Сензационният филм за Газа "NAZA" ще бъде представен в София (ВИДЕО)

По-малко от месец след световната си премиера, последвана от рекордните 25-минутни овации и специалната награда на журито от фестивала във Венеция, предизвикалият разгорещени дискусии документален филм "NAZA" ще бъде показан за първи път и в България в рамките на "София ДокуМентал", информира в. Сега.

На 5 октомври от 18:30 ч. в Дом на киното ще се състои българската премиера на филма като извънреден акцент в програмата на тазгодишното седмо издание на фестивала за документално кино с фокус върху човешките права.

Заснет при изключителна секретност в продължение на три години на покривите на Тел Авив през нощта, "NAZA" представя свидетелствата на 24 израелски военни източници, включително разузнавачи и войници. Те разкриват детайли за войната в Газа и за това, което определят като системно избиване на палестински цивилни граждани. Във филма се твърди, че Израел използва изкуствен интелект за идентифициране и бомбардиране на потенциални цели на екстремистката групировка "Хамас" в Газа - често с пълното съзнание, че при подобен удар вероятно ще загинат много цивилни. Израелската армия признава, че използва ИИ за идентифицирането на целите, но уверява, че окончателното решение преди нанасянето на удар се взима от човек, пише още изданието.

Положителните реакции от Венеция отприщиха бурна вълна от негативи сред водещи израелски политици и военни представители, много от които определиха "NAZA" като антиизраелски проект, в който липсва обективност. Всички те признаха, че не са гледали филма. Премиерът Бенямин Нетаняху обвини създателите на филма в подстрекателство и антисемитизъм, докато началникът на израелската армия се зарече да издири военнослужещите, сътрудничили на проекта. Министърът на културата Мики Зохар призова за отнемане на гражданството на Абрахам и Шор. Началникът на генералния щаб на израелската армия генерал-лейтенант Еял Замир поиска от военната прокуратура да разследва потенциално изтичане на класифицирана информация във филма. "Това е опасен опит да ни се отнеме легитимното право да се защитаваме срещу най-жестоките ни врагове", посочи Замир.

Самите режисьори споделят: "Направихме този филм, водени от чувството за дълг да използваме позицията си на израелци, за да разгледаме системите, стоящи зад масовото избиване на палестински цивилни, за което нашата страна носи отговорност. През последните три години, в които снимахме, се сблъскахме със същите въпроси, които си е задавало поколението на нашите баби и дядовци и които остават актуални през целия XX век: как една група хора допуска пълното обезчовечаване на друга? Как изглежда работата на такава система отвътре?"

"NAZA" е копродукция на вестник "Гардиън" и Джонатан Глейзър - създател на отличения с "Оскар" през 2023 г. "Зона на интерес", и е вторият документален проект на Абрахам и Шор. Проектът е продължение на документалния им филм "Няма друга земя" (No Other Land), отличен с "Оскар" през 2025 г. Той също бе показан за пръв път в България на "София ДокуМентал", но през 2024 г.

Прожекцията на 5 октомври се реализира в партньорство с дистрибуторската компания Pro8 Film Distribution и ще бъдат обявени последващи и в други градове в страната. Билети се продават на касата на Дома на киното, както и онлайн, и за часове са почти изчерпани.