Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в четвъртък (1 октомври)

Спортът по ТВ в четвъртък (1 октомври)

1 Октомври, 2026 08:14 615 0

  • спортът по тв-
  • тв-
  • програмата-
  • голф-
  • тенис-
  • снукър-
  • баскетбол-
  • футбол-
  • по тв

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в четвъртък (1 октомври) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

08.00 Тенис: турнир в Пекин - МАХ Спорт 1

09.00 Снукър: Открито първенство на Шънджън - Евроспорт 1

14.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 2

14.30 Снукър: Открито първенство на Шънджън - Евроспорт 1

19.00 Футбол: Азербайдожан – Лихтенщайн - Диема спорт 2

19.00 Баскетбол: Апоел Тел Авив – Реал Мадрид - МАХ Спорт 1

21.45 Футбол: Гърция – Нидерландия - Диема спорт

21.45 Футбол: Дания – Португалия - Диема спорт 2

21.45 Футбол: Германия – Сърбия - Диема спорт 3

21.45 Футбол: Уелс – Норвегия - Нова спорт

00.00 Голф: PGA тур, Блек дезърт чемпиъншип - Евроспорт


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове