Пол Валери: поетът, който превърна мисълта в стих

В края на едно от най-известните си стихотворения Пол Валери оставя кратък призив, който продължава да звучи като манифест: „Вятърът се вдига! Трябва да опитаме да живеем!“ Роденият на 30 октомври 1871 г. в средиземноморския град Сет френски поет превръща съмнението, мисълта и дисциплината на езика в основен материал на своята поезия.

Валери е син на корсиканец и жена от италиански произход. Учи в Монпелие, където завършва право, но още като млад се насочва към литературата. Първите му стихове са публикувани през 1889 г. В началото на кариерата си той попада в кръга на френските символисти и се запознава със Стефан Маларме, Андре Жид и Пиер Луис. Влиянието на Маларме остава трайно, но Валери постепенно изгражда собствена поетика, в която формата не е украса, а начин на мислене.

Две десетилетия почти без стихове

През 1892 г., след тежка лична и духовна криза, Валери се отдръпва от поезията. В продължение на години той се занимава с математика, философия, език и психология на съзнанието. Работи в Министерството на войната, а по-късно става частен секретар на Едуар Льобе, директор на агенция „Авас“.

Най-важният плод на този период са неговите „Тетрадки“ – ежедневни записки, в които разсъждава за времето, съня, паметта, езика и границите на човешкото познание. Част от тях са публикувани след смъртта му. За Валери писането не е спонтанно изливане на чувства, а продължителна работа на ума върху думите и тяхното звучене.

Завръщането, което го прави известен

Андре Жид го насърчава да се върне към поезията и през 1917 г. Валери публикува „Младата Парка“ – дълго стихотворение, изградено с изключителна метрична и ритмична прецизност. Творбата му носи широка известност. През 1920 г. излиза „Морското гробище“, а две години по-късно – сборникът „Прелести“, в който е включено стихотворението.

Морето в поезията му не е само пейзаж. То е граница между неподвижността и движението, между съзерцанието и действието. В „Морското гробище“ слънцето, гробовете и вълните се превръщат в образи на съзнанието, което се колебае между желанието да остане в мисълта и необходимостта да се върне към живота. Финалният стих – „Вятърът се вдига! Трябва да опитаме да живеем!“ – е сред най-разпознаваемите редове във френската поезия.

Поет, есеист и обществен интелектуалец

През 1925 г. Валери е избран във Френската академия на мястото на Анатол Франс. През 1927 г. произнася приемната си реч, без нито веднъж да спомене името на своя предшественик – жест, който остава сред най-коментираните епизоди в историята на институцията. През 1937 г. заема новосъздадената катедра по поетика в Колеж дьо Франс.

Той пише не само стихове, но и есета за изкуството, науката, архитектурата, танца и езика. Интересува се от Леонардо да Винчи, Бергсон, Айнщайн и Луи дьо Бройл. По време на германската окупация отказва да подкрепи сътрудничеството с нацисткия режим, а след речта си в памет на философа Анри Бергсон губи административния си пост в Ница.

Пол Валери умира в Париж на 20 юли 1945 г. Погребан е в родния си Сет, край морето, което бележи едновременно началото и края на неговия литературен свят. Днес той е запомнен като поет на мисълта, но и като автор, който доказва, че строгата форма може да бъде не ограничение, а път към свобода.

Източници: poetryfoundation.org, clereviewofbooks.com