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Пол Маккартни: Раздялата на „Бийтълс“ беше като уволнение
  Тема: Известни личности

Пол Маккартни: Раздялата на „Бийтълс“ беше като уволнение

1 Октомври, 2026 08:16 683 4

  • пол маккартни-
  • бийтълс-
  • джон ленън-
  • wings-
  • човек в движение

Музикантът разказа за психическия срив, алкохола и самотата след края на групата

Пол Маккартни: Раздялата на „Бийтълс“ беше като уволнение - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

За Пол Маккартни краят на „Бийтълс“ не е бил просто раздяла между четирима музиканти. Той го е преживял като загуба на работа, кариера и начин на живот, който е познавал от юношеските си години.

„Бийтълс“ се разпадат през 1970 г. след години на творчески, лични и бизнес конфликти между Пол Маккартни, Джон Ленън, Джордж Харисън и Ринго Стар. Маккартни разказа за последствията от този период по време на разговор с Джъд Апатоу след специална прожекция на документалния филм „Човек в движение“, посветен на живота му през 70-те години.

„Раздялата на „Бийтълс“ беше единствената работа, която някога съм имал, а после вече я нямаше. Беше като да те уволнят“, каза Маккартни.

„Не знаех какво да правя след „Бийтълс“

По думите му след края на групата е последвал период, който самият той описва като психически срив. Маккартни се оттеглил в Шотландия със съпругата си Линда и децата им. Там започнал да пие повече, защото вече нямало кой да го спира.

„Беше много забавно, докато престана да бъде“, разказа музикантът. Той определи самотата след разпадането на групата като плашеща, тъй като дотогава винаги е разчитал на усещането за единство между четиримата.

Маккартни каза, че любовта към семейството му е помогнала да излезе от този период. Той определи Линда като много умна жена, която му е позволила да преживее загубата по свой начин, без да го притиска да се върне веднага към работа.

От „Рам“ до Wings

След раздялата с „Бийтълс“ Пол и Линда Маккартни издават съвместния албум „Рам“ през 1971 г. По-късно двамата създават Wings, с която Маккартни започва нов етап от кариерата си и записва песни като „Band on the Run“ и „My Love“.

Първоначално „Рам“ е посрещнат с остра критика. Маккартни призна, че дълго време е приемал отрицателните оценки за албума като доказателство, че той не е достатъчно добър. „Мислех, че сме направили нещо специално, а критиците не го видяха“, каза той.

Сред критиците на соловата му работа е и бившият му партньор Джон Ленън. Според Маккартни Ленън вероятно е очаквал от него нещо различно след края на „Бийтълс“.

Документалният филм „Човек в движение“ проследява именно този преход: от разпадането на една от най-влиятелните групи в историята до опита на Маккартни да изгради нова музикална идентичност. Филмът е достъпен за гледане в Prime Video.

Източник: People


Великобритания
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