 29.09.2026
108 Ами защо
До коментар #104 от "Украйна":не освободи уйгурите?
17:53 29.09.2026
109 Тур чин
До коментар #104 от "Украйна":Скоро ще провъзгласим Кърджалийска народна република и Разградска народна република!
17:53 29.09.2026
110 Мишел
До коментар #36 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Затова размените са над 500 украински убити за двайсетина руски.
Затова Украйна от 53.4 милиона население е вече 15 милиона, а Русия от 142 стана 143 милиона.
Коментиран от #112, #113
17:54 29.09.2026
111 хахахаха
17:55 29.09.2026
112 Само 500?
До коментар #110 от "Мишел":Нали убиват над 2000 на ден?
17:55 29.09.2026
113 Още един неграмотен русодебил
До коментар #110 от "Мишел":Маскалия е най бързо умиращата нация в света!
Всяка година населението намалява с по 1 милион!
17:56 29.09.2026
114 В Тайланд
17:56 29.09.2026
115 от 45мл. до 15млиона хахахаха
17:56 29.09.2026
116 стоян
До коментар #4 от "не може да бъде":До 4 ком - другар коя година е станало това три пъти вземане на Берлин - знаем за 1945 с огромната помощ от САЩ и съюзници - знаем че 1917 дг рузката армия която напада германците подло в гръб е разбита от германската и русия капитулира
17:57 29.09.2026