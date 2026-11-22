Ловчанският митрополит Гавриил е починал рано сутринта след тежко боледуване. Новината беше съобщена от Ловчанската епархия.

„С дълбока скръб и душевна мъка известяваме, че тази сутрин се престави в Господа Негово Високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил“, се казва в съобщението на епархията.

На 4 ноември митрополитът беше приет във Военномедицинската академия в София с диагноза остър панкреатит. Допълнителни подробности за състоянието му преди кончината не са посочени.

Пътят му в Българската православна църква

Митрополит Гавриил е роден със светското име Цветан Методиев Динев на 16 юли 1950 г. в София. Семейството му живее няколко години в Чехословакия, където той завършва основното си образование.

През 1984 г. завършва задочно Духовната академия „Св. Климент Охридски“ в София. По-късно специализира в Московската духовна академия и придобива научната степен „доктор по богословие“.

През 2011 г. започва да ръководи Културно-просветния отдел при Светия синод. На 8 февруари 2012 г. е удостоен със званието „почетен член“ на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране в България.

Публични позиции

През 2019 г. митрополит Гавриил коментира Националната стратегия за детето и заявява, че е против физическите наказания. По думите му лишаването на дете от нещо, което обича, има по-добър ефект от физическото наказание.

След въвеждането на противоепидемичните мерки заради коронавируса той заявява, че „църквата никога не е била източник на зараза“. В края на същата година Ловчанската епархия удостоява с орден за църковни заслуги тогавашния премиер Бойко Борисов.

През 2023 г. митрополитът коментира и спора около Руската църква в София. Тогава той заявява, че храмът е построен като посолска църква от Русия и е принадлежал на Русия и руското посолство.