Почина барабанистът Владимир Георгиев, известен в музикалните среди като Владо Попа. Музикантът, който е бил първият барабанист на „Контрол“ и дългогодишен член на „Уикеда“, е издъхнал внезапно на 62 години. Новината беше съобщена от „Уикеда“.

Георгиев е роден на 2 юли 1964 г. Музикалният му път започва с пънк групата „Холера“, чийто единствен албум „Уплаши детенце“ остава известен и с необичайното си издание в кофичка от кисело мляко.

Свирил е с „Контрол“, „Уикеда“ и КГБ

След „Холера“ барабанистът преминава през „Фикс“, „Контрол“, „Конкурент“, КГБ и „Уикеда“. Сред формациите, с които е работил, са още „Термус“, „Академик Неделчев бенд“, „Криза“, „Нищо общо“ и „Нищо подобно“.

В „Уикеда“ Владимир Георгиев свири от 2007 до 2023 г. с малки прекъсвания. През 2007 г. той се присъединява към групата заедно с клавириста Ясен Обретенов, когато формацията обновява състава си.

През 2014 г. Георгиев отпразнува 50-годишния си юбилей с рок концерт в София. На сцената тогава се събират музиканти от „Контрол“, КГБ, „Конкурент“, „Термус“, „Холера“, „Уикеда“ и други групи. В интервю за Радио Видин той казва: „Щастлив съм и искрено благодаря на всички, които ме уважиха на празника. Радвам се на младите банди у нас“.

Освен като изпълнител Владимир Георгиев е познат и като преподавател по барабани. Причината за смъртта му не е посочена в публикуваните съобщения.