Класическият рок влиза в края на 2026 г. с големи концертни планове, а Rush, Journey и Foreigner са сред най-активните имена от сцената на 70-те и 80-те години. Общото между трите групи е, че залагат на мащабни турнета, дълги концертни програми и резиденции, вместо да обявяват нови студийни албуми.

Rush удвоиха концертите си в Sphere

Rush добавиха още пет дати към първоначално обявената си резиденция в Sphere в Лас Вегас. Така канадската група ще изнесе 10 концерта през 2027 г. – на 21, 23, 26, 28 и 30 май, както и на 15, 17, 19, 24 и 26 юни.

В състава са Геди Лий, Алекс Лайфсън, барабанистката Аника Нилс и клавиристът Лорън Голд. Нилс заема мястото на покойния Нийл Пийрт в турнето „Fifty Something“, което започна през 2026 г. и трябва да продължи с дати в Южна Америка и Европа до април 2027 г.

Програмата в Лас Вегас ще включва цялостни изпълнения на „2112“ и „Moving Pictures“, както и други песни от каталога на групата. „Когато първоначално насрочихме това турне, не знаехме колко добре ще понесем натоварването от пътя“, заявиха от Rush. Групата добави, че музикантите се справят добре и се забавляват на сцената. Разширяването на резиденцията беше обяснено с „невероятното търсене“.

Journey се приближават към възможен финал

Journey започнаха последната част от американското си турне през септември, а финалният концерт е насрочен за 28 ноември в Chase Center в Сан Франциско. Обиколката е представяна като прощална, но групата не е обявила категорично прекратяване на дейността си.

Турнето включва повече от 100 концерта през 2026 г. и преминава през градове като Лос Анджелис, Финикс, Сиатъл, Чикаго, Атланта, Бостън, Денвър и Лас Вегас. В сетлиста освен хитовете „Faithfully“ и „Don’t Stop Believin’“ присъстват и по-рядко изпълнявани песни като „Of a Lifetime“, както и композиции от албума „Raised on Radio“.

„Сигурен съм, че ще бъде донякъде емоционално, защото там започна всичко“, каза китаристът и съосновател на Journey Нийл Шон пред Асошиейтед прес. Клавиристът Джонатан Кейн допусна, че на финала може да има „своеобразно събиране“, без да уточнява кои гости би имал предвид.

Foreigner празнуват 50 години с турне

Foreigner обявиха шест концерта в рамките на турнето „50 Years of Hits“ във Venetian Resort в Лас Вегас. Шоуто започва на 10 март 2027 г., а следващите обявени дати са 12, 13, 17, 19 и 20 март.

Серията е свързана с 50-годишнината от дебютния албум на групата, издаден през 1977 г. В част от концертите ще се включи Ал Грийнууд – клавирист и съосновател на Foreigner, свирил в първите три албума на формацията.

Първоначално не е обявено участие на оригиналния вокалист Лу Грам. Според „Юлтимейт класик рок“ той не фигурира в състава на резиденцията, макар през последните години да се е появявал спорадично с групата и да е говорил за оттегляне от концертната дейност.

Източници: loudersound.com, apnews.com, ultimateclassicrock.com