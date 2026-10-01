Гавгамела: битката, която пречупи Персийската империя

На 1 октомври 331 г. пр.н.е. на равнината край Гавгамела се сблъскват две армии, които решават съдбата на древния Близък изток. Македонският цар Александър III, останал в историята като Александър Велики, побеждава персийския владетел Дарий III и получава път към столиците на Ахеменидската империя.

Гавгамела се намира в Месопотамия, източно от река Тигър, в района на днешен Ирак. Сражението е известно и като битката при Арбела заради близкия град, свързван с днешния Ербил. Персийският цар избира открит и предварително подготвен терен, който дава възможност на неговата конница и бойни колесници да маневрират.

Александър отказва да атакува през нощта

До решаващия сблъсък се стига след две тежки поражения за Персия при река Граник през 334 г. пр.н.е. и при Иса през 333 г. пр.н.е. След Иса Дарий III успява да се оттегли и събира нова, значително по-голяма армия. Александър обаче вече е натрупал боен опит и разполага с дисциплинирана пехота, конница и командири, свикнали да действат съгласувано.

В нощта преди битката част от военачалниците на Александър предлагат изненадваща атака. Според разказа на историка Ариан царят отказва с думите: „Би било срамно да откраднем победата.“ Така македонската армия изчаква дневната светлина, за да се изправи срещу персийските сили в открито сражение.

Ударът срещу центъра решава изхода

Дарий III разполага войските си така, че да използва численото си превъзходство и широкото бойно поле. Персийската армия включва конница от различни части на империята, пехота и бойни колесници. Македонците са по-малобройни, но Александър запазва подвижността на формациите си и търси пролука в противниковата линия.

В решаващия момент той повежда конницата си към персийския център, където се намира Дарий. Атаката създава опасност за царя и неговия щаб. Дарий напуска бойното поле, а отстъплението му допринася за разпадането на персийската съпротива. Детайлите за движението на владетеля и войските му се различават в античните разкази, но съвременният на събитията вавилонски астрономически дневник също отбелязва поражението на Дарий и бягството на неговите хора.

Победата не завършва завоеванието в един ден

Гавгамела е решаваща военна победа, но Персийската империя не изчезва напълно в самия ден на битката. Александър продължава към Вавилон, където влиза през октомври 331 г. пр.н.е., а след това завзема Суза и Персеполис. Британският музей определя победата при Гавгамела като кулминацията на поредицата сражения, след които Александър поема властта над Вавилон и започва да разширява контрола си на изток.

Дарий III се оттегля към източните области на държавата, но не успява да възстанови властта си. През 330 г. пр.н.е. е убит от свои приближени, докато Александър го преследва. След Гавгамела Александър се представя като наследник на персийската царска власт, а завладените територии се превръщат в основата на огромна държава, простираща се от Египет и Мала Азия до Централна Азия и Индия.

Затова битката при Гавгамела остава не просто победа над една армия. Тя прекършва политическия център на Ахеменидската империя и променя посоката на историята на древния свят.

Източници: worldhistory.org, livius.org, britishmuseum.org, iranicaonline.org