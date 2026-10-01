Спортът по ТВ в четвъртък (1 октомври)

08.00 Тенис: турнир в Пекин - МАХ Спорт 1
09.00 Снукър: Открито първенство на Шънджън - Евроспорт 1
14.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 2
14.30 Снукър: Открито първенство на Шънджън - Евроспорт 1
19.00 Футбол: Азербайдожан – Лихтенщайн - Диема спорт 2
19.00 Баскетбол: Апоел Тел Авив – Реал Мадрид - МАХ Спорт 1
21.45 Футбол: Гърция – Нидерландия - Диема спорт
21.45 Футбол: Дания – Португалия - Диема спорт 2
21.45 Футбол: Германия – Сърбия - Диема спорт 3
21.45 Футбол: Уелс – Норвегия - Нова спорт
00.00 Голф: PGA тур, Блек дезърт чемпиъншип - Евроспорт
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