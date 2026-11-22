Регионалният център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ отбелязва пет години от откриването си с празнична програма между 20 и 24 ноември. Днешният Ден на отворените врати дава възможност на публиката да разгледа сградата и артистичните пространства, да се включи в тур зад кулисите и да види ретроспективна изложба за историята на институцията.

В програмата са включени още изложба на австрийския художник Оливър Реслер, сценична инсталация, прожекция на филм за „Топлоцентрала“ и безплатни детски прожекции в планетариума. Актрисата Ива Тодорова ще модерира интерактивна среща с публиката, посветена на преживяванията на посетителите в културния център. Предвидена е и викторина за историята и дейността на институцията.

Сред събитията днес са имерсивният спектакъл „Баба“ и уъркшоп за създаване на пясъчна мандала. Вечерната програма продължава с танцовия пърформанс „Взето от интернет или кратко ръководство за употребата на танца“, който разглежда влиянието на социалните мрежи върху артистите и съвременния танц.

„5 години „Топлоцентрала“ – Live Music“

Така е озаглавен концертът, който ще закрие деня с участието на Иван Шопов, Владо Михайлов и „Тригайда“.

Международен спектакъл и форум за независимата сцена

На 23 ноември белгийският колектив NeedCompany ще представи „Songs of Disconnection“. Музикалният пърформанс на композитора и режисьор Мартън Сегерс изследва границите на комуникацията, човешката свързаност и трудностите при взаимното разбиране. Спектакълът съчетава съвременна музика, вокални и инструментални взаимодействия и сценично действие.

Празничната седмица завършва на 24 ноември с форума „5 години „Топлоцентрала“: Вчера, сега и утре“. В дискусиите ще участват представители на културния сектор, независими артисти, институции, международни партньори и медии. Сред темите са ролята на независимата сцена, международното сътрудничество, развитието на изпълнителските и визуалните изкуства и устойчивостта на културната инфраструктура.

„Топлоцентрала“ е официално открита през ноември 2021 г. Оттогава центърът е бил домакин на близо 4000 събития, сред които театрални и танцови спектакли, концерти, пърформанси, изложби, дискусии, уъркшопи и образователни инициативи.

Сред международните професионални форуми, проведени в центъра, са пленарната среща на мрежата за съвременни изпълнителски изкуства IETM през 2024 г. и 99-ата среща на европейската мрежа на независимите културни центрове Trans Europe Halles през 2025 г.

Източници: bta.bg