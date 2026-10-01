Спортът по ТВ в четвъртък (1 октомври)

Убедителен старт за Спартак (Плевен) в Европа: Плевенчани разгромиха Фюлинген Лайънс в Норвегия

Спартак (Плевен) започна по отличен начин участието си в новия сезон на Европейската северна баскетболна лига (ENBL). При гостуването си в Берген бълг ...