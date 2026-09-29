Първият дипломат на Москва: Европа води война срещу Русия и в това няма никакво съмнение

Руският външен министър Сергей Лавров заяви днес в отговор на въпрос на британски журналист за обвиненията на Запада, че Москва води хибридна война срещу европейските държави, че всъщност Европа е тази, която воюва с Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Имате предвид това, че унищожаваме дронове и ракети, които Великобритания и континентална Европа доставят на Украйна, и с които тя ни обстрелва? Това ли имате предвид?", попита Лавров журналиста, който отговори положително.

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"Ако признавате, че с вашето оръжие нанасят удари по нас, а ние сваляме тези оръжия - наричайте го както си искате. Това обаче, че става дума за война, която Европа води срещу нас, не предизвиква у мен никакво съмнение. Ние отдавна говорим за това", отбеляза руският външен министър.

Дали ще има следващи разговори, зависи до голяма степен от Русия, заяви преди дни германският външен министър Йохан Вадефул, след като се срещна с руския си колега Сергей Лавров в Ню Йорк, предаде ДПА.

Срещата се състоя в кулоарите на Общото събрание на ООН и бе първата им двустранна среща от началото на войната в Украйна през 2022 г. Разговорът продължи малко повече от 20 минути и завърши с ръкостискане между двамата министри.

Лавров заяви, че не вижда напредък след разговорите с Вадефул. Той каза, че не е "чул нищо по-различно" от това, което Берлин заявява публично всеки ден. Руският министър отбеляза, че Германия е поискала срещата вчера, "в последния момент". По думите му разговорът е оставил у него "впечатлението, че има скрито послание: "Дойдох при теб, проявих снизхождение към теб".

Лавров заяви пред ДПА, че е останал с впечатлението, че Вадефул е очаквал Русия да направи отстъпки по въпросите за Украйна и корабоплаването в Черно море в замяна на срещата.

От своя страна Вадефул заяви, че след разговора с Лавров остават дълбоки разногласия относно усилията за прекратяване на войната в Украйна. "Беше интензивен разговор. Разбира се, не постигнахме съгласие по ключови въпроси", каза министърът. Той обясни, че е "предложил деескалация, особено по отношение на ситуацията в Украйна, но това не е срещнало разбиране".

Германският министър подчерта, че за него е било важно ясно да заяви, че Берлин "не приема действия като инцидента с дрон в Лайпциг и че това е ескалация, която е недопустима". Той добави, че е предупредил Русия да не продължава по този път. "Можем да се защитим, можем да отстоим позициите си и ще го направим", заяви Вадефул.

Германското правителство държи Русия отговорна за инцидента с невзривен дрон, носещ експлозиви, на летището в Лайпциг. Москва отхвърля всякаква отговорност за случилото се.

"Ако Русия е готова за конструктивен диалог и най-вече, ако е готова да спре войната срещу Украйна, тогава преговорите със сигурност ще бъдат възможни", заяви Вадефул.

Той каза, че много от колегите му са го призовали да остане отворен за разговори с Русия, като са изтъкнали, че "в даден момент преките преговори трябва да бъдат възобновени". Вадефул подчерта също, че не иска европейците да оставят всички контакти с Русия изцяло в ръцете на САЩ.

Според него между позициите на Берлин и Москва има категорични различия, "но и те трябва да бъдат обсъждани", тъй като "дори по време на Студената война диалогът не е прекъсвал". "Сметнах, че в този момент е правилно да потърся първа възможност за обмен на мнения", каза той.

Вадефул отбеляза, че принципът Украйна да не бъде обсъждана без участието на самата страна остава в сила. "Аз не преговарям за Украйна. Това е задача на самите украинци. Призовавам Русия да разговаря с Украйна", заяви германският външен министър.