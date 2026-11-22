Над 1000 сигнала за „Топлофикация София“ са постъпили при омбудсмана Велислава Делчева. Жалбите са свързани основно с високите сметки и качеството на комуналната услуга. В ефира на NOVA Делчева заяви, че очаква броят им да продължи да расте.

По думите ѝ Столичната община и Министерството на енергетиката вече са предприели стъпки за проверка на дружеството. Общината е предвидила и изготвянето на анализ. Делчева посочи, че вижда воля за решаване на проблема, но предупреди, че задълженията на „Топлофикация София“, които надхвърлят един милиард лева, не могат да бъдат прехвърляни върху потребителите.

„Чрез вдигане на цените ние, гражданите, не можем да им решим проблема“, заяви омбудсманът.

Делчева каза още, че според изнесени от министъра данни дружеството не изпълнява инвестиционните си планове и плановете за ремонти. Тя не посочи срок за приключване на проверките или конкретни мерки, които могат да последват.

Как се разглеждат сигналите за сметките

При конкретно оплакване институцията на омбудсмана се обръща към „Топлофикация София“ с искане за проверка. Ако се установи, че е начислена неправилно по-висока сметка за парно, случаят може да бъде разрешен.

Омбудсманът свърза темата и с необходимостта от подкрепа за домакинствата заради високите цени. По думите ѝ първоначално са били обявени помощи само за бизнеса, а тя е предложила намаляване на ДДС за битовите потребители. Правителството все още не е взело предвид тази препоръка, но Делчева очаква да бъде обявен друг вариант за подкрепа.

В разговора тя коментира и проблемите с ВиК услугите. В редица градове има подписки заради липса на необходима инфраструктура и съмнения за качеството на питейната вода. „Правото на качествена питейна вода е основно право на всеки гражданин“, заяви омбудсманът и призова управляващите да представят ясен план за действие.