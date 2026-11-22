Вихрен оглави временното класиране във Втора лига след най-убедителната победа в 17-ия кръг. Тимът от Сандански разгроми Пирин с 6:1, събра 35 точки и излезе на две пред Черноморец 1919. Преслав Йорданов вкара два гола, а по веднъж се разписаха Даниел Манолев, Калоян Кръстев, Томи Костадинов и Лео Пимента. За Пирин точен беше Йордан Костов.

Вихрен поведе още през първото полувреме, когато Йорданов, Манолев и Кръстев направиха резултата 3:0. Пирин намали в началото на втората част, но домакините отговориха с три попадения до края.

Черноморец и ЦСКА II остават близо

„Лесни мачове няма. Мачът срещу „Пирин“ е местно дерби и зарядът в него е различен“, заяви пред „Струма“ треньорът на Вихрен Владимир Манчев преди срещата.

Черноморец 1919 не успя да задържи темпото на Вихрен и завърши 1:1 с Рилски спортист. Гостите поведоха чрез Митко Митков от дузпа в 40-ата минута, а Живко Петков изравни три минути след почивката. Бургаският тим е втори с 33 точки.

ЦСКА II е трети с 32 точки, но е изиграл мач по-малко. Столичният състав ще приеме Берое в понеделник от 14:30 часа и при победа може да се върне на върха. Берое заема десетото място с 22 точки.

Хебър се изкачи до шестото място

Хебър победи Локомотив Горна Оряховица с 3:1 и събра 27 точки. Мартин Михайлов вкара два пъти за домакините, а Константин Павлов добави третото попадение. Жулиян Иванов беше точен за Локомотив.

Лудогорец II се наложи с 3:0 над Марек. Джан Ниязи отбеляза два гола, а Константин Димитров добави един. Разградчани са осми с 25 точки, докато Марек остана 15-и с 18.

Спартак Плевен и Несебър завършиха 1:1 в Ловеч. Спортист Своге спечели с 2:1 при гостуването си на Етър Велико Търново. Етър е 11-и с 22 точки, а Спортист заема 16-ото място с 15.

Монтана и Добруджа играят днес

Последният мач от 17-ия кръг е днес от 14:30 часа, когато Монтана приема Добруджа. Домакините са 14-и с 18 точки, а тимът от Добрич е предпоследен със 11. Пирин остава последен с две точки след 15-ата си загуба за сезона.

След двубоя в Монтана програмата продължава в понеделник с ЦСКА II – Берое, а във вторник Фратрия приема Янтра. В сряда Лудогорец II ще изиграе отложения си мач от 11-ия кръг срещу Етър.

Източници: bta.bg, sportal.bg, struma.bg