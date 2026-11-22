НАТО ще обсъди допълнителна подкрепа за Полша след навлизането на три руски обекта във въздушното пространство на страната. Извънредното заседание на Северноатлантическия съвет ще се проведе в понеделник в щаб-квартирата на Алианса в Брюксел, а Полша ще бъде представлявана от заместник-министъра на отбраната Павел Залевски.

„В най-близко време ще получим от съюзниците от НАТО силна подкрепа, която ще засили защитата на източната ни граница“, заяви министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш. Той добави, че по време на срещата Варшава ще представи конкретни предложения и ще бъдат определени нови възможности за действие.

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Полският министър е обсъдил подробностите с върховния главнокомандващ на съюзническите сили в Европа ген. Алексус Гринкуич. Косиняк-Камиш е благодарил и на генералния секретар на НАТО Марк Рюте за заявената подкрепа.

Три обекта са навлезли в полското въздушно пространство

Инцидентът е станал в петък рано сутринта в югоизточната част на Полша, по време на една от по-големите руски атаки срещу западната част на Украйна. Паднали обекти са открити на две места в Подкарпатското воеводство и на едно място в Люблинското воеводство.

Полската прокуратура е потвърдила, че един от обектите е ракета Х-101. Другите два случая най-вероятно са свързани с ракета и реактивен дрон. Според службите няма пострадали.

По време на посещението си във Варшава Марк Рюте заяви, че е бил в контакт с полския премиер и президента заради нарушаването на въздушното пространство.

„Полша е силен съюзник, разполагате с отлични войски, но сега трябва точно да установим какво се е случило“, каза Рюте.

Генералният секретар на НАТО посочи, че командващият съюзническите сили в Европа ще изясни къде се намират заплахите за системата за възпиране и отбрана, за да бъдат предприети промени, ако това се окаже необходимо.

Източници: rmf24.pl