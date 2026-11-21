Украински сили са освободили 204 кв. км и 14 населени места в северната и североизточната част на Харковска област в рамките на операцията „Мечи капан“. Това съобщение е публикувано от украински полк на 20 ноември, а данните са анализирани в доклад на Института за изследване на войната (ISW).

Освободените села са северно и североизточно от Велики Бурлук. В списъка са Комисарово, Широко, Черно, Нефедовка, Шевяковка, Водяное, Довгенкое, Зарубинка, Устиновка, Ивашкино, Анискино, Вилхуватка, Довжанка и Чугуновка. Според публикуваната карта руските сили продължават да контролират Озерное, Березники, Артилное и Рубленое.

Операцията продължава

Командирът на 475-и щурмови полк на Въоръжените сили на Украйна подполковник Александър Настенко е заявил пред украинската служба на Би Би Си, че военните са спазвали строга оперативна сигурност. По думите му операцията не е приключила и украинските подразделения продължават да прочистват отделни населени места край границата.

„Ситуацията беше близо до критична“, са оценявали украински военни източници пред Би Би Си след навлизането на руските части в района в края на юни. Според ISW руското командване е планирало да затвори обкръжение край Приколотное, като настъпва едновременно от изток през Артилное и Вилхуватка и от запад през Волчанск и Белия Колодец.

Руските подразделения са преминали границата край Артилное в края на юни 2026 г. и са напреднали към Приколотное. ISW обаче посочва, че не е открил потвърждение за успешно обкръжение на украински сили, въпреки твърденията на руското Министерство на отбраната и началника на Генералния щаб Валерий Герасимов през септември и октомври.

Отвличащ удар с танкове и дронове

Според предварителната оценка на ISW украинските сили са използвали бронетехника, за да насочат руските резерви към погрешен участък. Танкове Т-80 и М1 „Ейбрамс“ са атакували Вилхуватка, създавайки впечатление, че там ще бъде нанесен основният удар.

Руското командване е прехвърлило резерви към района, а украински оператори на дронове са атакували съсредоточените подразделения. След това украинските части са предприели действия по други направления. В отделни атаки са използвани и танкове, и бойни машини на пехотата „Брадли“.

Друг елемент от операцията са били мрежови системи с ретранслатори, чрез които украинските сили са минирали дистанционно руски сухопътни маршрути за снабдяване. ISW посочва, че тези системи са позволявали миниране на пътища на около 30 километра от фронтовата линия.

Източници: unian.net