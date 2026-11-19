Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов обяви, че ще внесе сигнал в прокуратурата за твърдения за фалшифицирани данни за инфлацията и държавния бюджет. По думите му за това свидетелстват изказвания на председателя на Фискалния съвет Симеон Дянков, както и публикувани данни от Евростат.

„Пускам сигнал до прокуратурата във връзка с фалшифицираните данни за инфлацията и държавния бюджет“, заяви Костадинов.

Той определи твърдяното като „документна измама“ и каза, че сигналът се отнася до поредица от свързани престъпления. Според Костадинов те са извършени в Министерството на финансите, Министерския съвет, Националния статистически институт и Българската народна банка.

Връзката с членството в еврозоната

Костадинов свърза твърденията за данните с процедурата по влизането на България в еврозоната. Той заяви, че ако бъде взето решение въз основа на закона и предоставените от него доказателства, членството на страната би следвало да бъде обявено за незаконно.

„Не може едно незаконно действие да доведе до законни последици“, каза лидерът на „Възраждане“.

Твърденията за извършени престъпления не са установени с влязъл в сила съдебен акт. Към момента няма съобщение прокуратурата да е образувала проверка или досъдебно производство по случая.

Костадинов заяви, че сигналът ще бъде внесен в прокуратурата в рамките на деня. Той изрази надежда законът да бъде приложен „на базата на волята на законодателя“, а не по политически мотиви.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg