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Гавгамела: битката, която пречупи Персийската империя
  Тема: Известни личности

Гавгамела: битката, която пречупи Персийската империя

1 Октомври, 2026 08:00, обновена 1 Октомври, 2026 08:03 1 344 12

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  • битката при гавгамела-
  • дарий iii-
  • персийска империя-
  • древна история

На 1 октомври 331 г. пр.н.е. Александър Македонски разбива армията на Дарий III. Победата му отваря пътя към Вавилон, Персеполис и края на Ахеменидската империя.

Гавгамела: битката, която пречупи Персийската империя - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 1 октомври 331 г. пр.н.е. на равнината край Гавгамела се сблъскват две армии, които решават съдбата на древния Близък изток. Македонският цар Александър III, останал в историята като Александър Велики, побеждава персийския владетел Дарий III и получава път към столиците на Ахеменидската империя.

Гавгамела се намира в Месопотамия, източно от река Тигър, в района на днешен Ирак. Сражението е известно и като битката при Арбела заради близкия град, свързван с днешния Ербил. Персийският цар избира открит и предварително подготвен терен, който дава възможност на неговата конница и бойни колесници да маневрират.

Александър отказва да атакува през нощта

До решаващия сблъсък се стига след две тежки поражения за Персия при река Граник през 334 г. пр.н.е. и при Иса през 333 г. пр.н.е. След Иса Дарий III успява да се оттегли и събира нова, значително по-голяма армия. Александър обаче вече е натрупал боен опит и разполага с дисциплинирана пехота, конница и командири, свикнали да действат съгласувано.

В нощта преди битката част от военачалниците на Александър предлагат изненадваща атака. Според разказа на историка Ариан царят отказва с думите: „Би било срамно да откраднем победата.“ Така македонската армия изчаква дневната светлина, за да се изправи срещу персийските сили в открито сражение.

Ударът срещу центъра решава изхода

Дарий III разполага войските си така, че да използва численото си превъзходство и широкото бойно поле. Персийската армия включва конница от различни части на империята, пехота и бойни колесници. Македонците са по-малобройни, но Александър запазва подвижността на формациите си и търси пролука в противниковата линия.

В решаващия момент той повежда конницата си към персийския център, където се намира Дарий. Атаката създава опасност за царя и неговия щаб. Дарий напуска бойното поле, а отстъплението му допринася за разпадането на персийската съпротива. Детайлите за движението на владетеля и войските му се различават в античните разкази, но съвременният на събитията вавилонски астрономически дневник също отбелязва поражението на Дарий и бягството на неговите хора.

Победата не завършва завоеванието в един ден

Гавгамела е решаваща военна победа, но Персийската империя не изчезва напълно в самия ден на битката. Александър продължава към Вавилон, където влиза през октомври 331 г. пр.н.е., а след това завзема Суза и Персеполис. Британският музей определя победата при Гавгамела като кулминацията на поредицата сражения, след които Александър поема властта над Вавилон и започва да разширява контрола си на изток.

Дарий III се оттегля към източните области на държавата, но не успява да възстанови властта си. През 330 г. пр.н.е. е убит от свои приближени, докато Александър го преследва. След Гавгамела Александър се представя като наследник на персийската царска власт, а завладените територии се превръщат в основата на огромна държава, простираща се от Египет и Мала Азия до Централна Азия и Индия.

Затова битката при Гавгамела остава не просто победа над една армия. Тя прекършва политическия център на Ахеменидската империя и променя посоката на историята на древния свят.

Източници: worldhistory.org, livius.org, britishmuseum.org, iranicaonline.org


Ирак
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мурджо

    6 1 Отговор
    Филипополис македонски ли е?

    08:09 01.10.2026

  • 2 Граф Сен Жермен

    8 1 Отговор
    Г-н Ганев, няма как да пожънете успехи с тази статия! На 99% от тукашната аудитория ако кажеш - Гавгамела, те ще ти отговорят - Я го знам, това е дюнер с фалафел!

    Коментиран от #8

    08:16 01.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Тракийската конница е спечелила битката.

    Коментиран от #6

    08:26 01.10.2026

  • 4 в кратце

    3 2 Отговор
    Не е Гавгамела,а е гаргамела.Гарга е измела гнездото си.

    08:26 01.10.2026

  • 5 Дзак

    4 0 Отговор
    Александър е наследник на генерал на Дарий Първи, станал цар на Македония!

    Коментиран от #7

    08:28 01.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Троян

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Граф Сен Жермен":

    Гавгамела в превод е обора на камилата. И Александър Македонски всъщност е грък.

    Коментиран от #9

    08:36 01.10.2026

  • 9 Истината

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Троян":

    Гърк друг път, той бил Македонец, Гърция не съществувала тогава.

    08:40 01.10.2026

  • 10 Последния Софиянец

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Много":

    Глупости.Фалангата е била притисната от многобройните Перси.Александър с тракийската конница направил пробив и подгонил Дарий но трябвало да се върне да помага на фалангата която била закъсала яко.

    08:47 01.10.2026

  • 11 Троян

    3 0 Отговор
    Както писа един човек тук екватора разделя Македония на северна и южна. Щях да пукна от смях. :)

    Коментиран от #12

    08:55 01.10.2026

  • 12 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Троян":

    Александър Македонски си е мислел че е завладял целия свят.

    09:06 01.10.2026