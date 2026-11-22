Атаките срещу търговски кораби в Черно море създават риск за туризма и морската индустрия в България, заяви бившият министър на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в интервю за NOVA. По думите му само през последния месец седем плавателни съда са били поразени в българската изключителна икономическа зона.

Гуцанов подчерта, че не е ясно дали дроновете са руски, украински или принадлежат на трета страна. Той заяви, че единственият начин атаките срещу търговски кораби да спрат е постигането на мир.

„Ако не се вземат мерки от нашето правителство и от местната власт, туризмът ще бъде в изключително тежко състояние догодина“, предупреди Гуцанов.

Според него сигурността е била сред основните предимства, с които България се е рекламирала като туристическа дестинация през изминалия сезон. Той смята, че заради ситуацията страната вече не може да използва това послание по същия начин.

Ръст на товарите, но откази от корабособственици

Гуцанов посочи, че пристанищата във Варна и Бургас отчитат 6% ръст спрямо миналата година. По думите му увеличението е свързано с транзита на стоки към Украйна.

Наред с този ръст обаче вече има корабособственици, които отказват да влизат в български пристанища за товарене и разтоварване, заяви бившият министър. Според него действията срещу плавателните съдове се отразяват едновременно на туризма и на морската индустрия.

Гуцанов коментира и по-широките последици от войната между Русия и Украйна. Той определи Европа като един от най-губещите от конфликта и заяви, че продължаването на този курс може да остави европейските държави извън масата на преговорите.