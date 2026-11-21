Носителите на Световните оперни награди, за които е номиниран и Софийският Вагнеров фестивал, се обявяват тази вечер във Виена

Историческият музикален театър „ Ан дер Вийн “ в австрийската столица ще бъде домакин на церемонията по обявяване на победителите в престижните Световни оперни награди, наричани и „ Оскарите на оперния свят “.

Тази година сред финалистите в категорията „ Оперни фестивали “ е Софийският Вагнеров фестивал, организиран от Софийската опера.

Според директора и академик Пламен Карталов номинацията е най-голямото международно признание за големите постижения на музикалното събитие и бъдещето на Вагнеровата традиция в България.

„Особено важно е доверието, че постановките се създават привилегировано с български гласове и привличат с огромен интерес млада публика от страната и чужбина“, отбеляза академик Карталов.

Софийският Вагнеров фестивал е създаден през 2013 година.

Досега в него са представени девет оперни заглавия на композитора: „Рейнско злато“, „Валкюра“, “Зигфрид“, „Залезът на боговете“, „Тристан и Изолда“, „Парсифал“, „Летящият холандец“, „Лоенгрин“ и „Танхойзер“.

През 2027 година предстои поставянето на софийска сцена на десетото произведение на Рихард Вагнер – „Нюрнбергските майстори – певци“, в съкратената версията, подготвена от Джакомо Пучини за откриването сезона на Teatro alla Scala в Милано през 1889 година.

Така ще бъде дадено началото на поредното издание на Вагнеровия фестивал, който ще се проведе от 28 май до 03 юли.

През годините това музикално събитие утвърди София като дестинация за почитателите на Рихард Вагнер от цял свят, които пристигат в България специално за постановките на Софийската опера, не само заради музикалното изпълнение, но и провокирани от използвания специфичен визуален език на спектаклите.

Церемонията по връчването на Световните оперни награди във Виена започва в 20 часа / българско време / и ще може да бъде наблюдавана в платформата: operavision.eu